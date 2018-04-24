ММКФ-2018: Российские фильмы в основном конкурсе фестиваля

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ММКФ-2018: Док как антидот. Путеводитель по неигровому кино

17 апреля

ММКФ-2018: Чем интересна программа «Русский след»

Русская культура всё еще вызывает интерес во всем мире и остается источником вдохновения для многих художников