«Последствия»: Небо. Самолет. Дедушка

Месть Шварценеггера: основано на реальных событиях
В этот день прораба Романа Мельника (Арнольд Шварценеггер) отпустили со стройки пораньше, чтобы он встретил в аэропорту жену и беременную дочку. Однако самолет так и не долетел – врезался в другой из-за ошибки диспетчера Джейка (Скут МакНэйри). Не выжил никто. Оглушенный свалившимся горем Мельник хотел прежде всего не денежной компенсации, а банальных извинений от авиакомпании, но ничего подобного от ее представителей не получил. Тогда Мельник начал искать главного виновника событий. Просто для того, чтобы тот посмотрел на фото погибших, а затем ему, Роману, в глаза. Больше ничего делать он не собирался. Вроде бы.
Фильм «Последствия» рассказывает о реальных событиях - столкновении двух самолетов над Боденским озером в 2002 году, гибели 71 человека и убийстве виновного в этом авиадиспетчера, но на настоящую трагедию он похож не больше, чем, скажем, картины «Отрыв» или «В субботу» Александра Миндадзе- на реальные катастрофы, его взволновавшие. Это, скорее, один из взглядов со стороны на большую трагедию, не претендующий на абсолютную достоверность, что могло бы открыть режиссеру путь к поэтичной недосказанности или философским обобщениям. Но фильм Эллиотта Лестера композиционно сделан куда проще. Первая глава – про переживания пострадавшего, вторая – соответственно, про чувства человека, случайно погубившего сотни жизней (даже рабочее название картины – «478» – показывает, на сколько создатели фильма увеличили число жертв). В финальной главе герои встретятся, и один другого убьет. Будет еще и эпилог.
При этом все происходящее снято не менее уныло и кондово, чем реконструкция преступления в криминальной передаче. Сцена с появлением Мельника в офисе у представителей авиакомпании и вовсе вышла пародийной, хотя должна, по идее, вызывать самые сильные переживания. Это было бы смешно, если бы не было так грустно, – ведь актеры честно стараются, и упрекнуть их, в общем-то, не в чем. МакНэйри, как может показаться, уже распрощался с независимым кино («Полуночный поцелуй», «Монстры») и взялся за роли второго плана в блокбастерах. Обидно, скорее, за 69-летнего Шварценеггера, уже второй фильм подряд напрягающего актерские мускулы.
Как и в «Мэгги», величайший актер фильмов в жанре «экшн» 80-х годов переключается с комедийно-героического на драматический регистр: сильно страдает и часто хмурится. Нельзя сказать, что он это делает без отдачи, но все же настолько весомая драматическая роль, на которой и держится весь скелет фильма, ему явно не по плечу. Да и нелестные сравнения с другими актерскими работами в фильмах про вину, отмщение и/или прощение (вспомним хотя бы «Постового на перекрестке» или недавний «Манчестер у моря») не дают воспринимать все старания и потуги Шварца всерьез. Непонятно, кого винить за результат в большей степени, – режиссера, снявшего шесть лет назад вполне приличный полицейский триллер со Стэтэмом «Без компромиссов», сценариста Хавьера Гульона («Враг» Дени Вильнёва) или все же «дурное влияние» продюсера Даррена Аронофски и его компании Protozoa. Наверное, лучше не уподобляться Роману Мельнику и не искать виноватых. Тем более, что мы не понесли серьезной утраты – всего лишь лишились полутора часов своего времени.
обсуждение >>