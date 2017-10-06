Количественная и жанровая динамика кинопроизводства советских и российских фильмов, связанных тематикой школы и вуза

Изучение научных трудов выявляет противоречие между относительно подробной разработанностью аспектов школьной и вузовской тематики в игровых фильмах [Аркус, 2010; Баранов, 1979; Громов, 1982; Кабо, 1974; 1978; Жарикова, 2015; Левшина, 1978; 1989; Парамонова, 1975; 1976; Пензин, 1973; 1986; Рабинович, 1969; Рыбак, 1980; Строева, 1962; Толстых, 1988; Усов, 1980; Шипулина, 2010 и др.]
и недостаточным вниманием исследователей к статистической стороне данной темы.
Отметим, что труды ученых советского периода, посвященные теме школы и вуза, нередко находились под очень сильным влиянием коммунистической идеологии (это весьма характерно, например, для работ К.К. Парамоновой и Ю.М. Рабиновича), что, на наш взгляд, мешало всестороннему анализу – как культурологических, киноведческих, так и статистических аспектов заявленной темы.
Что касается зарубежных ученых, то их в первую очередь интересовал политический анализ советских и постсоветских медиатекстов [Dubois, 2007; Kenez, 1992; Lawton, 2004; Shaw & Youngblood, 2010; Shlapentokh, 1993; Strada, 1989; Strada & Troper, 1997]
, а не анализ экранной школьно-студенческой тематики.
Исследователи (как отечественные, так и западные) до сих пор не пытались выйти на статистический аспект сравнительного анализа развития школьно-студенческой темы в зеркале аудиовизуальных медиатекстов (в кино, на ТВ, в Интернете и др.), хотя, на наш взгляд, он весьма полезен – как в социологическом, так и в культурологическом планах.
Стоит отметить, что отечественные исследователи – и в советское время, и в современный период – обращались в основном к эстетическому и идеологическому анализ игровых фильмов на тему школы и вуза, как правило, минуя киностатистику.
Что касается трудов зарубежных ученых [Dubois, 2007; Kenez, 1992; Lawton, 2004; Shaw & Youngblood, 2010; Shlapentokh, 1993; Strada, 1989; Strada & Troper, 1997 и др.]
, то они в своих трудах, касающихся советских и российских аудиовизуальных медиатекстов, не обращались к анализу школьной и вузовской темы. Во всяком случае, в ходе предварительных изысканий по теме, заявленной в нашем исследовании, нам не удалось обнаружить сколь либо существенного анализа школьной и вузовской тематики в советских и постсоветских аудиовизуальных медиа ни в одной из работ западных ученых; хотя, разумеется, они исследовали образ школы и вуза в западных аудиовизуальных медиатекстах (в основном – на материале кино) [Ayers, 1994; Bauer, 1998; Burbach and Figgins, 1993; Considine, 1985; Dalton, 1999;. Edelman, 1990; Farber & Holm, 1994; Joseph and Burnaford, 1994; Keroes, 1999; Oliker, 1993; Schwartz, 1963; Trier, 2001 и др.]
.
Не удалось нам найти и западных исследований, где бы затрагивался статистический аспект заявленной нами темы, хотя он представляется нам немаловажным.
Проследим количественную и жанровую динамику производства советских и российских фильмов, связанных с тематикой школы и вуза, с 1919 по 2017 годы (в этот период в СССР и России в целом было поставлено около 350 игровых картин на эту тему).
Для этого мы условно разделили фильмы советского периода на тему школы и вуза на следующие группы:
1) фильмы периода немого кино (1919-1930) – 12 лет;
2) фильмы звукового периода кино сталинской эпохи и первых пост-сталинских лет (1931-1955) – 25 лет;
3) фильмы периода «оттепели» (1956-1968) – 13 лет;
4) фильмы периода «стагнации» (1969-1984) – 16 лет;
5) фильмы периода «перестройки» (1985-1991) – 7 лет;
6) фильмы российского периода (1992-2017) – 26 лет.
Разумеется, временные рамки каждого из этих периодов, по-нашему мнению, не могут быть определены абсолютно точно, так как существуют различные мнения относительно длительности отдельных периодов (к примеру, периода «оттепели»).
В таблице 1
приводятся подробные цифровые данные по советским и российским фильмам, связанным с тематикой школы и вуза, по которым можно проследить пики ее востребованности в кинематографе.
Если свести данные таблицы 1 в диаграммы, то они будет выглядеть следующим образом:
Выводы.
Как по таблице 1, так и по диаграммам 1 и 2 можно увидеть, что период пик интереса к школьной/вузовской теме на экране пришелся на так называемый период «застоя» (1969-1985), когда на экраны страны вышло 127 лент (36,4 % от общего числа фильмов на эту тему). На втором месте идет российский период (1992-2017) – 93 лент (26,7%).
Ощутимое снижение числа фильмов о школе и вузе отмечалось в 1990-х годах, и связано это было с общим уменьшением фильмопроизводства в России.
Интересно также проследить, как изменялось соотношение числа игровых фильмов, связанных со школьной/вузовской тематикой, распределенных по жанрам. Как видно из таблицы 1 и диаграммы 2, в жанровом отношении в период с 1919 по 2017 год в школьной/вузовской кинотематике доминировали: драмы – 220 (63,0%), комедии – 82 (23,5%), мелодрамы – 36 (10,3%).
Данные диаграммы 2 показывают, что драматический жанр особенно преобладал (около 90% всех фильмов о школе и вузе) в период 1919-1955 годов и во времена «перестройки», тогда как пики производства кинокомедий пришлись на российский период: 41% всех фильмов на школьно-вузовскую тему (при этом значительная часть фильмов о вузе – а российский период 2000-х годов ощутимо лидирует именно по части вузовской тематики – решалось именно в жанре комедии) и период «застоя», когда такого рода ленты составляли четвертую часть.
Доминанта драмы вполне объяснима – в советские времена не только школьно-вузовские сюжеты, но кинематограф в целом был ориентирован, прежде всего, именно на драматический жанр.
Сравнение данных таблицы 1 и диаграммы 2 с составленной нами фильмографией фильмов на школьно-вузовскую тему, обнаруживает, что комедий и мелодрам становилось больше именно в годы относительной общественной стабильности, в то время как драматические сюжеты доминировали в годы, когда в социуме преобладала конфронтация.
Александр Федоров
* Исследование выполнено за счет финансовых средств гранта Российского научного фонда (РНФ, проект № 17-18-01001)» в Ростовском государственном экономическом университете. Тема проекта: «Школа и вуз в зеркале советских, российских и западных аудиовизуальных медиатекстов». Руководитель проекта А.В. Федоров.
Впервые опубликовано в журнале:
Федоров А.В. Количественная и жанровая динамика кинопроизводства советских и российских фильмов, связанных тематикой школы и вуза. European Researcher. Series A, 2017, 8(3): 122-153
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