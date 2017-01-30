Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Коммивояжер» Асгара Фархади: Чужая душа - потёмки

Рецензии на фильмы >>
30 января 2017
В прокат выходит номинированный на Оскар «Коммивояжер» Асгара Фархади, для которого это уже вторая номинация в категории «лучший фильм на иностранном языке». Первая закончилась триумфом ленты «Развод Надера и Симин» в 2014 году. Фархади - яркий представитель современного иранского кинематографа, снимающий преимущественно у себя на родине, обладающий особым почерком, но вместе с тем наследующий Аббасу Киаростами и другим иранским классикам, работающим в традиции итальянского неореализма. Лейтмотив всех картин Фархади – семейные конфликты: бракоразводный процесс - в «Надере и Симин», отношения уже расставшихся супругов - в «Прошлом». Его новый фильм также исследует болевые точки человеческих душ и пределы хрупкости семейных отношений.

«Коммивояжер» Асгара Фархади: Чужая душа - потёмки

«Коммивояжер» начинается со сцены панического бегства людей из разрушающегося жилого дома. Авария случается из-за проводимых рядом строительных работ, дом трескается, вот-вот рухнет, жильцы в спешке эвакуируются. Среди прочих – семейная пара, Имад (Шахаб Хоссейни) и его жена Рана (Таране Алидости). До этого момента они вели простую жизнь: он работал школьным учителем литературы, а по вечерам вместе с супругой участвовал в репетициях любительского театра.

Пара вынуждено переезжает на съемную квартиру, из которой только что съехал предыдущий арендатор - неизвестная женщина, предположительно с дурной репутацией. В новом жилище все хорошо, только одна комната оказывается запертой и заполненной личными вещами той самой женщины, которая не торопится их забрать. Рана распоряжается вскрыть комнату, а вещи выставить у входа и в коридоре. Вскоре после этого в квартире происходит трагический случай: пришедший с работы Имад видит кровавые следы на лестнице и узнает от соседей, что жена в больнице - те прибежали на крик и нашли ее с разбитой головой в душе. Нападение совершил неизвестный мужчина, предположительно заявившийся к женщине, которая жила здесь до того. Что именно произошло в ванной комнате, не уточняется: он напал на нее, изнасиловал и избил, или она упала, испугавшись, и ударилась головой?

«Коммивояжер» Асгара Фархади: Чужая душа - потёмки

Вернувшаяся домой со швами на голове Рана отказывается заявлять в полицию, а также не намерена рассказывать коллегам и друзьям о случившемся, но ее нарастающая тревожность и страх оставаться одной серьезно беспокоит Имада. Он пытается успокоить жену, но ее невроз продолжается, и мужчина в конце концов теряет терпение. Лицо нападавшего жена не видела, но, чтобы облегчить их душевные терзания, Имад становится одержим поиском преступника, чему способствуют найденные в квартире ключи от машины, которые насильник обронил, убегая. Имад достаточно быстро выходит на виновного, однако ему предстоит придумать, как наказать подонка.

Напряженная атмосфера поисков преступника вносит в картину детективные ноты, и все-таки перед нами сверхреалистичная драма человеческих отношений - и основное действие происходит в сердцах героев. Трещина в семейных отношениях предваряется появлением трещин в стенах дома в начальной сцене фильма и опасно разрастается при любых резких движениях, будь то чувство стыда и униженности, проявления гнева или даже естественное желание отомстить. Так суровые обстоятельства врываются в жизнь героев и наносят им смертельные раны, которые будут напоминать о себе зримыми швами даже после того, как перестанут кровоточить.

«Коммивояжер» Асгара Фархади: Чужая душа - потёмки

Но Фархади, в отличие от своего героя, виноватых не ищет, рассеивая зерна сомнений в привычном нам мире оценочных суждений и непоколебимости. Неясные обстоятельства человеческих поступков не позволяют ему никого осуждать. Ни проживавшую в квартире проститутку (её здесь застенчиво называют женщиной, у которой было много знакомых), из-за которой произошел инцидент. В фильме она так и не появится, но в ее защиту безмолвно, но убедительно свидетельствуют детский велосипед, который она не успела забрать, а также детские рисунки на обоях в той самой комнате с личными вещами. Нельзя винить одинокую женщину с ребенком, которую ты никогда не видел, про которую ничего не знаешь. Вид же насильника и вовсе шокирует: когда Имаду представится возможность вернуть жене потерянное чувство безопасности, Рана сама будет умолять его отпустить преступника. Нет, не преступника - проливающего слезы грешника.

Все произошедшее находит обратное, перевернутое отражение в театральной постановке по классической пьесе Артура Миллера «Смерть коммивояжера», написанной в жанре «домашней трагедии», в которой принимают участие наши герои. Имад исполняет в ней главную роль - стареющего коммивояжера Вилли Ломана, а Рана – его жену Линду. Драма жизни оформляется в театральные рамки не только на сюжетном уровне, но и композиционно: начальные титры «Коммивояжера» помещены на кадры пустой театральной сцены с угловатыми декорациями, подсвеченными тревожным красным, а последняя сцена спектакля, в которой жена оплакивает умершего мужа, является и последней сценой фильма. Удивительно, но, похоже, реалист Фархади утверждает, что ключи для понимания друг друга и самих себя следует искать в точёных формулах искусства. Лишь оно может расставить все по местам и примирить с этим недобрым хаосом, который мы называем жизнью.

«Коммивояжер» в прокате со 2 февраля.


версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Иранского режиссёра Асгара Фархади не пускают за вторым «Оскаром»
«Золотой глобус»-2017. Все номинанты и победители
Каннский фестиваль-2016: Итоги
Поиск по меткам
Азиатское киноЕкатерина ВизгаловаЗолотой глобусКаннский кинофестивальОскар
персоны
Аббас КиаростамиАсгар Фархади
фильмы
КоммивояжёрРазвод Надера и Симин

фотографии >>
«Коммивояжер» Асгара Фархади: Чужая душа - потёмки фотографии
«Коммивояжер» Асгара Фархади: Чужая душа - потёмки фотографии
«Коммивояжер» Асгара Фархади: Чужая душа - потёмки фотографии
«Коммивояжер» Асгара Фархади: Чужая душа - потёмки фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Тиханович
28 января ушёл из жизни певец Александр Тиханович.
Иветта Капралова
28 января ушла из жизни Иветта Капралова.
Эммануэль Рива
27 января ушла из жизни актриса Эммануэль Рива.
Джон Хёрт
27 января ушёл из жизни актёр Джон Хёрт.
Анатолий Новиков
26 января ушёл из жизни театральный деятель Анатолий Новиков.

День рождения >>

Шарунас Банявичюс
Юрий Волков
Ольга Герасимова (II)
Ирина Гордина
Вадим Жук
Иван Купреенко
Лилия Лаврова
Светлана Харитонова
Виктор Чекмарёв
Кристиан Бейл
Малгожата Браунек
Хайди Брюль
Дороти Малоун
Цветана Манева
Ванесса Редгрейв
Джин Хэкмен
все родившиеся 30 января >>

Афиша кино >>

Идеальные незнакомцы
драма, комедия
Италия, 2016
Огни большой деревни
комедия
Россия, 2016
Автобан
боевик, триллер
Великобритания, Германия, 2016
Отпетые напарники
боевик, комедия
Гонконг, Китай, США, 2016
Космос между нами
мелодрама, научная фантастика, приключения
США, 2016
Суперстюард
комедия
США, 2015
Трансформация
научная фантастика, триллер
Канада, США, 2016
Голос монстра
драма, фэнтези
Испания, США, 2016
Звонки
драма, фильм ужасов
США, 2016
Коммивояжёр
драма, экранизация
Иран, Франция, 2016
Пазманский дьявол
биография, драма, спортивный фильм
США, 2016
Сафари
фильм о животных
Австрия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью