Берлинале-2018: Нефантастические женщины

Прошлогодняя программа Берлинале, одна из самых интересных за последние годы, подарила миру несколько сильных картин, которые затем получили множество других фестивальных наград и были номинированы на «Оскар» (в категории фильмов на иностранном языке есть и победитель Берлинале «О теле и душе», и лауреат «Фантастическая женщина»), а вот нынешних призеров и конкурсантов вряд ли ждет столь же завидная судьба. Берлинале-2018 запомнится даже не лауреатами, выбранными председателем жюри Томом Тыквером в полном соответствии с модой и личными вкусовыми предпочтениями, а чрезвычайно посредственной, если не сказать слабейшей за всю историю смотра программой, после просмотра которой уже в общем-то было все равно, кому в итоге дадут «Золотого медведя».
Конкурс начинался довольно бодро – с премьеры мультфильма Уэса Андерсона
«Остров собак
», трогательной, хоть и немного мелодраматичной истории про мальчика, который ищет своего пса на заваленном мусором острове – гетто, куда сослал всех собак правитель Кобаяси, диктатор и любитель кошек. В Берлине редко награждают американцев, особенно работающих в условной нише арт-мейнстрима, и предпочитают кино, представляющее известные европейские кинематографии или открывающее новые горизонты визуального творчества, вписанные в острый социально-политический контекст. Но в этот раз приз за лучшую режиссуру достался именно Андерсону, впрочем, заслуженно - «Остров собак» сделан действительно с фантазией, запоминающимися главными героями, детально, до мелочей проработанными фонами.
Единственный в конкурсе анимационный фильм до последнего был фаворитом критиков – наряду с российским «Довлатовым
». Произведением непростым, вдумчивым, показывающем эпоху зябких 70-х и метания советской интеллигенции на примере неприкаянного писателя. Дискурс, может, и не совсем понятный зарубежным зрителям, о Довлатове слышавшим мало. Тем не менее и для них этот фильм обозначил вполне понятную параллель с сегодняшним днем – недаром на закрытии фестиваля на красной дорожке появилась немецкая актриса Франциска Петри
в бумажном пакете на голове с изображением Кирилла Серебренникова
и майке с надписью I have to stay at home (Я вынужден остаться дома). Но даже заложенная в картине тема цензуры не смогла – по крайней мере для жюри – превзойти действительно выдающуюся работу художника «Довлатова» Елены Окопной
. Ей вручили «Серебряного медведя» за художественные достижения. Последние несколько лет награда эта доставалась, как правило, операторам (ее, например, получали Павел Костомаров
за «Как я провел этим летом
» Алексея Попогребского и Евгений Привин
с Сергеем Михальчуком
за «Под электрическими облаками
» того же Германа-младшего
). Только художникам-постановщикам такая премия за всю историю смотра не вручалась (исключением можно назвать разве что разделенный на двоих приз за ленту «Премия» оператору Войцеху Старону
и Барбаре Энрикес
). Так что Елену Окопную можно назвать первой в истории смотра обладательницей такого уникального «Серебряного медведя».
К концу смотра части критиков полюбилась трехчасовая лента немецкого режиссера Филипа Гренинга «Моего брата зовут Роберт, и он идиот»
– сказание о выходных подростков-двойняшек с цитатами Хайдеггера и пространными мыслями о течении времени. Естественно, заканчивающееся инцестом. Несколько лет назад экспериментальная «Жена полицейского
» Гренинга была довольно хорошо принята в Венеции и даже получила одну из фестивальных наград. Новый же фильм – хотя и близок к безупречности по части кинематографичности, довольно прост по содержанию и необоснованно затянут, с предсказуемым финалом и не слишком глубокими мыслями о философии и жизни.
Такая пустота, смысловой пшик, который авторы пытаются скрыть за визуальными экспериментами или шокирующими сценами (обнаженных тел, убийств и т.п.), «позирование» перед зрителем оказалась характерна для половины конкурсной программы. В другой половине, по счастью, можно было найти пусть порой и банальные, но неплохо изложенные мысли. К последним, например, можно отнести вполне достойный «Музей
» мексиканского режиссера Алонсо Руицпаласиоса
с Гаэлем Гарсиа Берналем
, уже многие годы помогающим становлению латиноамериканской кинематографии, в главной роли. «Музей» был отмечен наградой за сценарий. Речь в нем идет про двух студентов, которые решили украсть экспонаты Национального археологического музея в Мехико и подзаработать на их продаже. Этот трагикомический сюжет неспешно выруливает и на разговор о семейных проблемах, о важности сохранения истории, о дружбе и предательстве, как бы банально это ни звучало.
Бесспорной можно назвать и награду за лучшую мужскую роль. Фильм «Молитва
» французского режиссера Седрика Кана
– совершенно ровная, размеренная, качественно снятая история взросления и принятия подростком сложных жизненно важных решений. Речь в ней идет про 22-летнего наркомана, который лечится от героиновой зависимости в религиозной общине, расположенной во французских горах. Бывших наркоманов объединяет не только желание побороть тягу к наркотикам, но и общие труды и молитвы, песни и постановки спектаклей про Иисуса. Тома поначалу не совсем разделяет благостный настрой окружающих и даже пытается покинуть общину – и в этот момент знакомится с симпатичной Сибил (Луиз Гринбер
), но постепенно проникается общим оптимизмом и верой в молитву, способную побороть не только пристрастие к героину, но и залечивать вполне реальные раны. Божественное чудо, впрочем, до последнего кадра противостоит искушениям реальной жизни. Исполнитель главной роли – молодой актер Антони Бажон
, для которого это первая по-настоящему большая работа в кино – действительно открытие этого фильма и всего фестиваля - тонко отыгрывает изменение своего персонажа, от противостояния лечению до благостного его принятия.
И в этом смысле он, конечно, превзошел конкурентов – Хоакина Феникса
из фильма Гаса Ван Сента
«Не волнуйся, на своих двоих он далеко не уйдет
» и немецкого актера Франца Роговски
(кстати, очень похожего внешне на Феникса), который здесь отметился сразу в двух главных ролях – в фильме «Транзит
» Кристиана Петцольда
и «Между полками
» Томаса Стубера
. Последнюю ленту, кстати, многие критики считали самым явным претендентом на победу. Картина немецкая, хорошо поставленная, с классическим сюжетом про «маленького человека» в современном мире (который тут ограничивается одним супермаркетом). Фильм оказался действительно симпатичным, хоть и немного затянутым, но слишком бы он был простым и очевидным выбором для нынешнего жюри Берлинале под руководством эпатажного Тома Тыквера. Кстати, своих соотечественников, немцев, которые в общей сложности показали в конкурсе три фильма, наградами он вообще обделил.
Мы уже писали, что безусловным лейтмотивом нынешнего Берлинале стал разговор о психологии и положении женщины. Вот и лидером по числу наград оказалась картина «Наследницы
», где мужчин в кадре почти нет (хотя фильм снят режиссером-мужчиной Марсело Мартинесси
). Фильм, рассказывающий про пару лесбиянок в возрасте – Чикиту (Маргарита Иран
) и Челу (Ана Брун
, удостоенная награды за лучшую женскую роль), – которые давно живут вместе и, кажется, готовы делить все невзгоды, но жизнь вносит существенные коррективы. Когда Чикита оказывается в тюрьме за долги, нелюдимая Чела, избегающая ранее соприкосновения с внешним миром, встречает молодую Энжи (Ана Иванова
) и сразу начинает испытывать к ней симпатию, которую сложно перебороть. Эти неожиданные, давно забытые (а, может, и не знакомые вообще чувства) делают Челу более самостоятельной. Помимо того, что «Наследницы» – чисто женское кино, оно еще и следует популярной на нынешнем кинофестивале теме самопозиционирования, поиска своего места в мире. Этому посвящены почти все конкурсные фильмы. Однако скромно снятая картина вряд ли была достойна приза Альфреда Бауэра за открытие новых горизонтов в киноискусстве. Раньше ее вручали в основном лентам экспериментальным (ее, в частности, здесь получала восьмичасовая картина «От предшествующего
» Лава Диаса
, который в этом году привозил четырехчасовую рок-оперу «Сезон дьявола
», но остался без наград), но в этот раз, по всей видимости, жюри имело в виду горизонты географические и решило таким образом отметить развивающийся кинематограф Парагвая.
С двумя главными наградами – «Золотым медведем» и Гран-при жюри – они поступили, впрочем, в соответствие со всеми заявленными на фестивале модными течениями и тенденциями. Призами отметили двух режиссеров-женщин, одна из которых – любимица Берлинале, открытая именно этим фестивалем несколько лет назад, полячка Малгожата Шумовска
, другая дебютантка, представительница румынского кинематографа, который здесь тоже очень любят, Адина Пантилие
. Оба фильма претенциозны, нарочито шокирующие не привыкшую к фестивальному кино публику, затрагивающие все те же проблемы самопознания, борьбы с собственными комплексами, позиционирования себя в обществе.
«Рожа
» Малгожаты Шумовской (Гран-при жюри) рассказывает про симпатичного деревенского паренька Яцека, который работает в строительной бригаде, создающей памятник Иисусу Христу – наподобие того, а точнее даже больше, чем стоит в Рио-де-Жанейро. Однажды на стройке Яцек падает с большой высоты и остается буквально без лица. Но медицина в Польше не стоит на месте, и вот уже до этого никому не известный деревенский парень становится местной звездой, так как именно он – первый человек, которому пересадили лицо. Шумовска любит шокировать публику, снимать кино в лоб о нравах родной Польши (мало чем в своем невежестве, тяге к потребительству и при этом набожности отличающееся от российского и стран Восточной Европы), «Рожа» является вполне логичным продолжением ее предыдущих кинематографических опусов (ее «Во имя
» про священника-гомосексуалиста получало тут премию Teddy, а «Тело
» про девушку с анорексией, которая не может найти общий язык с отцом, уехало с призом за режиссуру) и вполне ожидаемым лауреатом нынешнего Берлинале.
Как вполне логичным, с учетом текущих фестивальных тенденций и вкусов Тома Тыквера, явно понятных из снятых им фильмов, выглядит и решение наградить «Золотым медведем» фильм «Не прикасайся
» румынской дебютантки Адины Пинтилие. Это, кстати, первый в истории Берлинале случай, когда приз за лучший дебют совпал в итоге и с «Золотым медведем». Лента рассказывает о 50-летней Лоре, которая не выносит прикосновений и пытается побороть свой страх наблюдением за разного рода людьми – от симпатичного мастурбирующего парня в татуировках или чудаковатого транссексуала с членом-клитором до невероятной красоты загадочного человека с крайней степенью алопеции. Пинтилие строит эту картину как документальный рассказ, она и сама появляется в кадре, выслушивая главную героиню. Камера, наблюдение за другими людьми должно излечить Лору от ее страха прикосновений, заставить взглянуть на себя и свою жизнь иначе. Белое, почти стерильное пространство, участие в ленте людей с физическими несовершенствами, полудокументальная форма повествования поразили жюри настолько, что они остановились на Пинтилие как на победительнице. Сделав таким образом и задел на будущее Берлинале – теперь режиссер явно будет представлять следующие картины именно здесь. Если, конечно, у фестиваля есть будущее. С учетом слабейшей конкурсной программы все чаще в этом году на дворцовой площади в кулуарах (а за несколько месяцев и в публичных открытых письмах немецких кинематографистов) звучала критика программного директора Берлинале Дитера Косслика, контракт которого истекает в 2019 году. Кто займет его место и какие принципы после этого встанут во главу Берлинале – будет интригой посильнее будущей конкуренции за «Золотого медведя».
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