«Москва глазами инженера»: Как изменилась столица за полвека

Сеть «Московское кино» продолжает образовательный проект «Москва глазами инженера», в рамках которой показывает советские ленты на площадках архитектурных памятников разных эпох. Так, 16 июля на территории Хлебозавода №9 первые зрители смогли посмотреть фильм «Время, вперед!» – образец так называемой оптимистической драмы про московского журналиста, который приехал искать героя для нового репортажа на стройке Магнитогорского металлургического комбината. Выпуск фильма в 1966 году предваряла хроника первомайского парада на Красной площади.
30 июля на крыше Дома Наркомфина состоится показ картины Андрея Смирнова «Верой и правдой», зарегистрироваться на экскурсию и сеанс можно здесь. Сайт Кино-театр.ру рассказывает о фильмах, которые можно увидеть в этой безусловно актуальной для жителей современной столицы программе и сравнивает кинообраз города с нынешними изображениями Москвы.
«Верой и правдой», 1979, режиссер Андрей Смирнов
Двухсерийная производственная драма о меняющемся облике Москвы и массовом строительстве нового жилья. Архитектор Квашнин и его ученик Минченко вынужденно переходят от проектирования сталинских зданий к панельным хрущёвкам. В пылу борьбы страдают их проекты, которые могли бы сказать новое слово в градостроительстве.
Высотка на площади Восстания (теперь – Кудринской площади) была построена в конце 1940-начале 1950-х годов. В ней жили известные лётчики, врачи, инженеры, послы, академики, артисты. В числе последних, например, директор театра имени Евгения Вахтангова Андрей Абрикосов, Петр Алейников, Лев Прыгунов, музыкант Олег Лундстрем, писатель Виктор Ерофеев.
«Черёмушки», 1962, режиссер Герберт Раппапорт
Социальная драма про реновацию. Старое жилье экскурсовода архитектурного музея Лиды Бабуровой дает трещину. Лида с отцом становятся счастливыми обладателями ордера на новую квартиру, которая, как выясняется, существует только по документам. Положенную Бабуровым жилплощадь уже давно стал использовать под свои цели начальник стройтреста Дребеднёв.
9-й экспериментальный микрорайон Новых Черемушек появился в конце 1950-х. Квартал построили меньше, чем за два года. Новые здания были определенным достижением того времени. Такие типовые дома по себестоимости были на треть дешевле предыдущих жилых комплексов. Кроме того, при строительстве жилья в Черёмушках сразу же появились детский сад, школа, магазины и кинотеатр – таким образом, сложился один из первых микрорайонов Москвы.
«Любить человека», 1972, режиссер Сергей Герасимов
Кинороман Сергея Герасимова о любви молодых архитекторов, строящих новый сибирский город. Прототипом главного героя стал знаменитый московский архитектор Александр Шипков, участвовавший в строительстве многих норильских домов и жилья для других территорий Сибири и Крайнего Севера.
Комплекс бывших зданий СЭВ (Совета Экономической взаимопомощи) появился на проспекте Калинина (теперь – Новый Арбат) к 1970-му году, время его постройки совпало с масштабной реконструкцией центральной части столицы. В создании комплекса, который сейчас используется для нужд Правительства Москвы, приняли участие не только советские архитекторы, но и специалисты из дружественных Болгарии, Венгрии, Чехословакии.
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