«Коммивояжер» Асгара Фархади: Чужая душа - потёмки

ревью

Актриса не отстает от бывшего мужа

Еще одна иранская драма про семейные отношения, номинированная на Оскар

Выдающейся британской актрисе театра и кино исполнилось 80 лет.

Фестивальная колонка

Более странно, чем в раю: история кинофестиваля Sundance

Как появился, чем пригодился и почему до сих пор важен главный фестиваль американского независимого