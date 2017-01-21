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«Три икса: Мировое господство»: Экстремальное ничто и сбоку Дизель

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21 января 2017
Динамичное, но глупое продолжение боевика, который этим и прославился

«Три икса: Мировое господство»: Экстремальное ничто и сбоку Дизель

На кафе в одном из американских мегаполисов упал спутник как раз в тот момент, когда в нём Огастес Юджин Гиббонс (Сэмюэл Л. Джексон) собирался поздравить футболиста с тем, что тот записан в программу «Три икса». Все в печали, скоро похороны, но это не мешает дерзкому нападению на базу ЦРУ. Целью нападавших молодцев и одной хорошенькой индианки (Дипика Падуконе) стало секретное оружие «Ящик Пандоры», превращающее обычные спутники в оружие убийства. И найти преступников может только один человек - Ксандер Кейдж (Вин Дизель)...

Прошло 15 лет с момента выхода оригинальных «Трёх иксов», закрепивших за Дизелем статус суперзвезды современных боевиков. Тогда картина, посвящённая экстремальным видам спорта, воспринималась почти как новое слово в жанре, чему способствовали неплохая режиссура Роба Коэна, отличные трюки, драйв, приличная актёрская команда (Ардженто, Джексон, Чокаш, Трэхо) и композиция Technologicque Park в исполнении Orbital. Через 3 года после первой части появилась и вторая, благодаря стараниям режиссёра Ли Тамахори. В ней уже не было ни Вина Дизеля, ни Азии Ардженто, но нашлось место Уиллему Дефо, Айсу Кьюбу и Скотту Спидмэну. Правда, от этого лента не стала лучше, скорее наоборот, получилась проходной и необязательной для просмотра. Казалось бы, серия выдохлась, но не тут-то было - на этой неделе в прокат вышел фильм Ди Джея Карузо «Три икса: Мировое господство», предлагающий нам посмотреть на то, как все обалдевают от возвращения Ксандера Кейджа (кстати, именно таково оригинальное название).

«Три икса: Мировое господство»: Экстремальное ничто и сбоку Дизель

Впрочем, довольно странно, что данное кино так долго шло к зрителю в эпоху повального увлечения экстремальными видео. Ему бы выйти на пару-тройку лет раньше, и тогда оно воспринималось бы новой одой спорту, не знающему границ. Поэтому-то сейчас многие трюки, показанные в ленте, кажутся устаревшими - таковых десятки, если не сотни, на YouTube. К тому же на погрузневшего Дизеля неловко смотреть, словно перед нами тот самый мужик, кричавший у Сигарева «Где мой танк, ...?». О сценарии лучше вовсе промолчать - он здесь до того скуден и бестолков, что даже не вызывает удивления финальный твист, который авторы не потрудились объяснить.

Из прекрасного и хорошего в картине следует вспомнить множество умопомрачительных трюков, филигранные драки в исполнении Донни Йена, своевременное появление Дариуса Стоуна (Айс Кьюб) и, конечно же, множество красивых девушек на любой вкус и цвет (Нина Добрев, Руби Роуз, Гермиона Корфилд и другие). Тони Коллетт несколько потерялась в этом буйстве экшна и деревянных шуток, но сумела привлечь внимание хотя бы тем, что ловко удалилась со сцены.

«Три икса: Мировое господство»: Экстремальное ничто и сбоку Дизель

В целом, фильм всё-таки получился притягательным для того, чтобы скоротать один вечер в кинотеатре, наслаждаясь бесконечным аттракционом. На большее создатели, наверняка, и не рассчитывали.

«Три икса: Мировое господство» в прокате с 19 января.


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«Три икса: Мировое господство»: Экстремальное ничто и сбоку Дизель фотографии
«Три икса: Мировое господство»: Экстремальное ничто и сбоку Дизель фотографии
«Три икса: Мировое господство»: Экстремальное ничто и сбоку Дизель фотографии
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