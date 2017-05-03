Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Рок Дог»: Не лает, не кусает, но как отжигает

Рецензии на фильмы >>
3 мая 2017
Китайский ответ «Зверопою»

«Рок Дог»: Не лает, не кусает, но как отжигает

Молодой тибетский мастиф Боуди из поселка Снежная Гора ежедневно стережет овец вместе с отцом, имеющим магическую силу: старый пес может бить волков прицельным синим огнем. У отпрыска такие фокусы не получаются, а все потому, что душа к сторожевому делу никак не лежит - парень больше всего на свете любит музыку. Но на музицирование в деревне отец наложил запрет, как и на другие виды деятельности, отвлекающие от работы. Однажды Боуди находит радиоприемник, и экзотические звуки пробуждают в нем бурю эмоций и подталкивают устроить подростковый бунт. Мастиф танцует и поет под неслыханные мелодии, а затем крадет из сарая самодельную гитару и сам пытается сочинять песни. Отец в ярости, но сын уже принял решение: он отправится в Рок Парк, найдет рок-звезду Ангуса Скаттергуда, чьи песни его поразили, и возьмет у него уроки музыки, чтобы стать таким же, как он. Пёс следует за мечтой, а за ним - банда волков, желающая поймать мальчишку и выведать слабые места в обороне Снежной Горы.

В то же время стареющий бог рок-н-ролла Ангус Скаттергуд - тощий белый кот в темных очках и штанах в облипку - испытывает творческий кризис и уже вторую неделю пишет новый сингл: мелодия не рождается, продюсеры поторапливают. Спустившись с гор, Боуди знакомится с уличными музыкантами Рок Парка, а затем с наивной дерзостью вторгается в покои рок-звезды, раздраженной творческой потенцией и огородившейся от многочисленных фанатов забором под напряжением. Не сразу, но все же Ангус обращает внимание на талантливого самородка, и Боуди предстоит не только записать новую песню с кумиром, но и невольно испытать любимца публики «на вшивость», а затем, вместе с новыми друзьями, защитить от бандитов-волков родную деревню.

«Рок Дог»: Не лает, не кусает, но как отжигает

Основанный на графическом романе китайского рок-музыканта Чжэн Цзюна «Тибетский мастиф-рокер», «Рок Дог» - один из самых дорогих фильмов, когда-либо сделанных в Китае. Его полностью финансировала студия, владеющая также сетью китайских кинотеатров, но создавался фильм в Соединенных Штатах - полностью на английском языке, руками американских аниматоров под руководством режиссера Эша БрэннонаЛови волну!», «История игрушек 2»). Оригинальную версию озвучивали Люк Уилсон, Эдди Иззард, Дж.К. Симмонс, Сэм Эллиотт и другие актеры. Фильм выпустили в Китае прошлым летом, где он эпически провалился в прокате, собрав при бюджете в 410 миллионов юаней (60 миллионов долларов) всего 40 миллионов, что дало повод многим местным дистрибуторам-патриотам категорично высказаться на тему «все зло от копродукции». Тем не менее фильм закупили для проката 14 стран, да и американские зрители остались вполне довольны результатом.

Анимация получилась приличной, но довольно заурядной, а если сравнивать с богато проработанными антропоморфными мирами «Зверополиса» и «Зверопоя», то нельзя не заметить, насколько в «Рок Доге» беднее и фактура, и композиция, а еще - явный недостаток выразительных деталей. Визуально здесь не хватает не только зрительных акцентов, но также контекста и продуманности. Предметы не всегда хорошо сочетаются друг с другом и вызывают вопросы: так, в огромной резиденции Ангуса прислуживает добродушный и молчаливый робот-Валли, а дом защищен от назойливых поклонников с помощью хитроумных технологий, при этом рок-звезда пользуется мобильным телефоном дизайна из начала нулевых годов, а песни вообще записывает на пленочные аудиокассеты.

«Рок Дог»: Не лает, не кусает, но как отжигает

Из любопытных особенностей стоит отметить, как ловко авторы синтезируют западные и восточные артефакты, смешивая тибетскую (мудрый Як, похожий на буддийского ламу) и китайскую (еда палочками, вывески с иероглифами) культуру и современную европейскую музыку в стиле брит-рок и фолк-рок. Впрочем, собственно музыки в фильме немного. Здесь звучат фрагменты песни Radiohead и одна оригинальная композиция, в русском переводе исполненная Никитой Пресняковым, который также и озвучил Боуди. Русский голос Ангуса – Николай Фоменко.

«Рок Дог» - идеальный семейный фильм, если нет никаких других вариантов. Он не заслуживает упоминания в курсах по истории анимации, и все же это вполне безобидное кино с понятными детям выводами. «Найди себя», «будь таким, какой ты есть», «не бойся рисковать», «поступай порядочно по отношению к другим» - вот те азбучные истины, которые преподносит картина. Увы, при этом ей больше всего не хватает юмора и вдохновения - той самой страсти, «огня в себе», о котором она ненавязчиво повествует.

«Рок Дог» в прокате с 4 мая.


версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Азиатское киноАмериканское киноАнимацияЕкатерина Визгаловаживотные
персоны
Эдди ИззардНикита ПресняковДжей Кэй СиммонсЛюк УилсонНиколай ФоменкоСэм Эллиотт
фильмы
ЗверопойЗверополисЛови волну!Рок-дог

фотографии >>
«Рок Дог»: Не лает, не кусает, но как отжигает фотографии
«Рок Дог»: Не лает, не кусает, но как отжигает фотографии
«Рок Дог»: Не лает, не кусает, но как отжигает фотографии
«Рок Дог»: Не лает, не кусает, но как отжигает фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Анатолий Алексин
1 мая скончался писатель Анатолий Алексин.
Геннадий Поляков
29 апреля ушёл из жизни актёр Геннадий Поляков.
Пётр Мороз
27 апреля ушёл из жизни актёр Пётр Мороз.
Винод Кханна
27 апреля ушёл из жизни индийский актёр Винод Кханна.

День рождения >>

Наталья Андрейченко
Ксения Качалина
Данила Козловский
Фёдор Никитин
Кирилл Полухин
Ирина Ракшина
Наталья Рычагова
Слава Степанян
Александра Харитонова
Рената Блюме
Иржина Богдалова
Витольд Дембицкий
Лоредана Нушяк
Массимо Раньери
Эва Салацкая
Леопольдо Триесте
все родившиеся 3 мая >>

Афиша кино >>

Рок-дог
музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Китай, США, 2015
Любовь и страсть. Далида
биография, драма, музыкальный фильм
Франция, Италия, 2016
Однажды в Германии
исторический фильм, комедия
Бельгия, Германия, Люксембург, 2017
Стражи Галактики 2
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2017
Три дня до весны
военный фильм, детектив
Россия, 2017
Затмение
мистика, приключения, фэнтези
Россия, 2016
Спасти Пушкина
детский фильм, комедия
Россия, 2017
Никита Кожемяка
приключения, сказка
Украина, Андорра, 2016
Обещание
драма, исторический фильм, триллер
Испания, США, 2016
Моя девушка - монстр
боевик, комедия, научная фантастика
Испания, Канада, 2016
Перестрелка
боевик, драма, криминальный фильм
Великобритания, Франция, 2016
Я и ты
драма, комедия
Франция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью