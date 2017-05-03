«Рок Дог»: Не лает, не кусает, но как отжигает

Молодой тибетский мастиф Боуди из поселка Снежная Гора ежедневно стережет овец вместе с отцом, имеющим магическую силу: старый пес может бить волков прицельным синим огнем. У отпрыска такие фокусы не получаются, а все потому, что душа к сторожевому делу никак не лежит - парень больше всего на свете любит музыку. Но на музицирование в деревне отец наложил запрет, как и на другие виды деятельности, отвлекающие от работы. Однажды Боуди находит радиоприемник, и экзотические звуки пробуждают в нем бурю эмоций и подталкивают устроить подростковый бунт. Мастиф танцует и поет под неслыханные мелодии, а затем крадет из сарая самодельную гитару и сам пытается сочинять песни. Отец в ярости, но сын уже принял решение: он отправится в Рок Парк, найдет рок-звезду Ангуса Скаттергуда, чьи песни его поразили, и возьмет у него уроки музыки, чтобы стать таким же, как он. Пёс следует за мечтой, а за ним - банда волков, желающая поймать мальчишку и выведать слабые места в обороне Снежной Горы.
В то же время стареющий бог рок-н-ролла Ангус Скаттергуд - тощий белый кот в темных очках и штанах в облипку - испытывает творческий кризис и уже вторую неделю пишет новый сингл: мелодия не рождается, продюсеры поторапливают. Спустившись с гор, Боуди знакомится с уличными музыкантами Рок Парка, а затем с наивной дерзостью вторгается в покои рок-звезды, раздраженной творческой потенцией и огородившейся от многочисленных фанатов забором под напряжением. Не сразу, но все же Ангус обращает внимание на талантливого самородка, и Боуди предстоит не только записать новую песню с кумиром, но и невольно испытать любимца публики «на вшивость», а затем, вместе с новыми друзьями, защитить от бандитов-волков родную деревню.
Основанный на графическом романе китайского рок-музыканта Чжэн Цзюна «Тибетский мастиф-рокер», «Рок Дог» - один из самых дорогих фильмов, когда-либо сделанных в Китае. Его полностью финансировала студия, владеющая также сетью китайских кинотеатров, но создавался фильм в Соединенных Штатах - полностью на английском языке, руками американских аниматоров под руководством режиссера Эша Брэннона («Лови волну!», «История игрушек 2»). Оригинальную версию озвучивали Люк Уилсон, Эдди Иззард, Дж.К. Симмонс, Сэм Эллиотт и другие актеры. Фильм выпустили в Китае прошлым летом, где он эпически провалился в прокате, собрав при бюджете в 410 миллионов юаней (60 миллионов долларов) всего 40 миллионов, что дало повод многим местным дистрибуторам-патриотам категорично высказаться на тему «все зло от копродукции». Тем не менее фильм закупили для проката 14 стран, да и американские зрители остались вполне довольны результатом.
Анимация получилась приличной, но довольно заурядной, а если сравнивать с богато проработанными антропоморфными мирами «Зверополиса» и «Зверопоя», то нельзя не заметить, насколько в «Рок Доге» беднее и фактура, и композиция, а еще - явный недостаток выразительных деталей. Визуально здесь не хватает не только зрительных акцентов, но также контекста и продуманности. Предметы не всегда хорошо сочетаются друг с другом и вызывают вопросы: так, в огромной резиденции Ангуса прислуживает добродушный и молчаливый робот-Валли, а дом защищен от назойливых поклонников с помощью хитроумных технологий, при этом рок-звезда пользуется мобильным телефоном дизайна из начала нулевых годов, а песни вообще записывает на пленочные аудиокассеты.
Из любопытных особенностей стоит отметить, как ловко авторы синтезируют западные и восточные артефакты, смешивая тибетскую (мудрый Як, похожий на буддийского ламу) и китайскую (еда палочками, вывески с иероглифами) культуру и современную европейскую музыку в стиле брит-рок и фолк-рок. Впрочем, собственно музыки в фильме немного. Здесь звучат фрагменты песни Radiohead и одна оригинальная композиция, в русском переводе исполненная Никитой Пресняковым, который также и озвучил Боуди. Русский голос Ангуса – Николай Фоменко.
«Рок Дог» - идеальный семейный фильм, если нет никаких других вариантов. Он не заслуживает упоминания в курсах по истории анимации, и все же это вполне безобидное кино с понятными детям выводами. «Найди себя», «будь таким, какой ты есть», «не бойся рисковать», «поступай порядочно по отношению к другим» - вот те азбучные истины, которые преподносит картина. Увы, при этом ей больше всего не хватает юмора и вдохновения - той самой страсти, «огня в себе», о котором она ненавязчиво повествует.
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