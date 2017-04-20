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«Урфин Джюс и его деревянные солдаты»: Жевуны революции

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20 апреля 2017
Элли свергает дуболомную хунту

«Урфин Джюс и его деревянные солдаты»: Жевуны революции

Коварный и злобный Урфин Джюс решил стать повелителем Волшебной страны, захватить Изумрудный город при помощи солдат-дуболомов и переименовать его в Урфинград. Он уже готовился праздновать победу, но в дело вмешалась самая обычная девочка Элли, которая оказалась в Волшебной стране в подходящее время. Прежде чем вернуться домой, она должна помочь своим друзьям Страшиле, Дровосеку и Льву победить Урфина и его армию.

«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» - первая полнометражная экранизация сказочной повести Александра Волкова и первый мультфильм студии «Мельница», в котором используется компьютерная анимация. Режиссёры Владимир Торопчин, Фёдор Дмитриев и Дарина Шмидт решили осовременить и переосмыслить изданную в 60-х сказку, поэтому отправили в удивительную страну не Элли из «Волшебника Изумрудного города», а её внучку - представительницу другого поколения, которая носит кеды, подворачивает штаны и, скорее всего, проводит много времени за компьютером. Последний факт подтверждает Тотошка (потомок и тезка того самого пса), который постоянно сравнивает приключения в Волшебной стране с компьютерной игрой, во всяком случае, до первой по-настоящему опасной ситуации. За актуальные шутки отвечает генерал дуболомов: он, в частности, путает Железного Дровосека с Железным Человеком.

«Урфин Джюс и его деревянные солдаты»: Жевуны революции

Однако мультфильм кинокомпании СТВ имеет расхождения с оригинальной повестью Волкова не только в деталях - сюжет книги основательно перепахали. Те, кто решит перед премьерой освежить в памяти старую сказку, не найдут в «Урфине», например, моряка Чарли Блека. Поступки и мотивация героев книги и фильма тоже разнятся: так, в повести девочка сама отправлялась на помощь друзьям, оказавшимся в плену у озлобленного диктатора Урфина Джюса, а Элли из мультфильма попадает в Волшебную страну случайно и сначала не собирается никого спасать, а хочет домой. Книжный Урфин Джюс с детства отличался сварливым характером, и злобный нрав передавался даже игрушкам его производства: от одного взгляда на них дети плакали и теряли сон. В мультфильме маленький Джюс - обыкновенный ребенок, просто с ним никто не хотел играть, никто его не любил. Создатели мультфильма сначала вроде бы собираются рассказать фрейдистскую историю про отпечаток детских травм на жизни тирана, но потом бросают эту затею и сразу переходят к волшебному порошку, дуболомам, осаде Изумрудного города и прочей движухе. Как вы, вероятно, догадались, финал мультфильма тоже отличается от первоисточника.

Хорошая графика и красочные общие планы дополняют друг друга. Красиво смотрятся сцены праздника жевунов, красные маки, колышущиеся на подступах к Изумрудному городу, матовое освещение подземного хода в темницу. Некоторые образы очень похожи на знаменитые иллюстрации Леонида Владимирского к повести Волкова (Страшила в зелёном парадном костюме, сам Урфин с длинным носом и густыми бровями), другие – выполнены в неестественных ядовитых тонах: например, медведь - фиолетовый.

«Урфин Джюс и его деревянные солдаты»: Жевуны революции

К сожалению, ни работа художников, ни знакомые голоса Константина Хабенского и Сергея Шнурова не компенсируют слабость сценария. История Урфина прописана небрежно, будто между его детством и открытием оживляющего порошка ничего особенного не произошло. Те, кто не читал или запамятовал повесть Волкова, с трудом поймут, кто такие жевуны и в чём их отличие от жителей Изумрудного города.

Создатели мультфильма старались показать диктатуру в отдельно взятой Волшебной стране с юмором, но вышло несмешно. Хотя некоторые выражения из «Урфина» имеют шансы стать крылатыми («Кто не все – того накажем!»). В целом, мультфильм получился проходной: при всей яркости, как фиолетовый медведь, озвученный Дмитрием Дюжевым, «Урфин Джюс» не оживает без волшебного порошка.

«Урфин Джюс и его деревянные солдаты»


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Урфин Джюс и его деревянные солдаты

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«Урфин Джюс и его деревянные солдаты»: Жевуны революции фотографии
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты»: Жевуны революции фотографии
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты»: Жевуны революции фотографии
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты»: Жевуны революции фотографии
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