Школа и вуз в советском кино эпохи: 1969-1985

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Дети и молодежь появлялись в качестве персонажей в сотнях советских и российских фильмов.

Советские и российские фильмы и сериалы о школе и вузе (фильмографии)

14 мая

Школа и вуз в зеркале советского кино 1920-х – начала 1950-х годов

В фильмах на школьную тему на первом месте была не учеба, а кипучая пионерская и комсомольская деятельность.