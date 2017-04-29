«Моя девушка - монстр»: Страшная сила

Потеряв работу, взлохмаченная и татуированная Глория (Энн Хэтэуэй) перераспределяет освободившуюся энергию на вечеринки и начинает частенько возвращаться домой засветло и подшофе. Её педантичный до раздражения бойфренд Тим (Дэн Стивенс) после очередного диалога с пробирающейся на цыпочках в квартиру девушкой закатывает глаза и предлагает ей съехать. Нагрузившись двумя чемоданами (один с вещами, второй - с накопившимися разочарованиями), Глория возвращается из Нью-Йорка в небольшой городок в Нью-Джерси, где выросла.
Там она встречает школьного приятеля Оскара (Джейсон Судейкис), который малую родину не покидал, содержит паб покойного отца и всячески, даже слишком покровительственно, пытается Глорию поддержать. Ни с того, ни с сего притаскивает в её пустынный дом сначала плазму, потом диван, а на десерт предлагает работу официанткой. Всё равно Глория каждый вечер выпивает с ним и его приятелями (пугливый качок Остин Стоуэлл и обаятельно-придурковатый Тим Блейк Нельсон), а так еще и деньги будет получать. Пока у Глории дела, кажется, идут в гору, в Сеуле каждую ночь бесчинствует огромный монстр, который появляется из ниоткуда, шумно проходит по улице и пропадает в никуда. Глория сначала просто переживает за пострадавших корейцев, а потом обнаруживает, что новоявленное кайдзю не только знакомо чешет голову, но и вообще она и есть.
Испанец Начо Вигалондо, дебютировавший десять лет назад сай-фаем «Временная петля», придумал фильм, в который легко влюбиться по одному синопсису. Проблемы нью-йоркской девушки таинственным образом превращаются в забавную рогатую годзиллу, которую зачем-то занесло в Сеул. «Моя девушка - монстр» (в оригинале Colossal) комфортно чувствовала бы себя и в формате оригинального анекдота, но Вигалондо умудряется одной рукой ловко смешивать, казалось бы, не самые подходящие друг другу жанры (кайдзю-фильм и мелодраму), а второй - на уровне мелочей превращать праздник непослушания в четко артикулированное высказывание.
Colossal легко свести к остроумной и обаятельной истории про девушку, переживающую внутренний кризис, сформированный высокими требованиями к себе и волнениями в информационном поле. Однако Начо Вигалондо поверяет каждую сцену не только психологией и комедийным запалом, но и пресловутым духом времени. Глорию окружают исключительно малоприятные мужчины - жесткий контроль, избыточная забота, наркоман и нюня, а история с кайдзю критикует внешнюю политику США, попутно проходясь по матерым обывателям, которых ничего, кроме родного угла, не интересует. В сущности, «Девушка» демонстрирует, как обиженный на весь свет маленький человек готов опосредованно превращать в ад жизнь других - хоть соседки, хоть людей, отделенных несколькими часовыми поясами.
С такой ловко сконструированной безделицей (на первый взгляд) есть лишь одна закавыка: почитатели чеширской улыбки и сумасшедшей органики Энн Хэтэуэй, приятного комедианта Джейсона Судейкиса и блокбастеров про кайдзю редко встречаются внутри одного человека. Тем хуже, разумеется, для тех, кто тщетно борется за жанровую чистоту: такой переливающийся микс не часто оказывается в прокате и приплывает, как правило, с берегов Испании.
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