Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Чужой: Завет»: Почему Ридли Скотт идет верной дорогой

Рецензии на фильмы >>
17 мая 2017
Ветхозаветный космо-хоррор с двумя Майклами Фассбендерами

«Чужой: Завет»: Почему Ридли Скотт идет верной дорогой

2104 год. После миссии «Прометей» прошло десять лет. Корабль «Завет», фаршированный двумя тысячами колонистов, направляется на пригодную для жизни планету, но меняет курс, получив сигнал SOS (в этой роли песня Джона Денвера). В экстренном пробуждении гибнет капитан (вы удивитесь), и командование принимает набожный мужчина Орам (Билли Крадап), желающий доказать, что умеет принимать взвешенные решения. Планета, откуда отправлен сигнал, напоминает Землю, только здесь птицы не поют, звери не бегают, насекомые не жужжат. Специалист по терраформингу Дэниэлс (Кэтрин Уотерстон) подозревает неладное, но Орам тщеславно намерен войти в историю больших космических открытий как Моисей, показавший землянам планету обетованную. Спасательная миссия перерастает в разведку, которая обнаруживает одинокого и заросшего синтетика Дэвида (Майкл Фассбендер). И еще кое-что опасное.

Пять лет назад Ридли Скотт выпустил первый приквел к «Чужому» (всего запланировано четыре) - размашистый сай-фай «Прометей», говоривший на языке античных трагедий и намекавший, что у человечества и ксеноморфов близкие корни. Картина подверглась незаслуженному остракизму: богоискательную фантастику Скотта обвиняли в эксплуатации образа Чужого и пренебрежению к человеческим характерам. Лучше всех действительно прописали андроида Дэвида, остальные персонажи выполняли по большей части роль древнегреческого хора. «Чужой: Завет» продолжает щелкать человеческий нарциссизм по носу: экипаж корабля вновь выступает на подтанцовке у вечно голодного инопланетянина и страдающего кризисом самоидентификации андроида. Сменилась лишь интонация: мифологическая патетика уступила место ветхозаветному мраку (не без пафоса, конечно). Человеку (по обе стороны экрана) тут отведена лишь роль наблюдателя: ящик Пандоры открыт, дальше будут действовать животный и искусственный интеллекты.

«Чужой: Завет»: Почему Ридли Скотт идет верной дорогой

Вышеозначенную дихотомию Скотт и сценарист Дэн О’Бэннон закодировали еще в «Чужом»: вынесенное в название словечко стало синонимом ксеноморфа, но есть и популярная теория, что «чужой» на корабле - хитроумный синтетик Эш (Йен Холм). Alien 1979 года не случайно считается «абсолютным произведением», открытым к многочисленным интерпретациям: тут тебе и социальный комментарий, и фрейдистское раздолье, и космо-хоррор. Сиквелы, несмотря на именитых режиссеров, этой многослойностью последовательно разбрасывались, и к выходу «Прометея» ксеноморф стал совсем уж чучелом для боевиков категории «Б» (о чём принято забывать в запальчивых сравнениях приквела с оригиналом). В новой дилогии Скотт фокусируется не столько на первобытном страхе добычи (перед охотником-ксеноморфом), сколько на страхе цивилизационном - ужасе перед своим высокоинтеллектуальным созданием, которое может выйти из-под контроля. И олицетворением этого трепета оказывается синтетик Дэвид - последняя модель, наделенная свободой воли (для сравнения в кадре возникает новейший, более покладистый андроид Уолтер, также сыгранный Фассбендером).

Рассуждая про эволюцию искусственного интеллекта, Скотт выбирает подчеркнуто старинные метафоры, но значительно обновляет дизайн и видеоряд франшизы. Приквелы к «Чужому» отличаются масштабом, обилием воздуха в кадре, тревожной тусклостью и эппловским отсутствием углов. Узнаваемая стерильность новых технологий сталкивается с хтоническим мраком - и «Завет» оказывается самой жестокой частью в истории франшизы, не брезгующей использовать через запятую приёмы из слэшеров и библейские отсылки, фолк Джона Денвера и оперу Вагнера. Устаревшего разделения на «высокое» и «низкое» для Скотта вообще не существует: оно попросту бессмысленно в мире, где уже произошла встреча с создателем (и он, надо думать, скончался). Не стремится он и к навязчивой игре в ностальгию, и коленопреклонению перед прибыльным подростковым рейтингом PG-13 (в отличие от, скажем, растущей вселенной «Звездных войн»). С любимыми бюджетами Скотт остается не только ремесленником, снимающим по фильму в год, и визионером, способным придумать запоминающуюся сцену, но и бескомпромиссным автором. Спасибо, что чужой.

«Чужой: Завет» в прокате с 18 мая.


версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Сиквел «Стражей Галактики», новый «Чужой» и еще 10 фильмов мая
20 фильмов весны: Король Артур и рыцари российского проката
Поиск по меткам
Алексей ФилипповАмериканское киноприквелсиквелФильмы про космосХоррор
персоны
Билли КрадапРидли СкоттКэтрин УотерстонМайкл ФассбендерЙен Холм
фильмы
ПрометейЧужойЧужой: Завет

фотографии >>
«Чужой: Завет»: Почему Ридли Скотт идет верной дорогой фотографии
«Чужой: Завет»: Почему Ридли Скотт идет верной дорогой фотографии
«Чужой: Завет»: Почему Ридли Скотт идет верной дорогой фотографии
«Чужой: Завет»: Почему Ридли Скотт идет верной дорогой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Арво Кукумяги
16 мая ушёл из жизни актёр Арво Кукумяги.
Олег Видов
16 мая ушёл из жизни актёр Олег Видов.
Зоя Толбузина
15 мая ушла из жизни актриса Зоя Толбузина.
Андрей Зай
15 мая ушёл из жизни актёр Андрей Зай.
Александр Парошин
15 мая ушёл из жизни актёр Александр Парошин.
Ирина Карташёва
14 мая ушла из жизни актриса Ирина Карташёва.
Юрий Шерстнёв
12 мая ушёл из жизни актёр Юрий Шерстнёв.

День рождения >>

Дмитрий Барков (II)
Дарья Бондаренко
Станислав Дужников
Алёна Ивченко
Александр Леньков
Денис Парамонов
Екатерина Редникова
Илья Рутберг
Марина Старых
Кэмерон Бэнкрофт
Жан Габен
Морин О'Салливан
Билл Пэкстон
Никки Рид
Крэйг Фергюсон
Деннис Хоппер
все родившиеся 17 мая >>

Афиша кино >>

Птица
мелодрама, музыкальный фильм
Россия, 2016
Чужой: Завет
научная фантастика, фильм ужасов
Великобритания, США, 2017
Голос из камня
драма, мистика, триллер, экранизация, эротика
Италия, США, 2017
Белое вино из Баббудойу
комедия
Италия, 2016
Время псов
боевик, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2017
Охотник с Уолл-стрит
драма, социальная драма
Канада, США, 2016
Париж подождёт
комедия, мелодрама
Великобритания, США, 2016
Танцовщик
биография, музыкальный фильм
Великобритания, Россия, США, Украина, 2016
Трио в перьях
приключения
Бельгия, Германия, Люксембург, Норвегия, США, 2017
Большой
драма, социальная драма
Россия, 2017
Меч Короля Артура
боевик, драма, приключения, фэнтези
Австралия, Великобритания, США, 2017
Прочь
мистика, фильм ужасов
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью