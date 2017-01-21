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Рецензии на фильмы «Три икса: Мировое господство»: Экстремальное ничто и сбоку Дизель Динамичное, но глупое продолжение боевика, который этим и прославился

Новости кино «Ёлки» не остановятся на пятой части Компания Bazelevs анонсировала очередное продолжение новогодней киносерии.

Обзор сериалов «Охотники на троллей» и другие мультсериалы про приключения и взросление Дружба на всю катушку: 10 иностранных шоу для детей и взрослых

Лайфстайл Кристен Стюарт опубликовала научную статью Но немножко опоздала с открытием

Новости кино Вот это поворот: Кэмерон создаст шестого «Терминатора» В 2019 году к режиссёру вернётся часть прав на его творение.