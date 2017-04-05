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«Байбаймэн»: Я и друг мой дождевик

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5 апреля 2017
Стеснительный хоррор про паранормальное, похожий на собратьев

«Байбаймэн»: Я и друг мой дождевик

Студент Эллиот (Дуглас Смит) вместе со своей девушкой Сашей (Крессида Бонас) и лучшим другом Джоном (Люсьен Лависконт) поселяется в обычном пригородном особняке. Дом-то и вправду обычный, но вот мебель здесь довольно-таки старая и таинственная. Особенно тумбочка, внутри которой обнаружились странная записка «Не называй его, не думай о нём» и забавное имя Байбаймэн. Вот только нашим героям не до смеха. У них начинаются галлюцинации, им чудятся чужеродные звуки и страшилища, а все знакомые и друзья, кто узнаёт про Байбаймэна, сходят с ума. Есть только один способ воспрепятствовать наваждению - отказаться от общения с кем-либо и постараться не думать о злом духе, что не так-то просто сделать.

«Байбаймэн» Стэйси Тайтл, некогда номинированной вместе с мужем Джонатаном Пеннером на «Оскар» за короткометражку «Вниз по течению», представляет собой очередную попытку придумать непохожего ни на кого монстра-злодея в духе Фредди Крюгера или Майкла Майерса. Предприятие оборачивается не то чтобы неудачей, но выглядит очень стеснительно. Картине Тайтл не хватает свежих идей для подачи инфернального и нагнетания соответствующей атмосферы. Всё, на что оказались способны авторы, - это лишь внушительный образ высокого существа в дождевике и его верной псины-монстра, за которыми при желании можно усмотреть отсылки к Харону и Церберу. Всё остальное - типичные для жанра клише: бессмысленная беготня, внезапные озарения, которые напрашивались изначально, легко прогнозируемые фразы и события.

«Байбаймэн»: Я и друг мой дождевик

К тому же зачин, отсылающий к золотой эре слэшеров, создатели не сподобились сделать более интригующим, и, в результате, вся лента прошагала под флагом обыденности, в котором лишь изредка мелькали яркие пятна вроде пары скримеров и традиционного спиритического сеанса, чьим результатом стал неудачный секс. Так что можно порадоваться: не только зрителю кажется всё серым и блеклым, но и самим персонажам.

Остаётся только гадать, чем же Тайтл удалось привлечь Кэрри-Энн Мосс, Дага Джонса и Фэй Данауэй. Ведь в фильме нет ни визуальных изысков, как в лентах Гильермо дель Торо, с которым постоянно сотрудничает Даг Джонс; ни постмодернизма и безостановочного действия, к которым привыкла Мосс за годы сотрудничества с Вачовски; ни мощных тем и идей, соотносимых с талантом Данауэй, которую, конечно же, в наши дни теперь больше помнят из-за казуса с конвертом на «Оскаре», а не из-за роли Бонни Паркер.

«Байбаймэн»: Я и друг мой дождевик

Впрочем, данная картина всё равно выделяется среди большинства своих коллег, поскольку в ней проговаривается вслух то, что подразумевает любая страшилка: вера в чудовищ может довести до их материализации. Если же ты перестаёшь верить в немыслимое, то помаленьку мир чудовищ разрушается как Страна чудес в играх American McGee, и в конце концов от него остаётся лишь смутное воспоминание о детских страхах. Хотя некоторым так и не удаётся вырваться из лап ужасного, что приводит к печальным последствиям как в кино, так и в жизни.

«Байбаймэн» в прокате с 6 апреля.


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«Байбаймэн»: Я и друг мой дождевик фотографии
«Байбаймэн»: Я и друг мой дождевик фотографии
«Байбаймэн»: Я и друг мой дождевик фотографии
«Байбаймэн»: Я и друг мой дождевик фотографии
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№ 1
Irdy (Ростов-на-Дону)   6.04.2017 - 14:05
Так вот ты какой, Бабайка, которым меня в детстве пугали! Ой. Я, кажется, сказала это вслух? Не думать-не думать-не думать! читать далее>>
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