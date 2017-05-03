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«Рок Дог»: Не лает, не кусает, но как отжигает

Новости кино

Второй сезон «Очень странных дел» будет мрачнее первого

Финн Вулфард и Гатен Матараццо поведали о том, что зрителей ожидает в продолжении популярного сериала.