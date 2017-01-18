Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Невеста»: Мне не Горько

Рецензии на фильмы >>
18 января 2017
Нестрашный хоррор про новобрачных

«Невеста»: Мне не Горько

XIX век. Набирает популярность post-mortem фото: сначала люди просто верили, а потом и доказали ученые (sic!), что душу усопшего можно спасти, сохранив на дагеротип. У востребованного фотографа (Игорь Хрипунов) в день свадьбы умирает невеста, и он решает обмануть смерть: для этого номера ему понадобится мертвая суженная с нарисованными поверх век глазами и девственница-крестьянка, в которую переедет душа супруги. Жить долго и счастливо им не суждено - заигрывание с мистическими силами награждает семью фотографа проклятьем.

В XXI веке фотограф Иван (Вячеслав Чепурченко) без лишних торжеств женится на студентке филфака Насте (Виктория Аглакова), а затем, по настойчивому предложению его сестры Лизы (Александра Ребенок), они едут в фамильный дом жениха, чтобы отпраздновать это событие согласно фамильному обряду. Выехав из Москвы условного 2017-го, они прибывают в места, где с XIX века не сильно что-то изменилось: старинный двухэтажный дом так и не тронул ремонт, возле него круглосуточно и тревожно сушатся все окрестные занавески и постельное белье, родственники счастливого супруга тоже одеты по моде прошлого. Тем временем в декорациях жилого дома-музея начинает твориться чертовщина: Настя видит собственных двойников, Иван и Лиза подозрительно шепчутся под лестницей, а где-то за закрытой дверью прячут загадочную прабабку. Прадед Ивана и Лизы, к слову, тоже работал фотографом - начинал еще с дагеротипии.

«Невеста»: Мне не Горько

В свежем российском хорроре «Невеста» режиссер Святослав Подгаевский, постановщик «Владения 18» и «Пиковой дамы», продолжает цикл встреч непуганых современников с мистическими силами из прошлого. Обладатель ни разу не использованного в кадре (как и за ним) Canon 5D, Иван вынужден противостоять проклятию дагеротипа, а заодно спасать возлюбленную, которой в сюжете отведена роль не главной героини, как можно было бы подумать, а жертвенного дара. По свободе воли она периодически уступает ведомой на заклание козе - и весь фильм стоически демонстрирует слабохарактерность (даже не в смысле уступчивости, а в виду отсутствия такового). Её супруг, даром, что Иван, на героя из русских сказок тоже не тянет - первую треть он проходит как сообщник (или заложник семейной традиции), а во второй вообще пропадает.

Схематичные персонажи и постоянно оголяемый сюжетный каркас для хоррора не редкость, но в «Невесте» они бросаются в глаза по одной простой - и фатальной для жанра - причине: фильм попросту не страшный. Морочный мистический пролог в декорациях XIX века пытается накачать зрителя саспенсом, но после четырех сцен, где тревожное ожидание не получает никакого разрешения, трюк перестает работать. Отказавшись от банальных приёмов, вроде скримеров, Подгаевский не предлагает ничего взамен, а показанный четыре раза за минуту под тревожную музыку темный коридор и безобидные двойники не производят должного эффекта. То же происходит и на драматургическом уровне: «Невеста» так долго оттягивает активную фазу и развязку, что они наступают минут за двадцать до финала - когда их провоцируют уже близящиеся титры. «Невеста» не слишком эффектно распоряжается полуторачасовым хронометражем, и пружина страха в итоге не закручивается.

«Невеста»: Мне не Горько

На фоне этого теряются и операторские решения Ивана Бурлакова, и актерские работы (особенно хороша демоническая Ребенок), которые большую часть фильма существуют как будто сами по себе. Вдобавок противостояние кровожадных традиций и современности подано будто бы с точки зрения мёртвой невесты из пролога, а не с позиции современной девушки, которая столкнулась со странными обрядами своего не менее современного жениха. И её понятные страхи перед неведомой родней вполне могли бы сложиться в нужную хоррор-атмосферу. История же про дагеротипы и духи усопших - неплохая отправная точка, но героине они предлагают лишь роль статиста, а фильм от лица статиста - не самое увлекательное (и пугающее) предприятие.

«Невеста» в прокате с 19 января.


версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Притяжение», «Рай» и ещё 10 фильмов января
«Невесту» адаптируют для американцев

Рецензии:
«Пиковая дама»
«Владение 18»
Поиск по меткам
Алексей ФилипповРоссийские фильмыХоррор
персоны
Виктория АгалаковаЗаур БолотаевИван БурлаковНаталья ГриншпунВалерия ДмитриеваСвятослав ПодгаевскийАлександра РебенокИгорь ХрипуновВячеслав Чепурченко
фильмы
Невеста

фотографии >>
«Невеста»: Мне не Горько фотографии
«Невеста»: Мне не Горько фотографии
«Невеста»: Мне не Горько фотографии
«Невеста»: Мне не Горько фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Владимир Свечников
15 января ушёл из жизни актёр Владимир Свечников.
Юрий Соловьёв
14 января ушёл из жизни актёр Юрий Соловьёв.
Эльдар Кулиев
14 января ушёл из жизни сценарист Эльдар Кулиев.
Эдуард Цанга
14 января скончался оперный певец Эдуард Цанга.

День рождения >>

Борис Бабочкин
Кристина Бабушкина
Владимир Гардин
Александр Лымарев
Борис Невзоров
Елена Ташаева
Андрей Феськов
Виктория Фёдорова
Ксения Энтелис
Кэри Грант
Кевин Костнер
Энрико Ло Версо
Францишек Печка
Джейсон Сигел
Оливер Харди
Зейн Холц
все родившиеся 18 января >>

Афиша кино >>

Рай
драма, исторический фильм
Германия, Россия, 2016
Джимми – покоритель Америки
комедия
США, 2016
Отважный рыцарь
детский фильм, комедия, приключения
Австрия, Германия, 2015
Преисподняя
вестерн, мистика, триллер
Нидерланды, Франция, 2016
Три икса: Мировое господство
боевик, приключения, триллер
США, 2017
Ловушка
криминальный фильм, социальная драма, триллер
США, 2016
Невеста
триллер, фильм ужасов
Россия, 2017
Призрак дома Бриар
триллер
Канада, 2015
Защитники
фэнтези
Россия, 2017
Ла-Ла Ленд
драма, комедия, музыкальный фильм
США, 2016
Закон ночи
драма, криминальный фильм
США, 2016
По млечному пути
драма
Великобритания, Мексика, США, Сербия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью