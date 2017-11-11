Западные фильмы о школе и вузе (1912-2017): фильмография

1930е – 1950-е

1960-е – 1970-е

1980-е



1990-е

XXI век

. США, 1912. Режиссер Аллан Дуон. Актеры: Дж. Уоррен Керриган, Полин Буш, Джек Ричардсон и др. Драма.Германия, 1913. Режиссеры: Ханс Хейнц Эверс, Стеллан Рийе, Пауль Вегенер. Актеры: Пауль Вегенер, Грета Бергер, Лида Салмонова и др. Драма.США, 1916. Режиссер Уиллард Луис. Актеры: Оливер Харди, Билли Рюге, Джо Коэн и др. Комедия.Великобритания, 1916. Режиссер Рекс Уилсон. Автор романа – Томас Хьюз. Актеры: Джойс Тэмплтон, Джек Колеман и др. Драма.Испания, 1925. Режиссер Флориан Рей. Актеры: Изабель Алемани, Мария Анайа, Мария Лус Кальехо и др. Комедия.США, 1926. Режиссер Гарри Гарсон. Актеры: Морис «Левша» Флинн, Джин Артур, Джимми Андерсон и др. Комедия.. Германия, 1926. Режиссер Хенрик Галеен. Актеры: Конрад Фейдт, Элиза Ла Порта, Фриц Альберти и др. Драма.США, 1927. Режиссер Дэвид Батлер. Актеры: Ник Стюарт, Сэлли Фиппс, Уильям Бэйли и др. Комедия.США, 1927. Режиссеры: Джеймс В. Хорн, Бастер Китон. Актеры: Энн Корнуолл, Флора Брэмли, Харольд Гудвин и др. Комедия.США, 1927. Режиссеры: Эрнст Любич, Джон М. Стал. Актеры: Рамон Новарро, Норма Ширер, Джин Хершолт и др. Мелодрама.Германия, 1928. Режиссер Райнхольд Шюнцель. Актеры: Эрнст Бимер, Карл Гепперт, Эльза Гросс и др. Комедия.. Германия, 1930. Режиссер Фред Зауэр. Актеры: Ольга Чехова, Эрнст Шталь-Нахбаур, Элза Темари и др. Драма.США, 1931. Режиссеры: Дэвид Бертон, Дадли Мерфи. Актеры: Филлипс Холмс, Сильвия Сидни, Норман Фостер и др. Драма.Франция, 1933. Режиссер Жан Виго. Актеры: Жан Дасте, Роберт Ле Флон, Ду Веррон и др. Комедия.США, 1933. Режиссер Уэсли Рагглз. Актеры: Бинг Кросби, Джек Оуки, Ришар Арлен и др. Комедия.США, 1934. Режиссер Джордж Николс мл., Ванда Тачок. Актеры: Фрэнсис Ди, Билли Бурк, Джинджер Роджерс и др. Мелодрама.США, 1934. Режиссер Норман Торог. Актеры: Джо Пеннер, Джек Оуки, Лэнни Росс и др. Мюзикл.США, 1934. Режиссер Уильям Най. Актеры: Сидни Фокс, Пол Келли, Луис Уилсон и др. Драма.Германия, 1935. Режиссер Артур Робисон. Актеры: Антон Уолбрук, Теодор Лоос, Доротея Вик и др. Драма/. США, 1936. Режиссер Чарльз Лэмонт. Актеры: Фрэнк Когхлан, Ллойд Хьюз, Дики Мур и др. Драма.США, 1936. Режиссер Уильям Уайлер. Актеры: Мириам Хопкинс, Мерл Оберон, Джоэл МакКри и др. Драма.. США, 1937. Режиссер Уильям А. Сайтер. Сценаристы: Дон Эттлингер, Рэй Голден и др. Актеры: Аль Ритц, Гарри Ритц, Джимми Ритц и др. Комедия.Франция, 1937. Режиссер Серж де Полини. Актеры: Макс Дерли, Пьер Брассёр, Бланшетт Брюнуа и др. Комедия.США, 1938. Режиссер Джордж Маршалл. Актеры: Джон Бэрримор, Джордж Мерфи, Марджори Уивер и др. Комедия.США, 1938. Режиссер Роберт Б. Синклер. Актеры: Луиза Райнер, Полетт Годдар, Алан Маршал, Лана Тернер и др. Мелодрама.США, 1938. Режиссер Рауль Уолш. Актеры: Джордж Бёрнс, Грейси Аллен, Марта Рэй, Боб Хоуп. Комедия.США, 1938. Режиссер Льюис Сейлер. Актеры: Хамфри Богарт, Гэйл Пейдж, Билли Хэлоп и др. Драма.США, 1938. Режиссер Джон Брам. Актеры: Энн Ширли, Нэн Грэй, Ральф Беллами и др. Комедия.США, 1939. Режиссер Сэм Вуд (автор романа Дж. Хилтон). Актеры: Роберт Донат, Грир Гарсон, Терри Килбёрн и др. Драма.Италия, 1940. Режиссер: Витторио Де Сика. Актеры: Витторио Де Сика, Вера Бергман, Карла Дель Поджо и др. Комедия.Швеция, 1940. Режиссер Шамиль Бауман. Актеры: Адольф Яр, Алиса Бабс, Карл Хагман и др. Комедия.США, 1940. Режиссер Роберт Стивенсон. Автор романа – Томас Хьюз. Актеры: Сэдрик Хардвик, Фреди Бартоломью и др. Драма.Италия, 1944. Режиссер Жан Буайе. Актеры: Лилия Сильви, Леонардо Кортезе, Грета Гонда и др. Комедия.Швеция, 1944. Режиссер Альф Шёберг. Актеры: Май Зеттерлинг, Альф Кьеллин, Стиг Йеррел и др. Драма.. США, 1945. Режиссер Ирвинг Раппер. Актеры: Бетт Дэвис, Джон Долл, Джоан Лорринг и др. Драма.США, 1946. Режиссер Генри Кинг. Актеры: Джейн Крейн, Глен Лэнгэн и др. Комедия.США, 1947. Режиссер Бэрнард Кэр. Актеры: Лэрри Олсон, Френсис Рэфферти и др. Комедия.США, 1947. Режиссер Чарльз Уолтерс. Актеры: Джун Эллисон, Питер Лоуфорд и др. Мюзикл / комедия.США, 1948. Режиссер Джордж Ситон. Актеры: Джейн Крейн, Уильям Холден и др. Драма.США, 1948-1952. Режиссер Эл Льюис. Актеры: Эв Эрден, Гэйл Гордон и др. Драма.США, 1949. Режиссер Эллиотт Наджент.. Актеры: Клифтон Уэбб, Ширли Темпл, Том Дрэйк и др. Комедия.Франция, 1949. Режиссер Жан-Поль Ле Шануа. Актеры: Бернар Блие, Джульетт Фабер, Эдуард Дельмон и др. Драма.. Великобритания, 1951. Режиссер Гордон Пэрри. Автор романа – Томас Хьюз. Актеры: Джон Ховард Дэвис, Роберт Ньютон и др. Драма.Швеция, 1952. Режиссер Шамиль Бауман. Актеры: Сикан Карлсон, Олоф Виннерстранд, Стиг Олин и др. Драма.США, 1952. Режиссер Х. Брюс Хамберстоун. Актеры: Вирджиния Майо, Рональд Рейган, Джин Нельсон и др. Мюзикл / Комедия.Финляндия, 1953. Режиссер Эдвин Лайне. Актеры: Марти Катаисто, Эйла Пейтсало, Эдвин Лайне и др. Драма.США, 1953. Режиссер Дон Уайс. Актеры: Дебби Рейнольдс, Бобби Ван, Барбара Руик и др. Мюзикл / комедия.. Франция, 1953. Режиссер Анри Декуэн. Актеры: Жан Маре, Жанна Моро, Луи де Фюнес и др. Детектив.США, 1953. Режиссер Джералд Майер. Актеры: Дороти Дэндридж, Филип Хёпберн и др. Музыкальная драма.США, 1954. Режиссер Роберт Леонард. Актеры: Грир Гарсон, Роберт Райан и др. Комедия.ФРГ, 1954. Режиссер Курт Хоффманн. Актеры: Пауль Дальке, Пауль Клингер, Эрих Понто и др. Комедия.США, 1954. Режиссер Ричард Торп. Актеры: Энн Блит, Эдмунд Пурдом, Джон Эриксон и др. Мюзикл /Мелодрама.Италия, 1954. Режиссер Лучано Эммер. Актеры: Уго Амальди, Клаудио Барбезино, Джанни Бонини и др. Комедия.Франция, 1955. Режиссер Марк Аллегре. Актеры: Жан Маре, Брижит Бардо, Ив Робер и др. Комедия.. США, 1955. Режиссер Ричард Брукс. Актеры: Гленн Форд, Энн Фрэнсис, Луи Калхерн и др. Драма.Италия, 1955. Режиссер Альберто Латтуада. Актеры: Риккардо Билли, Марио Рива, Лизе Бурден и др. Комедия.США, 1955.Режиссер Генри Костер. Актеры: Дженифер Джонс, Роберт Стэк и др. Драма.Франция, 1956. Режиссер Жак Розье. Актеры: Рене Боглио, Мариус Сюмиан и др. Драма.Франция, 1957. Режиссер Андре Юнебелль. Актеры: Габи Морле, Анри Гисоль, Марта Алисия и др. Драма.. США, 1957. Режиссер Эл Льюис. Актеры: Эв Эрден, Гэйл Гордон и др. Драма.Испания – Италия, 1957. Режиссеры: Альдо Фабрици, Эдуардо Мансанос Брочеро. Актеры: Альдо Фабрици, Альфредо Майо, Мари Ламар и др. Драма.США, 1957. Режиссер Джин Фаулер. Актеры: Майкл Лэндон, Ивон Лайм и др. Фильм ужасов.Франция – Германия, 1958. Режиссер: Геза фон Радваньи. Актеры: Роми Шнайдер, Лилли Палмер, Тереза Гиз и др. Драма.США, 1958. Режиссер Джордж Ситон. Актеры: Кларк Гейбл, Дорис Дэй, Гиг Янг и др. Мелодрама.США, 1958. Режиссер Том МакКейн. Актеры: Джон С. Коуплэнд, Ирена Барр и др. Фантастика.США, 1958. Режиссер Майкл Кидд. Актеры: Дэнни Кей, Пьер Анжели и др. Музыкальная комедия.США, 1958. Режиссер Джек Арнольд. Актеры: Артур Франц, Джоанна Мур, Джадсон Прэтт и др. Фантастика.. США, 1958. Режиссер Эдвард Берндс. Актеры: Ивонн Лайм, Бретт Хэлси, Яна Ланд и др. Драма.США, 1958. Режиссер Джек Арнольд. Актеры: Расс Тэмблин, Джен Стерлинг, Джон Дрю Бэрримор и др. Драма.Франция, 1959. Режиссер Франсуа Трюффо. Актеры: Жан-Пьер Лео, Клер Морье, Альбер Реми и др. Драма.Финляндия, 1960. Режиссер Аарне Таркас. Актеры: Лени Катаякоски, Томми Ринне, Пирко Маннола и др. Комедия.. США, 1960. Режиссер Альберт Загсмит. Актеры: Мами Ван Дорен, Тьюзди Уэлд, Мижану Бардо и др. Комедия.. Финляндия, 1960. Режиссер Эдвин Лайне.. Актеры: Лииса Невалайнен, Элза Турайкайнен, Хилкка Хелиня и др. Драма.. Великобритания, 1960. Режиссер Рой Боултинг. Актеры: Сесил Паркер, Джеймс Робертсон Джастис, Иэн Бэннен и др. Комедия.. Великобритания, 1960. Режиссеры: Роберт Хеймер, Хэл Э. Честер, Сирил Франкель. Актеры: Йен Кармайкл, Терри-Томас, Аластер Сим и др. Комедия.США, 1961. Режиссер Уильям Уайлер. Актеры: Одри Хепберн, Ширли МакЛейн, Джеймс Гарнер и др. Драма.США, 1961. Режиссер Элиа Казан. Актеры: Натали Вуд, Уоррен Битти, Пэт Хингл и др. Драма.США, 1962. Режиссер Артур Пенн. Актеры: Энн Бэнкрофт, Пэтти Дьюк, Виктор Джори и др. Драма.Италия, 1963. Режиссер Элио Петри. Актеры: Клэр Блум, Альберто Сорди, Анна Карена и др. Комедия.ФРГ, 1964. Режиссер Вильгельм Земмельрот. Актеры: Мартин Берлинер, Мариус Мюллер-Вештернхаген, Элвин Хоаким Майер и др. Драма.США, 1966. Режиссер Джрдж Эксельрод. Актеры: Родди МакДауэлл, Тьюсди Уэлд и др. Комедия.США, 1967. Режиссер Роберт Маллиган. Актеры: Сэнди Деннис, Патрик Бедфорд, Эйлин Экарт и др. Драма.. Франция, 1967. Режиссер Андре Кайат. Актеры: Жак Брель, Эмманюэль Рива, Рене Дари и др. Драма.Великобритания, 1967. Режиссер Джеймс Клавелл. Актеры: Сидни Пуатье, Кристиан Робертс, Джуди Гисон и др. Драма.США, 1968. Режиссер Стивен С. Апостолоф. Актеры: Форман Шэйн, Марша Джордан, Шон О’Хара и др. Комедия.Великобритания, 1968. Режиссер Линдсей Андерсон. Актеры: Малколм МакДауэлл, Дэвид Вуд, Ричард Уорвик и др. Драма.Италия, 1968. Режиссер Антонио Маргерити. Актеры: Марк Дэймон, Элионора Браун, Майкл Ренни и др. Триллер.. США, 1968. Режиссер Пол Ньюман. Актеры: Джоанн Вудворд, Джеймс Олсон, Кейт Харингтон и др. Драма.США, 1969. Режиссер Герберт Росс (автор романа Дж. Хилтон). Актеры: Питер О’Тул, Петула Кларк, Майкл Редгрейв и др. Мюзикл / драма.Великобритания, 1969. Режиссер Рональд Ним. Автор романа Мюриэл Спарк. Актеры: Мэгги Смит, Роберт Стивенс, Памела Фрэнклин и др. Драма.Греция, 1969. Режиссер Динос Димопулос. Актеры: Алики Вуюклаки, Димитрис Папамайкл, Ангелос Антонопулос и др. Драма.. ФРГ, 1969. Режиссер Вернер Якобс. Актеры: Петер Александер, Хайнтье Симонс, Тео Линген и др. Комедия.Великобритания, 1969. Режиссер и сценарист Пит Уолкер. Актеры: Дерек Эйлуорд, Роуз Альба, Боб Эндрюс и др. Эротическая комедия.. ФРГ, 1970-1980. 2001. Режиссеры: Эрнст Хофбауэр, Вальтер Боос, Андреас Бетман и др. Актеры: Гюнтер Кислих, Вольф Харниш, Хельга Круч и др. Эротическая драма/комедия.. Франция-Италия, 1970. Режиссер реж. Андре Кайат. Актеры: Анни Жирардо, Бруно Прадаль, Клод Серваль и др. Драма.Великобритания, 1971. Режиссер Джон Маккензи. Актеры: Дэвид Хеммингс, Дуглас Уилмер, Тони Хейгарт и др. Триллер.США, 1971. Режиссер Роже Вадим. Актеры: Рок Хадсон, Энджи Дикинсон и др. Триллер.Великобритания, 1971. Режиссер Гэрэт Дэвис. Автор романа – Томас Хьюз. Актеры: Энтони Мэрфи, Луиз Джеймсон и др. Драма.. США, 1972–1997. Режиссеры: Лэрри Илайкэнн, Артур Аллан Сейдельман, Ричард С. Беннетт и др. Актеры: Лэнс Кервин, Самариа Грэхэм, Мара Хобел и др. Драма.. ФРГ, 1972. Режиссеры: Ханс Рейхел, Ханс Швайкарт. Актеры: Гюнтер Людерс, Герлинде Локкер, Ричард Рюдигер и др. Комедия.. Франция – Италия, 1972. Режиссер Валерио Дзурлини. Актеры: Ален Делон, Соня Петровна, Леа Массари и др. Драма.. ФРГ-Франция, 1972. Режиссер Эберхард Шрёдер. Актеры: Дорис Арден, Саша Хен, Йозеф Моосхольцер и др. Эротическая драма., 1973. Режиссер: Джеймс Бриджес. Актеры: Тимоти Боттомс, Линдсей Вагнер, Джон Хаусмен и др. Драма.. США, 1973. Режиссер Пол Богарт. Актеры: Гэри Граймз, Джерри Хаузер, Оливер Конант и др. Драма.. ФРГ, 1973. Режиссер Вернер Якобс. Актеры: Йоахим Фуксбергер, Хайнц Райнке, Диана Кёрнер и др. Комедия.. США, 1973. Режиссер Джонатан Каплан. Актеры: Сьюзан Даманте, Брук Миллс, Бренда Саттон и др. Триллер.. ФРГ, 1973. Режиссер Эрнст Хофбауэр. Актеры: Вернер Абролат, Эккехардт Белле, Марина Блумел и др. Эротическая комедия.Италия, 1974. Режиссер Джанлуиджи Кэлдерон. Актеры: Орнелла Мути, Валентина Кортезе, Элеонора Джорджи, Нинетто Даволе, Габриэль Ферцетти и др. Мелодрама.США, 1974. Режиссер Миртин Ритт. Актеры: Джон Войт, Пол Уилфелд и др. Драма.США – Великобритания, 1974. Режиссер Дэниел Питри. Актеры: Кирк Дуглас, Джин Сиберг, Джон Вернон и др. Триллер.Италия, 1974. Режиссер Мино Гуэррини. Актеры: Жак Дюфило, Альдо Маччоне, Габлиэлла Палотта и др. Комедия.. США, 1974. Режиссер и сценарист Барбара Питерс. Актеры: Пэт Андерсон, Ронда Ли Хопкинс, Кэндис Райалсон и др. Драма.. США, 1974. Режиссер Джей Сэндрич. Актеры: Хари Родс, Джеймс Граут, Розмари Лич и др. Комедия.. США, 1974. Режиссер Ларри Н. Стаффер. Актеры: Пэт Карди, Остин Стокер, Джон Ниланд и др. Фильм ужасов.. ФРГ, 1974. Режиссер Вернер Якобс. Актеры: Детлеф Экштейн, Бернд Гербергер, Ютта Шпайдель, Кристиана Крюгер и др. Комедия.Италия, 1975. Режиссер Микеле Массимо Тарантини. Актеры: Глория Гвида, Джузеппе Памбьери, Джанфранко Д’Анджело и др. Эротическая комедия.. ФРГ-Израиль, 1975. Режиссер Александр Форд. Актеры: Лео Генн, Орна Порат, Эфрат Лави и др. Драма.Италия, 1975. Режиссер Флавио Могерини. Актеры: Джанет Агрен, Пинуччо Ардиа, Паула Борбони и др. Комедия.. Австралия, 1975. Режиссер: Питер Уир. Актеры: Рэйчел Робертс, Доминик Гард, Хелен Морс и др. Драма.. Италия, 1975. Режиссер Нандо Цицеро. Актеры: Эдвиж Фенек, Витторио Каприоли, Альфредо Пеа и др. Эротическая комедия.. Италия, 1975. Режиссер Витторио Де Систи. Актеры: Кэррол Бейкер, Розалино Челламаре, Эмилио Локурчио и др. Эротическая комедия.. США, 1975. Режиссер Майкл Шульц. Актеры: Глинн Тёрмен, Лоуренс Хилтон-Джакобс, Гаррет Моррис и др. Комедия.. Испания, 1975. Режиссер Педро Луис Рамирес. Актеры: Дин Селмир, Сандра Мосаровски, Норма Кастелл и др. Фильм ужасов.. Италия, 1975. Режиссер Франко Ло Кашио. Актеры: Патриция Гори, Умберто Д’Орси, Габриэлла Джорджелли и др. Драма.. США, 1975. Режиссер Грег Корарито. Актеры: Майкл Патаки, Боб Майнор, Стивен Стакер, Шэрон Келли и др. Драма.США, 1976. Режиссер: Брайан Де Палма. Актеры: Сисси Спейсек, Пайпер Лори, Эми Ирвинг и др. Фильм ужасов.Франция, 1976. Режиссер и сценарист Клод Берри. Актеры: Ален Коэн, Шарль Деннер, Зорица Лозик и др. Драма.. Австралия, 1976. Режиссер Фред Скепси. Актеры: Артур Дигнам, Ник Тейт, Саймон Бурк и др. Драма.. США, 1976. Режиссер и сценарист Рене Даалдер. Актеры: Деррел Маури, Эндрю Стивенс, Роберт Кэрредин и др. Триллер.. Италия, 1976. Режиссер Мариано Лауренти. Актеры: Дагмар Лассандер, Джанфранко Д’Анджело, Феми Бенусси и др. Комедия.i. Италия, 1976. Режиссер Микеле Массимо Тарантини. Актеры: В ролях: Лилли Карати, Микеле Гаммино, Альваро Витали и др. Эротическая комедия.. США, 1977. Режиссер Ричард Брукс. Актеры: Дайан Китон, Ричард Гир, Тьюсдей Уэлд и др. Драма.Канада, 1977. Режиссер Сильвио Нариззано. Актеры: Бад Корт, Саманта Эггар, Крис Уиггинс и др. Драма.. Италия, 1977. Режиссер Дарио Ардженто. Актеры: Джессика Харпер, Стефания Казини, Флавио Буччи, Удо Кир, Алида Валли и др. Фильм ужасов.. Франция, 1978. Актеры: Мишель Пейрелон, Жан Бенгиги, Мириам Мезьер и др. Драма.. Италия-Франция, 1978. Режиссер Мариано Лауренти. Актеры: Эдвиж Фенек, Ренцо Монтаньяни, Альваро Витали и др. Эротическая комедия.. Италия, 1979. Режиссер Пьер Франческо Пингиторе. Актеры: Пиппо Франко, Лаура Троскель, Оресте Лионнелло. Комедия.. США, 1979. Режиссеры: Аллан Аркуш, Джо Данте, Джерри Цукер. Актеры: группа Ramones, П.Дж. Соулз, Винсент Ван Паттен и др. Музыкальная комедия.. Великобритания, 1979. Режиссер Сильвио Нариззано. Актеры: Гленда Джексон, Оливер Рид, Майкл Мерфи и др. Драма.. Италия, 1979. Режиссер Мариано Лауренти. Актеры: Глория Гвида, Альваро Витали, Лино Банфи, Лоррейн Де Селле, Нинетто Даволи и др. Эротическая комедия.. Италия, 1979. Режиссер Нандо Цицеро. Актеры: Глория Гвида, Лино Банфи, Альваро Витали и др. Эротическая комедия.. Италия, 1979. Режиссер Джулиано Карнимео. Актеры: Надя Кассини, Лино Банфи, Альваро Витали и др. Комедия.. Франция – ФРГ – США, 1979. Режиссер Уиллард Хайк. Актеры: Майлз Чэпин, Бланш Бейкер, Мари-Франс Пизье, Жан Рошфор и др. Драма.. Франция, 1979. Режиссер и сценарист Оливье Нолин. Актеры: Коринн Дакла, Бертран Ваинтроп, Катрин Рувель и др. Драма.Фрацния, 1980. Режиссер Клод Пиното. Актеры: Софи Марсо, Клод Брассёр, Брижит Фоссе и др. Мелодрама.. Канада, 1980. Режиссер Пол Линч. Актеры: Джейми Ли Кёртис, Лесли Нильсен, Анни-Мари Мартин и др. Фильм ужасов.. США, 1980. Режиссер Эдриан Лайн. Актеры: Джоди Фостер, Чери Карри, Мэрлин Каган и др. Драма.. Франция, 1980. Режиссер и сценарист Клод Мюло. Актеры: Брижит Лаэ, Катрин Грайнер, Элоди Далаж и др. Эротическая комедия.. США, 1981. Режиссер Кен Хьюз. Актеры: Леонард Манн, Рэйчел Уорд, Дрю Снайдер и др. Фильм ужасов.. США, 1981. Режиссер Харольд Беккер. Актеры: Тимоти Хаттон, Шон Пенн, Том Круз и др. Драма.ФРГ, 1981. Режиссер Ули Эдель. Актеры: Натя Брункхорст, Томас Хауштайн, Эберхард Орига и др. Драма.. Италия, 1981. Режиссер Джулиано Карнимео. Актеры: Ренцо Монтаньяни, Кармен Руссо, Чинция Де Понти и др. Комедия.. ФРГ, 1981. Режиссер Фрэнк Риппло. Актеры: Фрэнк Риппло, Бернд Броадеруп, Орфа Термин и др. Комедия.. США, 1981. Режиссеры: Мики Роуз, Майкл Ритчи. Актеры: Кристен Риттер, Мэттью Голдсби, Джерри Белсон и др. Фильм ужасов.. Франция, 1981. Режиссер Клод Берри. Актеры: Колюш, Жозиан Баласко, Жак Дебари и др. Комедия.. США, 1982. Режиссер Эми Хекерлинг. Актеры: Шон Пенн, Дженнифер Джейсон Ли, Джадж Райнхолд и др. Мелодрама.. Фрацния, 1982. Режиссер Клод Пиното. Актеры: Софи Марсо, Клод Брассёр, Брижит Фоссе и др. Мелодрама.. Франция, 1982. Режиссер и сценарист Кристиан Жион. Актеры: Мишель Галабрю, Мари Лафоре, Патрик Брюэль и др. Комедия.США, 1982. Режиссер Берт А. Гордон. Актеры: Грег Брэдфорд, Бритт Хелфер и др. Комедия.. Франция, 1982. Режиссери сценарист Ален Дуайли. Актеры: Эмманюэль Рива, Этьен Бьерри, Пьер Дорис и др. Драма.. Канада, 1982. Режиссер: Марк Л. Лестер. Актеры: Перри Кинг, Родди МакДауэлл, Аль Ваксман и др. Триллер.. Канада – США, 1982. Режиссер Боб Кларк. Актеры: Ким Кэттролл, Сьюзэн Кларк, Марк Херриер и др. Комедия.. Канада – США, 1982. Режиссер Боб Кларк. Актеры: Дэн Монахан, Уайатт Найт, Марк Херриер и др. Комедия.США, 1983. Режиссер Родни Амато. Актеры: Майкл Дж. Фокс, Нэнси МакКеон, Тодд Бриджес и др. Комедия.. Великобритания, 1983. Режиссер Льюис Гилберт. Актеры: Майкл Кейн, Джули Уолтерс, Майкл Вильямс и др. Комедия.США, 1983. Режиссер Льюис Джон Карлино. Актеры: Жаклин Биссет, Эндрю МакКарти, Вирджиния Мэдсен, Роб Лоу, Клифф Робертсон и др. Мелодрама.США, 1983. Режиссер: Джордж Бауэрс. Актеры: В ролях: Мэтт Латтанци, Карен Кэй, Кевин МакКарти и др. Эротическая комедия.. Канада, 1983. Режиссер Рафал Зелински. Актеры: Питер Келеган, Линда Спешиале, Кент Дойтерс и др. Эротическая комедия.. США, 1983. Режиссер Ноэль Блэк. Актеры: Фиби Кейтс, Бетси Расселл, Мэттью Модайн и др. Мелодрама.. США, 1984. Режиссер Дориан Уолкер. Актеры: Джадд Нельсон, Джонна Ли, Гордон Джамп и др. Комедия.. США, 1984. Режиссер Том Пэтчетт. Актеры: Тим Мэтисон, Аннетт О’Тул, Кэтрин Харольд и др. Комедия.. США, 1984. Режиссер Ричард В. Хайнс. Актеры: Форбс Райли, Рик Рандиг, Дик Бил и др. Фильм ужасов.. США, 1984. Режиссер Ховард Аведис. Актеры: Сибил Даннинг, Эрик Браун, Эндрю Прайн и др. Триллер.. США, 1984. Режиссер Артур Хиллер. Актеры: Ник Нолт, ДжоБет Уильямс, Джадд Хирш и др. Драма.. США, 1984. Режиссер Джон Хьюз. Актеры: Молли Рингуолд, Энтони Майкл Холл, Пол Дули и др. Мелодрама.. ФРГ, 1984. Режиссер Николай Мюллершён. Актеры: Жаклин Эльбер, Рольф Цагер, Стефан Клиш и др. Эротическая комедия.США, 1985. Режиссер Алан Холлеб. Актеры: Том Нолан, Элизабет Фокс, Ларри Линвилл и др. Фантастическая комедия.. США, 1985. Режиссёр Джон Хьюз. Актеры: Эмилио Эстевез, Энтони Майкл Холл, Джадд Нельсон и др. Драма.США, 1985. Режиссер Питер Богданович. Актеры: Шер, Сэм Эллиотт, Эрик Штольц и др. Драма.. США, 1985. Режиссер Роберт Земекис. Актеры: Майкл Дж. Фокс, Кристофер Ллойд, Лиа Томпсон и др. Фантастика / Комедия.. Канада, 1985. Режиссер Джеймс Комак. Актеры: Дэн Монахан, Уайатт Найт, Марк Херриер и др. Комедия.. США-Канада, 1985. Режиссер Рэфал Зелински. Актеры: Брайан Джинесс, Ленс ван дер Колк, Элан Дэво и др. Эротическая комедия.. Великобритания, 1985. Режиссер Дэйв Мур. Автор романа – Томас Хьюз. Актеры: Алекс Пэттифер, Стивен Фрай и др. Драма.США, 1986. Режиссер Ричард В. Хайнс, Ллойд Кауфман. Актеры: Джанелл Брэйди, Джил Брентон, Роберт Причард и др. Фантастика.США, 1986. Режиссер Джон Хьюз. Актеры: Мэттью Бродерик, Элан Рак, Майа Сэра и др. Комедия.. США, 1986. Режиссер Рэнда Хейнс. Актеры: Уильям Хёрт, Марли Мэтлин, Пайпер Лори и др. Драма.. США, 1986. Режиссер Джон П. Финнегэн. Актеры: Молли О’Мара, Шэрон Кристофер, Мари Батлер и др. Фильм ужасов.. США, 1986. Режиссер Ховард Дейч. Актеры: Молли Ринголд, Харри Дин Стэнтон, Энни Пот. Мелодрама.. США, 1986. Режиссер Элберт Пьюн. Актеры: Джон Стокуэлл, Эди Пек и др. Триллер.. США, 1986. Режиссер Френсис Форд Коппола. Актеры: Кэтлин Тёрнер, Николас Кейдж, Бэрри Миллер и др. Фантастика / мелодрама.. Великобритания – США, 1986. Режиссеры и сценаристы: Джордж Дагдэйл, Марк Эзра, Питер Маккензи Литтен. Актеры: Кэролайн Манро, Саймон Скуддамор, Кармине Яннакконе и др. Фильм ужасов.. США, 1986. Режиссер Алан Меттер. Актеры: Родни Дэнжерфилд, Сэлли Келлермэн, Берт Янг и др. Комедия.. США, 1986–1990. Режиссеры: Арт Дилхенн, Ли Шаллат Чемел, Алан Розен и др. Актеры: Уильям Дж. Шиллинг, Жанетта Арнетт, Дэн Фришман и др. Комедия.. Франция, 1986. Режиссер Пьер Гранье-Дефер. Актеры: Элизабет Буржин, Мишель Омон, Ксавьер Делюк, Эмманюэль Сенье и др. Драма.. Аргентина-Италия, 1986. Режиссер Фернандо Сиро. Актеры: Сусана Траверсо, Гильермо Франселья, Хорхе Росси и др. Комедия.. Канада, 1987. Режиссер Гарри Джейкобс. Актеры: Уэйн Флемминг, Ральф Миллман, Дэвид Л. МакКаллум и др. Комедия.. США, 1987. Режиссер: Фил Джоаноу. Актеры: В ролях: Кэйси Семашко, Энн Райан, Ричард Тайсон и др. Комедия.. Франция – Германия – Италия, 1987. Режиссер Луи Маль. Актеры: Гуспар Манесс, Рафаэль Фетё и др. Драма.. США, 1987. Режиссер Карл Райнер. Актеры: Марк Хармон, Кёрсти Элли, Робин Томас и др. Комедия.s. США, 1987. Режиссер Джеки Конг. Актеры: Эдвард Альберт, Барбара Каррера, Майкл Патаки и др. Комедия.. США, 1987. Режиссер Молли Миллер. Актеры: Тодд Филд, Вивека Дэвис, Гэвин МакЛауд и др. Мелодрама.. США, 1987. Режиссер Джон Стокуэлл. Актеры: Дэвид Нейдорф, Дженифер Джейсов Ли и др. Драма.. Канада, 1987. Режиссер Брюс Питтман. Актеры: Майкл Айронсайд, Венди Лион, Джастин Луис и др. Фильм ужасов.. США, 1987. Режиссер Лайза Готлиб. Актеры: Джойс Хьюзер и Клейтон Роннер и др. Комедия.. США, 1987. Режиссер Ховард Дойч. Актеры: Эрик Штольц, Мэри Стюарт Мастерсон, Лиа Томпсон и др. Комедия.. США, 1987. Режиссер Рон Линк. Актеры: Вирджиния Мэдсен, Пол Фиг, Шерилин Фенн, Клер Кэри и др. Фильм ужасов.США, 1988. Режиссер Майкл Леманн. Актеры: Вайнона Райдер, Кристиан Слэйтер, Шэннен Доэрти и др. Триллер.. США, 1988. Режиссер Рамон Менендез. Актеры: Эдвард Джеймс Олмос, Эстелль Харрис, Марк Фелан и др. Драма.. США, 1988. Режиссер Уильям Олсен. Актеры: Сэм Боттомс, Рени Коулмэн, Эд Биннс и др. Драма.. Франция-Италия, 1988. Режиссер Клод Пиното. Актеры: Софи Марсо, Венсан Линдон, Элизабет Витали и др. Мелодрама.. США, 1988. Режиссер Кит Гордон. Актеры: Джон Гловер, Илэн Митчелл-Смит, Уолли Уорд и др. Драма.. США, 1989. Режиссер Дуглас Гроссман. Актеры: Кристофер Страйкер, Морин Муни, Кристофер Казинс и др. Фильм ужасов.. Франция, 1989. Режиссер и сценарист Жан-Клод Бриссо. Актеры: Ванесса Парадиз, Бруно Кремер, Людмила Микаэль и др. Мелодрама.. США, 1989. Режиссер Сэвидж Стив Холланд. Актеры: Энтони Эдвардс, Кори Паркер, Лара Флинн Бойл и др. Мелодрама.. Италия, 1989. Режиссер Лоренцо Кастеллано, Федерико Моччиа. Актеры: Федерика Моро, Кит Ван Ховен, Фабрицио Бракконери и др. Комедия.США, 1989. Режиссер Стивен Херек. Актеры: Киану Ривз, Алекс Уинтер и др. Фантастика / комедия.y. США, 1989. Режиссер: Питер Уир. Актеры: Робин Уильямс, Роберт Шон Леонард, Этан Хоук и др. Драма.. США, 1989. Режиссер Дж. Эвилдсен. Актеры: Морган Фримен, Беверли Тодд, Элан Норт и др. Драма.. США, 1989. Режиссер Кэмерон Кроу. Актеры: Джон Кьюсак, Иона Скай, Джон Махони и др. Комедия.. США, 1989. Режиссер Роспо Палленберг. Актеры: Брэд Питт, Донован Лейтч, Джилл Шолен и др. Триллер.Канада, 1990. Режиссерs: Рон Оливер, Питер Симпсон. Актеры: Тим Конлон, Синтия Престон, Кортни Тэйлор и др. Фильм ужасов.. США, 1990. Режиссер Марк Л. Лестер. Актеры: Даррен И. Берроуз, Брэдли Грегг, Пэм Гриер, Малкольм МакДауэлл и др. Фильм ужасов.США, 1990. Режиссер Джон Уотерс. Актеры: Джонни Депп, Эми Локэйн, Сьюзэн Тиррелл и др. Музыкальная комедия.. США – Канада, 1990. Режиссер Аллен Мойл. Актеры: Кристиан Слэйтер, Скотт Полин, Эллен Грин и др. Музыкальная драма.. США, 1990. Режиссер и сценарист Тимоти О’Роу. Актеры: Джо Франклин, Уильям Фридман, Скотт Гордон и др. Фильм ужасов.. США, 1991. Режиссеры: Эрик Лузил, Дональд Дж. Джексон. Актеры: Брик Бронски, Лиза Гайе, Майкл Кертц и др. Фантастика.. США, 1991. Режиссер Джон Карл Бюхлер. Актеры: Ивэн МакКензи, Кевин МакКарти, Ева ЛаРю Каллахан и др. Фильм ужасов.. США, 1991. Режиссер Джоди Фостер. Актеры: Джоди Фостер, Дайэнн Уист, Адам Хэнн-Берд и др. Драма.. Австралия, 1991. Режиссер Джон Дайган. Актеры: Ноа Тейлор, Тэнди Ньютон, Николь Кидман и др. Драма.. США, 1991. Режиссер Том Шэдьяк. Актеры: Уильям Рэгсдэйл, Кристофер Дэниэл Барнс, Ларри Миллер и др. Фантастика.. Великобритания, 1992. Режиссер: Стивен Джилленхол. Актеры: Джереми Айронс, Шинед Кьюсак, Грант Варнок и др. Драма.Канада, 1992. Режиссер: Клей Боррис. Актеры: Николь Де Бур, Дж. Х. Уаймен, Джой Тэннер и др. Фильм ужасов.. США, 1992. Режиссер и сценарист Энтони Дрэйзен. Актеры: Майкл Рапапорт, Кевин Корриган, Луис Бэндлер и др. Драма.. Германия, 1992–1999. Режиссеры: Вернер Мастен, Карин Херхер, Вера Лёбнер. Актеры: Роберт Атцорн, Гизела Трове, Клаудия Венцель и др. Драма.Канада, 1992. Режиссер Кит Худ. Актеры: Пэт Мастрояни, Стейси Мистисайн, Нил Хоуп и др. Драма.. Канада, 1992. Режиссер: Кит Худ. Актеры: Пэт Мастроянни, Стэйси Мистисин, Нил Хоуп и др. Драма.. США, 1992. Режиссер Роберт Мэндел. Актеры: Брендан Фрейзер, Бен Аффлек, Мэтт Дэймон и др. Драма./ Io speriamo che me la cavo. Италия, 1992. Режиссер Лина Вертмюллер. Актеры: Паоло Вилладжо, Иза Даниэли, Джиджио Морра и др. Драма.. США, 1993. Режиссеры: Менахем Бинецки, Хилэйн Хэд, Питер Хортон и др. Актеры: Джейсон Гедрик, Меган Уорд, Брэндон Дуглас и др. Драма.. США, 1993. Режиссер: Ричард Линклэйтер. Актеры: Джейсон Лондон, Рори Кокрейн, Уайли Уиггинс и др. Драма.. США, 1993 – 1994. Режиссер Джеффри Мэлман. Актеры: Марк-Пол Госселаар, Марио Лопез, Дастин Даймонд и др. Мелодрама.США, 1993-2000. Режиссеры: Дон Барнхарт, Мигель Хигуера, Фрэнк Боннер. Актеры: Дэннис Хэскинс, Дастин Даймонд, Саманта Бекер и др. Комедия.Франция-Швейцария, 1993–2004. Режиссеры: Роже Каан, Жан Сагол, Жозе Пинейро и др. Актеры: Жерар Клейн, Лионель Астье, Сильви Жакоб и др. Драма.США, 1993. Режиссер Мартин Донован. Актеры: Аманда Донохью, Далтон Джеймс, Наташа Грегсон Вагнер и др. Триллер.. Канада-США, 1993. Режиссер Коук Сэмс. Актеры: Джим Варни, Линда Кэш, Билл Бирдж и др. Комедия.. США, 1994. Режиссер Скотт Кэлверт. Актеры: Леонардо Ди Каприо, Марк Уолберг и др. Драма.. Великобритания, 1994. Режиссер Майк Фиггис. Автор пьесы Т. Рэттиган. Актеры: В ролях: Альберт Финни, Грета Скакки, Мэттью Модайн, Джулиан Сэндс и др. Драма.. Нидерланды – США – Франция – Италия – Великобритания, 1994. Режиссер Ева Серени. Актеры: Робин Гивенс, Марко Хофшнайдер, Рик Джонсон и др. Драма.. США, 1994. Режиссер: Спиро Разатос. Актеры: Саша Митчелл, Кэйтлин Дюлэйни, Ник Кассаветес и др. Фильм ужасов.. США, 1994. Режиссер Харт Бокнер. Актеры: Джереми Пивен, Крис Янг, Меган Уорд и др. Комедия.. США, 1994. Режиссер Ули Эдел. Актеры: Джейми Лунер, Алисса Милано, Брайан Блум и др. Драма.. Франция - США, 1994–1998. Режиссер Дуглас Барр, Харви Фрост, Брэдли Бэттерсби и др. Актеры: Бриттани Дэниэл, Синтия Дэниэл, Эми Данлс и др. Драма.. США, 1994. Режиссер Пенни Маршалл. Актеры: Дэнни ДеВито, Грегори Хайнс, Джеймс Ремар и др. Комедия.. Австралия, 1994 – 1999. Режиссеры: Эндрю Проуз, Карл Цвики, Иэн Гилмор и др. Актеры: Каллэн Мулвей, Эмма Рош, Ада Никодему и др. Драма.США, 1995. Режиссер Эрик Лузил. Актеры: Брик Бронски, Лиза Стар, Джон Таллман и др. Фантастика.. США, 1995. Режиссер Эми Хекерлинг. Актеры: Алисия Сильверстоун, Стейси Дэш, Бриттани Мерфи и др. Мелодрама.. США, 1995. Режиссер Тамра Дэвис. Актеры: Адам Сэндлер, Дэррен МакГэвин, Бриджит Уилсон и др. Комедия.. США, 1995. Режиссер Джон Синглтон. Актеры: Омар Эппс, Кристи Суонсон, Майкл Рапапорт и др. Драма.. США, 1995. Режиссер Ларри Кларк. Актеры: Лео Фицпатрик, Джастин Пирс, Клоэ Севиньи и др. Драма.. США, 1995. Режиссер Тодд Солондз. Актеры: Хитер Матараццо, Брендан Секстон III, Виктория Дэвис и др. Драма.. США, 1995. Режиссер Брюс Ледди. Актеры: Тиа Каррере, Джейсон Лондон, Кристофер Макдональд и др. Комедия.. США, 1995. Режиссер и сценарист Редж Махаффей. Актеры: Кори Хэйм, Эми Доленц, Кит Куган и др. Драма.. США, 1995. Режиссер Дженифер Монтгомери. Актеры: Лайза Аномейпрезет, Коулз Барроуз и др. Драма.. Канада, 1995. Режиссер Патрисия Розема. Актеры: Паскаль Буссьер, Рэйчел Кроуфорд, Дэвид Фокс и др. Мелодрама.. США, 1995. Режиссер Джон Н. Смит. Сценарист Р. Басс (автор книги Л. Джонсон). Актеры: Мишель Пфайффер, Джордж Дзундза, Кортни Б. Вэнс и др. Драма.. США, 1995. Режиссер Стивен Херек. Актеры: Ричард Дрейфусс, Гленн Хедли, Джей Томас и др. Драма.. Швеция, 1995. Режиссер Бу Видерберг. Актеры: Юхан Видерберг, Марика Лагеркранц и др. Драма.. США, 1995. Режиссер и сценарист Стэн Хэйз. Актеры: Сара Белломо, Стэн Хэйз, Венди Хоффман и др. Мелодрама.. Италия-Франция, 1995. Режиссер Даниэле Лукетти. Актеры: Сильвио Орландо, Анна Гальена, Фабрицио Бентивольо и др. Драма.. Германия – США – Франция – Великобритания, 1995. Режиссер Патрик Рид Джонсон. Актеры: Перри Анзилотти, Кэти Бейтс, Роберт Кертис-Браун и др. Комедия.. США, 1996. Режиссер Джим МакКэй. Актеры: Лили Тейлор, Бруклин Харрис, Анна Грэйс и др. Драма.США, 1996. Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола. Актеры: В ролях: Робин Уильямс, Дайан Лэйн, Брайан Кервин и др. Комедия.. США, 1996. Режиссёр: Эндрю Флеминг. Актеры: Робин Танни, Файруза Балк, Нив Кэмпбелл и др. Фильм ужасов.. США, 1996. Режиссер: Аннетт Хэйвуд-Картер. Актеры: Хеди Барресс, Анджелина Джоли, Дженни Льюис и др. Драма.. США, 1996. Режиссер Дэнни ДеВито. Актеры: Мара Уилсон, Дэнни ДеВито, Ри Перлман и др. Фантастика.. Франция, 1996. Режиссер Жерар Лозье. Актеры: Жерар Депардье, Мишель Ларок, Суад Амиду и др. Комедия.. США, 1996. Режиссер Харт Бокнер. Актеры: Джон Ловиц, Тиа Каррере, Луиза Флетчер и др. Комедия.. США, 1996. Режиссер Джим Уайнорски. Актеры: Кори Хэйм, Алан Тик, Дик Ван Паттен и др. Боевик.. США, 1996. Режиссер Барбра Стрейзанд. Актеры: Барбра Стрейзанд, Джефф Бриджес, Лорен Бэколл, Джордж Сигал, Мими Роджерс, Пирс Броснан и др. Комедия.. США, 1996. Режиссер: Питер Богданович. Актеры: Бернадетт Л. Кларк, Сидни Пуатье, Кристиан Пэкстон и др. Драма.. США, 1997. Режиссер Фрэнк Оз. Актеры: Кевин Кляйн, Джоан Кьюсак, Том Селлек, Дебби Рейнолд, Мэтт Диллон и др.. США, 1997. Режиссер Скотт Уинант. Актеры: Джон Плампис, Джанель Молони и др. Мелодрама.. США-Канада-Франция, 1997. Режиссер Брайан Сингер. Актеры: Брэд Ренфро, Иэн МакКеллен, Джошуа Джексон и др. Триллер.. США, 1997. Режиссер Кевин Рейнольдс. Актеры: Сэмюэл Л. Джексон, Клифтон Гонсалес Гонсалес, Джон Хёрд и др. Драма.. США, 1997. Режиссер Гэс Ван Сэнт. Актеры: Мэт Дймон, Робин Уильямс, Бен Эффлек и др. Драма.. Канада-США, 1998. Режиссер Роберт Кинг. Актеры: Кевин Нилон, Закари Ти Брайан, Джессика Стин и др. Комедия.. США, 1998. Режиссер Стив Коэн. Актеры: Роуз МакГоун, Алекс МакАртур, Пег Ширли и др. Триллер.. Германия, 1998. Режиссер: Зенке Вортманн. Актеры: Хайнер Лаутербах, Сандра Шпайхерт, Сибулле Каноника и др. Трагикомедия.. США-Канада, 1998. Режиссер Билл Хоуи. Актеры: Стив Хоуи, Диксон Уайт и др. Драма.. Франция - США, 1998. Режиссер и сценарист Сюзанн Скуг. Актеры: Лиза Вейл, Чад Морган, Френдерик Форрест и др. Драма.Маленькие учителя / I piccoli maestri. Италия, 1998. Режиссер Даниэле Лукетти. Актеры: Стефано Аккорси, Стефания Монторси, Джорджо Пазотти и др. Драма.. США, 1998. Режиссер Алан Кон. Актеры: Том Эверетт Скотт, Марк-Пол Госселаар, Поппи Монтгомери и др. Комедия.. США, 1998. Режиссеры: Гарри Элфонт, Дебора Каплан. Актеры: Дженнифер Лав Хьюитт, Итэн Эмбри, Чарли Корсмо и др. Мелодрама.. США, 1998. Режиссер Пит Джейслон. Актеры: Роксанна Майклс, Тина Краузе, Эрин Браун и др. Эротический триллер.. США, 1998. Режиссер Гари Росс. Актеры: Джефф Дэниэлс, Дон Ноттс, Джейн Кашмарек и др. Комедия.. США – Австралия, 1998. Режиссер Дэвид Наттер. Актеры: Джеймс Марсден, Кэти Холмс, Ник Стал и др. Триллер.. США, 1998. Режиссер Уэс Андерсон. Актеры: Джейсон Шварцман, Билл Мюррей, Оливия Уильямс и др. Комедия.США, 1998. Режиссер Роберт Родригес. Актеры: Элайджа Вуд, Клеа Дюваль, Джош Хартнетт, Роберт Патрик, Сальма Хайек, Фамке Янссен и др. Фантастика.. Испания, 2008-2011. Режиссеры: Хавьер Куинтас и др. Актеры: Нурия Гонзалес, Ана Милан и др.. США, 1998. Режиссер Пол Куин. Актеры: Эдан Куин, Джеймс Каан и др. Драма.. США, 1999. Режиссеры: Пол и Крис Вайц. Актеры: Джейсон Биггз, Элисон Хэннигэн, Крис Клейн и др. Комедия.. США, 1999. Режиссер и сценарист Роберт Мунич. Актеры: Лу Даймонд Филлипс, Ли Джей Бэмберри, Ленно Бритос и др. Драма.. США, 1999. Режиссер Александр Пэйн. Актеры: Риз Уизерспун, Крис Клейн, Джесика Кэмпбелл и др. Комедия.. США, 1999. Режиссер Джил Джангер (по пьесе У. Шекспира «Укрощение строптивой»). Актеры: Хит Леджер, Джулия Стайлз, Джозеф Гордон-Левитт и др. Комедия.. США, 1999. Режиссер Кэтт Ши. Актеры: Эмили Бергл, Джейсон Лондон, Дилан Бруно и др. Фильм ужасов.. США, 1999. Режиссеры: Уильям Хеллфайр, Джоэ Смэк. Актеры: Уильям Хеллфайр, Джоэ Смэк, Эрин Браун и др. Фильм ужасов.. США, 1999. Режиссер Раджа Госнелл. Актеры: Дрю Бэрримор, Молли Шэннон, Джордан Лэдд и др. Мелодрама.. США, 1999. Режиссер Кевин Уильямсон. Актеры: Хелен Миррен, Кэти Холмс, Джеффри Тэмбор и др. Триллер.. США-Канада, 1999 – 2002. Режиссеры: Тим Эндрю, Джордж Вершор, Мэттью Льютуайлер и др. Актеры: Сера Д’Лэйн, Джина Мэй, Бри Тёрнер и др. Драма.. США, 1999. Режиссер Даррен Стейн. Актеры: Роуз МакГоун, Ребекка Гэйхарт, Джули Бенц и др. Триллер.. США, 1999. Режиссер Роберт Айскоув. Актеры: Фредди Принц мл., Рэйчел Ли Кук, Мэттью Лиллард и др. Мелодрама.. США, 2000. Режиссер Ллойд Крамер. Актеры: Филип Акин, Пенелопа Энн Миллер и др. Драма.США, 2000. Режиссер Стивен Долтри. Актеры: Джейми Белл, Джули Уолтерс и др.США, 2000–2004. Режиссеры: Джонатан Понтелл, Майк Листо, Джо Наполитано и др. Актеры: Чи МакБрайд, Энтони Хилд, Лоретта Дивайн и др. Драма.США-Канада, 2000. Режиссер Маркус Шпигель. Актеры: Джоди Лин О’Кифи, Джейсу Гарсия, Кэтерин Кендалл и др. Триллер.. Австралия, 2000. Режиссер и сценарист Марк Лампрелл. Актеры: Шинед Кьюсак, Сэм Нил, Мэттью Ньютон и др. Драма.. Канада – США, 2000. Режиссер Маркус Шпигель. Актеры: Джоди Лин О’Киф, Хсу Гарсиа, Кэтерин Кендалл и др. Фильм ужасов.. США, 2000. Режиссер Майкл Дэвис. Актеры: Джонатан Такер, Эмманюэль Шрики и др. Комедия.Франция, 2000. Режиссер и сценарист Александр Жарден. Актеры: Жан-Юг Англад, Иван Атталь, Элен де Фужроль и др. Комедия.Франция-Канада, 2000. Режиссер Анри Эльман. Актеры: Клер Боротра, Жорж Коррафас, Матьё Розе. Мелодрама.Германия, 2000. Режиссер Марко Петри. Актеры: Даниэль Брюль, Ясмин Швирс, Нильс-Бруно Шмидт и др. Комедия.. США, 2000. Режиссер Кристофер Лейтч. Актеры: Шэннен Доэрти, Джули Бенц, Дэниэл Косгров и др. Фильм ужасов.США, 2000. Режиссер и сценарист Джон Чейз. Актеры: Десмонд Хэррингтон, Стив Морено, Питер Симмонс и др. Комедия.. США, 2001. Режиссер: Джеймс Б. Роджерс. Актеры: Джейсон Биггз, Элисон Хэннигэн, Крис Клейн и др. Комедия.Великобритания - США, 2001-2011 (серия фильмов по романам Джоан Роулинг). Режиссеры: Крис Колумбус и др. Актеры: Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон и др. Фантастика.. США, 2001. Режиссер Ричард Келли. Актеры: Джейк Джиллерхол, Джена Мелоун и др. Фантастика.. Великобритания, 2001–2002. Режиссеры: Стефан Плещински, Алекс Кирби. Актеры: Джорджина Шеррингтон, Саша Дхаван, Виолэйн Желина и др. Фантастика.. США, 2001. Режиссёр Питер Кейр. Актеры: Эмиль Хирш, Кирэн Калкин, Джоди Фостер и др. Драма.. США, 2001. Режиссер и сценарист Кристина Уэйн. Актеры: Доминик Суэйн, Брэд Ренфро, Бижу Филлипс и др. Мелодрама.. Великобритания, 2001–2004. Режиссеры: Сюзанна Уайт, Ричард Дэйл, Джереми Лавринг и др. Актеры: Урсула Холден Гилл, Джиллиан Беван, Ллойд МакГуайр и др. Драма.. США, 2002. Режиссер Майкл Хоффман. Актеры: Кевин Кляйн, Эмиль Хирш, Эмбет Дэвидц и др. Драма.. Германия - США, 2002. Режиссер Уолт Бекер. Актеры: Райан Рейнолдс Тара Рид и др. Комедия.. США, 2002. Режиссер Эд Дектер. Актеры: DJ Куаллс, Элиза Душку, Зои Дешанель и др. Комедия.. США – Канада, 2002. Режиссер: Гай Ферленд. Актеры: Бен Фостер, Томас Кэвэна, Рэнди Харрисон и др. Триллер.. США, 2002. Режиссер Лоуренс Триллинг. Актеры: Эбон Мосс-Бакрак, Анджела Геталс, Алекс Барнс и др. Комедия.. США, 2002. Режиссер Терри М. Уэст. Актеры: Эрин Браун, Дариан Кейн, Барбара Джойс и др. Фильм ужасов.. Германия – Канада, 2002. Режиссер Уве Болл. Актеры: Юрген Прохнов, Майкл Паре, Патрик Малдун и др.. Канада, 2002–2006. Режиссеры: Джефф Кинг, Стефан Скайни, Пэт Уильямс и др. Актеры: Эмма Тейлор-Айшервуд, Шейдиа Симмонс, Майкл Ситер и др. Фантастика.. США, 2002. Режиссер: Чак Боуман. Актеры: Корбин Бернсен, Стефен Дж. Кэннел, Роберт Конрад и др. Фильм ужасов.. США, 2003. Режиссер и сценарист Тайлер Перри. Актеры: Тайлер Перри, Террелл Картер, Чантелл Д. Кристофер и др. Комедия.. Фаранция, 2003. Режиссер Робер Сали. Актеры: Грегори Баке, Элис Тальони, Жослин Киврен и др. Драма.. Ирландия-Великобритания-Дания-Испания, 2003. Режиссер Эйслинг Уолш. Актеры: Айдан Куинн, Ян Глен, Марк Уоррен и др. Драма.. Германия-США, 2003. Режиссер Дэвид М. Эванс. Актеры: Эрик фон Деттен, Тони Денмен, Дэниэл Фарбер и др. Комедия.. США, 2003. Режиссер Крис Йовенко. Актеры: Джулиан Сэндз, Кэтрин Тоун и др. Комедия.. США, 2003. Режиссер Джефф Бертон. Актеры: Джоанна Ликси, Фил Ван Уагонер, Билл Винсент и др. Фильм ужасов.. США, 2003. Режиссер Майк Ньюэлл. Актеры: Джулия Робертс, Кирстен Данст, Джулия Стайлз и др. Комедия.. США, 2003–2012. Режиссеры: Грегори Прэндж, Пол Йоханссон, Марк Шван и др. Актеры: Чад Майкл Мюррэй, Джеймс Лэфферти, Хилари Бертон и др. Драма.. Канада-США, 2003. Режиссер Уильям Дир. Актеры: Райан Рейнольдс, Дэвид Пэймер, Джон Эстин и др. Драма.. Канада, 2003. Режиссер Фил Прайс. Актеры: Николас Райт, Рашель Лефевр, Нвамико Мэдден и др. Комедия.США, 2004-2007. Режиссер Боб Томас. Актеры: Кристен Белл, Перси Дэггс и др. Драма.. США, 2004. Режиссер Энди Кэдифф. Актеры: Мэнди Мур, Мэттью Гуд и др. Комедия.. США, 2004. Режиссер Брайан Роббинс. Актеры: Крис Эванс, Брайан Гринберг и др. Комедия.. США – Канада, 2004. Режиссер Марк Уотерс. Актеры: Линдси Лохан, Рэйчел МакАдамс, Тим Медоуз и др. Комедия.. США, 2004. Режиссер Марк Росман. Актеры: Хилари Дафф, Чад Майкл Мюррэй и др. Комедия.. Германия, 2004. Режиссер. Актеры: Макс Римельт, Том Шиллинг и др. Драма.. США, 2004. Режиссер / Джаред Хесс. Актеры: Джон Хидер, Джон Грайз и др. Комедия.. США-Германия, 2004 – 2007. Режиссеры: Джо Менендес, Дэвид Кендалл, Сэвидж Стив Холланд и др. Комедия.. Канада, 2004. Режиссер Питер Йэтс. Актеры: Дж Бартон, Тоби Мур, Джейкоб Питтс и др. Драма.. США, 2004. Режиссер Билл Фишер. Актеры: Никки Хантер, Энджел Кэссиди, Аманда Коллинз и др. Эротичекская мелодрама.. Германия – Франция - Швейцария, 2004. Режиссер Кристоф Барратье. Актеры: Жерар Жюньо, Франсуа Берлеан, Кад Мерад и др. Драма.. Великобритания, 2004. Режиссер Сью Хил. Актеры: Сабина Лоддо, Келли Брук, Джейк Канусо и др. Мелодрама.Германия, 2004. Режиссеры: Аксель Занд, Кристиан Диттер, Кристиан Пёчке и др. Актеры: Бирте Уолтер, Симона Хансельманн, Лаура Оссвальд и др. Эротическая комедия.. Италия, 2004. Режиссер Дэвид Греко. Актеры: Малькольм МакДауэлл, Остап Ступка, Алексей Чадых и др. Триллер.. США, 2005. Режиссер Чарльз Уинклер. Актеры: Д.Л. Хьюли, Хосе Пабло Кантильо, Дэниэл Луис Ривас и др. Драма.США, 2005. Режиссер Эшли Пирс. Актеры: Роберт Карлайл, Дэниэль Маейс, Клара Скиннер и др. Мистический детектив.. Великобритания, 2005. Режиссер Адриан Шерголд. Актеры: Джули Уолтерс, Индай Ба, Рис Динсдейл и др. Драма.. США – Канада, 2005. Режиссер Джереми Хафт. Актеры: Дженна Деван, Мэттью Мэрсден, Чэд Фауст и др. Фильм ужасов.. США – Германия, 2005. Режиссер Томас Картер. Актеры: Сэмюэл Л. Джексон, Ченнинг Татум, Октавия Спенсер и др. Драма.Италия, 2005. Режиссеры: Росселла Иццо, Тициана Аристарко, Франческа Марра и др. Актеры: Вероника Пиветти, Энцо Де Каро, Пино Аммендола и др. Комедия.. Австралия-Великобритания, 2005. Режиссер Грегори Рид. Актеры: Эдди Рэдмейн, Том Сторидж и др. Триллер.. США, 2006. Режиссер: Джонатан Ливайн. Актеры: Эмбер Хёрд, Энсон Маунт, Майкл Уэлш и др. Триллер.. США – Канада, 2006. Режиссер Рэнда Хейнс. Актеры: Мэтью Перри, Мелисса де Соуза, Ханна Ходсон и др. Драма.. США, 2006–2007. Режиссер Джеймс Берроуз. Актеры: Андреа Андерс, Джон Бернтал, Лиззи Каплан и др. Комедия.. США, 2006. Режиссеры: Лэнс Хендирксон, Трой МакКолл, Майк П. Нельсон и др. Актеры: Саймон Уоллес, Лэнс Хендирксон, Ти Ричардсон и др. Фильм ужасов.. Великобритания, 2006. Режиссер Николас Хитнер. Актеры: Сэмюэл Андерсон, Джеймс Корден, Стефен Кэмпбелл Мур. Комедия.. США, 2006. Режиссер Дэвид Остри. Актеры: Хайден Панеттьери, Уильям Сэдлер, Дэн Хедайя и др. Комедия.США, 2006. Режиссер Габор Чуло. Актеры: Джош Хатчерсон, Анна-София Робб и др. Фантастика.США, 2006. Режиссер Стив Пинк. Актеры: Джастин Лонг, Эдам Хэршман и др. Комедия.. США, 2006. Режиссер Виктор Дубанай. Актеры: Саммер Филдс, Шон Юргенс и др. Мелодрама.. США, 2006. Режиссер Райан Флек. Актеры: Райан Гослинг, Шарика Эппс, Энтони Маки. Драма.. США, 2006. Режиссер Кэтерин Брукс. Актеры: В ролях: Диана Гэйдри, Эрин Келли, Лаура Брекенриддж и др. Драма.. Канада, 2006. Режиссер Шон Цистерна. Актеры: Филипе Лейте, Том Болтон, Джон Суза мл. и др. Фильм ужасов.. Канада, 2006. Режиссер Уорен Сонода. Актеры: Рон Перлман, Дженнифер Миллер, Лорен МакКрости и др. Фильм ужасов.. США, 2006. Режиссер Бетти Томас. Актеры: Джесси Меткалф, Бриттани Сноу и др. Комедия.. Великобритания, 2006. Режиссер Ричард Эйр. Актеры: Джуди Денч, Кейт Бланшетт, Билл Найи и др. Драма.. Норвегия, 2006. Режиссер Ханс Петтер Моланд. Актеры: Кристоффер Йонер, Ане Даль Торп, Ян Гуннар Рёйсе и др. Драма.. Франция, 2006. Режиссер Эрик Рошан. Актеры: Арие Эльмале, Элоди Наварр, Венсан Дезанья и др. Комедия.. США, 2006. Режиссер: Кенни Ортега. Актеры: Зак Эфрон, Ванесса Энн Хадженс, Эшли Тисдейл и др. Мюзикл.США – Канада, 2007. Режиссер Эндрю Уоллер. Актеры: Джон Уайт, Стив Тэлли, Кристофер МакДональд и др. Комедия.Финляндия, 2007. Режиссер Матти Киннунен. Актеры: Пихла Виитала, Иина Куустонен и др. Драма.США, 2007. Режиссер Дензел Вашингтон. Актеры: Дензел Вашингтон, Дензел Уитакер, Нэйт Паркер и др. Драма.США-Канада, 2007. Режиссер Харви Глейзер.. Актеры: Джейми Кеннеди, Мария Менунос, Мигель А. Нуньес мл. и др. Комедия.. США, 2007. Режиссер и сценарист Джуни Смит. Актеры: Джонатан Сейл, Глинн Тёрмен, Фрэнк Винсент и др. Драма.. США, 2007-2011. Режиссер Гил Джангер. Актеры: Кларк Дюк, Скотт М. Фостер, Спенсер Грэммер и др. Драма.США, 2007. Режиссер Джейсон Райтман. Актеры: Эллен Пейдж, Майкл Сера и др. Комедия.США, 2007. Режиссер Кристофер Кэйн. Актеры: Джеймс Белуши, Луис Госсет мл., Рей Дон Чонг и др. Драма.. Дания, 2007. Режиссер: Оле Борнедаль. Актеры: В ролях: Паприка Стин, Ульрих Томсен, Йонас Вандшнайдер и др. Фильм ужасов.. Великобритания, 2007. Режиссер Оливер Паркер, Барнеби Томпсон. Актеры: Руперт Эверетт, Колин Фёрт, Лина Хиди и др. Комедия.. Великобритания, 2007. Режиссер Оливер Паркер, Барнеби Томпсон. Актеры: Руперт Эверетт, Колин Фёрт и др.США, 2007. Режиссер Дэб Хэйгэн. Актеры: Дрейк Белл, Эндрю Колдуэлл, Эндри Мосс и др. Комедия.. Канада, 2007. Режиссер Брюс МакДональд. Актеры: Эллен Пейдж, Эри Коэн и др. Драма.Канада, 2007. Режиссер Карл Бессай. Актеры: Кэрри-Энн Мосс, Кевин Зегерс и др. Драма.. США-Германия, 2007. Режиссер Ричард ЛаГравенес.США, 2007. Режиссеры: Димитри Нессан, Рой Кругрант и др. Актеры: Кевин Патрик, Мишель Майлен, Брэд Буфанда и др. Мелодрама.США, 2007. Режиссер Джо Нуссбаум. Актеры: Аманда Байнс, Сара Пэкстон и др. Комедия.США, 2007-2012. Режиссеры: Марк Пизнарски, Норман Бакли и др.Фрацния, 2007 Режиссер Джеймс Ют. Актеры: Жан-Батист Монье, Дженнифер Декер и др. Фильм ужасов.США, 2007. Режиссёр Алекс де ла Иглесиа. Актеры: Элайджа Вуд, Джон Хёрт, Леонор Уотлинг и др. Триллер.США, 2007. Режиссер Джон Путч. Актеры: Дик Ван Дайк, Бэрри Ван Дайк, Кимберли Куинн и др. Драма.. США, 2007. Режиссер Джон Полл. Актеры: Антон Ельчин, Роберт Дауни мл., Хоуп Дэвис и др. Драма.Австралия, 2007. Режиссер Стюарт МакДональд. Актеры: Крис Лиллей, Асолима Тоати, Иро Утайфо и др. Мюзикл.США, 2007. Режиссер Дэниэл Каярга. Актеры: Бобби Балдасари, Джордж Йеджер, Стефани Бомбара и др. Фильм ужасов.Испания, 2007-2010. Режиссры: Хесус Родриго и др. Актеры: Мартиньо Ривас, Йон Гонзалес и др. Мистический триллер.США, 2007. Режиссер: Кенни Ортега. Актеры: Зак Эфрон, Ванесса Энн Хадженс, Эшли Тисдейл и др. Мюзикл.США, 2007. Режиссер Изабель Койшет. Актеры: Пенелопа Крус, Бен Кингсли, Деннис Хоппер и др. Мелодрама.Германия, 2008. Режиссер Деннис Ганзель. Сценаристы: Деннис Ганзель, Тодд Страссер, Питер Торварт. Актеры: Юрген Фогель, Фредерик Лау, Макс Римельт и др. Драма.США, 2008. Режиссер Ник Уайсс. Актеры: Ларри Миллер, Гари Ланди, Тара Рид и др. Комедия.Франция – Бельгия, 2008. Режиссер Жан-Поль Лилиенфельд. Актеры: Изабель Аджани, Дени Подалидес, Янн Коллетт и др. Драма.США, 2008. Режиссер Фред Вулф. Актеры: Анна Фэрис, Эмма Стоун и др. Комедия.США, 2008. Режиссер Роджер Камбл. Актеры: Мартин Лоуренс Рэйвен, Ким Уитли, Адам ЛеФевр и др. Комедия.США, 2008. Режиссер Тод Кесслер. Актеры: Джесси МакКартни, Элизабет Арнуа и др. Мелодрама.США, 2008. Режиссер Майкл Лембек. Актеры: Элизабет МакЛафлин, Эллен Марлоу, Дэйл Аппель и др.Комедия.. Италия – Великобритания, 2008. Режиссер Алессандро Барикко. Актеры: Джон Хёрт, Ноа Тейлор, Леонор Уотлинг и др. Драма.Италия, 2008. Режиссеры: Франческо Миччике, Лучио Пеллегрини. Актеры: Ивано Марескотти, Массимо Поджо, Джиджио Алберти и др. Драма.Франция, 2008. Режиссер Лоран Канте. Актеры: Франсуа Бегодо, Нассим Амрабт, Бурак Озйилмаз и др. Драма.США, 2008. Режиссер Ник Мур. Актеры: Эмма Роберст, Алекс Петтифер и др. Комедия.США, 2008. Режиссер Питер Вернер. Актеры: Джеймс Уолк, Доминик Скотт Кэй, Патриция Хитон и др. Драма.США, 2008. Режиссеры: Уолтер Пауэлл, Клифф Рид. Актеры: Джери Аллен, Сеселия Антониетта, Габриэль Деннис и др. Драма.США, 2008. Режиссер и сценарист Антонио Кампос. Актеры: Эзра Миллер, Джереми Аллен Уайт, Эмори Коэн и др. Драма.Франция, 2008. Режиссер Лиза Азуэлос. Актеры: Криста Тере, Софи Марсо и др. Комедия.Бельгия – Франция, 2008. Режиссер Жоаким Лафосс Актеры: Йонас Блоке, Жонатан Заккаи, Клер Бодсон и др. Драма.Великобритания, 2008. Режиссер Джон Ист. Актеры: Олли Александр, Аннет Бэдленд, Холли Бодимид и др. Драма.Чехия – Германия – Франция, 2008. Режиссер Богдан Слама. Актеры: Павел Лишка, Зузана Быджовска, Ладислав Шедивы и др. Драма.США, 2008. Режиссер Стивен Херек. Актеры: Эшли Тисдейл, Кевин Поллак и др. Мелодрама.. Франция, 2008. Режиссер и сценарист Сильви Веред. Актеры: Леора Барбара, Мелисса Родригез, Летисия Джерард и др. Драма.США, 2008. Режиссер Бретт Саймон. Актеры: Миша Бартон, Рис Томпсон, Брюс Уиллис и др. Комедия.Канада – США, 2008. Режиссер Пол Динелло. Актеры: Крис Мелони, Дэвид Алан Гриер, Эми Седарис и др. Комедия.Франция – Бельгия, 2008. Режиссер Жоаким Лафосс. Актеры: Жонас Блоке, Джонатан Закаи, Клер Бодсон и др. Драма.Великобритания, 2008. Режиссеры: Брайан Грант, Деклан О’Двайр, Минки Спиро. Актеры: Сапфир Элиа, Джорджина Хэйген, Рана Рой, Мэттью Джеймс Томас и др. Драма.США, 2008. Режиссер Стивен Брилл. Актеры: Оуэн Уилсон, Нэйт Хартли, Трой Джентайл и др. Комедия.США, 2008. Режиссер Кенни Ортега. Актеры: Зак Эфрон, Ванесса Энн Хадженс, Эшли Тисдейл и др. Мюзикл.США – Дания, 2009. Режиссер Барбара Топсеэ-Ротенборг. Актеры: Девон Веркхейзер, Скаут Тэйлор-Комптон, Таня Верафилд и др. Комедия.США, 2009. Режиссер Шон Патрик Кэннон. Актеры: Джиллиан Мюррэй, Талан Торрьеро, Обри О’Дэй и др. Комедия.США, 2009. Режиссер: Эндрю Робинсон. Актеры: Анна Адамс, Марк Арнольд, Том Арнольд и др. Драма.США-Канада, 2009. Режиссер Дэна Лустиг. Актеры: Румер Уиллис, Таня Рэймонд, Кристин и др.Великобритания, 2009. Режиссер Джон Райт. Актеры: Алекс Петтифер, Эйприл Пирсон, Шэйн Леонидас и др. Фильм ужасов.США, 2009. Режиссер Арман Мастрояни. Актеры: Сибилл Шепард, Корри Инглиш, Пэт Кроуфорд Браун и др. Драма.США, 2009. Режиссер и сценарист Тайлер Оливер. Актеры: Карли Шредер, Коди Линли, Мика Алберти и др. Фильм ужасов.США, 2009. Режиссер Майк Милион. Актеры: Люк Уилсон, Гретхен Мол, Дэвид Кокнер и др. Комедия.США, 2009. Режиссеры: Дженни Хоффман, Джон Эрик Пэтелзик. Сценарист Дженни Хоффман. Актеры: Тревор Эммет, Николь Осмус, Наоми Баз и др. Комедия.США, 2009. Режиссер Боб Голдтуэйт. Актеры: Робин Уильямс, Дэрил Сабара, Алекси Гилмор и др. Комедия.США, 2009. Режиссер Барр Стирс. Актеры: Зак Эфрон, Лесли Манн, Томас Леннон и др. Комедия.Канада, 2009. Режиссер Джейкоб Тирни. Актеры: Лиэн Балабан, Джей Барушель, Тейлор Барушель и др. Драма.Германия, 2009. Режиссеры: Петер Герсина, Кристоф Шнее, Нико Цингельман и др. Актеры: Хендрик Дурин, Ульрих Гебауэр, Райнер Пивек и др. Комедия.США, 2009. Режиссер Дэнни Гордон. Актеры: Келси Сандерс, Камерон Уэст, Натали Флойд и др. Триллер.Великобритания, 2010. Режиссер Эшли Пирс. Актеры: Тревор Ив, Гермиона Норрис и др. Драма.Канада, 2010. Режиссер Джим Донован. Актеры: Меган Парк, Дэвид Чэрвет, Боти Блисс и др. Триллер.США, 2010. Режиссер Дэвид С. Касс ст. Актеры: Джоди Лин О’Киф, Джастин Бруенинг, Констанс Мари, Эрик Робертс и др. Драма.Франция, 2010. Режиссер и сценарист Эмманюэль Берко. Актеры: Дебора Франсуа, Ален Коши, Матье Деми и др.. Канада, 2010. Режиссер Майкл Голдбах. Актеры: Кэт Деннингс, Рис Томпсон, Энди МакДауэлл и др. Мелодрама.Испания, 2010. Режиссер Иван Ноэль. Актеры: Франсиско Альфонсин, Майка Санчес Кабальеро, Ева Рубио и др. Комедия.США, 2010. Режиссер Дэйв Муди. Актеры: Билл Коббс, Ли Меривезер, Блейк Майкл и др. Комедия.США, 2010. Режиссер Чита Гонсалес. Актеры: Джони Локхарт, Александер Диссан, Джорджия Виссер и др. Драма.США, 2010. Режиссер Уил Глак. Актеры: Эмма Стоун, Пенн Бэджли и др. Комедия.США, 2010. Режиссер Ник Кэннон. Актеры: Ник Кэннон, Марк Муноз, Жак Пайлс и др. Комедия.США, 2010. Режиссер и сценарист Джошуа Лим. Актеры: Марк Чирилло, Линда Дж. Картер, Фил Уилкокс и др. Драма.Германия, 2010. Режиссер Марк Шлихтер. Актеры: Маттиас Брандт, Коринна Харфух, Адриан Тополь и др. Драма.Великобритания, 2010. Режиссер Ричард Айоади. Актеры: Крейг Робертс, Жасмин Пейдж и др. Драма.Великобритания, 2010. Режиссер и сценарист Йоханнес Робертс. Актеры: Дэвид Скофилд, Элиза Беннетт, Рут Геммелль и др. Фильм ужасов.США, 2010. Режиссер Тамар Саймон Хоффс. Актеры: Малкольм МакДауэлл, Эшли Рен Коллинз, Тимоти Боттомс и др. Триллер.. США, 2010. Режиссер и сценарист Тони Фокс. Актеры: Джозеф Блэкстоун, Доди Браун, Брайан К. Буррис и др. Фильм ужасов.Италия–Швейцария, 2010. Режиссер Валерио Ялонго. Актеры: Валерия Голино, Винченцо Амато, Фулвио Форти и др. Драма.США, 2011. Режиссер Глен Бэйсли. Актеры: Джозеф Поликастро, Керри Тейлор и др. Фильм ужасов.США, 2011. Режиссер Майкл Павоне. Актеры: Эд Харрис, Чейз Эллисон, Молли Паркер и др. Драма.США, 2011. Режиссер Мелани Мейрон. Актеры: Меган Йётте Мартин, Донн Ламкин, Линден Эшби и др. Комедия.США, 2011. Режиссер Джефф Блекнер. Актеры: Эмили ВанКэмп, Стив Тэлли, Тимоти Басфилд и др. Драма.США, 2011. Ррежиссер Майкл Фейфер. Актеры: Наташа Хенстридж, Джози Дэвис, Бриа Грант и др. Триллер.США, 2011. Режиссер Том Хэнкс. Актеры: Том Хэнкс, Джулия Робертс, Сара Махони и др. Драма.Канада, 2011. Режиссер Филипп Фалардо. Актеры: Мохамед Феллаг, Софи Нелисс, Эмильен Нерон и др. Драма.США, 2011. Режиссер Тони Кэй. Актеры: Эдриан Броуди, Марсия Гэй Харден, Кристина Хендрикс и др. Драма.США, 2011. Режиссер Джейк Кэздан. Актеры: Кэмерон Диаз, Джастин Тимберлэйк, Джейсон Сигел и др. Комедия.США, 2011. Режиссер Дэн Экмэн. Актеры: Хейли Рэмм, Дэрил Сабара, Хлоя Бриджес и др. Комедия.США, 2011. Режиссер Михаэль Фиша, Джефф Монахэн, Мэтт Уолш. Актеры: Арик Амендолеа, Кристен Баррега, Эми Линн Бест и др. Фильм ужасов.Великобритания, 2011. Режиссер Ник Мур. Актеры: Тео Стивенс, Ричард Грант и др. Комедия.Фрация, 2011. Режиссер Филипп де Шоврон. Актеры: Венсан Клод, Эли Семун, Брюно Подалидес и др. Комедия.Германия, 2011. Режиссер Тим Трагезер. Актеры: Анна Лоос, Мерет Беккер, Аксель Праль и др. Драма.США, 2011–2014. Режиссеры: Адам Вайсман, Рич Коррелл, Боб Коэрр и др. Актеры: Чайна Энн МакКлейн, Сьерра МакКормик, Джейк Шорт и др. Драма.США, 2011. Режиссер Джон Сталберг. Актеры: Эдриан Броуди, Шон Маркетт, Мэтт Буш и др. Комедия.США, 2011. Режиссер и сценарист Александр Шумак. Актеры: Донни Боас, Дерек Ли Никсон, Клем Бирд и др. Фильм ужасов.США, 2012. Режиссер Питер Хаит. Актеры: Дебби Райан, Сирена Пармер и др. Комедия.Франция, 2012. Режиссер Франсуа Озон. Актеры: Фабрис Лукини, Эрнст Юмауер, Кристин Скотт Томас, Эмманюэль Сенье и др. Драма.США, 2012. Режиссер Дилан С. Браун. Актеры: Снуп Догг, Уиз Калифа, Майк Эппс и др. Комедия.Франция, 2012. Режиссер и сценарист Мари-Кастиль Менсьон-Шаар. Актеры: Эстер Комар, Мартин Каннаво, Венсан Перес и др. Мелодрама.США, 2012. Режиссер Шон Уиллис. Актеры: Крис Шелленгер, Дерек Эфрен Вильянуэва, Кимберли Трэн и др. Драма.США, 2012. Режиссер Мишель Дэннер. Актеры: Норман Ридус, Гаррет Бексторм, Марта Игареда и др. Драма.США, 2012. Режиссер Джеффри Скотт Ландо. Актеры: Джонатан Барон, Гейб Бигнёд, Харизма Карпентер и др. Фильм ужасов.. Испания, 2012. Режиссер Хавьер Руис Кальдера. Актеры: Рауль Аревало, Александра Хименес, Хавьер Бодало и др. Фантастика.. США, 2012. Режиссер Нима Нуризаде. Актеры: Томас Манн, Оливер Кулер и др. Комедия.США, 2012. Режиссер Том Моррис. Актеры: Крис Шеффилд, Джанин Гарофало, Ларри Миллер и др. Комедия.США, 2012. Режиссер: Фрэнк Корачи. Актеры: Кевин Джеймс, Сальма Хайек, Генри Уинклер и др. Комедия.США, 2012. Режиссер Брайан Дэннели. Актеры: Крис Колфер, Эллисон Дженни и др. Комедия.США, 2012. Режиссер: Крейг Зиск. Актеры: Джулианна Мур, Лили Коллинз, Майкл Ангарано и др. Драма.. США, 2012. Режиссёр: Стивен Чбоски. Актеры: Логан Лерман, Эзра Миллер, Эмма Уотсон и др. Драма.. Израиль, 2012. Режиссер Джонатан Гарфинкел. Актеры: Сиван Леви, Эвитар Мор, Рой Ник и др.. Драма.. США, 2012. Режиссер Шон Андерс. Актеры: Адам Сэндлер, Энди Сэмберг, Лейтон Мистер и др. Комедия.. США, 2013. Режиссер Ллойд Кауфман. Актеры:Аста Паредес, Катрин Коркоран, Вито Триго и др. Фантастика.. Великобритания, 2013–2014. Режиссеры: Тони Дау, Мэтт Липси. Актеры: Дэвид Уоллиамс, Кэтрин Тейт, Филип Гленистер и др. Комедия.. Австралия, 2013. Режиссеры: Крис Лиллей, Стюарт МакДональд. Актеры: Крис Лиллей, Джорджи Дженнингс, Джорджия Трэ и др. Комедия.. Германия, 2013. Режиссер Грегор Шнитцлер. Актеры: Мишель Бартель, Янник Шуманн и др. Триллер.США, 2013. Режиссер Кимберли Пирс. Актеры: Хлоя Грейс Морец, Джулианна Мур, Джуди Грир и др. Фильм ужасов.Франция, 2013. Режиссеры: Арно Ларьё, Жан-Мари Ларьё. Актеры: Матье Амальрик, Карин Вьяр, Майвенн Ле Беско и др. Триллер.. Франция, 2013. Режиссеры: Эммануэль Клотц, Альберт Перейра-Лазаро. Актеры: Люсьен Жан-Батист, Одри Флеро, Эмир Сегир и др. Комедия.. США, 2013. Режиссер и сценарист Джим Хансен. Актеры: Тодд Буонопэн, Бен Кэмпбелл, Сет Кентербери и др. Фантастика.. Германия, 2013. Режиссер Бора Дагтекин. Актеры: В ролях: Элиас ЭмБарек, Каролина Херфурт, Катя Риман и др. Комедия.Италия, 2013. Режиссер Федерико Моччиа. Актеры: Примо Реджиани, Надира Казелли, Симоне Риччиони и др. Мелодрама.США, 2013. Режиссер Ханна Фидель. Актеры: Линдсэй Бердж, Уилл Бриттейн, Дженифер Предайджер и др. Мелодрама.Франция, 2013. Режиссер Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль. Актеры: Кристиан Клавье, Изабель Нанти, Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль и др. Комедия.. США, 2014. Режиссер Лоуренс Силверштейн. Актеры: Сэм Аотаки, Минни Скарлет и др. Боевик.. Франция, 2014. Режиссер Антуан Блоссер. Актеры: Марк Лавуан, Валери Карсенти, Тома Соливерес и др. Комедия.. США, 2014. Режиссеры: Джонатан Милотт, Кэри Мернион. Актеры: Элайджа Вуд, Рэйн Уилсон, Элисон Пилл и др. Комедия.. США, 2014. Режиссер Питер Салливан. Актеры: Дженнифер Стоун, Джанел Пэрриш, Шэнли Касвелл и др. Фильм ужасов.. США, 2014. Режиссер Кайл Ньюман. Актеры: Хейли Стайнфелд, Сэмюэл Л. Джексон, Джессика Альба и др. Комедия.Великобритания, 2014. Режиссер Кэрол Морли. Актеры: Мэйси Уильямс, Флоренс Пью, Грета Скакки и др. Драма.США, 2014. Режиссёры: Адам Дэвидсон, Брайан Гордон, Питер Лоэр и др. Актеры: Эри Грейнор, Сара Гилберт, Кристин Дэвис и др. Комедия.США, 2014. Режиссер Исаак Федер. Актеры: Лоренца Иззо, Хэйли Джоэл Осмент, Глен Пауэлл и др. Комедия.США, 2014. Режиссер и сценарист Джаред Мастерс. Актеры: Николь Хауэлл, Минди Робинсон, Симон Вассерман и др. Фильм ужасов.. Италия, 2014. Режиссер Лука Миньеро. Актеры: Кристиан Де Сика, Рокко Папалео, Лелло Арена и др. Комедия.. Канада, 2014. Режиссер Кертис Кроуфорд. Актеры: Кейтлин Тервер, Тамара Дуарте, Никки Эйкокс и др. Триллер.. США, 2014–2016. Режиссеры: Сэвидж Стив Холланд, Джонатан Джадж, Джулиан Петрилло и др. Актеры: Изабела Монер, Джахим Тумбс, Оуэн Джойнер и др. Комедия.. США, 2014. Режиссер Гленн Миллер. Актеры: Катрин Аннетт, Грант Остин О’Коннелл, Джэми Ноэль и др. Комедия ужасов.. США, 2014. Режиссер и сценарист Джейсон Страуз. Актеры: Мэтт Летчер, Кигэн-Майкл Ки, Санни Мабри и др. Комедия.США, 2015. Режиссер Джейк Шрейер. Актеры: Нат Вулф, Кара Делевинь и др. Мелодрама.США, 2015. Режиссер и сценарист Вуди Аллен. Актеры: Хоакин Феникс, Эмма Стоун, Джейми Блэкли и др. Драма.ФРГ, 2015. Режиссер Бен фон Графенштайн. Актеры: Уве Пройсс, Изабель Бонгард, Марен Эггерт и др. Драма.США, 2015. Режиссер Даг Кэмпбелл. Актеры: Алишия Окс, Девон Веркхейзер и др. Триллер.Германия, 2015. Режиссер Бора Дагтекин. Актеры: В ролях: Элиас ЭмБарек, Каролина Херфурт, Катя Риман и др. Комедия.. США, 2015. Режиссер: Дерик Мартини. Актеры: Кевин Зегерс, Зейн Холц, Хелен Слейтер и др. Триллер.США, 2015. Режиссер Эри Сандел. Актеры: Мэй Уитмен, Робби Амелл и др. Комедия.США, 2015. Режиссер Эндрю Дразек. Актеры: Уитни Мур, Том Арнольд, Лора Кайюэтт и др. Эротическая комедия.. США, 2015. Режиссер Брэд Силберлинг. Актеры: Джош Касобон, Пэйджет Брюстер и др. Комедия.. США, 2015. Режиссер: Адам Э. Мортимер. Актеры: Маэстро Харрелл, Грэйс Фиппс, Брандо Итон и др. Фильм ужасов.. Пуэрто Рико – США, 2015. Режиссер Джозеф Кастело.. Актеры: Томас Манн, Люси Фрай, Логан Хаффман и др. Драма.. Франция, 2015. Режиссер Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль. Актеры: Кев Адамс, Изабель Нанти, Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль и др. Комедия.. США, 2015. Режиссер и сценарист Артур Мухаммад. Актеры: Чарльз С. Даттон, Вивика А. Фокс, Пуч Холл и др. Драма.Канада, 2016. Режиссер Стефан Брогрен, Филип Ёрншоу, Элинор Линдо и др. Актеры: Ана Голджа, Никки Голд, Рикардо Хойос и др. Драма.Великобритания, 2016. Режиссеры: Эдвард Базалгетт, Филиппа Лангдэйл, Уэйн Йип и др. Актеры: Кэтерин Келли, Грег Остин, Фейди Эльсайед и др. Фантастика.США-Китай, 2016. Режиссёр Келли Фремон Крэйг. Актеры: Хейли Стайнфелд, Хейли Лу Ричардсон, Блейк Дженнер и др. Драма.США, 2016. Режиссер: Донн Дж. Виола. Актеры: Нэйтан Кресс, Вирджиния Гарднер, Кирби Блисс Блэнтон и др. Фильм ужасов.США-Камбоджа, 2016. Режиссер Стив Карр. Актеры: Гриффин Глюк, Лорен Грэм, Алекса Нисенсон и др. Комедия.. США, 2016. Режиссер Ли Фридлендер. Актеры: Джависия Лесли, Киша Шарп, Том Мэден и др. Триллер.Италия, 2016. Режиссер Лука Рибуоли. Актеры: Эмманюэль Аита, Франческа Агостини, Дарио Аита и др. Детектив.США, 2016. Режиссеры: Джей Карас, Пэймэн Бенц, Майкл Блиден и др. Актеры: Кэйтлин Барлоу, Кэти Коллотон, Кейт Фридман и др. Комедия.США, 2017. Режиссер Ллойд Кауфман. Актеры: Аста Паредес, Катрин Коркоран, Вито Триго и др. Фантастика.Италия, 2017. режиссер Брайан Скит. Актеры: Дебора Кара Ангер, Стелио Саванте, Коуди Мэттью Блаймайр и др. Драма.Италия, 2017. Режиссер Гуидо Кьеза. Актеры: Андреа Пизани, Грета Менки, Алис Пагани и др. Комедия.США, 2017. Режиссер Джон Крокидас. Актеры: Дэниэл Рэдклифф, Аманда Сайфред и др. Драма.. США, 2017. Режиссер Ричи Кин. Актеры: Чарли Дэй, Айс Кьюб, Трэйси Морган и др. Комедия.США, 2017. Режиссер Стивен Р. Монро. Актеры: Алисия Ли Уиллис, Блейк Майкл, Тревор Ст. Джон и др. Триллер.США, 2017. Режиссер и сценарист Джереми Энгль. Актеры: Виктория Акинтайо, Мэлэкот Бэйкер, Амару Клауд и др. Драма.