Количественная и жанровая динамика кинопроизводства советских и российских фильмов, связанных тематикой школы и вуза

условно разделили фильмы советского периода на тему школы и вуза на следующие группы:

В таблице 1

Выводы.

Изучение научных трудов выявляет противоречие между относительно подробной разработанностью аспектов школьной и вузовской тематики в игровых фильмахи недостаточным вниманием исследователей к статистической стороне данной темы.Отметим, что труды ученых советского периода, посвященные теме школы и вуза, нередко находились под очень сильным влиянием коммунистической идеологии (это весьма характерно, например, для работ К.К. Парамоновой и Ю.М. Рабиновича), что, на наш взгляд, мешало всестороннему анализу – как культурологических, киноведческих, так и статистических аспектов заявленной темы.Что касается зарубежных ученых, то их в первую очередь интересовал политический анализ советских и постсоветских медиатекстов, а не анализ экранной школьно-студенческой тематики.Исследователи (как отечественные, так и западные) до сих пор не пытались выйти на статистический аспект сравнительного анализа развития школьно-студенческой темы в зеркале аудиовизуальных медиатекстов (в кино, на ТВ, в Интернете и др.), хотя, на наш взгляд, он весьма полезен – как в социологическом, так и в культурологическом планах.Стоит отметить, что отечественные исследователи – и в советское время, и в современный период – обращались в основном к эстетическому и идеологическому анализ игровых фильмов на тему школы и вуза, как правило, минуя киностатистику.Что касается трудов зарубежных ученых, то они в своих трудах, касающихся советских и российских аудиовизуальных медиатекстов, не обращались к анализу школьной и вузовской темы. Во всяком случае, в ходе предварительных изысканий по теме, заявленной в нашем исследовании, нам не удалось обнаружить сколь либо существенного анализа школьной и вузовской тематики в советских и постсоветских аудиовизуальных медиа ни в одной из работ западных ученых; хотя, разумеется, они исследовали образ школы и вуза в западных аудиовизуальных медиатекстах (в основном – на материале кино)Не удалось нам найти и западных исследований, где бы затрагивался статистический аспект заявленной нами темы, хотя он представляется нам немаловажным.Проследим количественную и жанровую динамику производства советских и российских фильмов, связанных с тематикой школы и вуза, с 1919 по 2017 годы (в этот период в СССР и России в целом было поставлено около 350 игровых картин на эту тему).Для этого мы1) фильмы периода немого кино (1919-1930) – 12 лет;2) фильмы звукового периода кино сталинской эпохи и первых пост-сталинских лет (1931-1955) – 25 лет;3) фильмы периода «оттепели» (1956-1968) – 13 лет;4) фильмы периода «стагнации» (1969-1984) – 16 лет;5) фильмы периода «перестройки» (1985-1991) – 7 лет;6) фильмы российского периода (1992-2017) – 26 лет.Разумеется, временные рамки каждого из этих периодов, по-нашему мнению, не могут быть определены абсолютно точно, так как существуют различные мнения относительно длительности отдельных периодов (к примеру, периода «оттепели»).приводятся подробные цифровые данные по советским и российским фильмам, связанным с тематикой школы и вуза, по которым можно проследить пики ее востребованности в кинематографе.Если свести данные таблицы 1 в диаграммы, то они будет выглядеть следующим образом:Как по таблице 1, так и по диаграммам 1 и 2 можно увидеть, что период пик интереса к школьной/вузовской теме на экране пришелся на так называемый период «застоя» (1969-1985), когда на экраны страны вышло 127 лент (36,4 % от общего числа фильмов на эту тему). На втором месте идет российский период (1992-2017) – 93 лент (26,7%).Ощутимое снижение числа фильмов о школе и вузе отмечалось в 1990-х годах, и связано это было с общим уменьшением фильмопроизводства в России.Интересно также проследить, как изменялось соотношение числа игровых фильмов, связанных со школьной/вузовской тематикой, распределенных по жанрам. Как видно из таблицы 1 и диаграммы 2, в жанровом отношении в период с 1919 по 2017 год в школьной/вузовской кинотематике доминировали: драмы – 220 (63,0%), комедии – 82 (23,5%), мелодрамы – 36 (10,3%).Данные диаграммы 2 показывают, что драматический жанр особенно преобладал (около 90% всех фильмов о школе и вузе) в период 1919-1955 годов и во времена «перестройки», тогда как пики производства кинокомедий пришлись на российский период: 41% всех фильмов на школьно-вузовскую тему (при этом значительная часть фильмов о вузе – а российский период 2000-х годов ощутимо лидирует именно по части вузовской тематики – решалось именно в жанре комедии) и период «застоя», когда такого рода ленты составляли четвертую часть.Доминанта драмы вполне объяснима – в советские времена не только школьно-вузовские сюжеты, но кинематограф в целом был ориентирован, прежде всего, именно на драматический жанр.Сравнение данных таблицы 1 и диаграммы 2 с составленной нами фильмографией фильмов на школьно-вузовскую тему, обнаруживает, что комедий и мелодрам становилось больше именно в годы относительной общественной стабильности, в то время как драматические сюжеты доминировали в годы, когда в социуме преобладала конфронтация.