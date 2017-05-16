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«Голос из камня»: Мать драконов против призраков

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16 мая 2017
Неудачная готика с Эмилией Кларк

«Голос из камня»: Мать драконов против призраков

Италия 50-х годов. Талантливая медсестра-самоучка Верена (Эмилия Кларк), умеющая работать с детьми, приезжает на старинную виллу для того, чтобы ухаживать за мальчиком Якобом (Эдвард Дринг). Он перестал разговаривать, дав обет молчания своей умирающей матери Мальвине (Катерина Мурино), пообещавшей ему вернуться, когда настанет время. Все немногочисленные обитатели особняка - и отец мальчика (Мартон Чокаш), и потомственный слуга Алессио (Ремо Джироне) - уверены, что Якоб при помощи камня может слышать свою мать. В конце концов эта уверенность передаётся Верене, и она начинает подозревать, что дух Мальвины существует на самом деле.

«Голос из камня» Эрика Д. Хауэлла - типичный представитель готического жанра, поставленный на сей раз по роману итальянского писателя Сильвио Раффо. Следовательно, здесь обязательно присутствуют таинственная усадьба, замкнутый хозяин дома и, конечно же, невидимое, но ощущаемое всеми фибрами души привидение. Вот только не хватает обязательной для сюжета загадки, поскольку нам ещё в прологе сообщают о призраке, да и развязка легко угадывается за якобы случайными фразами и событиями.

«Голос из камня»: Мать драконов против призраков

Сложно сказать, почему Хауэллу, снявшему до этого пару короткометражек и никому неизвестную ленту «От рая до ада» (в соавторстве с Кристофером Табером), продюсеры доверили взяться за такой непростой жанр, как готическая мистика, в которой особое место занимают строго выверенная атмосфера иррационального и определённая доля недосказанности. Режиссёру ничего из этого не удалось передать, зато он насладился и дал насладиться остальным аппетитными формами Эмилии Кларк, для которой после «Игры престолов» раздевание, похоже, представляется актёрским почерком. Не нова для неё и роль сиделки, если вспомнить прошлогоднюю мелодраму «До встречи с тобой».

Кино изобилует всеми возможными штампами и заимствованиями. Упоминаются здесь и ситуации, описанные Эдгаром Алланом По (рассказ про замурованного кота). В наличии и призрак, которого никто не видит, кроме одного из персонажей (какого именно, легко догадаться). И человеческое тело, используемое как филактерия. Но апофеозом предсказуемости стала финальная песня в исполнении Эми Ли, солистки известной готик-метал-группы Evanescence. Впрочем, если бы создатели и обошлись без этого банального хода, то лента от этого ничего бы не выиграла - настолько всё примитивно и неинтересно (за исключением, разумеется, обнажённого тела Кларк).

«Голос из камня»: Мать драконов против призраков

Хауэллу, наверняка, очень импонировала идея переплюнуть «Других» и «Шестое чувство», но отсутствие таланта и, главное, непонимание законов жанра сослужили ему плохую службу. Не помогает ленте и ассоциация с «Голосом монстра» - картина Хуана Антонио Байоны выигрывает не только по части мрачности и атмосферы, но и по степени мастерства постановщика. Впрочем, некоторым актёрам (Ремо Джироне, Лизе Гастони) удалось сгладить скверное впечатление от этого скучного зрелища, но ненамного. А Эмилии Кларк всё-таки следует поменьше работать бровями - эта очаровательная некогда особенность уже не работает.

«Голос из камня» в прокате с 18 мая


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«Голос из камня»: Мать драконов против призраков фотографии
«Голос из камня»: Мать драконов против призраков фотографии
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