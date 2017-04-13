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«Форсаж 8»: Мужики и дороги

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13 апреля 2017
Вин Дизель и Дуйэн «Скала» Джонсон снова за рулем

«Форсаж 8»: Мужики и дороги

Ушедший на покой Доминик Торрето (Вин Дизель) тихо и мирно проводил время с женой Летти (Мишель Родригес) на Кубе. То есть тихо и мирно, если не считать, что на первых минутах фильма Доминик отвечает на вызов местного паренька и уделывает его в гонке, причем на горящей машине и почти не запачкав белые штаны. Но покой Торрето только снится - в крышку его капота постучала загадочная дредастая блондинка по кличке Сайфер (Шарлиз Терон) и сделала ему предложение, от которого невозможно отказаться. Доминик скрепя сердце предает Летти и лучших друзей - и начинает собирать для нового шефа ядерное оружие по всему миру, от Берлина и Нью-Йорка до русской полярной станции с поэтичным названием Владово. Люк Хоббс (Дуйэн «Скала» Джонсон), Роман Пирс (Тайрез Гибсон) и остальные члены команды Доминика теперь вынуждены объединиться с недавним злейшим врагом Деккардом Шоу (Джейсон Стэтэм) и под демократичным командованием мистера Никто из спецслужб (Курт Рассел) отправиться в погоню за вчерашним другом.

Думается, что настоящим поклонникам франшизы «Форсаж» совершенно не важны сюжетные рельсы – лишь бы от трюков перехватывало дыхание, автомобили были покрасивей, да взрывы поярче. В восьмой части всего вышеперечисленного есть в избытке. За режиссуру отвечал Ф. Гэри Грей, снявший культовые «Пятницу» и «Голос улиц», а также кучу рэп-клипов. На его месте мог быть и Джастин Лин, создатель предыдущего фильма, и Джеймс Ван – от остальных частей новая не сильно отличается. Впрочем, у Вана все же звучала нотка грусти, не присущая другим «Форсажам» – пока снимали фильм, погиб актер Пол Уокер, друг Дизеля на экране и в жизни, – но на обилие трюков это никак не влияло. У Грея они стали еще безумнее, если такое вообще возможно. Если раньше герои мчались на дикой скорости, волоча за джипами высекающий искры сейф, и прыгали с парашютами, не вылезая из-за руля автомобиля, то теперь они уже могут отфуболить ногой торпеду и обогнать самонаводящуюся ракету. А главное, что все это смотрится более лихо, чем последние фильмы про Джеймса Бонда и невыполнимую миссию.

«Форсаж 8»: Мужики и дороги

Судите сами. «Скала» и Стэтэм меряются остроумием и мачизмом. Лудакрис и Гибсон под бегущие цифры обратного отсчета учатся читать по-русски прямо в подводной лодке. Дизель грозно глядит исподлобья и в результате, конечно, переигрывает всех – правда, не с помощью актерского таланта, а как персонаж; он здесь великий комбинатор, почти что Макиавелли. Шарлиз Терон просто очень красивая, даже и со странной прической. Прекрасная Хелен Миррен за пару минут экранного времени учит Стэтэма слушать маму. Сын Клинта Иствуда играет помощника Курта Рассела, Никто-младшего. «Бентли» разлетаются на запчасти. В какой-то момент на следующий по улицам Нью-Йорка кортеж русского министра обороны идет натуральный дождь из машин. «Я тебе так врежу, что ты будешь зубы чистить через задний проход». «Ялта? Как они вообще такие названия придумывают?». И не будем забывать про новый вид серфинга по льду. В общем, это оживший «мокрый сон» 12-летнего подростка, мечтающего если не о красивой жизни, то уж точно о крутой тачке и классной телке. Не очень понятно, зачем Сайферу столько ядерного оружия, да и недолгое появление Люка Эванса явно было нужно только для радости верных фэнов, но зачем поверять алгеброй гармонию, а тем более, логикой – крутизну?

Кстати, героиня Терон ушла от рук правосудия и остается надеяться, что мы увидим ее в следующей части (говорят - предпоследней). Как говорится, а ты два года подожди.

«Форсаж 8» в прокате с 14 апреля.


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