Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Моя девушка - монстр»: Страшная сила

Рецензии на фильмы >>
29 апреля 2017
Алкоголизм Энн Хэтуэй заставляет гигантского монстра громить Сеул

«Моя девушка - монстр»: Страшная сила

Потеряв работу, взлохмаченная и татуированная Глория (Энн Хэтэуэй) перераспределяет освободившуюся энергию на вечеринки и начинает частенько возвращаться домой засветло и подшофе. Её педантичный до раздражения бойфренд Тим (Дэн Стивенс) после очередного диалога с пробирающейся на цыпочках в квартиру девушкой закатывает глаза и предлагает ей съехать. Нагрузившись двумя чемоданами (один с вещами, второй - с накопившимися разочарованиями), Глория возвращается из Нью-Йорка в небольшой городок в Нью-Джерси, где выросла.

Там она встречает школьного приятеля Оскара (Джейсон Судейкис), который малую родину не покидал, содержит паб покойного отца и всячески, даже слишком покровительственно, пытается Глорию поддержать. Ни с того, ни с сего притаскивает в её пустынный дом сначала плазму, потом диван, а на десерт предлагает работу официанткой. Всё равно Глория каждый вечер выпивает с ним и его приятелями (пугливый качок Остин Стоуэлл и обаятельно-придурковатый Тим Блейк Нельсон), а так еще и деньги будет получать. Пока у Глории дела, кажется, идут в гору, в Сеуле каждую ночь бесчинствует огромный монстр, который появляется из ниоткуда, шумно проходит по улице и пропадает в никуда. Глория сначала просто переживает за пострадавших корейцев, а потом обнаруживает, что новоявленное кайдзю не только знакомо чешет голову, но и вообще она и есть.

«Моя девушка - монстр»: Страшная сила

Испанец Начо Вигалондо, дебютировавший десять лет назад сай-фаем «Временная петля», придумал фильм, в который легко влюбиться по одному синопсису. Проблемы нью-йоркской девушки таинственным образом превращаются в забавную рогатую годзиллу, которую зачем-то занесло в Сеул. «Моя девушка - монстр» (в оригинале Colossal) комфортно чувствовала бы себя и в формате оригинального анекдота, но Вигалондо умудряется одной рукой ловко смешивать, казалось бы, не самые подходящие друг другу жанры (кайдзю-фильм и мелодраму), а второй - на уровне мелочей превращать праздник непослушания в четко артикулированное высказывание.

Colossal легко свести к остроумной и обаятельной истории про девушку, переживающую внутренний кризис, сформированный высокими требованиями к себе и волнениями в информационном поле. Однако Начо Вигалондо поверяет каждую сцену не только психологией и комедийным запалом, но и пресловутым духом времени. Глорию окружают исключительно малоприятные мужчины - жесткий контроль, избыточная забота, наркоман и нюня, а история с кайдзю критикует внешнюю политику США, попутно проходясь по матерым обывателям, которых ничего, кроме родного угла, не интересует. В сущности, «Девушка» демонстрирует, как обиженный на весь свет маленький человек готов опосредованно превращать в ад жизнь других - хоть соседки, хоть людей, отделенных несколькими часовыми поясами.

С такой ловко сконструированной безделицей (на первый взгляд) есть лишь одна закавыка: почитатели чеширской улыбки и сумасшедшей органики Энн Хэтэуэй, приятного комедианта Джейсона Судейкиса и блокбастеров про кайдзю редко встречаются внутри одного человека. Тем хуже, разумеется, для тех, кто тщетно борется за жанровую чистоту: такой переливающийся микс не часто оказывается в прокате и приплывает, как правило, с берегов Испании.

«Моя девушка - монстр» в прокате с 27 апреля.


версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Время первых», восьмой «Форсаж» и ещё 12 фильмов апреля
20 фильмов весны: Король Артур и рыцари российского проката
Поиск по меткам
Алексей ФилипповАмериканское киноЖенщины
персоны
Тим Блэйк НельсонДэн СтивенсОстин СтоуэллДжейсон СудейкисЭнн Хэтэуэй
фильмы
Временная петляМоя девушка - монстр

фотографии >>
«Моя девушка - монстр»: Страшная сила фотографии
«Моя девушка - монстр»: Страшная сила фотографии
«Моя девушка - монстр»: Страшная сила фотографии
«Моя девушка - монстр»: Страшная сила фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Винод Кханна
27 апреля ушёл из жизни индийский актёр Винод Кханна.
Джонатан Демми
26 апреля ушёл из жизни голливудский режиссёр Джонатан Демми.
Надежда Батурина
25 апреля ушла из жизни актриса Надежда Батурина.
Валерий Гурьянов
24 апреля ушёл из жизни режиссёр Валерий Гурьянов.
Казимир Лиске
24 апреля скончался актёр Казимир Лиске.

День рождения >>

Светлана Аманова
Михаил Вассербаум
Михаил Данилов
Павел Делонг
Кирилл Запорожский
Алексей Комашко
Татьяна Митрушина
Владислав Павлов
Лариса Удовиченко
Дэниэл Дэй-Льюис
Ричард Карлсон
Мишель Пфайффер
Жан Рошфор
Ума Турман
Селести Холм
Станислава Целиньская
все родившиеся 29 апреля >>

Афиша кино >>

Затмение
мистика, приключения, фэнтези
Россия, 2016
Никита Кожемяка
приключения, сказка
Украина, Андорра, 2016
Перестрелка
боевик, драма, криминальный фильм
Великобритания, Франция, 2016
Видели ночь
комедия
США, 2017
Затерянный город Z
биография, боевик, приключения
США, 2016
Идеаль
комедия, экранизация
Франция, 2016
Моя девушка - монстр
боевик, комедия, научная фантастика
Испания, Канада, 2016
Обещание
драма, исторический фильм, триллер
Испания, США, 2016
Секретный агент
боевик, триллер
Великобритания, 2017
Спасти Пушкина
детский фильм, комедия
Россия, 2017
Сфера
драма, научная фантастика, триллер
США, ОАЭ, 2017
Я и ты
драма, комедия
Франция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью