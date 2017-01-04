«Без тормозов»: One way ticket по-французски

Что может случиться с семьей во время путешествия на юг Франции
Николя Бенаму, подаривший Франции и всему миру «СуперНянь» и «СуперНянь-2», променял извечную тему отцов (или их заместителей) и детей на не менее насущную проблему дураков и дорог. Представьте: Жозе Гарсия, как две капли воды похожий на Дауни мл. в фильме «Впритык», едет не «к», а «с» беременной женой через всю страну со скоростью 130 км/час на неуправляемом автомобиле - без права на остановку, с отягчающими по ходу путешествия обстоятельствами. Нормальный замес, да? И смотрится это тоже здорово.
Миллионер (во всяком случае, пиджак был почти малиновый), филантроп (хотя на этом в фильме особо не акцентировались), гений (впрочем, тут, скорее, осечка). В общем, французский не железный, но человек покупает автомобиль, оснащенный по последнему слову техники (тут и Siri, и Her, и даже Джарвис - не подумайте чего плохого), и с грехом пополам собирает многочисленных родственников: жену в интересном положении (Каролин Виньо), двух очаровательных спиногрызов и отца (Андре Дюссолье), дай Бог ему здоровья. Все они отправляются в отпуск из Парижа к морю. Казалось бы, что может произойти с достопочтенным семейством на шикарных дорогах заграницы? Самое банальное - отказ оборудования. Красотка «Медуза» (так величали авто с недюжинным интеллектом) вдруг сходит с ума в позиции круиз-контроля и перестает реагировать на любые внешние раздражители. От попыток семейства решить эту проблему нажатием то на газ, то на тормоз скорость авто увеличивается до 160 км в час, где замирает до конца фильма. Ничего необычного. Road movie, просто очень быстро.
Снимать на «зеленом» фоне подобные выкрутасы было бы очень просто и безопасно, но съёмочная группа сошлась на том, что нужны «натурные съеми». Автомобиль реально мчался со скоростью 130 километров в час, для него действительно освобождали трассы (кстати, во Франции подобных не нашлось, и съемки проходили в Македонии), и его правда сопровождал наряд полиции. От того эмоции героев в кадре были максимально (насколько это возможно в абсурдной комедии) реалистичными и не наигранными, а пейзажи за окнами авто - абсолютно натуральными. Слава Богу, что хотя бы глава департамента дорожной полиции (Флоранс Форести), гениально играющая в пинг-понг, была ненастоящей, такой командор для французских автолюбителей означал бы полный швах.
По ходу путешествия на героев обрушиваются всё более чудовищные проблемы - как внутренние (родной папа все время подливает масла в огонь), так и из внешнего мира. Последние приходят оттуда, откуда казалось и дорог-то для них не проложено. В этом фильм немного напоминает отличный образчик жанра «Мы - Миллеры». Гэгов много, непредсказуемости достаточно, лицедейство тоже есть, но даже его в меру, а в целом, это идеальная комедия для Нового года, когда ни думать, ни предполагать, ни загадывать не хочется — хочется только смеяться, удивляться, сопереживать и, простите, ржать (и это чаще всего). Если вы вдруг застали славную эпоху лучших комедий с Бельмондо, вот вам еще одна того же сорта.
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