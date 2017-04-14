«Ой, мамочки»: Живот надорвешь

«Ой, мамочки» (оригинальное название картины - «Telle mere, telle fille», то есть «Какова мать, такова и дочь», но российские прокатчики предпочли сделать заглавие максимально нелепым) — французская лента, дающая возможность Жюльет Бинош выступить в редком для нее комедийном амплуа. К сожалению, актриса, для которой эта роль стала одной из самых ярких работ за последние годы, не способна спасти фильм.
Мадо (Бинош) родила дочь Авриль в 17. Теперь Авриль (Камилла Коттен) — 30-летняя самостоятельная женщина, живущая с мужем-оболтусом (то есть, простите, аспирантом) в отдельной квартире. Мадо же по-прежнему считает себя юной, рассекает на розовом скутере, существует за счет дочери, и известие о том, что скоро она станет бабушкой, решает отпраздновать сексом с бывшим любовником и отцом Авриль, дирижером Марком (Ламбер Вильсон). В результате героини идут к материнству вместе — но не рука об руку: гормоны играют, женщины ссорятся, а мужчины тем временем долго не могут ни проявить решительность, ни оказать достойную поддержку.
Удивительно, но уже через пару дней после просмотра «Ой, мамочки» не представляется возможности вспомнить, какими именно средствами эта картина вызывала смех. В самом деле, ведь не над 53-летней Бинош на скутере мы смеялись? Дело тут, наверно, в том, что лента запоминается другим. Например, моментами, заставляющими чувствовать неловкость за персонажей — что за Мадо, что за Авриль. Или эпизодами, о которых вдруг становится по-настоящему грустно.
В каком-то смысле это заслуга актрис: Коттен играет женщину, переживающую первую беременность, с невероятной самоотдачей. Ее героиня буквально рассыпается на куски и собирается вновь прямо на глазах зрителей. Как тут не ощутить, что ей тяжело? Бинош же, напротив, порхает по экрану как бабочка, если и потрепанная - то совсем немного (актриса в отличной форме). Как уже отмечалось, для Жюльет роль Мадо стала непривычно яркой работой — впрочем, это, возможно, объясняется общим фоном: актрисе часто достаются совсем уж анемичные персонажи вроде кибернетика из недавнего «Призрака в доспехах».
В результате столкновения двух женщин возникают ситуации нелепые, грустные и порой чуть ли не безвыходные; они могли бы быть смешными, если бы не были настолько жизненными. Наверно, это можно было бы записать в достоинства ленты, если бы фильм не завершался, как и положено добропорядочной комедии о семейных ценностях, на позитивной ноте. Наплевав на жизненность, финал разом отметает все проблемы, и от этого становится только печальней: увы, реальность не может предложить каждой до передела уставшей матери такое простое решение. В принципе, умение вызвать в том числе и грусть — признак удачной комедии. Проблема только в том, что фильм «Ой, мамочки», несмотря на счастливый финал, не способен вызвать радость.
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