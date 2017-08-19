Советские документальные фильмы на школьную и студенческую тему

1. Исторический контекст

- первый (1919-середина 1980-х годов).

- второй этап приходится на период перестройки

формирование/развитие личности

приобщение зрителей к жизни в своей стране

воспитание патриотизма

стимулирование (через трансляцию положительного опыта) целевой аудитории

2. Социокультурный, идеологический, мировоззренческий контекст

системой школьного обучения

заботой Советского правительства

инновационными процессами

единством обучения и трудового воспитания

оптимистическое мировоззрение

иерархия ценностей: коллективизм, преданность Родине

основной стереотип успеха в этом мире

3. Структура и приемы повествования в документальных фильмах на школьную и студенческую тему

a) Место и время действия медиатекстов определены особенностями документальных фильмов.

b) Герменевтический анализ советских документальных фильмов

c) Жанровые модификации:

d) Стереотипные приемы изображения действительности

e) Типология персонажей:

главные персонажи

уровень образования:

социальное положение:

- семейное положение персонажа

- внешний вид, одежда,

поступление ученика в школу;

поступление абитуриента в советский вуз

внедрение инновационных методов

занятия физической культурой и спортом

прикладное применение полученных в вузе и школе знаний

трудности адаптации

особенности адаптации учителей

особенности адаптации учащихся

выявленные и научно обоснованные условия адаптации

формирование/развитие чувств и качеств личности

нахождение путей и форм

рекомендации

развитие личности на основе нравственных, моральных принципов коммунизма; приобщение зрителей к жизни в советской стране, к созидательному труду на благо Родины; воспитание патриотизма, умения защитить свою страну

Герменевтический анализ советских документальных фильмов (1919 - 1991) на школьную и студенческую тему особенно актуален в процессе обучения будущих историков, культурологов, педагогов, социологов, филологов, психологов. Он опирается на исследование и интерпретацию исторических, культурных факторов, которые оказывают влияние на позицию создателей медиатекста и его восприятие зрителями. Герменевтический анализ медиатекста строится на сопоставлении исторической и культурной традиции с реальностью; проникновении в логику его построения; анализ через сравнение медийных персонажей и образов в историческом, культурном контекстах. Технология проведения герменевтического анализа предусматривает сочетание исторического, структурного, сюжетного, этического, идеологического, иконографического/визуального, анализа медийных стереотипов и персонажей медиатекста.В качестве материала для герменевтического анализа нами будут использоваться советские документальные фильмы 1919-1991 годов на школьную и студенческую тему.Основным материалом для нашего исследования стали советские документальные фильмы 1919 – 1991 годов школьной и студенческой тематики. К материалам исследования мы также относим труды ученых, касающихся различных типов анализа медиатекстов, медиакультуры, культурологи, киноведенияМы исходим из положения, согласно которому герменевтический анализ предполагает исследование медиатекста, опирающееся на социокультурный, мировоззренческий, идеологический, религиозный контексты, оказывающие влияние на мнение как самого автора медиатекста, так и на потенциальную аудиторию. Соответственно, герменевтический анализ опирается на постижение медиатекста в ходе его сопоставления с социокультурной, идеологической, культурной традициями и действительностью; анализ медиатекста предусматривает идентификацию медийных образов с определенными историческими, культурными контекстами.В своем исследовании мы опираемся на историософский подход, который предполагает, что одним из путей к познанию духовной действительности выступает историческое познание в совокупности с идеологическим и мировоззренческим; антропологический подход, базирующийся на трех проблемах: воспитании человека обществом, человековедении, воспитании личности личностью.Нами использовался комплекс методов, включающий теоретический анализ литературы по определенной нами проблематике, герменевтический анализ, синтез, обобщение и классификация советских документальных фильмов 1919 – 1991 годов на школьную и студенческую темы.Г.Г. Гадамер справедливо указывал, чтоТаким образом, в основу герменевтического анализа был заложен метод вопросов. А. Силверблэтразработал цикл вопросов к герменевтическому анализу медиатекстов в культурном, историческом и структурном контекстах. Отметим, что медиапедагоги в России при использовании герменевтического анализа часто опираются на данные разработки.Наше исследование показало, что советские документальные фильмы часто становились предметом анализа киноведов и культурологов, что находит отражение в трудах А.В. Караганова, Л.Ю. Мальковой, Ю.Я. Мартыненко, С.А. Муратова и др.Так А.В. Караганов (1915-2007) писал о жанровом разнообразии кинематографа, понимая под документальным кино медиатекст, основанный на съемках реальных, подлинных явлений и фактов. Документалистика выполняет множество задач, среди главных А.В. Караганов выделялМонография Л.Ю. Мальковой «Современность как история. Реализация мифа в документальном кино» построена в соответствие с хронологией развития советской документалистики. Автором рассматривается широкий круг вопросов, таких как: процесс мифологизации реальности в образах времени 1920-х годов; модель современной истории в публицистике 1930-х годов; изменения в документалистике 1980-х годов: от трансформации мифа до разрушения системы; проблемно-тематический срез документальных фильмов и пр. Указывая на особенности отечественной документалистики, Л.Ю. Малькова доказывает, что ее целостность обусловливается системой сквозных образов ярко выраженного мифологического характера. То есть документальная киноправда становится неотделимой от правды мифа. При этом, «миф», созданный в фильмах советских документалистов, был лишен негативного оттенка, который это понятие приобрело в последние десятилетия, превратившись в отрицательный стереотип отечественной кинокритики. Отметим, что в основу анализа советских документальных фильмов в монографии заложены темы исторических персоналий, истории создания и работы фабрик и заводов, промышленности, крестьянская жизнь, трансформации роли женщины в жизни страны и пр. Но при всем этом в данном исследовании нет примеров анализа советских документальных фильмов на школьную и вузовскую тематику.Книга С.А. Муратова (1931-2015), изданная первоначально в 1976 году, не потеряла своей актуальности и в настоящее время (о чем говорит ее переиздание в 2004 году). В ней раскрываются многообразные средства, которые использует современная документалистика. Автором были проанализированы документальные фильмы разнообразной тематики - как отечественных, так и западных режиссеров, есть там и несколько примеров анализа советских медиатекстов на тему школы и вуза.Вот что С.А. Муратов писал о документальном фильме, посвященном распределению выпускников института:Продолжая анализ документальных фильмов, С.А. Муратов при рассмотрении сущности социально-психологического эксперимента, привел в качестве примера документальный фильм на тему школы (к сожалению, автором не даны выходные данные медиатекста).Таким образом, исследователь отметил, что при создании документальных фильмов может применяться определенная провокация, когда событие перед камерой специально организовано. Участники ставятся перед необходимостью реагировать на нее, а режиссер получает возможность наблюдать за их ответами и поведением. Итог такой работы документалистов - возможность зрителей стать очевидцами организованного на экране социально-психологического эксперимента.Итак, основы герменевтического анализа по отношению к документальному кино были заложены еще в ХХ веке. Об их актуальности в настоящее время говорят, в том числе, переиздание трудов 30-40-летней давности. Так, С.А. Муратов писал, что, когда ему предложилиНа современном этапе развития отечественной науки герменевтический анализ находит отражение в трудах ученых, интегрирующих медиалогию и педагогику [Федоров, 2011; Челышева, 2008; Мурюкина, 2008], где рассматриваются теоретические и практические аспекты развития медиакомпетентности и критического мышления аудитории на медиаобразовательных занятиях на материале фильмов и прессы о опоре на ключевые понятия медиаобразования: «медийные агентства» «медийные технологии», «категории медиатекстов», «медийная аудитория», «языки медиа», «медийные репрезентации», поскольку, «все эти понятия имеют прямое отношение к герменевтическому анализу медийных произведений» [Федоров, 2011].Мы считаем, что советские документальные фильмы на тему школы и вуза во многом базируются на тезисе С.А. Муратова:Анализируемые нами советские документальные фильмы (1919 – 1991 годов) на школьную и студенческую тему во временном контенте мы условно разделили на два периода:Медиатексты, создававшиеся в это время, вне зависимости от различных событий и явления в жизни Советской России (войны, репрессии, этапы экономического роста и пр.) «звучат» в единой риторике. В соответствии с ней система школьного и вузовского образования характеризовалась как одно из высших достижений советской власти, отмечались ее передовые методы обучения и воспитания, овладения профессией и т.д. То есть документальные фильмы позволяли зрителям познакомиться с различными фактами и явлениями системы образования в школе и вузе; узнать о строительстве новых учебных заведений. Анализируемые фильмы отличает четко выдержанный идеологический контекст, где подчеркивается, что все достижения в области образования достигнуты и поддерживаются коммунистической партией, решениями партийных съездов, правительства и т.д. Наиболее ярко это положение нашло отражение в документальных фильмах «Советская семья и школа (1927 - 1928)», «Сюжеты Советская школа (1960 – 1969)»; «Рассказывает Саша Дмитриев» (1956), «Средняя трудовая школа имени С.Д. Дорохова в Приозерске» (1960), «Высшее образование в СССР» (1977) и др.;в стране (с середины 1980-х) и заканчивается развалом СССР (1991). В это время документалистами создаются фильмы, которые: отражают изменения в школе и вузе, опирающиеся на реформу системы образования (Постановление Верховного Совета СССР об основных направлениях реформы общеобразовательной и профессиональной школы (12.04.1984); Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Основные направления перестройки высшего и среднего специального образования в стране» (18.03.1987). Примерами таких медиатекстов выступают фильмы «Дважды два» (1987, режиссеры Э. Агаджанян, Г. Кудряшова), «Школа. Взгляд с надеждой» (1989, режиссер Л. Беляков), «Дорога, которую выбирает МАДИ» (1990 год, режиссер В. Федорченко) и др.; проблемы детей в школе. Появление такой темы документальных фильмов стало возможным только в перестроечный период, когда режиссеры-документалисты смогли говорить не только о достижениях, но и сложностях, возникающих в образовании школьников. К этой группе можно отнести документальные фильмы: «Самые младшие школьники» (1985, режиссер Е. Андриканис), «Идём по кругу? Не останавливаемся?» (1990 год, режиссер Е. Шаталина), «Советский Урал 1989 № 27 Школа: прогноз на завтра» (1989, режиссер Л. Ионина) и др.Наше исследование показало, что советские документальные фильмы о школе предполагают в качестве целевой аудитории как школьников, так и широкую общественность, включая родителей; документальные фильмы о студентах рассчитаны на учащуюся молодежь, а также другие категории зрителей (школьников, массовую аудиторию). Вот основные задачи большинства советских документальных фильмов на школьную и студенческую темы:на основе нравственных, моральных принципов коммунизма;, к созидательному труду на благо своей Родины;, умения защитить свою Отчизну (тема физкультуры и спорта и др.);, преимущественно, школьников и студентов, а также директоров и учителей школ, преподавателей вузов, к позитивным изменениям в себе, школьной или вузовской системе образования или воспитания.В документальных фильмах на школьную и студенческую темы мы практически в каждом медиатексте встречает примеры исторических ссылок на Постановления и решения Съездов коммунистической партии. Так, в документальном фильме «Самые младшие школьники» (1985) в закадровом тексте звучит отсылка к реформе образования 1984 года, а в медиатексте «Рассказывает Саша Дмитриев» (1956) в кадре помещен следующий текст:В документальных фильмах на студенческую тему также есть исторические ссылки. Так, в медиатексте «Сюжеты. Саратов (1930 - 1938)» авторы используют метод контрастов: в первой части фильма зрители видят следующие кадры: общий вид части Саратова в 1910-х годах; деревянные дома на окраине города; играющий на площади шарманщик, выступление бродячих артистов с медведем, артист бьет в бубен, медведь ходит на задних лапах; виды улиц и зданий Саратова в 1910-х годах. Затем на фоне кадра «город вузов Саратов» мы видим строящиеся корпуса зданий институтов; вид части улицы Саратова в 1930-е годы, по улице проезжает трамвай, люди идут по тротуарам; виды городских улиц и строящихся зданий из окна движущегося автомобиля; виды корпусов новых зданий студенческих общежитий и институтов Саратова; студенты одного из высших учебных заведений Саратова выходят на улицу после занятий; виды здания Саратовского института экспериментальной медицины; студенты идут в институт на занятия и т.д. Такая форма медиатекста позволяет зрителям увидеть и оценить те положительные изменения, которые произошли в стране после октябрьской революции 1917-го года. Другие документальные фильмы на студенческую тему предлагают рассматривать их содержание с учетом заложенных контекстов современных (на период создания медиатекста) событий: «И не прервется связь времен» (1972), «Сюжеты. Студенты 1945…», «Третий трудовой» (1978), «Студенческие строительные» (1973) и пр.В советских документальных фильмах на школьную и студенческую тему четко прослеживается идеологическая установка, направленная на то, чтобы ознакомить зрителей с:в СССР, которая характеризовалась как передовая. Ее методы и формы реализации отвечали основным целям не только образования, но и воспитания личности коллективиста в соответствии с коммунистическими ценностями и идеалами;о подрастающем поколении (строительство новых школ, спортивных объектов; создание разнообразных по формам образовательных учреждений - школ-интернатов, специализированных школ и пр.);в школе (демонстрация опыта педагогов-новаторов и пр.);(студенты вузов получают качественное образование в СССР, при этом помогая Родине на полях целины, стройках и пр.).Советские документальные фильмы на школьную и студенческую темы с 1919 по 1991 годы внушают своему зрителю оптимизм, веру в успех, верность выбранной стратегии образования в стране. Даже в фильмах перестроечного периода, в которых рассказывается об имеющихся в системе образования проблемах, авторами демонстрируются шаги по их преодолению. Примерами могут служить документальные фильмы «Дважды два» (1987), «Школа. Взгляд с надеждой» (1989), «Дорога, которую выбирает МАДИ» (1990) и др.Проанализированные медиатексты отражают и укрепляют позицию о правильном векторе общей концепции образования в СССР, о преемственности поколений, о единых ценностях советских людей., опирающееся на коммунистические идеалы, достигнутые успехи (борьба с неграмотностью, создание советской системы образования, достижения в различных отраслях науки);, патриотизм, связка «октябренок-пионер-комсомолец-коммунист», профессионализм, любовь в Родине;: быть октябренком, пионером, комсомольцем, коммунистом, коллективистом, патриотом, обладать трудовыми навыками, демонстрировать готовность к борьбе за идеалы коммунистической партии, хорошим специалистом.Условно структуру, фабулу, репрезентативность, этику, жанровые особенности, характеры героев советских документальных фильмов о школе и вузе в СССР можно представить следующими характеристиками:То есть основные события разворачиваются в школе или вузе, могут быть дополнены (в соответствии с замыслом автора) спортивными секциями, учреждениями дополнительного образования (кружками, клубами и пр.). Время действия, преимущественно, ограничено рамками учебного процесса. Есть документальные фильмы, где действия разворачиваются вне школы или вуза, но автором подчеркивается, что герои – пионеры или комсомольцы, что определяет и другие сферы их жизни. Примером могут служить фильмы «Свет памяти нашей» (1986) о поисковом отряде, где пионеры ищут могилы погибших в Великой отечественной войне; «И не прервется связь времен» (1972), где рассказывается о студентах, занимающихся реставрацией памятников старины и пр.о школе и вузе показал, что обстановка, предметы быта были стереотипны. Это должно было создать положительную установку на восприятие у зрителей, помочь им идентифицировать свой собственный опыт с демонстрируемыми на экране образами. Основные события разворачивались в образовательных учреждениях, классах, аудиториях. Также авторами использовалась сопутствующая стереотипная обстановка, например, спортивные залы, библиотека и пр. Это позволяло аудитории полнее представить круг увлечений школьника/студента, его разнонаправленную (но при этом созидательную!) деятельность и т.д.кинохроника, киножурналы, очерки, сборники сюжетов (собранные по временному или смысловому признаку), портреты, репортажи, интервью и др.в документальных фильмах на школьную и студенческую темы находят выражение в следующем:- положительный посыл медиаагентства к системе образования, стремление с помощью медиатекста продемонстрировать ее достижения, указать на актуальные направления, в рамках которые оно развивается на современном (для авторов) этапе;- положительный образ изображаемых в медиатексте образовательных учреждений, который актуален даже для сюжетов, поднимающих проблемы школы или вуза. Например, в документальном фильме «Самые младшие школьники» завязка конфликта «задается» с помощью песни А. Пугачевой «Песенка первоклассника» (нагружать все больше нас стали почему-то…);- позитивное отношение к героям документальных фильмов, стремление понять их точку зрения, позицию.Такой позитивный настрой передавался через музыкальное оформление фильмов (бравурная музыка), счастливые лица детей, одухотворенные лица педагогов, кадры со строящимся селом/городом и пр., через которые передается перспектива дальнейшего развития, преодоления трудностей и пр.– дети школьного возраста и студенческая молодежь. Наравне с этими героями медиатекстов выступают и их педагоги, преподаватели вузов, что создает в восприятии зрителя четкую и неразрывную «связку» между учениками и учителями. Было важно, чтобы педагогический состав школ и вузов воспринимался обучаемыми (и общественностью!) как «старший друг». Учитель с большой буквы, который стремится передать школьникам и студентам не только знания, но и быть примером в труде, в отношении к жизни, товарищам, делу. Девизом для учителей, их отношению к своей профессии можно считать цитату Плутарха, которая звучит в документальном фильме «Активизация обучения (из опыта работы школ Татарии)»: «Ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь»;в соответствии с сюжетом документального фильма – для школьников неоконченное среднее; для студентов – неоконченное высшее; для педагогического состава – среднее профессиональное (педагогическое училище) или высшее образование, ученые со степенью (кандидатской или докторской);- обучающиеся в школах и вузах; учителя, директора школ, руководители системой образования в городах, районах; преподаватели и профессора, ректоры вузов.Профессии, встречающиеся в документальных фильмах о школе и вузе: прежде всего, учителя. Если говорить о медиатекстах профориентационной направленности, то в них раскрываются специализации профессий, получаемых в вузах. Например, в документальном фильме «Серебряные крылья» зрители встречаются с такими профессиями: летчик внутренних авиалиний, летчик международных авиалиний, диспетчер, летчик транспортных вертолетов, летчик-наблюдатель местонахождения косяков рыбы в море, летчик самолетов сельскохозяйственной авиации, стюардесса, конструктор самолетов;различно в зависимости от идеи документального фильма на школьную и студенческую тему. Обобщая фабулы анализируемых медиатекстов, можно говорить, что если герой – школьник, то его окружает дружная семья с обоими родителями (здесь же наблюдается пропаганда крепких семейных отношений, что характерно еще с конца 1920-х годов, например, в документальном фильме «Советская семья и школа (1927 - 1928)»); если герой – студент, то семью во многом заменяет коллектив, в рамках которого живет, учится, проходит производственную практику, осуществляет помощь стране на полях и стройках.телосложение персонажа, черты его характера, лексика. Черты характера героев: беззаветная вера в свою страну, смелость, целеустремленность, развитое чувства коллективизма, эмоциональность, активность, уверенность, оптимизм и пр.Как мы уже отмечали, в документальных фильмах на школьную и студенческую темы нет отрицательных персонажей. Мы считаем, что это было связано с положением, согласно которому образовательная система демонстрировалась как передовая, во многом изжившая в себе недостатки и пороки. Отдельные трудности, существовавшие в ней, показывались обезличенным негативом, осмысливаемым методологами образования и педагогами-практиками, ищущими пути решения проблемы.Персонажи одеты в школьную форму (для учеников), свободную одежду современных (для времени съемок документального фильма) фасонов, но без вычурности. Учителя и профессура соблюдают дресс-код, их одежда сообразна профессии, часто на экране появляются педагоги с медалями на одежде (преимущественно, в документальных фильмах послевоенного периода).медиатекстов связано с сюжетом и идеей авторов. Обобщив, можно выявить несколько сюжетных вариантов:: а) абитуриент из Советского Союза; б) абитуриент из зарубежья (Ливия, Нигерия, Танзания, стран соцлагеря и т.д.);обучения в образовательную систему, демонстрация позитивных изменений в обучении и воспитании;, их влияние на становление личности, развитие волевых и силовых качеств;и умений (реставрация памятников старины, поисковые отряды и пр.).в анализируемых документальных фильмах на школьную и студенческую темы может носить следующий характер:учащихся/студентов к учебному режиму или требованиям, предъявляемым в школе/вузе;, руководства системы среднего образования к требованиям и стандартам, выдвигаемым правительством СССР;к трудовому воспитанию и т.п.учащихся/студентов к учебному режиму или требованиям, предъявляемым в школе/вузе;, присущих советскому пионеру или комсомольцу;использования полученных в школе и вузе умений и навыков в советском обществе и собственной жизни и пр.;(на основе передового педагогического опыта) учителям, руководству системы среднего образования, направленные на выполнение требований и стандартов, выдвигаемым правительством СССР.Герменевтический анализ позволил выявить общие цели отечественных документальных фильмов на школьную и студенческую темы:; через трансляцию положительного опыта стимулирование целевой аудитории к позитивным изменениям в себе, школьной или вузовской системе образования. Документальные фильмы на школьную и студенческую темы с 1919 по 1991 годы внушают своему зрителю оптимизм, успешность, верность выбранной стратегии образования в стране. Даже в фильмах перестроечного периода, в которых рассказывается о имеющихся в системе образования проблемах, авторами показаны меры и по их преодолению. Стереотипные приемы изображения действительности в документальных фильмах на школьную и студенческую темы находят выражение в следующем: положительный посыл медиаагентства к системе образования, стремление с помощью медиатекста продемонстрировать ее достижения; положительный образ изображаемых в медиатексте образовательных учреждений, который актуален даже для сюжетов, поднимающих реальные проблемы школы или вуза; позитивное отношение к героям документальных фильмов, стремление понять их точку зрения, позицию.