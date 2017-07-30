«Физика или химия»: сериал в «евроформате»

Исторический период, место действия:

Обстановка, предметы быта:

Приемы изображения действительности:

Персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, жесты:

Существенное изменение в жизни персонажей:

Возникшая проблема:

Поиски решения проблемы:

Решение проблемы:

- когда состоялась премьера этого медиатекста? Как тогдашние события влияли на медиатекст?

- как медиатекст комментирует события дня? Помогает ли знание исторических событий пониманию медиатекста? Как понимание этих событий обогащает наше понимание медиатекста?

Мировоззрение. Какой мир изображен в медиатексте? Какова культура этого мира? Что мы знаем о людях этого мира? Представлены ли персонажи в стереотипной манере? Что эта репрезентация сообщает нам о культурном стереотипе данной группы?

Какое мировоззрение представляет этот мир – оптимистическое или пессимистическое? Персонажи этого медиатекста счастливы? Есть ли у персонажей этого медиатекста шанс быть счастливыми? Способны ли персонажи управлять их собственными судьбами?

Какова иерархия ценностей согласно данному мировоззрению? Какие ценности могут быть найдены в медиатексте? Какие ценности воплощены в персонажах?

Что означает иметь успех в этом мире? Как человек преуспевает в этом мире? Какое поведение вознаграждается в этом в мире?

Выводы.

Основные авторы любого кинематографического текста – режиссеры и сценаристы.Однако в случае российского сериала на школьную тему «Физика или химия» (2011) они не были самостоятельными создателями медиатекста, так как это произведение было ремейком одноименного успешного испанского сериала «Физика или Химия», выдержанного в духе толерантности и политкорректности медиакультуры Европейского Союза XXI века, то есть доброжелательного отношения к раскованности поведения и сексуальным отношениям (включая гомосексуальные) между школьниками 16-17 лет, снисходительности к употреблению несовершеннолетними учащимися и учителями легких наркотиков и т.п. Особый акцент был сделан на дружелюбной трактовке сексуальных отношений между учительницей и старшеклассником, достигшим «возраста сексуального согласия». Напомним, что по состоянию на август 2017 год возраст сексуального согласия в Германии и Италии наступал с 14 лет, во Франции – с 15 лет, в Испании – с 16 лет. Однако на момент выхода на экраны испанского сериала «Физика или химия» (2008-2011) там еще действовал самый либеральный в Европе подход к возрасту сексуального согласия – с 13 лет (в июле 2015 года он был повышен до 16 лет). В России «возраст сексуального согласия» наступает с 16 лет, но, по-видимому, желая избежать нападок ретроградов, создатели сериала «Физика или химия» подстраховались: все роли старшеклассников исполнили актеры, которым в 2011 году было от 21 года до 25 лет.В связи с вооруженным конфликтом на Украине, начавшимся в 2014 году, официальная российская идеология 2014-2017 годов по многим позициям находится в конфликтных отношениях с идеологическим вектором Европейского Союза. Однако на момент съемок (2010-2011) и выхода на телеэкраны (август-сентябрь 2011) российской версии сериала «Физика или химия» Россию, несмотря на южно-осетинский конфликт с Грузией 2008 года, в какой-то степени можно было считать инерционно (особенно в отношении западноориентированной системы образования) находящейся в рамках приверженности «европейским ценностям».Начиная с начала 1990-х, российская медиакультура испытывала существенные влияния западных стандартов. Например, на ТВ привычными стали такие форматы как ток-шоу и ситкомы. Резкое увеличение числа приносящих ощутимую рекламную прибыль сериалов в XXI веке вызвало у телепродюсеров понятное желание производства ремейков, то есть пересадки на российскую почву успешных западных сериалов, среди которых и был испанский «Физика или химия» (2008-2011).Схематично структуру, сюжет, репрезентативность, этику, особенности жанровой модификации, иконографии, характеров персонажей можно представить следующим образом:Москва 2010 – 2011 годов.школьные классы, спортзал, библиотека, бассейн, коридоры, кабинет директора, городские улицы, жилые комнаты. Школа (и ее оборудование), квартиры персонажей выглядят очень современно. У всех учителей и школьников есть мобильные телефоны.амбивалентные по отношению к практически всем персонажам, без жесткого разделения на «положительных» и «отрицательных». В сериале практически каждый более-менее значимый персонаж имеет свою сюжетную линию. Изобразительный и звуковой ряд построены без каких-либо творческих изысков, что в целом характерно для подавляющего большинства сериалов.Персонажи одеты по моде 2010–2011 годов – ярко, броско: никакой школьной формы и строгих костюмов.Учителя могут позволить себе декольте и вольные прически. Ученики – татуировки, активную мимику, жестикуляцию и бранную лексику (впрочем, никогда не переходящую на матерные выражения: сериал на канале СТС шел в прайм-тайм). Завуч на пару с другим учителем курит в туалете. Один из учителей (правда, вне стен школы) употребляет легкие наркотики и не собирается от этого отказываться. Балуются наркотиками и десятиклассники: «смело презентованы отношения родителей и учеников в первой же серии: мать рекомен​дует сыну тщательно проверять перед стиркой карманы брюк, дабы случайно не выстирать лежащую там дурман-траву»На учебных занятиях учителя и школьники охотно обсуждают темы секса, однополой любви, педофилии, наркотиков, и суицида. Один из персонажей-школьников постоянно позволяет себе на уроках грязные шутки и расистские высказывания в адрес одноклассника-китайца. Почти все персонажи (взрослые и школьники) – активные пользователи медийной техники: «пространство для усвоения уроков «Физики или химии» – интернет, странички в … социальных сетях, виртуальных дневниках, ставших продолжением жанра школьных хроник, песенников, тетрадей-анкет». Помнится, в одном из относительно недавних французских фильмов про школу главный конфликт сюжета разгорелся вокруг эротического фото учительницы, присланного директору. В российском сериале «Физика или химия» освоившие медийную технику десятиклассники присылают всем своим учителям фотомонтажи, где те предстают в голом виде, но это вызывает только добрые понимающие улыбки и комментарии педагогического коллектива и никакого влияния на развитие дальнейшего сюжета сериала не оказывает.у каждого из персонажей есть ключевое изменение в его жизни (у учителей: трудности профессиональной адаптации в школе, измена жены, драка, сексуальная связь с несовершеннолетним, обвинение в педофилии и пр.; у десятиклассников: сексуальная связь с учительницей, смерть родителей, передозировка наркотиком, суицид, расистское оскорбление, открытое признание в своей нетрадиционной сексуальной ориентации и пр.).выбор стратегии дальнейшей жизни, любовные переживания.попытка отстоять свой жизненный выбор, борьба за свою любовь.в связи с тем, что планировалось продолжение сериала, сюжетные линии персонажей не получают полной завершенности, хотя многие конфликты улаживаются (в частности, конфликты на почве расизма, наркомании, интимной связи учительницы с десятиклассником и др.).Премьера сериала «Химия или физика» состоялась на канале СТС в августе-сентябре 2011 года. Фильм снимался незадолго до российско-западного санкционного конфликта из-за Украины (начавшегося в 2014 году), когда на официальном уровне (включая организацию учебного процесса) все еще чувствовались определенные прозападные тенденции. Самое сильное влияние на сериал «Физика или химия» оказал оригинальный сюжет испанского сериала с одноименным названиемСериал «Физика или химия» (быть может, в силу чрезмерной приверженности испанскому оригиналу) далек от комментариев политических и экономических проблем России XXI века. Нет здесь и многих горячо обсуждаемых школьных проблем (чрезмерная бюрократизация аппарата управления и отчетности, рабочая перегрузка учителей, коррупция и пр.). Ориентированный, прежде всего, на любовные фабульные линии, сериал по ходу дела затрагивает такие острые для социума (включая школу) темы как подростковые суицид, наркомания, расизм, сексуальные связи, гомосексуализм и гомофобию.В сериале «Физика или химия» изображен мир, намеренно изолированный авторами от реальной политической и экономической жизни, зато плотно погруженный в мир любовных и иных межличностных отношений (затрагиваются также тематика расизма, суицида, гомосексуальности). Населяющие этот мир персонажи даны в двойственной манере: в тех или иных пропорциях в них смешаны положительные и отрицательные черты. Ни один персонаж, даже самый, на первый взгляд, подлый, не выстроен в стереотипно негативном ключе, «тем не менее ассортимент сюжетов молодежного сериала как такового на сегодня стабилизирован, и порождение новых единиц возможно в рамках уже существующего материала: каждая история одновременно и оригинальна (обладает широким спектром вариативности, дарит простор для вторичного творчества), и предсказуема»Несмотря на многочисленные острые межличностные конфликты, мир «Физики или химии», скорее, оптимистичен. Персонажи хотят быть (каждый по-своему) счастливыми, хотя далеко не все из них способны управлять собственной судьбой.Главные ценности персонажей фильма: любовь, толерантность, дружба. Впрочем, каждый из персонажей трактует эти ценности в своих интересах. Например, для десятиклассника Игоря (частично списанного с главного отрицательного персонажа «Дорогой Елены Сергеевны» Э. Рязанова) любовь и дружба – это доминирование, связанное с совместным употреблением наркотиков, организацией сексуальных оргий и т.п. Кстати, он еще и расист! И все это ничуть не мешает авторам быть в нему снисходительными и время от времени делать его чуть-чуть положительным.В «Физике или химии» идет речь и о ценностях материальных (к примеру, десятиклассница Рита после смерти родителей получает богатое наследство), но главные представления персонажей об успехе – это их любовная и иная (включая профессиональную) самореализация. Вознаграждаются в этом мире персонажи, не боящиеся заявить окружающим о своих любовных связях (пусть даже, если это связи учительницы и семнадцатилетнего ученика), о нетрадиционной ориентации и приверженности легким наркотикам.В свое время появление весьма скромной по нынешним временам сексуальной сцены в молодежной драме В. Пичула «Маленькая Вера» (1988) вызвало целую бурю негодования со стороны киноначальства и консервативной части зрителей, фильм горячо обсуждался профессиональной критикой и стал поистине событием года.Однако в «Физике или химии» (2011) ни начальство, ни зрителей уже ничего особо не шокировало, хотя смелых сцен (включая оргию старшеклассников и гомосексуализм) было хоть отбавляй. Профессиональная кинокритика на «Физику или химию» отреагировала вяло. По сути, кроме одной рецензии в журнале «Искусство кино»никаких иных серьезных профессиональных разборов не было.Таким образом, толерантный «евроформат» сериала «Физика или химия» был посажен в уже подготовленную почву, и, в отличие от жестковатых фильмов В. Гай-Германики «Все умрут, а я останусь» и «Школа» (2010), не стал эпицентром затяжных медийных дискуссий. Вместе с тем, в сериале «Физика или химия» была четко и недвусмысленно обозначена прозападная ориентация подходов к школьной теме:- доброжелательного отношения к раскованности поведения и сексуальным отношениям (включая гомосексуальные) между школьниками 16-17 лет (и даже между учительницей и учеником);- снисходительности к употреблению несовершеннолетними учащимися и учителями легких наркотиков и т.п.;- амбивалентное отношение авторов к практически всем персонажам, даже к тем, кто еще несколько лет назад по всем канонам считался бы отрицательным;- главные представления персонажей об успехе – это их любовная и иная (включая профессиональную) самореализация, и вознаграждаются в этом мире персонажи, не боящиеся заявить окружающим о своих любовных связях (пусть даже, если это связи учительницы и семнадцатилетнего ученика), нетрадиционной ориентации и приверженности легким наркотикам.В целом сериал «Физика или химия» стал ярким свидетельством существенных изменений социальных и медийных представлений о школе, школьниках и учителях, произошедших в России XXI века.