Каннский кинофестиваль-2018: Цой, Нагиев и жители Донбасса на Лазурном берегу

В этом году на Каннском кинофестивале не было недостатка ни в фильмах, ни в режиссерах из России. Членом основного жюри Каннского кинофестиваля - 2018 под председательством Кейт Бланшетт был Андрей Звягинцев, чья «Нелюбовь» в прошлом году получила высокие оценки кинокритиков и второй по значимости приз жюри. Перед фестивалем пресса писала, что Звягинцев, который не знает английского языка, сейчас усиленно проходит курс обучения. Второй российский режиссер в Каннском жюри (в программе «Особый взгляд») – Кантемир Балагов. Его «Теснота» в прошлом году получила в Каннах приз ФИПРЕССИ.
фото: "Лето", режиссер Кирилл Серебренников
Безусловно, главным событием для всей российской общественности был показ в конкурсе фильма Кирилла Серебренникова «Лето». Правда режиссера не выпустили из-под домашнего ареста, чтобы он мог представить свой фильм в Каннах. Действие байопика о главной российской рок-легенде Викторе Цое (Тео Ю) происходит в 1982 году, когда еще никому не известный музыкант знакомится с лидером группы «Зоопарк» Майком Науменко (Рома Зверь). Между Майком и Виктором завязывается дружба на почве творчества, а между Виктором и женой Майка Натальей (Ирина Старшенбаум) – роман. Черно-белый фильм снят в стилистике видеоклипа с множеством музыкальных номеров (в том числе на песни Лу Рида и Игги Попа) и компьютерной графикой. В картине есть персонаж – «Скептик», который иногда сообщает зрителям: «Этого на самом деле не было», когда сюжет заносит в совсем уж фантазийное направление. Кирилл Серебренников – в первую очередь, театральный режиссер, и это чувствуется и в том, как герои произносят реплики, и в хореографии групповых сцен (например, купании голышом ночью), и даже в самом кастинге. Который, между тем, удался. Тео Ю действительно похож на Цоя, а Рома Зверь – на Майка Науменко. Западные кинокритики, посмотрев фильм, немного расстроились из-за того, что эти люди уже умерли.
Приз за лучшую режиссуру в «Особом взгляде» получил Сергей Лозница за фильм «Донбасс». Учитывая, что его предыдущая работа «Кроткая» о женщине, которая приехала на зону проведать мужа, выходил в России в крайне ограниченном прокате, «Донбасс» и вовсе трудно представить на больших экранах. Фильм представляет собой цепочку историй, связанных некоторыми сквозными героями. Зрители видят главврача Донецкого роддома, инсценирующего коррупцию, чтобы сбежать в Россию; немецкого журналиста, которого на блокпосте называют «фашистом»; женщину из сомнительной религиозной организации, привезшей иконы с благотворительной миссией; местных жителей, которые укрываются от бомбежек в подвале. Все больше стилистика Лозницы напоминает манеру Киры Муратовой. «Донбасс» - дерзкая сатира на военные порядки, то, о чем не принято говорить по российским новостным каналам, жестокая правда о конфликте на Донбассе.
фото: "Донбасс", режиссер Сергей Лозница
Также в секции «Синефондасьон» получил приз российский фильм «Календарь» Игоря Поплаухина. Это короткометражная картина выпускника МНШК о женщине, которая (подобно фильму «Кроткой») едет на зону. Она меняет такси, попутные машины, автобусы, врет родным и коллегам по телефону, чтобы скрыть свое истинное местонахождение. Приехав в тюрьму, она занимается любовью с заключенными. Зачем она это делает и сколько у нее любовников – это тайна, да и не в этом суть. «Календарь» - это фильм, который нужно самостоятельно додумывать в голове, который провоцирует зрителя. Не удивительно, что любимым режиссером Поплаухина является Дэвид Линч. Фильм был снят на киностудии «Порядок слов» в Санкт-Петербурге, продюсерами картины выступили Константин Шавловский и Александра Ахмадшина.
Меж тем в рамках каннского кинорынка в российском павильоне Роскино презентовали новый фильм Сарика Андреасяна «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Андреасян сообщил, что собирается отправить картину на международный кинофестиваль в Торонто. Фильм рассказывает про трагедию над Боденским озером в 2002 году и Виталия Калоева, который потерял в ней всю семью.
фото: "Непрощенный", режиссер Сарик Андреасян
Кроме российских фильмов, русская тема звучала в картинах «Образ и речь» Жана-Люка Годара, «Дом, который построил Джек»Ларса фон Триера и «Человек, который убил Дон Кихота» Терри Гиллиама. И если у Гиллиама Дон Кихот просто пьет русскую водку, то в безумном фильме Триера о серийном убийце на мгновение появляется Иосиф Сталин, как человек, тоже загубивший немало народа. Жан-Люк Годар же на пресс-конференции по Facetime сказал, что его всегда таинственным образом манила Россия и «надо быть милосерднее к русским». В его монтажной картине, название которой дословно переводится «Книга образа», есть фрагменты из фильмов Эйзенштейна и Довженко, и целая глава даже называется «Вечера Санкт-Петербурга».
обсуждение >>