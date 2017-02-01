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«Голос монстра»: Стойкий деревянный психоаналитик

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1 февраля 2017
Экранизация мрачной сказки про детские травмы

«Голос монстра»: Стойкий деревянный психоаналитик

Жил-был в Великобритании мальчик Конор (Льюис МакДугалл). Ему двенадцать, и жизнь его полна мук и страданий: мама (Фелисити Джонс) умирает от неизлечимой болезни, отец живет с другой семьей в Америке и не особо нуждается в сыне, редкие встречи не в счет, в школе над Конором издевается розовощекий красавчик Гарри, а тут еще маячит перспектива жить со строгой «очень английской» бабушкой (Сигурни Уивер). И, наконец, самый главный кошмар - сон Конора, от которого тот просыпается в холодном поту. Что в точности ему снится, нам не скажут вплоть до конца фильма.
Нормальный подросток не в состоянии справиться с таким скопищем проблем в одиночку - логика сказки требует присутствия феи-спасительницы. И она, а точнее оно является почти в самом начале истории: у окон дома Конора возникает пугало из древесных корней – ожившее старое тисовое дерево, что росло неподалеку, тайный свидетель мальчишеских слез и главный персонаж его рисунков-медитаций. Монстр берет на себя роль наставника-психоаналитика и принимается лечить мальчонку... сказками.

Новая картина испанского режиссера Хуана Антонио Байоны «Голос монстра», съемки которой проходили в Англии и в Испании, – современная подростковая фэнтези-драма. Здесь все полумиф, полусказка. Мрачный безлюдный городок, дом в готическом стиле. Да и сам мальчик с печальным боттичеллиевским лицом (у МакДугалла в реальной жизни накануне съемок умерла мать - остается только догадываться, какой ценой далась ему эта роль). Весь этот угрюмый фон буквально разрывают великолепные по яркости и оригинальности анимации, иллюстрирующие сказки монстра. Байона, уже несколько лет мечтавший поработать с командой художников Headless во главе с Адрианом Гарсиа, наконец нашел проект, к которому их стиль идеально подошел. Созданные ими образы - безусловный хит и наиболее сильная сторона фильма. Реальность и внутренний полумистический мир героя с его привычкой чуть что выплескивать все на бумагу переплетены в ней, как те корни дерева-монстра, – не найдешь концов. Страшные сны приводят мальчика в реальную жизнь, из нее – в мир, где могут оживать деревья, а оттуда – в импрессионистские пространства историй, которые ожившие деревья рассказывают мальчикам, которым снятся страшные сны.

«Голос монстра»: Стойкий деревянный психоаналитик

«Голос монстра» поставлен по одноименному роману Патрика Несса, идея которого принадлежала Шивиан Дауд (еще одна смерть в предыстории фильма: писательница умерла от неизлечимой болезни). Вообще, тема смерти и детских переживаний с мистикой пополам уже во второй раз привлекает Байону. Первый раз это было в мистическом триллере «Приют» (2007), спродюсированном его другом Гильермо дель Торо и принесшем режиссеру семь национальных премий «Гойя». На этот раз история вроде бы попроще: монстр слишком огромен и зловещ, чтобы его прям так уж бояться, к тому же, раздражает своим «не-всемогуществом». Главный же монстр сидит в тебе самом - тайный страх, что ты плохой и не достоин ни любви, ни прощения. А это уже более правдивая история - и она, увы, про многих из нас.

Рассказывая ее, испанец Байона не особо церемонится. Иногда это похоже на школьное сочинение с его «сначала», «а потом», «и тут вдруг». И тут вдруг... какой-то оборот детской речи поразит тебя безыскусностью и свежестью взгляда, что станет грустновато от того, что ты этого дара детства уже лишен навсегда. Байона не лишен. И это главная особенность его новой работы, хотя и идет автор не самым легким путем. Ведь как ни рассказывай печальную сказку о мальчике и его умирающей маме, в зале неизбежно наступает фаза «хлюпающих носов». И как ни стилизуй назидательность в притчевость, как ни расцвечивай ее акварелями, сказочка то и дело норовит скатиться к функции «добрым молодцам урок». Но в том-то и есть главное достоинство детского сердца - быть храбро-наивным и утверждать очевидное с отчаянным восторгом неофита. А еще хотеть счастья вопреки всему.

«Голос монстра» в прокате со 2 февраля.


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