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«Собачья жизнь»: Не все псы попадают в рай

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1 апреля 2017
Драмеди с собачками о смысле жизни от режиссера «Хатико»

Золотой ретривер по имени Бейли (озвучка Джоша Гада) попадает в семью восьмилетнего Итана (Брайс Гейзар) и становится лучшим другом мальчика, поддерживающим его во всех горестях, в том числе и во время развода родителей (Джульет Райлэнс и Люк Кирби). Так проходит несколько лет, Бейли по-прежнему является верным товарищем подросшего Итана (Кей Джей Апа), но постепенно стареет и умирает. Однако на этом история не заканчивается, потому что собака волшебным образом перерождается и проживает ещё три полные радости жизни, помогая людям справляться с грустью и одиночеством.

«Собачья жизнь»: Не все псы попадают в рай

«Собачья жизнь» — комедийная драма шведа Лассе Халльстрёма, почти десять лет назад снявшего ремейк японского фильма «Хатико». У режиссёра, чья лента о собачьей преданности не покидает различные топы и рейтинги лучших драматических картин с 2008 года, просто не могло получится плохое кино, ведь в центре сюжета снова братья наши меньшие. При этом в «Собачьей жизни» фактически рассказываются четыре разных и по-своему трогательных истории, связанные главным героем, который в разных воплощениях был ретривером Бейли, овчаркой Элли, корги Тино и сенбернаром Бадди.

Название картины «A Dog's Purpose» буквально переводится как «Цель собаки», и главным её мотивом, действительно, становятся поиски смысла жизни, который четвероногий Бейли обрёл к концу ленты. Разумеется, целью собаки оказывается счастье хозяина, но кроме того, лента красноречиво демонстрирует, что человеку нужна собака в той же степени, в какой собаке нужен человек. Главный герой успел стать лучшим другом маленького мальчика, помогая ему быть более уверенным в себе, растопил сердце одинокого полицейского, выручив из беды похищенного ребёнка, избавил от одиночества девушку-интроверта, познакомив её с парнем, и успел немного пострадать от человеческой жестокости и безответственности, попав к почти нищей паре.

«Собачья жизнь»: Не все псы попадают в рай

Идея оригинальная идея, и история рассказана складно, вдобавок оператор Терри Стэйси создал потрясающе тёплые пейзажи загородной жизни (а сцена с бегущим по полю Бейли — отдельный шедевр) и смог показать мир глазами собаки от первого лица. Подчёркивается этот взгляд и озвучкой главного героя, которую в оригинальной версии осуществил Джош Гад, сыгравший незабвенного ЛеФу в недавней «Красавице и чудовище». Комментарии пса, сочиненные пятью сценаристами (В. Брюс Камерон, Катрин Мишон, Одри Уэллс, Майя Форбс, Волли Володарски), прекрасны в сердечной простоте и наивности. Они позволяют лучше понять домашних питомцев, у которых обо всём на свете есть собственное, порой забавное представление.

В итоге «Собачья жизнь» — ещё одна история из серии «Марли и я» или «Рыжий пёс». В то же время она отличается от этих фильмов оригинальной концепцией собачьего перерождения, которое заканчивается, как только душа пса найдёт смысл жизни. Это отличное семейное кино, наполненное драматическими и забавными моментами, знакомыми, пожалуй, каждому, у кого есть или когда-то была собака. Те же, кто никогда не жил с четвероногим товарищем, непременно захотят завести себе большого сенбернара или маленького корги.

«Собачья жизнь» в прокате с 30 марта.


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«Собачья жизнь»: Не все псы попадают в рай фотографии
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