«Москва глазами инженера»: Как изменилась столица за полвека

Двухсерийная производственная драма о меняющемся облике Москвы и массовом строительстве нового жилья. Архитектор Квашнин и его ученик Минченко вынужденно переходят от проектирования сталинских зданий к панельным хрущёвкам. В пылу борьбы страдают их проекты, которые могли бы сказать новое слово в градостроительстве.Социальная драма про реновацию. Старое жилье экскурсовода архитектурного музея Лиды Бабуровой дает трещину. Лида с отцом становятся счастливыми обладателями ордера на новую квартиру, которая, как выясняется, существует только по документам. Положенную Бабуровым жилплощадь уже давно стал использовать под свои цели начальник стройтреста Дребеднёв.Кинороман Сергея Герасимова о любви молодых архитекторов, строящих новый сибирский город. Прототипом главного героя стал знаменитый московский архитектор Александр Шипков, участвовавший в строительстве многих норильских домов и жилья для других территорий Сибири и Крайнего Севера.