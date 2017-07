Школа и вуз в советском кино эпохи: 1969-1985

Литература

Bazalgette, C. (1995). Key Aspects of Media Education. Moscow: Association for Film Education.Potter, W.J. (2001). Media Literacy. Thousand Oaks – London: Sage Publication, 423 p.Silverblatt, A. (2001). Media Literacy. Westport, Connecticut – London: Praeger, 449 p. Аркус Л. Приключения белой вороны: эволюция «школьного фильма» в советском кино // Сеанс. 2010. 2 июня.Аронсон О.В. Метакино. М.: Ад Маргинем, 2003.Атаманова Н. «Кузнечик» // Спутник кинозрителя. 1979. № 5.Григорьева О.А. Образ учителя в советском кино: от «Весенней» оттепели до «Большой перемены» // Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность / Под ред. Е. Р. Ярской-Смирновой, П. В. Романова, В. Л. Круткина. Саратов: Научная книга, 2007. С. 223-239.Громов Е. Школьный киновальс // Экран 1978-1979. М.: Искусство, 1981. С.31-38.Демин В.П. «Моя Анфиса» // Спутник кинозрителя. 1980. № 7.Жаворонков Г. Я. Ты, мы… // Искусство кино. 1977. № 9. С. 41-52.Кичин В.С. Противостояние // Искусство кино. 1977. № 1. С. 41-52.Кукаркина Т. Логика успеха (Розыгрыш») // Экран 1976-1977. М.: Искусство, 1978. С.118-121.Мамаладзе Т. Сочинение на неожиданную тему // Искусство кино. 1977. № 4. С. 75-84.Постановление Верховного Совета СССР «Об основных направлениях реформы общеобразовательной и профессиональной школы» от 12 апреля 1984 г. N 13-XI.Постановление ЦК КПСС «О литературно-художественной критике». 21 января 1972 г. // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М.: Политиздат, 1986. Т. 12. С. 170-173.Постановление ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию советской кинематографии». 2 августа 1972 г. // КПСС в резолюциях. М., 1986. Т. 12. С. 263-268.Постановление ЦК КПСС «О повышении ответственности руководителей органов печати, радио и телевидения, кинематографии, учреждений культуры и искусства за идейно-политическим уровнем публикуемых материалов и репертуара» от 7 января 1969 г. М., 1969.Федоров А.В., Левицкая А.А., Горбаткова О.И. Школа и вуз в зеркале аудиовизуальных медиатекстов: основные подходы к проблеме исследования // Медиаобразование. 2017. № 2.Хренов Н.А. Кино – реабилитация архетипической реальности. М.: Аграф, 2006. 704 с.Хренов Н.А. Образы «Великого разрыва». Кино в контексте смены культурных циклов. М.: Прогресс-традиция, 2008. 536 с.,Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб.: Петрополис, 1998. 432 с.Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. СПб: Симпозиум, 2005. 502 с.