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«Три богатыря и Морской царь»: Полное погружение

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1 января 2017
Подводные приключения российских супергероев

«Три богатыря и Морской царь»: Полное погружение

Мультфильмы студии «Мельница» стали уже, кажется, неотъемлемым атрибутом российского Нового года. Нынешний мультфильм про богатырей, страшно сказать, уже седьмой по счету, что делает эту франшизу, возможно, самой долгоиграющей полнометражной франшизой в мире... По крайней мере, навскидку аналогов в голову не приходит. Дети, наблюдавшие выход первого фильма - «Алеша Попович и Тугарин-змей», - стали уже, считай, взрослыми людьми. Еще несколько лет, и они будут приводить на «богатырские» фильмы своих детей, рассказывая сыновьям и дочерям, как они в детстве ходили на первые фильмы сериала.

Не удивительно, что слегка постарели и сами богатыри. Поубавилось у них силушки богатырской, быт заел, семейные конфликты, врагов у земли Российской не осталось, вот и приходится теперь на рынок ходить: за картошкой и рыбой, ковры выбивать да женины сапоги починять. Тоска, да и только.

«Три богатыря и Морской царь»: Полное погружение

Чтобы вернуть свою богатырскую силу и честь, отправляются Добрыня, Алеша и Илья аж в Китай, на поиски дракона с волшебными зубами. Ну и конечно же, именно в этот момент происходит в Киеве катастрофа. Морской царь, прослышав про красоту русских женщин, затапливает город, что твой Китеж. Теперь все его обитатели живут под водой и обзавелись русалочьими хвостами. Неудобно. Суп не закипает, белье не сохнет да и вообще сырость кругом. А Морской царь время даром не теряет и действительно выбирает русскую красавицу - Настасью, жену Добрыни в жены себе метит. Приходится богатырям срочно возвращаться из китайского путешествия, чтобы спасти свой город.

Если дети смотрят «богатырей» ради приключений, то взрослые зрители ходят на них за юмором, злободневными шутками и политическими намеками. Не останутся они в накладе и на этот раз. Создатели прошлись и по кризису (что делать, если не хватает денег? может, их отменить вовсе?), и по попыткам возрождать сельское хозяйство (посадили гречку, выросли огурцы - а что делать, если нужна гречка? - тогда сажать огурцы нужно), и, конечно, по недальновидности власти, которая пытается все проблемы решить простым и не самым умным способом (следуя за фантазиями коня Юлия, князь отправляется на поиски подводных сокровищ Морского царя)...

«Три богатыря и Морской царь»: Полное погружение

Но интереснее в нынешних «богатырях» другое. Седьмой фильм поражает своей мягкостью и миролюбием. Для того, чтобы победить нового врага, богатырям нужна больше не сила, а дипломатия, для исполнения сложной задачи, поставленной Морским царем, им приходится не мечами махать, а молотками гвозди забивать, а хождение на рынок за картошкой вдруг превращается в ценность не меньшую, чем защита родины от врагов. Да и сам враг - Морской царь, внешне напоминающий Петра I, - оказывается не каким-то злобным иродом, а всего лишь вздорным мужчиной, который пропадает без женской заботы.

Что ж, оно и верно, раз уж «богатыри» традиционно выходят под Новый год, то и лучше бы им быть настоящей новогодней сказкой, пусть даже с водой вместо снега (ну, это дело для центральной России вполне обычное), но зато с настоящими чудесами, счастливым финалом и верой в то, что добро может побеждать без всяких кулаков, а молотки с картошкой всяко важнее мечей будут.

«Три богатыря и Морской царь» в прокате с 1 января.


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