Берлинале-2018: Нефантастические женщины

Конкурс начинался довольно бодро – с премьеры мультфильма Уэса Андерсона Остров собак », трогательной, хоть и немного мелодраматичной истории про мальчика, который ищет своего пса на заваленном мусором острове – гетто, куда сослал всех собак правитель Кобаяси, диктатор и любитель кошек. В Берлине редко награждают американцев, особенно работающих в условной нише арт-мейнстрима, и предпочитают кино, представляющее известные европейские кинематографии или открывающее новые горизонты визуального творчества, вписанные в острый социально-политический контекст. Но в этот раз приз за лучшую режиссуру достался именно Андерсону, впрочем, заслуженно - «Остров собак» сделан действительно с фантазией, запоминающимися главными героями, детально, до мелочей проработанными фонами.Единственный в конкурсе анимационный фильм до последнего был фаворитом критиков – наряду с российским « Довлатовым ». Произведением непростым, вдумчивым, показывающем эпоху зябких 70-х и метания советской интеллигенции на примере неприкаянного писателя. Дискурс, может, и не совсем понятный зарубежным зрителям, о Довлатове слышавшим мало. Тем не менее и для них этот фильм обозначил вполне понятную параллель с сегодняшним днем – недаром на закрытии фестиваля на красной дорожке появилась немецкая актриса Франциска Петри в бумажном пакете на голове с изображением Кирилла Серебренникова и майке с надписью I have to stay at home (Я вынужден остаться дома). Но даже заложенная в картине тема цензуры не смогла – по крайней мере для жюри – превзойти действительно выдающуюся работу художника «Довлатова» Елены Окопной . Ей вручили «Серебряного медведя» за художественные достижения. Последние несколько лет награда эта доставалась, как правило, операторам (ее, например, получали Павел Костомаров за « Как я провел этим летом » Алексея Попогребского и Евгений Привин Сергеем Михальчуком за « Под электрическими облаками » того же Германа-младшего ). Только художникам-постановщикам такая премия за всю историю смотра не вручалась (исключением можно назвать разве что разделенный на двоих приз за ленту «Премия» оператору Войцеху Старону ). Так что Елену Окопную можно назвать первой в истории смотра обладательницей такого уникального «Серебряного медведя».К концу смотра части критиков полюбилась трехчасовая лента немецкого режиссера– сказание о выходных подростков-двойняшек с цитатами Хайдеггера и пространными мыслями о течении времени. Естественно, заканчивающееся инцестом. Несколько лет назад экспериментальная «» Гренинга была довольно хорошо принята в Венеции и даже получила одну из фестивальных наград. Новый же фильм – хотя и близок к безупречности по части кинематографичности, довольно прост по содержанию и необоснованно затянут, с предсказуемым финалом и не слишком глубокими мыслями о философии и жизни.Такая пустота, смысловой пшик, который авторы пытаются скрыть за визуальными экспериментами или шокирующими сценами (обнаженных тел, убийств и т.п.), «позирование» перед зрителем оказалась характерна для половины конкурсной программы. В другой половине, по счастью, можно было найти пусть порой и банальные, но неплохо изложенные мысли. К последним, например, можно отнести вполне достойный «» мексиканского режиссера Гаэлем Гарсиа Берналем , уже многие годы помогающим становлению латиноамериканской кинематографии, в главной роли. «Музей» был отмечен наградой за сценарий. Речь в нем идет про двух студентов, которые решили украсть экспонаты Национального археологического музея в Мехико и подзаработать на их продаже. Этот трагикомический сюжет неспешно выруливает и на разговор о семейных проблемах, о важности сохранения истории, о дружбе и предательстве, как бы банально это ни звучало.Бесспорной можно назвать и награду за лучшую мужскую роль. Фильм «» французского режиссера– совершенно ровная, размеренная, качественно снятая история взросления и принятия подростком сложных жизненно важных решений. Речь в ней идет про 22-летнего наркомана, который лечится от героиновой зависимости в религиозной общине, расположенной во французских горах. Бывших наркоманов объединяет не только желание побороть тягу к наркотикам, но и общие труды и молитвы, песни и постановки спектаклей про Иисуса. Тома поначалу не совсем разделяет благостный настрой окружающих и даже пытается покинуть общину – и в этот момент знакомится с симпатичной Сибил (), но постепенно проникается общим оптимизмом и верой в молитву, способную побороть не только пристрастие к героину, но и залечивать вполне реальные раны. Божественное чудо, впрочем, до последнего кадра противостоит искушениям реальной жизни. Исполнитель главной роли – молодой актер, для которого это первая по-настоящему большая работа в кино – действительно открытие этого фильма и всего фестиваля - тонко отыгрывает изменение своего персонажа, от противостояния лечению до благостного его принятия.И в этом смысле он, конечно, превзошел конкурентов – Хоакина Феникса из фильма Гаса Ван Сента » и немецкого актера(кстати, очень похожего внешне на Феникса), который здесь отметился сразу в двух главных ролях – в фильме « Кристиана Петцольда и «. Последнюю ленту, кстати, многие критики считали самым явным претендентом на победу. Картина немецкая, хорошо поставленная, с классическим сюжетом про «маленького человека» в современном мире (который тут ограничивается одним супермаркетом). Фильм оказался действительно симпатичным, хоть и немного затянутым, но слишком бы он был простым и очевидным выбором для нынешнего жюри Берлинале под руководством эпатажного Тома Тыквера. Кстати, своих соотечественников, немцев, которые в общей сложности показали в конкурсе три фильма, наградами он вообще обделил.Мы уже писали, что безусловным лейтмотивом нынешнего Берлинале стал разговор о психологии и положении женщины. Вот и лидером по числу наград оказалась картина «», где мужчин в кадре почти нет (хотя фильм снят режиссером-мужчиной). Фильм, рассказывающий про пару лесбиянок в возрасте – Чикиту () и Челу (, удостоенная награды за лучшую женскую роль), – которые давно живут вместе и, кажется, готовы делить все невзгоды, но жизнь вносит существенные коррективы. Когда Чикита оказывается в тюрьме за долги, нелюдимая Чела, избегающая ранее соприкосновения с внешним миром, встречает молодую Энжи () и сразу начинает испытывать к ней симпатию, которую сложно перебороть. Эти неожиданные, давно забытые (а, может, и не знакомые вообще чувства) делают Челу более самостоятельной. Помимо того, что «Наследницы» – чисто женское кино, оно еще и следует популярной на нынешнем кинофестивале теме самопозиционирования, поиска своего места в мире. Этому посвящены почти все конкурсные фильмы. Однако скромно снятая картина вряд ли была достойна приза Альфреда Бауэра за открытие новых горизонтов в киноискусстве. Раньше ее вручали в основном лентам экспериментальным (ее, в частности, здесь получала восьмичасовая картина «, который в этом году привозил четырехчасовую рок-оперу «», но остался без наград), но в этот раз, по всей видимости, жюри имело в виду горизонты географические и решило таким образом отметить развивающийся кинематограф Парагвая.С двумя главными наградами – «Золотым медведем» и Гран-при жюри – они поступили, впрочем, в соответствие со всеми заявленными на фестивале модными течениями и тенденциями. Призами отметили двух режиссеров-женщин, одна из которых – любимица Берлинале, открытая именно этим фестивалем несколько лет назад, полячка, другая дебютантка, представительница румынского кинематографа, который здесь тоже очень любят,. Оба фильма претенциозны, нарочито шокирующие не привыкшую к фестивальному кино публику, затрагивающие все те же проблемы самопознания, борьбы с собственными комплексами, позиционирования себя в обществе.» Малгожаты Шумовской (Гран-при жюри) рассказывает про симпатичного деревенского паренька Яцека, который работает в строительной бригаде, создающей памятник Иисусу Христу – наподобие того, а точнее даже больше, чем стоит в Рио-де-Жанейро. Однажды на стройке Яцек падает с большой высоты и остается буквально без лица. Но медицина в Польше не стоит на месте, и вот уже до этого никому не известный деревенский парень становится местной звездой, так как именно он – первый человек, которому пересадили лицо. Шумовска любит шокировать публику, снимать кино в лоб о нравах родной Польши (мало чем в своем невежестве, тяге к потребительству и при этом набожности отличающееся от российского и стран Восточной Европы), «Рожа» является вполне логичным продолжением ее предыдущих кинематографических опусов (ее «» про священника-гомосексуалиста получало тут премию Teddy, а «» про девушку с анорексией, которая не может найти общий язык с отцом, уехало с призом за режиссуру) и вполне ожидаемым лауреатом нынешнего Берлинале.Как вполне логичным, с учетом текущих фестивальных тенденций и вкусов Тома Тыквера, явно понятных из снятых им фильмов, выглядит и решение наградить «Золотым медведем» фильм «» румынской дебютантки Адины Пинтилие. Это, кстати, первый в истории Берлинале случай, когда приз за лучший дебют совпал в итоге и с «Золотым медведем». Лента рассказывает о 50-летней Лоре, которая не выносит прикосновений и пытается побороть свой страх наблюдением за разного рода людьми – от симпатичного мастурбирующего парня в татуировках или чудаковатого транссексуала с членом-клитором до невероятной красоты загадочного человека с крайней степенью алопеции. Пинтилие строит эту картину как документальный рассказ, она и сама появляется в кадре, выслушивая главную героиню. Камера, наблюдение за другими людьми должно излечить Лору от ее страха прикосновений, заставить взглянуть на себя и свою жизнь иначе. Белое, почти стерильное пространство, участие в ленте людей с физическими несовершенствами, полудокументальная форма повествования поразили жюри настолько, что они остановились на Пинтилие как на победительнице. Сделав таким образом и задел на будущее Берлинале – теперь режиссер явно будет представлять следующие картины именно здесь. Если, конечно, у фестиваля есть будущее. С учетом слабейшей конкурсной программы все чаще в этом году на дворцовой площади в кулуарах (а за несколько месяцев и в публичных открытых письмах немецких кинематографистов) звучала критика программного директора Берлинале Дитера Косслика, контракт которого истекает в 2019 году. Кто займет его место и какие принципы после этого встанут во главу Берлинале – будет интригой посильнее будущей конкуренции за «Золотого медведя».