«Снежная королева 3. Огонь и лед»: Наш паровоз вперед летит

Кай и Герда стали теперь знаменитостями. Они ездят по городам и весям, рассказывая на публику историю победы над Снежной королевой, и фанаты буквально готовы разорвать их на части. Однако счастья такая слава не приносит, а Кая и вовсе тяготит их нынешний образ жизни. Все чаще в разговорах брата и сестры звучат слова о том, что «если бы родители были здесь», то жизнь их была бы куда более радостной и полноценной. В гостях у своего старого друга Орма, Кай и Герда знакомятся с восторженным парнем Ролланом, который мечтает о подвигах и свершениях. После бурной размолвки Кай оставляет Герду и отправляется в путешествие с маленькой разбойницей, а Герда вместе с Ролланом – на поиски волшебного артефакта, способного исполнить их заветные желания. Увы, талисман оказывается вовсе не тем, чем считала его Герда: он превращает Герду в Снежную королеву, а Роллана в Огненного короля. И теперь всему миру грозит смертельная опасность.
«Снежная королева 3» продолжает заявленную в первых двух эпизодах тему «семейных ценностей» и лояльности близким. Это очередная история о том, что сердце каждого из нас может стать полем битвы добра и зла, и только любовь близких людей способна уберечь героев от опрометчивых поступков или гибельных последствий. И в этом смысле полнометражный сериал «Снежная королева» - очень значительное событие в пространстве российского кино, которому в целом не очень удается семейный жанр. При этом, если в «Снежной королеве 2» авторов пленяла слава «Шрэка» и «Мадагаскара» с их недетским и порой вульгарным юмором, то в «Снежной королеве 3» они вернулись к классической семейной интонации, почти отказавшись от двусмысленностей и туманных намеков, адресованных взрослой аудитории.
К счастью, достоинства фильма «семейными ценностями» не исчерпываются. Здесь интенсивная приключенческая история, как и в предыдущих сериях «Снежной королевы» - хороший монтаж, много экшна, яркие и интересные локации. Создатели обращают внимание на костюмы главных персонажей, которых для фильма было сделано очень много (и впрямь, снежное платье Герды – прекрасно), но еще больше, пожалуй, поражают своеобразные средства передвижения, появляющиеся в этой франшизе. Красивая карета, корабль, который едет по льду, прекрасный ледяной поезд… а в самый горячий момент Каю приходится прыгать по льдинам, плавающим в раскаленной лаве…
Отдельной строкой стоит отметить персонажей второго плана, которым создатели дали яркие сольные номера: это угольки и льдинка (она выглядит как маленькая комедийная снежная королева), а также компания маленьких троллей.
Может, до «диснеевской» «Моаны» фильм и не дотягивает по красочности и складности сценария, но при этом невозможно не оценить гигантскую работу, проделанную компанией Wizart Animations. Воронежская студия, о которой еще в 2011-м году никто слыхом не слыхивал, в 2016 выпускает в прокат 2 компьютерных полнометражных фильма (второй – «Волки и овцы») международного качества с участием зарубежных партнеров и иностранных авторов. Это не считая сериального проекта «Йоко» и созданной по нему полнометражной картины, выход которой еще впереди.
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