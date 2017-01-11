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«Ла-Ла Ленд»: Гослинг и Стоун на фабрике грёз

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11 января 2017
В прокат выходит «Ла-Ла Ленд» Дэмиена Шазелла - удостоенный семи «Золотых глобусов» и Кубка Вольпи за лучшую женскую роль мюзикл про любовь и мечты в городе грёз Лос-Анджелесе. Второй ленте Шазелла, кажется, поддалась и главная греза многих кинематографистов - это редкий зверь, примиривший и критиков, и зрителей.

«Ла-Ла Ленд»: Гослинг и Стоун на фабрике грёз

В красочном, словно с открытки, Лос-Анджелесе живут молодые и творческие Миа (Эмма Стоун) и Себастиан (Райан Гослинг). На носу Рождество, а у них в жизни не нарядно и не прибрано. Выросшая на фильмах с дивами старого Голливуда Миа работает официанткой в кафе напротив дома, где снимали картину с Ингрид Бергман, и регулярно бегает на прослушивания (не слишком успешно - её полные самоотдачи пробы слушают вполуха, отвлекаясь на телефонные звонки). Замкнутый Себастиан играет рождественские джинглы в семейных ресторанах и мечтает открыть собственное кафе, где будут играть старый-добрый джаз, который веселые современники начинают забывать. Он даже нашёл подходящую площадь - место силы, где играли великие, а теперь кормят людей тако и еще какой-то не совместимой с джазом дребеденью. Они случайно пересекутся сначала в баре, потом на вечеринке, начнут с взаимных подколов, а потом влюбятся - и их отношениям предстоит пройти проверку не столько бытом, сколько перспективой реализовать мечту всей жизни.

«Ла-Ла Ленд» начинается со стихийного музыкального номера, которым взрывается застывший в пробке поток машин на автостраде. Разноцветные платья, часовая отточенность движений, необъятная массовка - добавьте сюда съемку одним кадром, и лучшего пролога не придумаешь: Шазелл уверенно отправляет зрителя в нокаут в первые же пять минут. Потом выдерживает гроссмейстерскую паузу - и еще более сложным музыкальным издевательством утрамбовывает смотрящего в кресло (возможно, до самого финала).

«Ла-Ла Ленд»: Гослинг и Стоун на фабрике грёз

Дальше он дает зрителю продохнуть и даже будто бы ослабляет хватку: мюзикл Шазелла становится всё размереннее и в какой-то момент даже почти превращается в печальную разговорную инди-драму об отношениях, дорогах, которые нас выбирают, и голубых мечтах. Сквозь маску жанра проступает рутина, обнажается житейский каркас, прячущийся за всеми веселыми скетчами, песнями и перепалками. Полный любви к классическим мюзиклам, золотому Веку Голливуда и старому-доброму джазу, «Ла-Ла Ленд» выбирает этот набор культурных фетишей не столько для яркого оммажа ушедшей эпохе, сколько для наглядной демонстрации преемственности. Каждое десятилетие искусство дарит надежду, наполняет жизнь грезами и иллюзиями, каждый день, вооружившись наушниками, любой житель мегаполиса может почувствовать себя героем мюзикла - персонажем с прекрасной пластикой, целью и надеждой. Даже в эпоху скоростного интернета, цинизма и Tinder’а продолжают функционировать «города ангелов» и «фабрики грёз». Не секрет, что не каждый зайдёт в кафе дважды, - как официантка, а потом и голливудская звезда.

Но по-настоящему статус амбициозного автора за Шазеллом закрепляет горько-сладкий умный финал, сопрягающий алленовский сплин с неуловимым оптимизмом. Режиссер «Одержимости», ворвавшийся в большое кино всего лишь пару лет назад, посвящает заключительный сложносочиненный трюк простой мысли, что хэппи-энд - жанровая издержка, а приятные люди могут быть (по-своему) счастливы и по отдельности.

«Ла Ла Ленд» в прокате с 12 января.


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«Ла-Ла Ленд»: Гослинг и Стоун на фабрике грёз фотографии
«Ла-Ла Ленд»: Гослинг и Стоун на фабрике грёз фотографии
«Ла-Ла Ленд»: Гослинг и Стоун на фабрике грёз фотографии
«Ла-Ла Ленд»: Гослинг и Стоун на фабрике грёз фотографии
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