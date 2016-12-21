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«Ёлки 5»: И мой пингвин со мною

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21 декабря 2016
Новогодняя франшиза наносит ответный удар

«Ёлки 5»: И мой пингвин со мною

«Ёлки 5» - на самом деле уже шестой фильм запущенной в 2010-м новогодней серии (в начале прошлого года на экраны вышел спин-офф, посвященный влюбленным друг в друга собакам из третьей части). Режиссеров у картины по обыкновению несколько (среди них — и Тимур Бекмамбетов, чаще выступающий в качестве продюсера франшизы), поскольку сюжет распадается на несколько новелл, в которых события разворачиваются в разных точках нашей страны и не только: на этот раз кинематографисты забрались даже на МКС.

Впрочем, основную новеллу выделить довольно легко: это та, что рассказывает о новых приключениях Жени (Сергей Светлаков) и Бори (Иван Ургант). Первый теперь работает в контактном зоопарке, второй конфликтует с супругой и из-за этого редко видится с сыном. Чтобы восстановить отношения с семьей, Борис решает подарить ребенку пингвина, позаимствовав птицу из заведения, находящегося под присмотром Евгения. В остальном же — все примерно как обычно: баба Маня (Галина Стаханова) брюзжит, лыжник и сноубордист (Александр Домогаров младший и Александр Головин) придуриваются, профессор и рыболов Андрей Николаевич (Гоша Куценко) ревнует жену. Из материалов, отснятых на МКС, полноценной новеллы не сложилась — это скорее зарисовка о космонавте, застрявшем на станции и скучающем по любимым конфетам.

«Ёлки 5»: И мой пингвин со мною

Присутствие в кадре пингвина и характерное поведение, демонстрируемое пернатым персонажем, заставляют вспомнить эпизод из «Бойцовского клуба» («Скользи!»). Это, в общем-то, даже не удивительно: в «третьих Ёлках», например, имелась прямая и очевидная цитата из «Пролетая над гнездом кукушки» Формана. Да что там, вся серия — это такой пастиш, набор знакомых (пускай и подкорректированных) ситуаций и уже пошученных шуток. Впрочем, «Елки» берут аудиторию не оригинальностью идей, а общим посылом.

И посыл этот в пятом выпуске получился на удивление здоровым. «Елки 3», вышедшие три года назад, убеждали зрителей в том, что Сеть — раздолье для творцов добра, а также в том, что хорошие поступки в конечном счете приносят дивиденды. Новая же картина сменила курс: она призывает выбраться за пределы интернета и взять судьбу в собственные руки, забыть про «лайки» в Facebook'е, оглядеться по сторонам и начать действовать.

«Ёлки 5»: И мой пингвин со мною

Да, «Елки» по-прежнему остаются флагманским представителем искусственного жанра «добрые комедии». Да, героев каждой новеллы ждет предсказуемый хэппи-энд. Но, во-первых, пятая серия получилась все-таки более человечной, чем многие картины-конкуренты (допускаю, что это обусловлено участием нескольких режиссеров — можно предположить, что у каждого были свои представления о прекрасном, а в спорах время от времени что-нибудь да рождается). И, во-вторых, массовой аудитории перед праздником другого, в общем-то, и не надо: хочется увидеть на экране что-то уютное, согревающее. Тем более, что финалы некоторых новелл показывают не оглушительную победу добра над логикой, а маленькие проявления бытового счастья. Тем же, кому серия категорически надоела, можно напомнить, что и салат «Оливье» тоже критикуют за постоянное присутствие на новогоднем столе (и обилие майонеза). Критики, впрочем, от салата всегда могут отказаться — а остальные без него праздника не представляют.

«Ёлки 5» в прокате с 22 декабря.


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