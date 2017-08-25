Советские фильмы эпохи сталинизма (1931-1953) на школьную тему

Технология герменевтического анализа советских игровых фильмов эпохи сталинизма (1931-1953) на школьную тему.

Как знание реальных исторических событий конкретного периода помогает пониманию данных медиатекстов.

Примеры исторических ссылок в данных медиатекстах.



Изображение в медиатекстах советских/российских медиатекстах школьного/студенческого мира:

Мировоззренческие установки

Иерархия ценностей.

Основной стереотип успеха в этом мире.

Структура и приемы повествования в данных медиатекстах (доминирующие понятия: «категории медиа/медиатекстов», «медийные технологии», «языки медиа», «медийные репрезентации»)

Место и время действия медиатекстов.

Характерная для данных медиатекстов обстановка, предметы быта

Жанровые модификации.

(Стереотипные) приемы изображения действительности.

Возраст персонажа.

Уровень образования.

Социальное положение, профессия.

Семейное положение персонажа:

Внешний вид, одежда, телосложение персонажа, черты его характера, лексика.

Существенное изменение в жизни персонажей медиатекстов

Идеологическая платформа игровых фильмов школьной тематики, фундамент которой был заложен еще в 20-е годы ХХ века, продолжала укрепляться и обрастать цензурными запретами и ограничениями. Игровые фильмы для детей рассматривались какИстория игрового кинематографа военных и первых послевоенных лет трудна и драматична. Н.М. Зоркой данный этап характеризуется следующим образом:Игровые фильмы школьной тематики не стали здесь исключением. Яркими примерами могут служить такие фильмы как «Красный галстук», 1948; «Синегория», 1946 и др.Современными исследователями отмечается, что в кино тоталитарного периода наблюдается трансформация образов советских школьников. Если в кинопроизведениях 1920-х годов мы встречались с отстаивающими право на самостоятельность персонажами школьного возраста (например, мечтающими стать пионерами), то в 1930-е годы кинематограф демонстрирует нам отношение к ребенку как к взрослому и вполне самостоятельному человеку. В фильмах школьной тематики мы видим школьников, способного практически в одиночку бороться с врагами социализма и трудиться на благо Родины наравне с взрослыми. Труд, учеба и борьба за светлое будущее выступает характерной чертой для фильмов 1930-х – 1950-х. Так, например, Н.И. Нусинова, характеризуя начало сталинского периода в детском игровом кинематографе констатирует:По мнению А.А. Сальниковой и А.П. БурмистроваВ сущности, во многих произведениях советского игрового кинематографа рассматриваемого периода можно наблюдать прием ухода от суровой реальности в репрезентации пережившей революцию и гражданскую войну России. Как следствие – конструирование на экране картины светлого будущего, основной задачей которой были поддержка энтузиазма и идеологическая пропаганда государственных задач, как, например, в фильме «Кубанские казаки»:Данные позиции были характерны и для фильмов школьной тематики. Они способствовали созданию в восприятии юных зрителей оптимистических образов мира, в котором им предстояло жить в самом ближайшем будущем. Яркими примерами тому были такие фильмы как «Настоящий товарищ», 1936; «Романтики», 1941; «Навстречу жизни», 1952; «Педагогическая поэма», 1955 и др.Жизнь во имя светлого завтра становится жизненным девизом советских людей и находит свое отражение на экране для школьной аудитории.Так, например, в работе В. Михайлина и Г. Беляевой рассматривается трансформация личности бывшего беспризорника – одного из типичных образов в игровых фильмах о школе рассматриваемого периода, для которого в процессе разворачивающихся событий, будущее видится счастливым и безмятежным. Так, поначалуСогласно постулатам социалистического реализма учитель в фильмах школьной тематики данного этапа представляет собой образец для подражания как во внешнем облике, так и в мировоззренческом плане:Таким сподвижником учительства становится совсем молодая девушка Варя – главная героиня из фильма «Сельская учительница» (1947), которая совершает самоотверженные и смелые поступки: по долгу профессии едет в глухое село учительствовать, отважно вступает в борьбу с кулаками и т.д. Ещё один характерный пример изображения учителя – персонаж из фильма «Путёвка в жизнь» (режиссер Н. Экк, 1931), которыйИгровой кинематограф школьной тематики не только влиял на отношение школьников к учебе, учителям, коллективу, но и способствовал формированию соответствующих стереотипов и установок, иВнимание к произведениям кинематографа, повествующим о жизни школьников, особенно к их идеологической составляющей, в рассматриваемый нами период постоянно усиливалось. Борьба с увлечением коммерческими фильмами, неорганизованными и стихийными посещениями кинотеатров детьми и подростками, начало которой было положено в 1920-х годах, была продолжена. Борьба эта виделась, например, в увеличении количества игровых фильмов соответствующего содержания (о героизме юных революционеров, о советской школе, о пионерской организации, об участии учащихся в коллективных делах, о массовых мероприятиях и движениях и т.д.). С этой целью производство игровых фильмов для детей и молодежи было решено осуществлять на открытой в 1936 году детской киностудии «Союздетфильм». Понятно, что все фильмы, создаваемые для детей, должны были быть идеологически выдержанными и отвечать ставшему основополагающим методу социалистического реализма.Игровые фильмы по школьной тематике, созданные в данный период, существенно отличались от первых советских фильмов 1920-х годов, так как в 1930-х «советский кинематограф в условиях нового, все более индустриального общества стремительно менялся. Преодолевались непрофессионализм, примитивные экранные построения, сценарный кризис. Свое естественное развитие получало на экране актерское мастерство, в кино приходили крупные писатели» [Байкина, 2012]. Так, например, сценаристами фильмов школьной тематики были Н. Олейников и Е. Шварц («Разбудите Леночку»,1934); А. Барто («Настоящий товарищ», 1936); А. Гайдар («Личное дело», 1939), («Тимур и его команда», 1940); Л. Кассиль («Брат героя», 1940); В. Каверин, Е. Габрилович («Два капитана», 1955). Н. Носов («Два друга»,1954) и др.Творческий поиск новых средств выразительности игрового кино, и особенно кинофильмов для детей, продолжился и в последующие годы:Политический курс на идеологизацию общества в целом нашел отражение и в художественных фильмах школьной тематики. Как известно, к началу 1930–х годов кинематограф стал важным государственным ресурсом, основными задачами которого были: пропаганда и агитация советской политической системы и идеологии; образовательное, воспитательное и развивающие воздействие на юного зрителя.С момента вступления силу Постановления Политбюро ЦК ВКП(б)о перестройке литературно-художественных организаций, принятого в 1932 году, многие организации, занимающиеся в том числе – и пропагандой кино среди школьников (как, например ОДСК – Общество друзей советского кино) были упразднены, усилился цензурный контроль над всеми сферами культуры и искусства. Принципы социалистического реализма, которые стали основополагающим началом в любом произведении искусства и исторические события, происходящие в России в рассматриваемый нами период, связанные с началом тоталитарной эпохи так или иначе отражены в игровых фильмах школьной тематики.Если в предыдущий период развития детского кинематографа школьной тематики проблема замещения семьи дружным коллективом только начинает развиваться, то в 1930-е – 1950-е годы данная тема проходит красной нитью практически во всех фильмах рассматриваемой нами тематики. Проблема нивелирования воздействия семьи в пользу коллектива (исключение здесь составляют лишь идеологически подкованные семьи), пропаганда которой развернулась по всей стране, можно увидеть в фильмах: «Разбудите Леночку» (1934), «Приятели» (1940), «Первоклассница» (1948), «Семиклассники» (1938), «Аттестат зрелости» (1954), «Два друга» (1954) и др. Во всех этих фильмах прослеживается акцент на неукоснительное соблюдение норм советской идеологии и морали, которые и определяют право школьника быть членом коллектива (класса, команды, звена). Можно согласиться с мнением Н.И. Нусиновой о том, что к началу 1930-х годовКак показал проведенный анализ игровых фильмов данного периода, тема коллективизма была одной из ключевых. Эта тема рассматривалась кинематографистами в тесной связи с другими социально важными проблемами той эпохи. Например, одной из важных государственных задач в 1930-е и в первые послевоенные годы продолжала оставаться борьба с детской беспризорностью. В 1930-е годы этой проблеме был посвящен ряд фильмов-экранизаций: «Путевка в жизнь» (1931), открывший эпоху звукового советского кино. «Семиклассники» (1938), «Учитель» (1939) и др. В послевоенные годы данной теме посвящены фильмы «Педагогическая поэма» (1955), «Флаги на башнях» (1958) и др. Все эти киноленты. В частности, к типичным сюжетам того времени можно отнести следующий:Приобщение к труду и массовым коллективным делам выдвигалось как важное средство воспитания юных граждан советской страны. Сила и мощь коллективного общественного труда школьников нашла свое воплощение в целом ряде фильмов – «Сенька с "Мимозы"» (1932); «Отчаянный батальон» (1933); «Тимур и его команда» (1940); «Синегория» (1946); «Навстречу жизни» (1952); «Педагогическая поэма» (1955) и др.Вместе с тем, фильмы школьной тематики отличал оптимизм, радостное чувство благополучия и процветания. Демонстрация всеобщего ликования отражена в лозунге того времени: «Жить стало лучше, жить стало веселее» (фраза И.В. Сталина, получившая всесоюзную известность к середине 1930-х годов после Первого всесоюзного совещания рабочих и работниц – членов ЦК ВКП(б), также прослеживается в фильмах школьной «серии». Подавляющее большинство фильмов заканчивается благополучно, главных героев в жизни ждет все только хорошее.В конце 1930-х в связи с напряжённой геополитической обстановкой и возможной угрозой предстоящей войны, одной из актуальных государственных задач выступало военно-патриотическое воспитание школьников, отраженное в фильмах «Личное дело», 1939; «Брат героя», 1940 и др. В послевоенные годы тема патриотизма и нравственного воспитания школьников в коммунистическом духе продолжала одной из центральных в воспитательном контексте. Она была отражена в фильмах «Красный галстук» (1948); «Честь товарища» (1953); «Васек Трубачев и его товарищи» (1955) и др.Примеров исторических ссылок в фильмах школьной тематики рассматриваемого периода достаточно много. Например, история первой половины ХХ века: хронология событий Первой мировой войны, революции, коллективизации и борьба с кулачеством, Великая отечественная война представлена фильме «Сельская учительница» (1947), «Два капитана» (1955) и др. Военные события войны также нашли свое отображение в таких фильмах как «Синегория» (1946); «Васек Трубачев и его товарищи» (1955) и др., а в киноленте «Тимур и его команда» незримой нитью отражены отголоски войны в Испании (1936-1939), куда направлялись военные из СССР и т.п.Мировоззрение авторов медиатекстов, согласно директивам партии и правительства, должно было полностью отвечать идеологическим нормативам социалистического строя. Учитывая живой интерес партийных лидеров к каждой выходящей в те годы киноленте, а также цензурный контроль, который особенно отразился при выпуске фильмов о школе, иначе и быть не могло, так как идеологически невыдержанные киноленты закрывались уже на этапе съемок, а их авторы и съемочная группа тут же подвергались наказанию.Идеологические и мировоззренческие акценты тесно переплетались с сюжетной линией фильмов, нашли свое отражение в многочисленных знаках и символах кинофильмов школьной тематики. К 1940-м годам контроль над деятельностью съемочных групп заметно усилился. Как замечает Н.И. Нусинова,Сконструированный в фильмах предвоенных и послевоенных лет мир благоденствия, справедливости и благополучия всего советского народа нашел свое яркое отражение в кинематографии: символами следования советской идеологии и мировоззрения стали не только постоянно мелькающие на экране знамена, пионерские галстуки, но и портреты вождей, патриотические лозунги. Преданность идеалам коммунизма пронизывает и музыкальное сопровождение, и тексты, которые произносят персонажи. К примеру, в фильме «Алеша Птицын вырабатывает характер», несмотря на то, что это комедия, из уст персонажей часто звучат характерные слова: «товарищ», «коллектив», «пятилетка» и т.п.Комедии на школьную тему должны были поддерживать оптимизм и радостный настрой аудитории, в символах счастливой и веселой жизни не было недостатка. Даже в первых кадрах титров фильмов, снятых на киностудии «Союздетфильм», мы видим портреты вождей (В.И. Ленина и В.И. Сталина), знамена, пионеров, гордо трубящих в горны. Практически во всех фильмах сталинской эпохи при изображении классных комнат можно увидеть портрет отца народов – И.В. Сталина.Культура мира социалистического общества с идеологически выдержанными идеалами имела принципиальное значение:Особое влияние киномифы, созданные в фильмах школьной тематики, имели на юных зрителей (к примеру, миф об «отце народов» И.В Сталине, «дедушке всех детей» В.И.Ленине и т.д.).персонажей в фильмах о школе рассматриваемого периода отличает твердость и непоколебимая вера в коммунистическую партию и правительство. Взгляды персонажей фильмов школьной тематики укладываются в строгие рамки общепринятых норм и правил общественного поведения, полностью соответствующих идеологии тех лет. Так, на одно из первых мест у персонажей фильма школьного возраста, наряду с активным участием в общественной жизни, выходили высокие показатели успеваемости и примерное поведение. Отличная учеба и отсутствие замечаний по поведению стали ценностно значимыми для каждого ученика, его семьи и школы, выступали стимулом для участия школьника во внеурочных мероприятиях. Так, например, в фильме «Два друга» вожатый ставит перед пионерским звеном задачу «подтянуть успеваемость»:. Собрание длится до тех пор, пока отстающие ученики не дают торжественное обещание перед всем классом «взяться как следует» и исправить оценки:И по закону жанра, обещание, данное коллективу, обязательно будет выполнено.Главные ценности персонажей фильмов школьной тематики рассматриваемого периода – беззаветное служение Родине и партии. У взрослых это выражается в добросовестном труде и выполнении родительского долга, который, в том числе, состоит в том, чтобы воспитать достойную смену. Главные ценности детей – персонажей фильмов школьной тематики – послушание, хорошее поведение, отличная успеваемость по всем предметам, ответственность и готовность прийти на помощь товарищам и т.д. то есть, полное соответствие всем принципам социализма, который, как известно, был провозглашен И.В. Сталиным как «в целом полностью построенным» в 1930-е годы.Согласно сложившимся и транслируемым в советском игровом кино стереотипам, успеха в жизни могла достичь только личность, основными чертами которой выступали трудолюбие, самоотверженность, умение преодолевать трудности, проявлять упорство, преданность долгу, патриотизм и самопожертвование во имя победы социализма. Если школьник обладал всеми этими качествами и при этом был достаточно скромен, то его обязательно замечали и «выдвигали» в актив класса, школы и т.д. Например, такова активная и инициативная школьница – Маруся из фильма «Первоклассница». Этот стереотип укоренялся в сознании юных зрителей.Школьник в 1930-е годы выглядел на экране не как беззаботный ребенок, опекаемый взрослыми, а как вполне взрослый и имеющий возможность сделать практически все (отлично учиться, поймать преступника, предотвратить крушение поезда, сделать изобретение и т.д.) человек. Вполне самостоятельных и зрелых в моральном и идеологическом плане школьников мы видим практически во всех фильмах. Так, в известной ленте «Тимур и его команда» школьники не только добровольно совершают добрые поступки, помогая семьям красногвардейцев, но и обладают сверхскромностью. Выполняя все меры предосторожности для того, чтобы их не заметили, ребята разрабатывают секретную систему оповещения, работают ночью, когда все спят. Тщательно продуманная конспирация делает их практически невидимыми в маленьком дачном подмосковном поселке. В понимании подростков успех вовсе не является главным критерием их работы. Главное, чтобы оказывалась помощь людям.Таким образом, жизненный успех тесно переплетается в фильмах школьной тематики с советской идеологией, целенаправленно формируя гордость за свою Родину, с которой непременно начнется шествие победы коммунизма во всем мире. Кроме того, – как считает Н.Нусинова, – сюжеты идеологически выдержанных фильмов 1930-х годов начали закладывать фундаментБольшинство фильмов школьной тематики, снятых в 1930-1950-е годы, повествуют о «сегодняшнем настоящем» и отражают ту историческую эпоху, в которую снимались. Как правило, в фильмах конструировалась реальность образцовой школы – настоящего храма науки, где всегда царит чистота и неизменный порядок. Во многих фильмах изображены школы центральных городов – Москвы и Ленинграда (как, к примеру, в фильмах «Первоклассница», «Два товарища» и др.), где по утренним улицам решительной походкой шествуют на занятия школьники разных возрастов.персонажей фильмов на тему школы были изображены в соответствии в реалиями того времени. Например, в «Первокласснице» мы видим празднично украшенное здание школы и ученические классы к 1 сентября, улицы, заполненные школьниками, уличный репродуктор, из которого слышны поздравления с началом учебного года. На стене в классе – большой портрет И.В. Сталина. Домашняя обстановка персонажей довольно аскетична и включает только самое необходимое для жизни. Обязательным атрибутом в доме являются книги – характерный признак «самой читающей страны». Кстати, этот атрибут был одним из главных в изображениях дома вплоть до современного этапа. Все предметы быта – символы того, что материальное благополучие – вовсе не главная цель жизни. Гораздо важнее – чистота: как в доме, так и в мыслях.Большинство фильмов на рассматриваемом нами этапе развития игрового кинематографа принадлежало драматическому жанру. Вместе с тем, в 1930-1950-е годы появлялись и комедии. Н.И. Нусинова комментирует это событие следующим образом:Например, в рассматриваемый нами период вышел целый ряд фильмов школьной тематики комедийного жанра: «Разбудите Леночку» (1933), «Буйная ватага» (1936), «Алеша Птицын вырабатывает характер» (1953), «Два друга» (1954) и др. Фильмы комедийного жанра, как правило, содержали элементы сатиры, в них смеялись над неуспевающими, не обладающими примерным поведением школьниками, а также ребятами, которых не в меру избаловали родители (следствие неправильного воспитания состояло в том, что школьник, например, не умел чего-то делать самостоятельно или обладал нерешительным характером). Ярким примером здесь может служить образ московского третьеклассника из фильма «Алеша Птицын вырабатывает характер» (1953), где главный герой не просто становится самостоятельным от женской опеки, но и воспитывает характер путем выполнения строгого распорядка дня. Еще один пример – Костя Шишкин из фильма «Два друга», пообещавший директору школы: «Сначала подтяну русский, а потом буду дрессировать Лобзика».Что же касается взрослых персонажей, то здесь в сатирическом ключе показаны враги: белогвардейцы, попы и другие антисоциалистические элементы.Школа изображена в фильмах светлой и чистой, весь её облик подразумевал трепетное и уважительное к ней отношение. Все школьники поголовно перед тем, как иди в школу, мыли уши и руки, как, например, в фильме «Первоклассница»: недостаточно чистыми приходить нельзя: санитарка каждый день проверяет внешний вид школьников.В фильмах 1930-х - 1950-х происходит последовательное формирование стереотипов изображения образа ученика и учителей. Подтянутый вид, строгая одежда, аккуратная прическа, ответственный подход к учебе – характерные символы процесса обучения как у учителей, так и у учеников. Учитель в фильмах данного периода становится символом самоотверженности, ответственности, трудолюбия и мудрости. Кстати, несмотря на достаточно скромную заработную плату учителей в данный период, в фильмах все они изображены в добротных платьях и деловых костюмах. Иными словами,В большинстве фильмов школьной тематики 1930-х – 1950-х мы встречается с школьниками - подростками. Интерес и так называемой подростковой теме был неслучайным: известно, что этот возраст самый сложный. Вот почему так важны были фильма, где подростки показывали пример общепринятого поведения (проявляли вежливость и, согласно реалиями времени и политическому строю, здоровались друг с другом за руку). Причем, этот ритуал демонстрировался в фильмах не только в отношениях со сверстниками обоего пола, но и с взрослыми, символизируя с одной стороны, равноправие граждан всех возрастов, с другой – нивелирование отношения к подрастающему поколению как к детям. Вот почему в «фильмах 30-50-х годов вы редко увидите детей, находящихся в нормальном для себя состоянии – игре» [Притуленко, 1993, с. 106]. Формировалась четкая зависимость об общественного мнения: с мнением коллектива – всегда правильным и идеологически выдержанным – нужно было считаться.Главные персонажи – школьники – имели незаконченное начальное или среднее образование. Образование взрослых персонажей – профессиональное (у представителей рабочего класса) или высшее (у учителей, врачей и т.д.).Вне зависимости от профессии все взрослые положительные персонажи напряженно работают. Вот как говорит об этом персонаж фильма «Два друга» Костя Шишкин: «Моя мама как уйдет с утра на работу! Я ее жду, жду…». Вообще, принадлежность к той или иной профессии, как и факт наличия семьи у персонажей в фильмах, не выступали ключевыми факторами. Где бы не работал и кем бы ни был человек по профессии, самое главное, чтобы он трудился самоотверженно и добросовестно. Практически в каждом фильме дети хорошо осведомлены, кем работают их родители: они с гордостью рассказывают об этом. Отражение в фильмах труда (взрослых и детей) и неизменное к нему уважение играло большую воспитательную роль для юных зрителей.согласно постулатам эпохи тоталитарного строя в фильмах школьной тематики общественное начало превалировало над личным. Семья школьника, хотя и изображалась на экране, не играла доминирующей роли. Куда большим авторитетом у персонажей пользовался коллектив, который вполне мог заменить семью. Так в фильме «Одна» (1931)Для фильмов школьной тематики данного периода характерно создание идеальной реальности. Об этом свидетельствует и образцовый внешний вид персонажей – школьников и учителей, их характер, характерными чертами которого выступают трудолюбие, готовность жертвовать собой во имя общего дела, устремлённость энтузиазм, воля к победе и т.д.Особое положение в фильмах, как уже было сказано выше, занимали учителя. Акцент во всех фильмах делался на непререкаемый авторитет, принципиальность, непреклонность, справедливость по отношению к ученикам. Повсеместное уважение к учителю так велико в обществе, что сомнений в правильности того, как они поступают, не возникает ни у детей, ни у родителей. Вспомним эпизод из фильма «Два друга», где мама Вити Малеева строго отчитывает сына за то, что он сомневается в правильности полученной оценки, или драку Маруси из фильма «Первоклассница» с приятелем Колей из-за спора, чья учительница лучше.Типология сюжетных линий в детских игровых фильмах представлена киноведом В. Притуленко следующим образом:Думается, данная типология может быть применима и при анализе фильмов школьной тематики.Например, первый вариант трансформаций в жизни персонажей мы можем увидеть в фильме-экранизации повести А. Гайдара «Судьба барабанщика» (1955), снятом В. Эйсымонтом, повествующем о восьмилетнем школьнике Сереже, которого судьба столкнула с представителями преступного мира. Раскрытие тайного сговора врагов резко меняет жизнь мальчика, оставшегося без семьи:Как было уже сказано выше, силе влияния коллектива на отдельную личность придавалось особое значение: отсюда и многочисленные собрания для подготовки воспитательных мероприятий, «проработке» слабоуспевающих учеников и т.д. Потерять товарищей, остаться одному в условиях бойкота, всеобщего презрения было сродни полному крушению жизненных надежд. Поэтому второй вариант, включающий заседания, сборы, собрания и беседы, также характерен для фильмов о школе рассматриваемого периода: «Поздравляю с переходом» (1932); «Разбудите Леночку» (1934); «Настоящий товарищ» (1936); «Семиклассники» (1938); «Тимур и его команда» (1940); «Красный галстук» (1948); «Аттестат зрелости» (1954); «Педагогическая поэма» (1955) и др. Именно общие сборы коллектива, на которых решались важные вопросы выражения одобрения, или, наоборот, неодобрения поступка, выступали ключевым моментом коренного изменения образа жизни героев (как взрослых, так и детей).Например, именно после такого собрания в фильме «Разбудите Леночку» школьниками принимается решение «проработать» вечные опоздания главной героини Леночки и выпустить стенгазету, после чего Леночка, опять-таки на общем собрании класса выслушивает требование одноклассников не опаздывать больше в школу, чтобы класс не попал на общешкольную «черную доску».Или еще один пример: именно сила общего собрания, по замыслу создателей фильма «Аттестат зрелости» помогла главному герою Валентину в корне поменять свое отношение к жизни.Еще одной модификацией данного варианта выступала сила воздействия учителя на ученика. Потерять уважение учителя для школьника было сродни оказаться в полной изоляции у коллектива. Под воздействием авторитета учителя школьник /беспризорник/несознательные родители меняли свое мировоззрение/поведение/стиль жизни. Примеры развития подобного сюжетного варианта – фильмы «Весенний поток» (1940), «Педагогическая поэма» (1955), «Романтики» (1941); «Сельская учительница» (1947); «Первоклассница» (1948) и др.Третий вариант изменения жизни персонажей представлен в подавляющем большинстве игровых фильмов данного периода. Так, например, труд на благо Родины коренным образом менял жизнь воспитанников колонии в фильме «Педагогическая поэма», напряженный учебный труд позволял отстающему ученику Вите Малееву – герою фильма «Два товарища» – избавиться от пробелов в знаниях.С вышеописанными вариантами связаны возникшие у персонажей многих фильмов проблемы, заключающиеся в опасности потерять уважение, признание или влияние в коллективе, а поиски решения проблемы видятся лишь в том, чтобы соответствовать общепринятым нормам.Итак, развитие игрового кинематографа на школьную тему эпохи сталинизма сопровождалось усиливающимся идеологическим давлением и цензурным контролем со стороны государства. Вместе с тем, в техническом и художественном плане игровой кинематограф активно развивался: началась эпоха звуковых фильмов, появились новые приемы художественной выразительности и т.д. К 1930-х годам кинематограф в СССР постепенно превратился в мощный идеологический ресурс, который все более активно использовался в агитационной и пропагандистской работе с трудящимися массами, и прежде всего – с подрастающим поколением. Политический курс на коммунистическую идеологизацию общества в целом нашел отражение и в фильмах школьной тематики. Основными задачами кинематографических произведений на школьную тему были укрепление позиций в качестве пропагандистского и агитационного рупора советской политической системы и идеологии; использование образовательного, воспитательного и развивающего потенциала кино (коллективизм, преданность идеалам социализма, самоотверженный труд на благо Родины, готовность настоящего гражданина поставить интересы коллектива/страны/партии на первое место в своей жизни и пр.). Всё это было в тесной связи с другими социально важными проблемами той эпохи, такими как повышение дисциплины и успеваемости, укреплением престижа и уважения к школе, учителям.Школа представала в фильмах рассматриваемого периода как храм науки, место, где раскрывались таланты учеников, а процесс получения знаний представал непреходящей ценностью. Учителю в фильмах отводилась особая почетная роль наставника, советчика и настоящего друга школьников.Школьник во многих фильмах (особенно 1930-х годов) был не беззаботным ребенком, опекаемым взрослыми, а как вполне зрелый взрослый индивидуум, имеющий возможность сделать практически всё (отлично учиться, поймать преступника, предотвратить крушение поезда, сделать изобретение и т.д.). Жизненный успех тесно переплетается в фильмах школьной тематики с советской идеологией, целенаправленно формируя гордость за свою социалистическую Родину.