«Кухня. Последняя битва»: Повар Путина

Сериал «Кухня» был запущен на СТС в 2012 году. За шесть сезонов зрителям представили в общей сложности 120 эпизодов; кроме того, в 2013-м в прокат вышла полнометражная лента «Кухня в Париже», а в 2016-м в эфир выпустили сериал-ответвление «Отель Элеон». Новую кинокартину, премьера которой состоится в апреле 2017-го, снабдили подзаголовком «Последняя битва», чтобы сразу было понятно: ставки повысились.
Шеф-повар Виктор Баринов (Дмитрий Назаров) мечтает кормить президента РФ, а пока скучает на даче. С верхов, однако, ему поступает другое предложение: отправиться в Сочи на международный кулинарный турнир и всех победить. Баринов состязаться с другими поварами не желает, но внезапно в его жизни появляется взрослый сын Иван (Кирилл Ковбас), которого Виктор прежде не видел. Иван оказывается хакером, за ним охотятся органы охраны правопорядка, и отец вдруг понимает: единственный способ отмазать ребенка от тюрьмы – это поехать-таки в Сочи и уделать там прочих поваров, собравшихся со всего света.
Можно проявить добросердечность и сказать, что главная проблема новой «Кухни» - феерический пролог, с которым само повествование сравниться не может. Судите сами: картина начинается с официального приема, на котором Виктор Баринов подает президенту и китайской делегации камчатского краба. Однако членистоногое вдруг оживает и, угрожающе шевеля клешнями, ползет к главе государства (авторы таким образом ловко обыгрывают мем «Путин - краб», всего-то добавив в него союз «и»). Баринову ничего не остается, кроме как запрыгнуть на стол и вонзить в животное нож с той же яростью, с какой герои эпических саг вонзают мечи в драконов.
Весь хронометраж оставаясь на территории треша, «Последняя битва», увы, не достигает высот, заданных в сцене сражения с крабом. В новой «Кухне» много шутят примерно на уровне 12-леток (в частности, Ковбас приклеивает к унитазу повара из сборной Франции в исполнении Анфисы Черных), фальшиво разыгрывают любовь (что родительскую, что романтическую, за которую, кстати, отвечают те же Ковбас и Черных) и время от времени красиво кулинарят – но о кухонной красоте хотелось бы поговорить отдельно.
Приготовленные героями блюда отлично бы смотрелись на страницах меню какого-нибудь дорогого ресторана или на рекламном постере – но не столь выигрышно выглядят на большом экране. По крайней мере, стимулировать аппетит эти глянцевые завитушки неспособны. Поскольку они еще и обильно приправлены продакт-плейсментом, остается воспринимать новую «Кухню» как растянутый почти до двух часов рекламный ролик. Только не очень понятно, что именно он рекламирует: собственно, франшизу, телеканал СТС или лично Дмитрия Нагиева, который здесь выполняет функцию ведущего на сочинском турнире.
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