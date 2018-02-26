Берлинале-2018: Нефантастические женщины

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24 февраля Берлинале-2018: «Не в себе» Стивена Содерберга Снятый на айфон триллер про сталкинг и харассмент

23 февраля Берлинале-2018: Что творят мужчины Студент, карикатурист, режиссер и их зависимости – в конкурсной программе фестиваля

22 февраля Берлинале-2018: Оскар Уайльд & Астрид Линдгрен Два не самых удачных байопика двух прекрасных писателей