Французы в советском и российском кино

Эх, притягивает русскую кинематографическую душу парижских окон негасимый свет! Александр Прошкин даже в название своего фильма вынес известную пословицу "Увидеть Париж и умереть". Юрий Мамин вместе с Аркадием Тигаем открыли для своих забавных питерских персонажей соблазнительное "Окно в Париж". А Сергей Сельянов в фильме "Время печали еще не пришло" заставил своего обаятельного героя угонять пассажирский самолет в Париж с помощью искусно вылепленного из пластилина пистолета... Правда, у А. Прошкина и С. Сельянова в фильме французов практически нет. Зато они есть в двух сотнях других советских и российских фильмов...
Фильмография игровых фильмов без учета фильмов в жанре сказки
1. Французы в советском кино (1919-1991)
1919
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Россия, 1919. Режиссер Б. Сушкевич. Сценарист В. Добровольский. Актеры: Б. Сушкевич и др. Драма.
1923
Помещик.
СССР, 1923. Режиссеры: В. Гардин, О. Преображенская. Актеры: И.Таланов, Б. Чуевский, И. Капралов и др. Мелодрама.
1926
Декабристы.
СССР, 1926. Режиссер А. Ивановский. Сценаристы: А. Ивановский, П. Щёголев. Актеры: В. Максимов, Е. Боронихин, В.Анненкова, Б. Тамарин и др. Драма.
П.К.П. (Пилсудский купил Петлюру).
СССР, 1926. Режиссеры: А. Лундин, Г. Стабовой. Сценаристы: Г. Стабовой, Я. Лифшиц. Актеры: Н. Кучинский, М. Ляров, Ю.Тютюнник и др. Драма.
Преступление княжны Ширванской.
СССР, 1926. Режиссер и сценарист И. Перестиани. Актеры: М. Ширай, П. Есиковский, С. Жозеффи-Вахнянская и др. Мелодрама.
1928
Ася.
СССР, 1928. Режиссер А. Ивановский. Сценаристы: М. Блейман, Ю.Тынянов, Ю. Оксман. Актеры: О. Розевская (Богоявленская), К. Хохлов, Н. Скарская и др. Мелодрама.
Октябрюхов и Декабрюхов.
СССР, 1928. Режиссеры: А. Смирнов, А. Смирнова (Искандер). Сценарист В. Маяковский. Актеры: Д. Васильчиков, М. Цибульский, М. Егорова, В. Корш-Саблин, А. Симонов и др. Комедия.
1929
Веселая канарейка.
СССР, 1929. Режиссер Л.Кулешов. Сценаристы: А. Мариенгоф, Б. Гусман. Актеры: Г. Кравченко, А. Файт, А. Войцик, С.Комаров, В.Пудовкин и др. Детектив.
Новый Вавилон.
СССР, 1929. Режиссеры: Г. Козинцев, Л. Трауберг. Сценаристы: Г. Козинцев, Л. Трауберг. Актеры: Е. Кузьмина, П.Соболевский, Д.Гутман, С.Герасимов, О.Жаков и др. Драма.
Торговцы славой.
СССР, 1929. Режиссер Л. Оболенский. Сценаристы: Л.Оболенский, Н. Равич (авторы пьесы М. Паньоль, П. Нивуа). Актеры: В. Аксёнов, А. Судакевич, В. Барский, Я. Волков, А. Стэн и др. Драма.
1930
Кавказский пленник
. СССР, 1930. Режиссер А. Ивановский . Сценаристы: П. Щёголев, В. Мануйлов. Актеры: Б. Тамарин, Г. Кравченко, А. Сандель (Санделль) и др. Мелодрама.
Мирабо.
СССР, 1930. Режиссер и сценарист А.Кордюм. Актеры: П. Масоха, С.Минин, Л. Островская-Курдюм и др. Драма.
Обречение / Обреченные.
СССР, 1930. Режиссеры: Л. Пуш, Д. Рондели. Сценаристы: Л. Пуш, Б. Щаранский. А. Гидони. Актеры: Г. Егорова-Доленко, Н. Коломенский, И. Марот и др. Военная драма.
1931
Снайпер
, СССР, 1931. Режиссер и сценарист С. Тимошенко. Актеры: П. Соболевский, Б. Шлихтинг, П. Кириллов, В. Гардин и др. Военная драма.
1932
Крылья.
СССР, 1932. Режиссеры: И. Кравчуновский, М. Гоморов, Б.Юрцев. Сценарист А.Филимонов. Актеры: К. Градополов (ст.), А. Панкрышев, П. Рожицкий и др. Военная драма.
События в (городе) Сен-Луи.
СССР, 1932. Режиссер М. Вернер. Актеры: И.Козлов, С.Мкртчян, В. Цоппи и др. Драма.
1934
Пышка.
СССР, 1934. Режиссер и сценарист М. Ромм (экранизация новеллы Г. де Мопассана). Актеры: Г. Сергеева, А. Файт, А. Горюнов, Ф.Раневская, П. Репнин, Т. Окуневская и др. Драма.
1936
Дети капитана Гранта.
СССР, 1936. Режиссер В. Вайншток. Сценарист О. Леонидов (автор романа – Ж. Верн). Актеры: Ю. Юрьев, И. Чувелев, Н. Черкасов, М. Стрелкова, Н. Витовтов, Я. Сегель и др. Приключенческая драма.
1939
Человек в футляре.
СССР, 1939. Режиссер и сценарист И. Анненский (экранизация рассказа А.Чехова). Актеры: Н. Хмелев, М. Жаров, О. Андровская, В. Гардин, О. Абдулов, А. Грибов, Ф. Раневская и др. Комедия.
1941
Боевой киносборник № 7.
СССР, 1941. Режиссеры: А. Гендельштейн, К. Минц, С. Юткевич, А. Роу, Л. Альцев, Р. Перельштейн. Сценаристы: М. Витухновский, М. Вольпин, К. Минц, А. Сазонов, Н. Эрдман, Д. Еремич, И. Маневич. Актеры: Э. Гарин, П. Оленев, Н. Охлопков, С. Мартинсон и др.
1942
Славный малый.
СССР, 1942. Режиссер Б. Барнет. Сценаристы: А. Каплер, П. Павленко (автор повести "Мстители" П. Павленко). .Актеры: Е. Григорьев, О. Якунина, Е. Сипавина, В. Добровольский, Н. Боголюбов и др. Комедия.
1944
Кутузов.
СССР, 1944. Режиссер В. Петров. Актеры: А. Дикий, Н. Охлопков, С. Закариадзе и др. Военная драма.
1945
Пятнадцатилетний капитан.
СССР, 1945. Режиссер В. Журавлёв. Сценаристы: Г. Гребнер, В.Журавлёв. Актеры: В. Ларионов, А. Хвыля, М. Астангов и др. Приключенческая драма.
1946
Адмирал Нахимов.
СССР, 1946. Режиссер В.Пудовкин. Сценарист И. Луковский. Актеры: А.Дикий, Е.Самойлов, В. Владиславский, В.Пудовкин и др. Военная драма.
Беспокойное хозяйство.
СССР, 1946. Режиссер М. Жаров. Сценаристы: П. и Л. Тур. Актеры: Л. Целиковская, А. Граве, М. Жаров, В. Доронин, Ю. Любимов, В. Балашов, С. Филиппов и др. Комедия.
В дальнем плавании.
СССР, 1946. Режиссер В. Браун. Сценарист Г. Колтунов. Актеры: А.Бучма, Б. Дмоховский, М.Высоцкий, М.Романов и др. Приключенческая драма.
1953
Адмирал Ушаков.
СССР, 1953. Режиссер М.Ромм. Сценарист А.Штейн. Актеры: И. Переверзев, Г. Юдин, В. Дружников и др. Военная драма.
Корабли штурмуют бастионы.
СССР, 1953. Режиссер М.Ромм. Сценарист А.Штейн. Актеры: И. Переверзев, Г. Юдин, В. Дружников, В.Балашов, С. Бондарчук, Г. Юматов и др. Военная драма.
1956
Поэт.
СССР, 1956. Режиссер Б. Барнет. Сценарист В. Катаев. Актеры: Н. Крючков, И. Извицкая, С. Дворецкий, З. Фёдорова и др. Драма.
Убийство на улице Данте.
СССР, 1956. Режиссер М. Ромм. Сценаристы: Е. Габрилович, М. Ромм. Актеры: Е. Козырева, М. Козаков, Н. Комиссаров, М. Штраух, Р. Плятт и др. Драма.
1957
Без вести пропавший
. СССР, 1957. Режиссер И. Шмарук. Сценарист В. Закруткин. Актеры: М. Кузнецов, С. Гиацинтова, Б. Индриксоне, Н. Ужвий и др. Драма.
Борец и клоун
. СССР, 1957. Режиссеры: Б.Барнет, К. Юдин. Сценарист Н. Погодин. Актеры: С.Чекан, А.Михайлов , А. Соловьёв, Г.Вицин и др. Драма.
Рита.
СССР, 1957. Режиссер А. Неретниеце. Сценарист Ф. Кнорре. Актеры: И. Гулбе, Э. Павулс, В. Зандбергс и др. Драма.
1959
Тоже люди.
СССР, 1959. Режиссер и сценарист Г. Данелия. (экранизация отрывка из романа Л.Н. Толстого «Война и мир»). Актеры: Л. Дуров, М. Захариас, Е. Кудряшёв, В. Санаев, Г. Милляр и др. Военная драма.
1960
Леон Гаррос ищет друга / Vingt mille lieues sur la terre.
СССР-Франция, 1960. Режиссер М. Пальеро. Сценаристы: Л. Зорин, С. Клебанов, М. Курно, С. Михалков. Актеры: Т. Самойлова, Ю. Белов, Л. Зитрон, Ж. Рошфор, Ж. Гавен, В. Зубков, Л. Марченко, В. Ивашов и др. Комедия.
Нормандия-Неман | Normandie-Niemen
. СССР-Франция, 1960. Режиссер Ж. Древиль Сценаристы: Ш. Спаак, К. Симонов, Э. Триоле. Актеры: В. Доронин, Н. Лебедев, В. Бамдасов, В. Гусев, Н. Рыбников, Ю. Медведев, М. Кассо, Ж. Ривьер, Р. Менар и др. Военная драма.
Русский сувенир.
СССР, 1960. Режиссер и сценарист Г. Александров. Актеры: Э. Гарин, А. Попов, П. Кадочников, Э. Быстрицкая, Л. Орлова, В. Авдюшко, А. Будницкая, В. Гафт, Э. Геллер и др. Комедия.
1961
Две жизни.
СССР, 1961. Режиссер Л. Луков. Сценарист А. Каплер. Актеры: Н. Рыбников, М. Володина, В. Тихонов, Э. Нечаева, С. Чекан, В. Дружников, Л. Свердлин, О. Жизнева, А. Ларионова, Г. Юматов и др. Драма.
Суд сумасшедших
. СССР, 1961. Режиссер и сценарист Г. Рошаль. Актеры: В. Ливанов, И. Скобцева, В. Хохряков, В. Белокуров, А. Кончаловский, Л. Сухаревская, М. Козаков, Ю. Яковлев, М. Булгакова, Н. Бурляев и др. Драма, фантастика.
Украинская рапсодия.
СССР, 1961. Режиссер С. Параджанов. Сценарист А. Левада. Актеры: О. Реус-Петренко, Э. Кошман, Ю. Гуляев, Н. Ужвий и др. Мелодрама.
1962
Гусарская баллада.
СССР, 1962. Режиссер Э. Рязанов. Сценаристы: А. Гладков, Э. Рязанов. Актеры: Л. Голубкина, Ю. Яковлев, Н. Крючков, И. Ильинский, Т. Шмыга и др. Музыкальная комедия.
1964
Жаворонок.
СССР, 1964. Режиссеры: Н. Курихин, Л. Менакер. Сценаристы: М. Дудин, С.Орлов. Актеры: В. Гуренков, Г. Юхтин, В. Погорельцев, В. Скулме, Б. Оя и др. Военная драма.
Зелёный огонёк.
СССР, 1964. Режиссер В. Азаров. Сценарист В. Спирина. Актеры: А. Кузнецов, С. Савёлова, А. Папанов, Т. Бестаева, И. Рыжов, В. Санаев, В. Невинный, В. Ливанов, З. Фёдорова, Э. Геллер, А. Бордье, Ж.-М. Бордье и др. Драма.
1965
Война и мир.
СССР, 1965-1967. Режиссер С. Бондарчук. Сценаристы: С. Бондарчук, В. Соловьёв (автор романа – Л. Толстой). Актеры: В. Тихонов, С. Бондарчук, Л. Савельева, О. Табаков, А. Кторов, А. Шуранова, А. Вертинская, И. Скобцева, В. Лановой, О. Ефремов, Э. Марцевич, Б. Захава, Н. Трофимов, Н. Рыбников, В. Стржельчик и др. Драма.
Гиперболоид инженера Гарина
. СССР, 1965. Режиссер А. Гинцбург. Сценаристы И. Маневич, А. Гинцбург (автор романа - А.Толстой). Актеры: Е. Евстигнеев, Н. Климова, В. Сафонов, М. Астангов, В. Дружников, Б. Оя и др. Детектив. Фантастика.
Заговор послов.
СССР, 1965. Режиссер Н. Розанцев. Сценаристы: М. Маклярский, Г. Курпнек, Н. Розанцев. Актеры: У. Думпис, В. Медведев, И. Класс, Р. Гладунко, О. Басилашвили, Л. Данилина, Э. Павулс, В. Сошальский и др. Детектив.
Третья молодость.
СССР-Франция, 1965. Режиссеры: Ж. Древиль, И. Менакер. Сценаристы: А. Галич, П. Андреота. Актеры: Ж. Сегаль, О.Стриженов, Ж. Ферьер, Н. Величко, Н. Черкасов, Н. Трофимов, Г. Нилов, А. Ларионова, В. Стржельчик и др. Драма.
Эскадра уходит на запад.
СССР, 1965. Режиссеры: М. Билинский, Н. Винграновский. Сценаристы: А.Левада, М. Билинский. Актеры: Э. Леждей, Н. Лазарева, А. Шестаков, С. Чекан, В. Шалевич, А. Файт и др. Драма.
1966
Ноктюрн.
СССР, 1966. Режиссер Р. Горяев. Сценарист А.Станкевич (автор рассказа – Ж.Грива). Актеры: П. Ракса, Г. Цилинский, О. Хабалов и др. Военная драма.
1967
Журналист.
СССР, 1967. Режиссер и сценарист С. Герасимов. Актеры: Ю. Васильев, Г. Польских, Н. Федосова, И. Лапиков, С. Никоненко, С. Герасимов, Т. Макарова, В. Теличкина, Ж. Болотова, Е. Васильева, А. Вертоградов, Л. Овчинникова, В. Шукшин, А. Жирардо и др. Драма.
Разбудите Мухина!
СССР, 1967. Режиссер Я. Сегель. Сценаристы: А. Гребнев, Я. Сегель. Актеры: Ч. Шакуров, Л. Алешникова, А. Пелеес и др. Комедия.
1968
Далеко на Западе.
СССР, 1968. Режиссер А. Файнциммер. Сценарист Г. Мдивани. Актеры: Н. Крючков, В. Сафонов, Н. Мерзликин, Г. Юхтин, Г. Плаксин, А. Вертоградов, В. Дворжецкий и др. Военная приключенческая драма.
Интервенция.
СССР, 1968. Режиссер Г. Полока. Сценарист Л. Славин (автор пьесы – Л. Славин). Актеры: В. Высоцкий, В. Золотухин, О. Аросева, Г. Ивлиева, Е. Копелян, Р. Нифонтова, В. Татосов, Ю. Толубеев, В. Гафт, М. Хуциев и др. Комедия.
Ошибка Оноре де Бальзака
. СССР, 1968. Режиссер Т. Левчук. Сценарист Н. Рыбак. Актеры: В. Хохряков, Р. Нифонтова, Я. Геляс, В. Скулме, Р. Недашковская, И. Дмитриев, И. Миколайчук, В. Заклунная и др. Мелодрама.
Это мгновение.
СССР, 1968. Режиссер и сценарист Э. Лотяну. Актеры: М. Сагайдак, М. Волонтир, Х. Фернандес, М. Соцки-Войническу, С.Тома и др. Драма.
1969
Ватерлоо / Waterloo
. СССР-Италия, 1969. Режиссер С. Бондарчук. Сценаристы: С. Бондарчук, В. Боничелли. Актеры: Р. Стайгер, К. Пламмер, О. Уэллс, С. Закариадзе, Е. Самойлов, О. Видов и др. Военная драма.
Сюжет для небольшого рассказа.
СССР-Франция, 1969. Режиссер С. Юткевич. Сценарист Л. Малюгин. Актеры: Н. Гринько, М. Влади, И. Саввина, Р. Быков, Е. Лебедев, Е. Васильева и др. Мелодрама.
1970
Узники Бомона.
СССР, 1970. Режиссер Ю. Лысенко. Сценаристы: Ю. Лысенко, Ж. Журибеда. Актеры: М. Голубович, О. Лысенко, Б.Кудрявцев и др. Военная драма.
1971
Комитет девятнадцати.
СССР, 1971. Режиссер С. Кулиш. Сценаристы: С. Кулиш, С. Михалков, А. Шлепянов. Актеры: Н. Засухин, С. Смехнова, Ю. Ярвет и др. Драма.
Корона Российской Империи, или Снова Неуловимые.
СССР, 1971. Режиссер Э. Кеосаян. Сценаристы: Э. Кеосаян, А. Червинский. Актеры: М. Метёлкин, В. Косых, В. Васильев, В. Курдюкова, И. Переверзев, А. Джигарханян, В. Ивашов, В. Стржельчик, Е. Копелян, В. Белокуров, Р. Быков, Я. Френкель, Л. Гурченко, А. Файт, Э. Кеосаян и др. Приключенческая комедия.
1972
Четвертый.
СССР, 1972. Режиссер и сценарист А. Столпер (автор повести - К.Симонов). Актеры: В. Высоцкий, М. Терехова, С. Шакуров, А. Кайдановский, Ю. Соломин, Т. Васильева, М. Лиепа, А. Джигарханян, Ю. Будрайтис, Л. Дуров, Л. Круглый, З. Славина, Л. Кулагин, М. Волонтир и др. Драма.
1973
Города и годы.
СССР, 1973. Режиссер А. Зархи. Сценаристы: В. Валуцкий, А. Зархи (автор романа – К.Федин). Актеры: Б. Брыльска, И. Старыгин, З. Глацедер, С. Мартинсон, И. Печерникова, Г. Бурков, Н. Гринько, Л. Кулагин, В. Носик и др. Драма.
Крах инженера Гарина
. СССР, 1973. Режиссер Л. Квинихидзе. Сценарист С. Потепалов (автор романа - А.Толстой). Актеры: О. Борисов, А. Белявский, Н. Терентьева, А. Кайдановский, В. Никулин, Е. Копелян, А. Масюлис и др. Детектив.
1974
Кто, если не ты.
СССР, 1974. Режиссер Г. Кузнецов. Сценарист И. Бондин. Актеры: Ф. Одиноков, М. Булгакова, Н. Сектименко, А. Беспалый и др. Драма.
Соломенная шляпка.
СССР, 1974. Режиссер и сценарист Л. Квинихидзе (автор пьесы – Э. Лабиш). Актеры: А. Миронов, В. Стржельчик, З. Гердт, Е. Копелян, Е. Васильева, И. Кваша, Л. Гурченко, А. Фрейндлих, М. Козаков, А. Бениаминов и др. Музыкальная комедия.
1975
Бегство мистера Мак-Кинли.
СССР, 1975. Режиссер М. Швейцер. Сценарист Л. Леонов. Актеры: Д. Банионис, Ж. Болотова, А.Степанова, Б. Бабочкин, А. Демидова, В. Высоцкий, А. Вокач, Л. Куравлев, Н. Волков, Т. Лаврова, А. Файт. Драма.
Воздухоплаватель.
СССР, 1975. Режиссеры А. Вехотко, Н. Трощенко. Сценарист В. Кунин. Актеры: Л. Варфоломеев, Е. Васильева, В. Заманский, А. Джигарханян, В. Никулин, А. Равикович, В. Ильичёв, А. Солоницын, О. Басилашвили, Л. Мерзин, С. Дрейден и др. Драма.
Звезда пленительного счастья.
СССР, 1975. Режиссер В. Мотыль. Сценаристы: М. Захаров, В. Мотыль, О. Осетинский. Актеры: И. Купченко, А. Баталов, Н. Бондарчук, О.Стриженов, Э. Шикульска, И. Костолевский, А. Пороховщиков, О. Янковский, В. Ливанов, И. Смоктуновский, В. Стржельчик, И. Дмитриев и др. Драма.
Капитан Немо.
СССР, 1975. Режиссер В. Левин. Сценаристы: В. Левин, Э. Смирнов (автор романа «Двадцать тысяч лье под водой» Ж.Верн). Актеры: В. Дворжецкий, Ю. Родионов, М. Кононов, В. Талашко, М. Вертинская, В. Басов, Г. Нилов, А. Пороховщиков и др. Фантастика.
Под крышами Монмартра.
СССР, 1975. Режиссер В. Гориккер. Сценаристы: В. Гориккер, Г. Рябкин, С. Болотин, Т. Сикорская (автор оперетты – «Фиалка Монмартра» И. Кальман). Актеры: Е. Симонова, В. Смелкова, А. Кайдановский, И. Старыгин, В. Носик, Л. Касаткина, В. Басов, О. Анофриев, А. Белявский, Э. Геллер и др. Музыкальная комедия, оперетта.
Ярослав Домбровский.
СССР-Польша, 1975. Режиссер Б. Поремба. Сценарист Ю. Нагибин. Актеры: З. Малянович, М. Потоцка, А. Калягин, В. Авдюшко, В. Ивашов, Е. Копелян, Л. Лужина, А. Пороховщиков, М. Козаков и др. Драма.
1976
Дервиш взрывает Париж.
СССР, 1976. Режиссеры: Ш. Махмудбеков, К. Рустамбеков. Сценарист Э. Кулибеков (автор комедии «Мсье Жордан-ботаник и дервиш Мастали-шах» М. Ахундов). Актеры: С. Юрский, М. Бабаев, А. Искендеров и др. Комедия.
Красное и чёрное.
СССР, 1976. Режиссер С. Герасимов. Сценаристы: С. Герасимов, Г. Склянский (автор романа – Стендаль). Актеры: Н. Ерёменко, Н. Бондарчук, Л. Марков, Н. Белохвостикова, Г. Стриженов и др. Мелодрама.
Небесные ласточки
. СССР, 1976. Режиссер и сценарист Л. Квинихидзе (авторы оперетты «Мадемуазель Нитуш»: А. Мельяк, А. Мийо и Ф. Эрве). Актеры: А. Миронов, И. Нинидзе, Л. Гурченко, С. Захаров, А. Ширвиндт и др. Музыкальная комедия, оперетта.
Солдаты свободы.
СССР – Болгария – Польша – Чехословакия – Венгрия – ГДР, 1976. Режиссер Ю. Озеров. Сценаристы: Ю. Озеров, О. Курганов и др. Актеры: С. Гецов, Б. Пасторек, Х. Пройскер, Я. Трипольский и др. Военная драма.
1977
Хождение по мукам
. СССР, 1977. Режиссер В. Ордынский. Сценаристы: В. Ордынский, О. Стукалов-Погодин. Актеры: Ю. Соломин, И. Алфёрова, С. Пенкина, М. Ножкин, В. Езепов, М.Козаков, Л. Норейка и др. Драма.
1978
Мелодии одной оперетты / Бал в Савойе.
СССР, 1978. Режиссер М. Ларин. (автор оперетты – П.Абрахам). Актеры: Н. Зейналова, А. Шейнин, Т. Тетерина и др. Музыкальная мелодрама. Оперетта.
Бархатный сезон
. СССР-Швейцария, 1978. Режиссер В. Павлович. Сценаристы: Г. Горин, В. Павлович. Актеры: Ю. Будрайтис, Т. Сидоренко, А. Лазарев, С. Бондарчук, И. Смоктуновский, Н. Крючков, А. Масюлис и др. Драма.
Д'Артаньян и три мушкетёра
. СССР, 1978. Режиссер Г. Юнгвальд-Хилькевич. Сценарист М. Розовский (автор романа «Три мушкетера» - А.Дюма). Актеры: М. Боярский, В. Смехов, В. Смирнитский, И. Старыгин, О. Табаков, А. Фрейндлих, А. Трофимов, М. Терехова, А. Кузнецов, Л. Дуров, И. Алфёрова, Л. Каневский, Б. Клюев, В. Балон, Е. Цыплакова и др. Музыкальная приключенческая комедия.
Ярославна, королева Франции
. СССР-Польша, 1978. Режиссер И. Масленников. Сценарист В. Валуцкий. Актеры: Е. Коренева, Н. Караченцов, К. Лавров, С. Мартинсон, А. Джигарханян, И. Дмитриев, В. Евграфов, В. Ливанов и др. Драма.
1979
Дюма на Кавказе.
СССР, 1979. Режиссер Х. Хажкасимов. Сценарист Р. Габриадзе. Актеры: К. Себрис, В. Павлов, В. Этуш, И. Рыжов и др. Комедия.
Мнимый больной. СССР, 1979. Режиссер Л. Нечаев. Сценарист А. Червинский (автор пьесы – Ж.-Б.Мольер). Актеры: О. Ефремов, Н. Гундарева, А. Ромашин, Г. Беляева, Т. Васильева, Р. Быков, С. Садальский, А. Ширвиндт и др. Комедия.
Стакан воды.
СССР, 1979. Режиссер и сценарист Ю. Карасик (автор пьесы - Э.Скриб). Актеры: К. Лавров, А. Демидова, Н. Белохвостикова, С. Смирнова, И. Дмитриев и др. Мелодрама.
1980
Белый снег России.
СССР, 1980. Режиссер Ю.Вышинский. Сценаристы: Ю. Вышинский, А. Котов (автор повести «Черные и белые» - А. Котов). Актеры: А. Михайлов, Н. Гундарева, В. Самойлов, Ю. Каюров, К. Миколаевска, А. Ромашин и др. Драма.
Братья Рико.
СССР, 1980. Режиссер Г. Иванов. Сценарист В. Неделин (автор романа - Ж. Сименон). Актеры: Г. Бортников, А. Лицитис, С. Мартынов, Л. Чурсина, Г. Байкштите, А. Твеленева и др. Драма.
Ларец Марии Медичи.
СССР, 1980. Режиссер Р. Фрунтов. Сценаристы: Е. Парнов, Р. Фрунтов (автор повести - Е. Парнов). Актеры: В. Рыжаков, К. Лучко, Э. Виторган и др. Детектив.
Однажды, двадцать лет спустя.
Россия, 1980. Режиссер Ю. Егоров. Сценаристы: А. Инин, Ю. Егоров. Актеры: Н. Гундарева, В. Проскурин, Е. Лазарев, О. Ефремов, В. Титова, А. Потапов, И. Ясулович, В. Смирнитский, О. Гобзева, А. Чухрай, А. Юренев и др. Комедийная мелодрама.
Тифлис - Париж и обратно.
СССР, 1980. Режиссер Л. Абашидзе. Сценаристы: Л. Абашидзе, Л. Челидзе. Актеры: Л. Абашидзе, Р. Эсадзе, К. Кавсадзе, Ф. Мкртчян и др. Комедия.
Тегеран-43.
СССР, Франция, Швейцария, 1980. Режиссеры: А. Алов, В. Наумов. Сценаристы: А. Алов, В. Наумов, М. Шатров. Актеры: И. Костолевский, Н. Белохвостикова, А. Делон, К. Юргенс, А. Джигарханян, А. Филозов, Н. Гринько, Ж. Жере, К. Жад и др. Шпионский детектив.
Эскадрон гусар летучих.
СССР, 1980. Режиссеры: Н. Хубов, С. Ростоцкий. Сценарист С. Ермолинский. Актеры: А. Ростоцкий, М. Шиманская, Л. Кузнецова, Е. Лебедев, Н. Ерёменко (мл.) и др. Приключенческая военная драма.
1981
Ленин в Париже.
СССР, 1981. Режиссер С. Юткевич. Сценаристы: Е. Габрилович, С. Юткевич. Актеры: Ю. Каюров, К. Жад, В. Антоник, Б. Иванов, П. Кадочников и др. Драма.
Шофёр на один рейс.
СССР, 1981. Режиссер В. Зобин. Сценарист А. Салынский. Актеры: Л. Федосеева-Шукшина, О. Ефремов, Л. Сухаревская, Н. Вавилова, Ю. Дуванов и др. Комедия.
1982
Жизнь Берлиоза / La vie de Berlioz
. СССР-Франция, 1982. Режиссеры: Ж. Требута, В. Сергеев. Сценарист Ф. Буайе. Актеры: Д. Мезгиш, М. Кассовитц, Н. Алари и др. Драма.
Ищите женщину.
СССР, 1982. Режиссер А. Сурикова (автор пьесы «Цыпленок и попугаиха» - Р.Тома). Актеры: С. Чиаурели, Л. Куравлёв, С. Юрский, Е. Соловей, А. Абдулов, Л. Ярмольник и др. Детектив.
Мать Мария.
СССР, 1982. Режиссер и сценарист С. Колосов. Актеры: Л. Касаткина, Л. Марков, И. Горбачёв, В. Полонская, Е. Ханаева, В. Дворжецкий и др. Драма.
Принцесса цирка.
СССР, 1982. Режиссер и сценарист С. Дружинина (автор оперетты - И. Кальман). Актеры: Н. Белохвостикова, И. Кеблушек, Н. Трофимов, Е. Шанина, Л. Касаткина, В. Басов, А. Ширвиндт и др. Музыкальная мелодрама (оперетта).
1983
Анна Павлова / Anna Pavlova
. СССР, Великобритания, ГДР, Куба, Франция, 1983. Режиссер и сценарист Э. Лотяну. Актеры: Г. Беляева, Л. Булдакова, С. Шакуров, В. Ларионов, Дж. Фокс, Ж. Дебари и др. Драма.
Парижская драма.
СССР, 1983. Режиссер и сценарист Н. Мащенко (автор новеллы «Паспорт для свободы» - Р. Твохи). Актеры: Е. Бондарчук, К. Цонев, Г. Гирдванис и др. Мелодрама.
1984
Без семьи.
СССР, 1984. Режиссер В. Бортко. Сценарист Н. Бортко (автор повести – Г. Мало). Актеры: А. Васильев, С. Саркисян, Я. Хвилер, Е. Соловей, Э. Плешките и др. Драма.
Европейская история
. СССР, 1984. Режиссер И. Гостев. Сценаристы Н. Леонов, И. Гостев. Актеры: В. Тихонов, Б. Тышкевич, Л. Филатов, Т. Акулова, А. Масюлис, В. Стржельчик, Ю. Будрайтис, С. Микульский и др. Драма.
Капитан Фракасс
. СССР, 1984. Режиссер В. Савельев. Сценарист Ю. Визбор (автор романа – Т. Готье). Актеры: О. Меньшиков, М. Данилов, Ю. Ярвет, А. Исайкина, С. Тома и др. Мелодрама.
Медный ангел
. СССР, 1984. Режиссер В. Дорман. Сценарист И. Кузнецов. Актеры: А. Кузнецов, И. Шевчук, В. Смирнитский, Л. Ярмольник, Л. Куравлёв, А. Филиппенко, Н. Ерёменко и др. Драма.
1985
Багратион
. СССР, 1985. Режиссеры: К. Мгеладзе, Г. Чохонелидзе. Сценаристы: В. Соловьёв, Г. Чохонелидзе. Актеры: Г. Чохонелидзе, Ю. Катин-Ярцев, М. Кузнецов, И. Малышева, И. Алфёрова, В. Дружников, П. Буткевич, В. Конкин, З. Кипшидзе и др. Военная драма.
Бал в Савойе
. СССР, 1985. Режиссер и сценарист А.-Э. Керге (автор оперетты – П. Абрахам). Актеры: Э. Кулль, А.-М. Юкскюла, Ю. Крюков и др. Музыкальная мелодрама. Оперетта.
В поисках капитана Гранта
. СССР-Болгария, 1985. Режиссер и сценарист С. Говорухин (автор романа «Дети капитана Гранта – Ж. Верн). Актеры: В. Смирнов, Н. Ерёменко, Л. Ульфсак, В. Гостюхин, Т. Акулова и др. Приключенческая драма.
Проделки Скапена
. СССР, 1985. Режиссеры: Г. Калатозов, М. Калатозишвили (автор пьесы - Ж.-Б.Мольер). Актеры: А. Гомиашвили, Г. Лордкипанидзе, Л. Антадзе и др. Комедия.
1986
Игра хамелеона
. СССР, 1986. Режиссер и сценарист А. Жебрюнас (автор пьесы «Только правда» - Ж.-П. Сартр). Актеры: Г. Гладий, Ю. Будрайтис, И. Дапкунайте, Р. Адомайтис и др. Трагикомедия.
Капитан «Пилигрима».
СССР, 1986. Режиссер А. Праченко. Сценарист А. Гусельников (автор романа «Пятнадцатилетний капитан» - Ж. Верн). Актеры: В. Ходченко, Н. Мгалоблишвили, А. Филозов, Т. Паркина, Л. Дуров, Л. Ярмольник и др. Приключенческая драма.
Последняя дорога.
СССР, 1986. Режиссер Л. Менакер. Сценаристы: Я. Гордин, Л. Менакер. Актеры: А. Калягин, В. Медведев, И. Купченко, И. Смоктуновский и др. Драма.
Путешествие мсье Перришона
. СССР, 1986. Режиссер М. Микаэлян. Сценаристы: В. Валуцкий, М. Микаэлян (автор водевиля – Э. Лабиш). Актеры: О. Табаков, Т. Васильева, М. Зудина, И. Скляр, В. Гафт, Т. Догилева, А. Филиппенко, Е. Васильева и др. Комедия.
1987
Гардемарины, вперед!
СССР, 1987. Режиссер С. Дружинина. Сценаристы: С. Дружинина, Ю. Нагибин, Н. Соротокина. Актеры: С. Жигунов, Д. Харатьян, В. Шевельков, Т. Лютаева, О. Машная, М. Боярский, Е. Евстигнеев, В. Стржельчик, А. Абдулов, И. Смоктуновский и др. Приключенческая мелодрама.
Гобсек
. СССР, 1987. Режиссер А. Орлов. Сценаристы: Г. Капралов, А. Орлов (автор повести – О. де Бальзак). Актеры: В. Татосов, С. Бехтерев, Б. Плотников, А. Будницкая, И. Костолевский и др. Драма.
Загадочный наследник
. СССР, 1987. Режиссер и сценарист Т. Лисициан. Актеры: В. Ильин, И. Дапкунайте, И. Смоктуновский, И. Скобцева, Л. Броневой и др. Драма.
1988
Узник замка Иф
. СССР, 1988. Режиссер Г. Юнгвальд-Хилькевич. Сценаристы: М. Захаров, Г. Юнгвальд-Хилькевич (автор романа «Граф Монте-Кристо» А. Дюма). Актеры: В. Авилов, А. Самохина, Е. Дворжецкий, М. Боярский, А. Лицитис, А. Жарков, А. Петренко и др. Приключенческая драма.
1989
Руанская дева по прозвищу Пышка
. СССР, 1989. Режиссеры: Е. Гинзбург, Р. Мамедов. Сценарист К. Рыжов (автор рассказов Г. де Мопассан). М. Кикалейшвили, А. Абдулов, Л. Ярмольник, М. Полтева, Н. Лавров, С. Смирнова и др. Драма.
Руфь / Ruf
. СССР-ФРГ, 1989. Режиссер В. Ахадов. Сценарист: Е. Козловский (автор пьесы – Е. Козловский). Актеры: А. Жирардо, И. Муравьёва, П. Семенихин, А. Петренко и др. Драма.
Сирано де Бержерак
. СССР, 1989. Режиссер Н. Бирман. Сценарист А. Володин (автор пьесы – Э. Ростан). Актеры: Г. Гладий, О. Кабо, А. Подошьян, В. Ивченко и др. Драма.
Спаси и сохрани.
Германия-СССР, 1989. Режиссер А. Сокуров. Сценарист Ю. Арабов (автор романа «Мадам Бовари» - Г. Флобер). Актеры: С. Зервудаки, Р. Вааб, А. Чередник и др. Драма.
1990
Все впереди
. СССР, 1990. Режиссер и сценарист Н. Бурляев (автор романа – В. Белов). Актеры: Т. Петрова, Б. Невзоров, В. Гостюхин, А. Ливанов, Л. Удовиченко, С. Сазонтьев, А. Пороховщиков, Т. Конюхова и др. Драма.
Попугай, говорящий на идиш
. СССР-ФРГ, 1990. Режиссер и сценарист Е. Севела. Актеры: Р. Иоселиани, А. Леонтьев, М. Полицеймако, С. Фарада и др. Комедия.
1991
Мертвые без погребения, или Охота на крыс
. СССР, 1991. Режиссер и сценарист И. Апасян (автор рассказа – Ж.-П. Сартр). Актеры: Е. Аминова, Л. Борисов, Е. Германова и др. Драма.
Портрет мадемуазель Таржи
. СССР, 1991. Режиссер и сценарист В. Зобин (автор пьесы – И. Елагин). Актеры: А. Кузнецов, Л. Лютвинский, Р. Ткачук и др. Музыкальная комедия.
2. Французы в российском кино (1992-2017)
1992.
Белый король, красная королева
/ White King, Red Queen / Roi blanc, dame rouge. Россия-Франция-Германия, 1992. Режиссер С. Бодров. Сценаристы: С. Бодров, Г. Оганесян-Слуцки. Актеры: А. Дюссолье, Т. Васильева, В. Ильин, А. Жарков, Т. Кравченко, А. Ташков, А. Джигарханян и др. Драма.
Мушкетёры двадцать лет спустя
. Россия, 1992. Режиссер Г. Юнгвальд-Хилькевич. Сценаристы: Г. Николаев, Г. Юнгвальд-Хилькевич (автор романа – А.Дюма). Актеры: М. Боярский, В. Смехов, В. Смирнитский, И. Старыгин, В. Авилов, А. Равикович, А. Фрейндлих и др. Приключенческая драма.
Невеста из Парижа
. Россия, 1992. Режиссер О. Дугладзе. Сценаристы: В. Константинов, Б. Рацер, О. Дугладзе. Актеры: А. Захарова, А. Соколов, Г. Польских и др. Комедия.
Тартюф
. Россия, 1992. Режиссер Я. Фрид. Сценаристы: В. Константинов, Б. Рацер, Я. Фрид (автор пьесы Ж.-Б.Мольер). Актеры: М. Боярский, Л. Удовиченко, В. Стржельчик, И. Муравьёва, И. Скляр, А. Самохина, И. Дмитриев и др. Комедия.
1993
Дорога в рай / Die Strasse zum Paradies
. Россия-ФРГ, 1993. Режиссер и сценарист В. Москаленко. Актеры И. Волков, Н. Петрова, Б. Ступка, А. Гуськов, А. Кортнев и др. Мелодрама.
Мадемуазель О. / Mademoiselle O
. Россия-Франция, 1993. Режиссер Ж. Фулон. Сценаристы: С. Жокс, Ж. Фулон. Актеры: М. Наир, Е. Сафонова, А. Арбат и др. Драма.
Окно в Париж / Window to Paris / Salades russes
. Россия-Франция, 1993. Режиссер Ю. Мамин. Сценаристы: А. Тигай, Ю. Мамин, В. Лейкин, В. Вардунас. Актеры: А. Сораль, С. Дрейден, В. Михайлов, Н. Усатова, А. Ургант и др. Комедия.
Проклятие Дюран
. Россия, 1993. Режиссер В.Титов. Сценаристы: В. Титов, В. Вербин (автор романа «Похождения Рокамболя» - П. дю Террайль). Актеры: К. Рацер, О. Антонова, А. Нилов и др. Криминальная драма.
Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя
. Россия, 1993. Режиссер Г. Юнгвальд-Хилькевич. Сценаристы: Г. Николаев, Г. Юнгвальд-Хилькевич (автор романа «Виктонт де Бражелон» - А. Дюма). Актеры: М. Боярский, В. Смехов, В. Смирнитский, И. Старыгин, Д. Харатьян, А. Соколов, А. Фрейндлих, А. Равикович и др. Мелодрама.
1994
Любовь французская и русская
. Россия, 1994. Режиссер и сценарист А. Александров. Актеры: Е. Дробышева, О. Шкловский, С. Колтаков и др. Мелодрама.
Простодушный
. Россия, 1994. Режиссер Е. Гинзбург. Сценаристы: К. Рыжов, Е. Гинзбург (автор повести – Вольтер). Актеры: С. Маховиков, Л. Шахворостова, Л. Голубкина, А. Джигарханян и др. Музыкальная комедия.
Французский вальс
. Россия, 1994. Режиссер С. Микаэлян. Сценаристы: Л.Аркадьев, С. Микаэлян. Актеры: И. Лачина, Д. Гибер, Р. Парти, И. Шведов и др. Мелодрама.
1995
Прибытие поезда
. Россия, 1995.
Режиссеры: Д. Месхиев, А. Хван, В. Хотиненко, А. Балабанов. Сценаристы: Д. Месхиев, А.Балабанов, А. Тигай, А. Детков, В. Залотуха, С. Сельянов. Актеры: С. Маковецкий, З. Буряк, С. Стругачёв, А. Балабанов и др. Драма.
1996
Королева Марго
. Россия, 1996. Режиссер А. Муратов. Сценарист М. Мареева (автор романа – А. Дюма). Актеры: Е. Добровольская, Д. Певцов, Е. Васильева, С. Юрский, М. Ефремов, Д. Харатьян, С. Жигунов, М. Боярский, Н. Караченцов, В. Сотникова и др. Драма.
Линия жизни
. Франция-Россия, 1996. Режиссер П. Лунгин. Сценаристы: П. Лунгин и др. Актеры: В. Перес, А. Джигарханян, А. Черкасова, Д. Певцов и др. Криминальная комедия.
Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара
. Франция-Грузия-Бельгия-Россия-Украина, 1996. Режиссер Н. Джорджадзе. Сценарист И. Квирикадзе. Актеры: П. Ришар, М. Прель, Н. Киртадзе, Ж.-И. Готье и др. Комедия.
1997
Графиня де Монсоро
. Россия, 1997. Режиссер В. Попков. Сценарист Е. Караваешникова (автор романа – А. Дюма). Актеры: Г. Мариани, А. Домогаров, Ю. Беляев, Е. Дворжецкий, К. Козаков, А. Горбунов, Д. Марьянов, Е. Стриженова и др. Драма.
1999
Восток-Запад / Est-Ouest.
Франция-Украина-Россия-Испания-Болгария, 1999. Режиссер Р. Варнье. Сценаристы: Р. Ибрагимбеков, Л. Гардель, С. Бодров (ст.), Р. Варнье. Актеры: О. Меньшиков, С. Боннэр, С. Бодров (мл.), Т. Догилева, К. Денёв, Б. Ступка и др. Драма.
2000
Зависть богов
. Россия, 2000. Режиссер В. Меньшов. Сценаристы: М. Мареева, В. Меньшов. Актеры: В. Алентова, А. Лобоцкий, А. Феклистов, Ж. Депардье, В. Павлов и др. Мелодрама.
Репете
. Россия-Великобритания, 2000. Режиссер Е.Малевский. Сценаристы: В. Азерников, Е. Малевский. Актеры: В. Сторожик, А. Казанская, Е. Крюкова, В. Ларионов, В. Самойлов и др. Драма.
2001
Лиса Алиса
. Россия-Франция, 2001. Режиссер Ж.-М. Карре. Сценаристы: В. Мережко, П. Лунгин. Актеры: Д. Волга, С. Мартынов, О. Сидорова, А. Черных, И. Алфёрова и др. Мелодрама.
Парижский антиквар
. Россия, 2001. Режиссер И. Шавлак. Сценаристы: А. Другов, Р. Белецкий. Актеры: И. Шавлак, А. Серебряков, И. Калныньш, С. Газаров, А. Белявский и др. Шпионский детектив.
Яды, или Всемирная история отравлений
. Россия, 2001. Режиссер К. Шахназаров. Сценаристы: К. Шахназаров, А. Бородянский. Актеры: И. Акрачков, О. Басилашвили, Ж. Дуданова, А. Баширов и др. Комедия.
2002
Дама в очках, с ружьём, в автомобиле
. Россия-Латвия, 2002. Режиссеры: О. Бабицкий, Ю. Гольдин. Сценарист Е. Унгард (автор романа – С. Жапризо). Актеры: Т. Кузнецова, Э. Виторган, И. Леонова и др. Детектив.
2003
Русский ковчег
. Россия-Германия, 2003. Режиссер А. Сокуров. Сценаристы: А. Сокуров, Б. Хаимский, С. Проскурина, А. Никифоров. Актеры: С. Дрейден, М. Кузнецова, Л. Мозговой и др. Драма.
Тартарен из Тараскона
. Россия, 2003. Режиссер Д. Астрахан. Сценарист: О. Данилов (автор романа – А. Доде). Актеры: А. Равикович, Е. Захарова, Н. Караченцов, И. Ульянова, А. Абдулов, А. Филиппенко и др. Комедия.
Француз
. Россия, 2003. Режиссер В. Сторожева. Сценарист И. Авраменко. Актеры: Т. Монфрай, М. Голубкина, И. Сукачев, Е. Вуличенко и др. Мелодрама.
Убойная сила-5
. Россия, 2003. Режиссеры: С. Снежкин, С. Осипьян, М. Брашинский. Сценаристы: А. Кивинов, О. Дудинцев. Актеры: К. Хабенский, А. Федорцов, Н. Фоменко, Ж. Депардье и др. Детектив.
2004
Парижская любовь Кости Гуманкова
. Россия, 2004. Режиссер К. Одегов (автор повести – Ю. Поляков). Актеры: К. Одегов, С. Чуйкина, А. Терешко, Е. Стычкин и др. Мелодрама.
2005
Мой личный враг
. Россия, 2005. Режиссер В. Попков. Сценарист А. Волкова (автор романа Т. Устинова). Актеры: А. Большова, Д. Щербина, И. Гринёва, Э. Кюрдзидис, В. Смирнитский и др. Мелодрама.
Турецкий гамбит
. Россия, 2005. Режиссер Д. Файзиев. Сценаристы: Б. Акунин, Д. Файзиев. Актеры: Е. Бероев, О. Красько, А. Балуев, А. Лыков, В. Вержбицкий, Г. Куценко, Д. Певцов, Д. Ольбрыхский, Д. Бьенэме, В. Ильин, А. Гуськов и др. Детектив.
2006
Очарование зла
. Россия, 2006. Режиссер М. Козаков. Сценаристы: А. Бородянский, Н. Досталь, М. Козаков. Актеры: А. Серебряков, Н. Вдовина, Г. Тюнина, К. Бадалов, А. Каменкова, И. Васильев и др. Драма.
Парижане
. Россия, 2006. Режиссеры: С. Полянский, С. Егерев. Сценарист В. Рогожкин. Актеры: П. Ришар, А. Мордвинова, И. Баголей и др. Комедия.
Пушкин: последняя дуэль
. Россия, 2006. Режиссер и сценарист Н. Бондарчук. Актеры: с. Безруков, А. Снаткина, А. Ильин и др. Драма.
2007
Доярка из Хацапетовки
. Россия-Украина, 2007. Режиссер А. Гресь. Сценарист Т. Гнедаш. Актеры: Е. Осипова, К. Жандаров, В. Стержаков, Т. Назарова, Э. Кюрдзидис и др. Комедия.
2008
Адмиралъ
. Россия, 2008. Режиссер А.Кравчук. Сценарист В. Валуцкий. Актеры: К. Хабенский, Е. Боярская, А. Ковальчук, С. Безруков, В. Ветров, Е. Бероев, Р. Боринже и др. Мелодрама.
Всё могут короли
. Россия, 2008. Режиссер А. Черняев. Сценарист Э. Володарский. Актеры: Г. Куценко, Е. Полякова, О. Кучера, Ж. Депардье, Т.Васильева и др. Комедия.
Француз Сережа
/ Les Grandes Personnes. Россия-Франция, 2008. Режиссер Т. Дюмон. Сценаристы: А. Глазков, С. Фричинская. Актеры: Д. Мороз, П. Баршак, Ф. Шовен и др. Мелодрама.
Я вернусь.
Россия, 2008. Режиссер Е. Немых. Сценарист Н. Назарова. Актеры: Е. Боярская, Р.Полянский, Е.Подкаминская, Е. Николаева, А. Роговцева, Е.Васильева и др. Мелодрама.
2009
Возвращение мушкетеров.
Россия, 2009. Режиссер Г. Юнгвальд-Хилькевич. Сценаристы: Г. Юнгвальд-Хилькевич, А. Марков, Ю. Бликов. Актеры: М. Боярский, В. Смехов, В. Смирнитский, И. Старыгин, А. Макарский и др. Приключенческая комедия.
Кромовъ
. Россия, 2009. Режиссер А. Разенков. Сценаристы: А. Разенков, К. Филимонов, М. Петухов. Актеры: В. Вдовиченков, К. Кутепова, А. Мордвинова, М. Горевой, А. Руденский и др. Драма.
Предел желаний
. Россия, 2009. Режиссер В. Дмитриевский. Сценаристы: Н. Михайлова, В. Дмитриевский. Актеры: Д. Шевченко, Е. Ксенофонтова, Д. Ульянов, О. Погодина, А. Легчилова, Р. Рязанова, Ю. Пересильд и др. Триллер.
2010
Багровый цвет снегопада
. Россия, 2010. Режиссер и сценарист В. Мотыль. Актеры: Д. Стоянович, М. Филиппов, А. Цуркан, А. Василевский, А. Белый и др. Драма.
Погоня за тенью.
Россия, 2010. Режиссеры Г.Киреева, В. Демент . Сценаристы: К.Закиров, В.Демент, А.Зензинов, В.Забалуев, О. Акимова, Ю.Гречаный. Актеры: К.Сафонов, И. Ефремова, Д.Матвеев, С.Громов, П. Бурель и др. Детектив.
Прогулка по Парижу
/ Promenade ‘a Paris. Россия-Франция, 2010. Режиссер Д. Томашпольский. Сценарист Л. Темнова. Актеры: Е. Гусева, Э. Шимье, Л. Удовиченко, П. Хадсон и др. Мелодрама.
2011
Елки-2
. Россия, 2011. Режиссеры: А. Баранов, А. Котт, Д. Киселёв, Л. Габриадзе. Сценаристы: Т. Бекмамбетов, Р. Непомнящий, О. Харина. Актеры: И. Ургант, С. Светлаков, И. Алфёрова, А. Петренко и др. Комедия.
Забытый
. Россия, 2011. Режиссер В. Щегольков. Сценаристы: В. Зобин, В. Спиридонов (автор повести "Облдрамтеатр" А. Азольский). Актеры: Е. Цыганов, М. Машкова, А. Ильин, А. Серебряков, А. Мерзликин, Д. Мороз и др. Драма.
Краткий курс счастливой жизни
. Россия, 2011. Режиссер В. Гай Германика. Сценарист А.Козлова. Актеры: С. Ходченкова, К. Громова, А. Хазанова, А. Слю, К. Сафонов, К. Жандаров, К. Гацалов, И. Хакамада, В. Гай Германика, Е. Папанова, К. Собчак, Р. Зверь, Т. Лютаева, П. Роллен и др. Драма.
Я дождусь / J'attendrai
. Беларусь-Россия-Франция, 2011. Режиссер И.Соловов. Сценаристы: А. Курейчик, А. Онищенко. Актеры: Ж. Давис, А. Пампушный, Е. Лядова, А. Миклош, Ф. де Сталь, Ж.-М. Фонбонн и др. Мелодрама.
2012
1812: Уланская баллада.
Россия, 2012. Режиссер О. Фесенко. Сценарист Г. Шпригов. Актеры: С. Безруков, А. Соколов, А. Чиповская, А. Белый и др. Боевик.
Патруль. Васильевский остров
. Россия, 2012. Режиссер Е. Семёнов. Сценаристы: В. Голов, В. Дьяченко, Е. Семёнов. Актеры: К. Воробьёв, С. Алимпиев, А. Ведерников и др. Комедия.
Поддубный
. Россия, 2012. Режиссер Г. Орлов. Сценарист Ю. Коротков. Актеры: М. Пореченков, К. Шпица, А. Михайлов, Р. Мадянов и др. Драма.
Ржевский против Наполеона.
Россия, 2012. Режиссер М. Вайсберг. Сценаристы: А. Яковлев, М. Савин. Актеры: П. Деревянко, В. Зеленский, С. Ходченкова и др. Комедия.
С Новым годом, мамы!
Россия, 2012. Режиссеры: А. Аксененко, Д. Грачёв, К. Поплавский, А. Борматов, С. Андреасян. Сценаристы: Т. Бакумянц, Л. Марголин, О. Антонова, А. Маркин, Э. Никогосян, С.Андреасян. Актеры: Е. Вилкова, С. Иванова, Т. Васильева, А. Делон и др. Комедия.
2013
Василиса
. Россия, 2013. Режиссер А. Сиверс. Сценаристы: А. Варданян, О. Маловичко, Д. Месхиев, А. Сиверс. Актеры: С. Ходченкова, Д. Соломыкин, Ж. Кузан и др. Драма.
Продавец игрушек
. Россия, 2013. Режиссер Ю. Васильев. Сценарист В. Добросоцкий. Актеры: Ш. Хаматов, А. Дитковските, Т. Лютаева, П. Ришар, В. Смехов и др. Комедия.
Три мушкетёра
. Россия, 2013. Режиссер С. Жигунов. Сценаристы: С. Жигунов, А. Житков (автор романа А. Дюма). Актеры: Р. Мухаметов, Ю. Чурсин, А. Макаров, П. Баршак, Ф. Янковский, М. Миронова, К. Лавроненко, В. Лановой, А. Лыков, А. Воробьёв, В. Раков, В. Этуш и др. Приключенский боевик.
Французский шпион
. Россия, 2013. Режиссер А. Феоктистов. Сценарист Б. Миловзоров. Актеры: О. Кучера, Д. Супонин, Е. Редько и др. Шпионский детектив.
2014
Виктор / Viktor
. Россия-Франция, 2014. Режиссер и сценарист Ф. Мартинес. Актеры: Ж. Депардье, Э. Хёрли, М. Маццарелло, А. Петренко, Д.Карасёв и др. Триллер.
Душа шпиона.
Россия, 2014. Режиссер В. Бортко. Сценаристы: В. Бортко, М. Любимов. Актеры: А. Чернышов, К. Бродская, Ф. Бондарчук, Д. Спиваковский, М. Александрова, М. МакДауэлл, С. Боннэр, А. Булдаков, А. Джигарханян, А. Панин и др. Шпионский детектив.
Екатерина
. Россия, 2014. Режиссеры: А. Баранов, Р. Сабитов. Сценарист А. Алиев. Актеры: М. Александрова, Ю. Ауг, А. Яценко, Р. Мухаметов, И. Шосниг, П. Роллен и др.
Зайцев + 1
. Россия, 2014. Режиссеры: М. Пежемский, В. Бродский, М. Старчак. Сценаристы: Д. Косяков, Е. Никишов и др. Актеры: Ф. Котов, М. Галустян, Н. Костенева, Ж. Депардье и др. Комедия.
Красивая жизнь
. Россия, 2014. Режиссер А. Замятин. Сценарист В. Костина. Актеры: М. Митрофанова, Е. Шириков, А. Муцениеце, В. Ветров, Е. Цыплакова и др. Мелодрама.
Кухня в Париже
. Россия, 2014. Режиссер Д. Дьяченко. Сценаристы: Д. Ян, В. Куценко, П. Данилов, И. Тудвасев, В. Шляппо. Актеры: Д. Назаров, М. Богатырёв, Е. Подкаминская, Д. Нагиев, О. Табаков, В. Перес и др. Комедия.
2015
Истребители. Последний бой
. Россия, 2015. Режиссер З. Ройзман. Сценаристы: Ю. Коротков, Г. Головенкин, А. Высоковский, Л. Порохня, З. Ройзман. Актеры: Д. Дюжев, М. Андреева, Д. Арбенин, Д. Константинов, О. Судзиловская, А. Макеева, П. Бурель и др. Драма.
Поездка к матери
. Россия-Франция, 2015. Режиссер и сценарист М. Косырев-Нестеров. Актеры: А. Экзаркопулос, А. Алексеев и др. Мелодрама.
Снайпер: герой сопротивления
. Россия-Белоруссия, 2015. Режиссер А. Геворгян. Сценарист Г. Шпригов. Актеры: Г. Куценко, А. Снаткина, В. Гостюхин, Д. Бургазлиев, Д. Мартенс и др.
Таинственная страсть.
Россия, 2015. Режиссер В. Фурман. Сценарист Е. Райская (автор романа В. Аксенов). Актеры: А. Морозов, Ю. Пересильд, Ч. Хаматова, Ф. Янковский, Е. Павлов, А.Ильин, А. Агопьян, Л. Кулагин, В. Фурман, Г. Тараторкин, С. Безруков, С. Заика и др. Драма.
2016
Вечный отпуск
. Россия-Украина, 2016. Режиссер В. Власова. Сценаристы: Д. Зверьков, А. Мухортов, К. Маньковский, А. Смилянская, И. Филиппов, Т. Мастич, А. Ильков, И. Шишман, В. Буханцев, Г. Рубинштейн, Д. Торманов, А. Ильиных, К. Яровицын. Актеры: К. Крюков, В. Федорович, Я. Цапник, Д. Астрахан, П. Бурель и др. Комедия.
Выйти замуж за Пушкина
. Россия, 2016. Режиссеры: В. Краснопольский, В. Усков. Сценарист М. Сапрыкина. Актеры: А. Бортич, Д. Гудочкин, Р. Мадянов, В. Мищенко, В. Андреев, Е. Семёнова, В. Шиловский, И. Добронравов, Л. Германова, П. Бурель и др. Комедийная мелодрама.
Герой
. Россия, 2016. Режиссер Ю. Васильев. Сценаристы: О. Погодина-Кузмина, Н. Дорошкевич. Актеры: Д. Билан, С. Иванова, А. Балуев, М. Башаров, Ю. Пересильд, В. Ветров, Т. Лютаева, А. Адабашьян и др. Драма.
Колодец забытых желаний
. Россия, 2016. Режиссер и сценарист П. Амелин (экранизация романа Т. Устиновой). Актеры: П. Трубинер, И. Горячева, Г. Некрасов и др. Детектив.
Петербург. Только по любви
. Россия, 2016. Режиссеры: Р. Литвинова, А. Пармас, О. Бычкова, А. Гог, Н. Кудряшова, Н. Назарова, А. Смирнова. Сценаристы: Р. Литвинова, А. Пармас и др. Актеры: С. Заика, Я. Сексте, У. Добровская, Р. Литвинова, В. Горчаков и др. Мелодрама.
Пушкин
. Россия, 2016. Режиссер А. Сахелашвили. Сценаристы: И. Баранов, А. Носков, В. Разгоев. Актеры: А. Молочников, С. Устинова, Я. Цапник, А. Бурковский, С. Муравьёв, П. Бурель и др. комедия.
Рай / Paradise/ Paradies.
Германия-Россия, 2016. Режиссер А. Кончаловский. Сценаристы: Е. Киселёва, А. Кончаловский. Актеры: Ю. Высоцкая, К. Клаус, Ф. Дюкен и др. Драма.
2017
Доктор Анна
. Россия, 2017. Режиссер Ю. Лейзеров. Сценаристы: Ю. Смирнов, Э. Чурюмова, Д. Терехов. Актеры: К. Андоленко, Д. Дунаев, А. Комиссаров и др. Мелодрама.
Мата Хари
. Португалия-Россия-Украина, 2017. Режиссеры: Д. Берри, Д. Берг, О. Ряшина. Сценаристы: И. Тер-Карапетов, О. Кириллов, Д. Берри. Актеры: В. Джоканте, О. Стак, Дж. Корбетт, М. Матвеев, В. Исакова, К. Раппопорт, К. Ламберт, А. Гуськов, Р. Хауэр, Ж. Депардье и др. Драма.
Охота на дьявола
. Россия, 2017. Режиссер Д. Ткебучава. Сценаристы: Д. Карышев, А.Турбин, В. Подорожнова. Актеры: С. Безруков, М. Луговая, Н. Швец, Е. Стычкин, А. Руденский, П. Роллен и др. Детектив.
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