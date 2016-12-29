«Рождество, опять»: Мои ёлочные ночи

ревью

Дебби Рейнолдс скончалась на 85-м году жизни

«Матильда» Алексея Учителя выйдет в прокат на полгода позже, чем планировалось

Четыре подруги возвращаются на киноэкраны.

Сара Джессика Паркер согласилась заняться «Сексом в большом городе» в третий раз

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Прокатные удостоверения: теперь и для спектаклей

Для трансляций театральных постановок в кинотеатрах также будет нужен специальный документ.