Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Снежная королева 3. Огонь и лед»: Наш паровоз вперед летит

Рецензии на фильмы >>
27 декабря 2016
Новогодняя анимационная сказка о ценности семьи

«Снежная королева 3. Огонь и лед»: Наш паровоз вперед летит

Кай и Герда стали теперь знаменитостями. Они ездят по городам и весям, рассказывая на публику историю победы над Снежной королевой, и фанаты буквально готовы разорвать их на части. Однако счастья такая слава не приносит, а Кая и вовсе тяготит их нынешний образ жизни. Все чаще в разговорах брата и сестры звучат слова о том, что «если бы родители были здесь», то жизнь их была бы куда более радостной и полноценной. В гостях у своего старого друга Орма, Кай и Герда знакомятся с восторженным парнем Ролланом, который мечтает о подвигах и свершениях. После бурной размолвки Кай оставляет Герду и отправляется в путешествие с маленькой разбойницей, а Герда вместе с Ролланом – на поиски волшебного артефакта, способного исполнить их заветные желания. Увы, талисман оказывается вовсе не тем, чем считала его Герда: он превращает Герду в Снежную королеву, а Роллана в Огненного короля. И теперь всему миру грозит смертельная опасность.

«Снежная королева 3. Огонь и лед»: Наш паровоз вперед летит

«Снежная королева 3» продолжает заявленную в первых двух эпизодах тему «семейных ценностей» и лояльности близким. Это очередная история о том, что сердце каждого из нас может стать полем битвы добра и зла, и только любовь близких людей способна уберечь героев от опрометчивых поступков или гибельных последствий. И в этом смысле полнометражный сериал «Снежная королева» - очень значительное событие в пространстве российского кино, которому в целом не очень удается семейный жанр. При этом, если в «Снежной королеве 2» авторов пленяла слава «Шрэка» и «Мадагаскара» с их недетским и порой вульгарным юмором, то в «Снежной королеве 3» они вернулись к классической семейной интонации, почти отказавшись от двусмысленностей и туманных намеков, адресованных взрослой аудитории.

«Снежная королева 3. Огонь и лед»: Наш паровоз вперед летит

К счастью, достоинства фильма «семейными ценностями» не исчерпываются. Здесь интенсивная приключенческая история, как и в предыдущих сериях «Снежной королевы» - хороший монтаж, много экшна, яркие и интересные локации. Создатели обращают внимание на костюмы главных персонажей, которых для фильма было сделано очень много (и впрямь, снежное платье Герды – прекрасно), но еще больше, пожалуй, поражают своеобразные средства передвижения, появляющиеся в этой франшизе. Красивая карета, корабль, который едет по льду, прекрасный ледяной поезд… а в самый горячий момент Каю приходится прыгать по льдинам, плавающим в раскаленной лаве…

«Снежная королева 3. Огонь и лед»: Наш паровоз вперед летит

Отдельной строкой стоит отметить персонажей второго плана, которым создатели дали яркие сольные номера: это угольки и льдинка (она выглядит как маленькая комедийная снежная королева), а также компания маленьких троллей.
Может, до «диснеевской» «Моаны» фильм и не дотягивает по красочности и складности сценария, но при этом невозможно не оценить гигантскую работу, проделанную компанией Wizart Animations. Воронежская студия, о которой еще в 2011-м году никто слыхом не слыхивал, в 2016 выпускает в прокат 2 компьютерных полнометражных фильма (второй – «Волки и овцы») международного качества с участием зарубежных партнеров и иностранных авторов. Это не считая сериального проекта «Йоко» и созданной по нему полнометражной картины, выход которой еще впереди.

«Снежная королева 3. Огонь и лед» в прокате с 29 декабря.


версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Рецензии:
«Снежная королева»
«Снежная королева 2: Перезаморозка»
«Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение»: Как не стать бараном

Интервью:
Владлен Барбэ, Максим Свешников: «Космонавтов во всем мире больше, чем аниматоров 3D»

Статьи:
Перезаморозка 2015. Зарубежное продвижение отечественной мультипликации
Поиск по меткам
АнимацияДетское кино / ДетиМария ТерещенкоРоссийские фильмы
фильмы
Волки и овцы: б-е-е-е-зумное превращениеМадагаскарМоанаСнежная королеваСнежная королева 2: ПерезаморозкаСнежная королева 3Шрэк

фотографии >>
«Снежная королева 3. Огонь и лед»: Наш паровоз вперед летит фотографии
«Снежная королева 3. Огонь и лед»: Наш паровоз вперед летит фотографии
«Снежная королева 3. Огонь и лед»: Наш паровоз вперед летит фотографии
«Снежная королева 3. Огонь и лед»: Наш паровоз вперед летит фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Евгения Мкртумян
26 декабря ушла из жизни актриса Евгения Мкртумян.
Николай Ивасив
25 декабря ушёл из жизни кинооператор Николай Ивасив.
Феликс Кривин
24 декабря ушёл из жизни писатель, сценарист Феликс Кривин.
Михай Курагэу
24 декабря скончался актёр Михай Курагэу.
Мухтар Маниев
22 декабря ушёл из жизни актёр Мухтар Маниев.
Вячеслав Шалевич
21 декабря ушёл из жизни актёр Вячеслав Шалевич.

День рождения >>

Леонид Бичевин
Сергей Бодров (младший)
Эммануил Виторган
Галина Макарова
Дарья Носик
Екатерина Носик
Сергей Подгорный
Эмма Попова
Светлана Чернышкова
Эрвин Гешоннек
Жерар Депардье
Марлен Дитрих
Рафал Круликовский
Мишель Пикколи
Эмили де Рэйвин
Аарон Стэнфорд
все родившиеся 27 декабря >>

Афиша кино >>

3 счастливых поросенка
комедия, мелодрама
Канада, 2016
Викинг
историческая сага
Россия, 2016
Зимняя сказка, или королева, потерявшая имя
комедия, фэнтези
Италия, 2016
Снежная королева 3
сказка, фэнтези
Китай, Россия, 2016
Три богатыря и Морской царь
приключения, семейное кино
Россия, 2016
Ёлки 5
новогодняя комедия
Россия, 2016
Пассажиры
драма, научная фантастика
США, 2016
Дед Мороз. Битва Магов
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2016
Рыба-мечта
черная комедия с элементами мелодрамы
Россия, Эстония, 2016
Гибби
семейное кино, фильм о животных
США, 2016
Найди меня, если сможешь
драма, триллер
Великобритания, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью