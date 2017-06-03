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«Жизнь кабачка»: Овощное рагу, или Рецепты счастья

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3 июня 2017
Трагическая история со счастливым концом

«Жизнь кабачка»: Овощное рагу, или Рецепты счастья

Как стать счастливым? Если в жизни наступила черная полоса? Если самые родные люди тебя бросили? Если ты лишился всего? И при этом ты всего лишь ребенок… Как стать счастливым?
Мультфильм «Жизнь кабачка» не из тех, чьими постерами обклеивают автобусные остановки. Скорее из тех, посмотрев на анонс которых, люди жмут кнопку «далее». Страна производства: Швейцария (да ладно, кому нужен швейцарский полнометражный мультфильм? Вот если бы часы или шоколад…) Техника: кукольная (хуже рекламы не придумать - вон по свежим соцопросам кукольную анимацию любят всего 13% населения). Возрастной рейтинг – 12+ (это еще и мультфильм для взрослых?) И, наконец, аннотация: «У девятилетнего мальчика Икара весьма странное прозвище и трагическая судьба. Он жил с матерью, но их жизнь не отличалась яркими событиями. После внезапной смерти мамы Икар остается совсем один и замыкается в себе. По закону несовершеннолетнего направляют в детский дом…» Так… где там кнопка «далее»? Определенно, это не то кино, за которым можно провести веселый семейный выходной с поп-корном и сладкой газировкой. Больше похоже на фильм из категории «кино не для всех».

«Жизнь кабачка»: Овощное рагу, или Рецепты счастья

«Жизнь кабачка» нужно посмотреть, чтобы убедиться в обратном. Все написанное – правда и в то же время нет. Да, основная страна производства Швейцария, но вторая страна – Франция, а режиссер Клод Барра – на самом деле гражданин мира. В полном метре «Кабачок» - его дебют, но до этого Барра сделал несколько призовых короткометражек, долго работал в Канаде, в общем, совсем не маргинальная фигура. Куклы в фильме – прекрасные. Современные технологии и авторский талант позволяют делать восхитительное кукольное кино, у которого мало общего с тем, что не любят 87% населения. И, к слову, только ради одних кукол мультфильм уже стоит посмотреть. Дело даже не в том, что они очаровательны и забавны (хотя они такие). Дело в том, какими гениальными актерами оказываются куклы в руках Барра – одно движение бровей, маленький жест, короткая реплика - и ты уже плачешь навзрыд. И да, поплакать и попереживать на «Кабачке» придется вдоволь. Не слишком событийный, фильм в то же время наполнен историями и сюжетами.

«Жизнь кабачка»: Овощное рагу, или Рецепты счастья

Он начинается с того, что главный герой, маленький мальчик с синими волосами, случайно, испугавшись возможного жестокого наказания и сделав неосторожный жест, убивает свою маму. После этого дядя-полицейский отвозит Икара («меня зовут Кабачок») в приют. Здесь – другие дети, странные, кажется, не очень дружелюбные. Лидер и заводила Симон задирается и дразнит Кабачка картошкой («Картошка ест картошку, похоже, парень каннибал, раз уж ты здесь, значит, родители тебя на рынке купили, а потом посмотрели – фуу, плохая картошка, на удобрение»). Тихая девочка Алиса, похоже, не в себе: она ничего не говорит, сидит, уткнувшись в тарелку, а когда обстановка накаляется, начинает исступленно стучать вилкой. Жубжуб все время ест…

«Жизнь кабачка»: Овощное рагу, или Рецепты счастья

Пройдет несколько дней и этот маленький чужой мир обернется к Кабачку другой стороной. Симону просто очень нужен друг, а Алиса никакая не странная, но с ней очень жестоко обошлись. Что уж говорить о Камилле – новой девочке, которая покоряет воображение Кабачка. У Камиллы веселый яркий характер, а в личном деле записана чудовищная трагедия.
В этом мире брошенных детей, чьи родители – наркоманы и преступники, сумасшедшие или просто бессовестные, обнаруживается столько человечности, солидарности, дружбы и любви, что моментами позавидуешь. Ведь еще ладно поддерживать друг друга, не давать друг друга в обиду и, не смотря ни на что, вместе веселиться… куда труднее – отпустить друзей в более счастливую жизнь, в семью, и порадоваться за них сквозь слезы собственной обездоленности.

«Жизнь кабачка»: Овощное рагу, или Рецепты счастья

«Жизнь кабачка» - забавный и трогательный, драматичный и, в тоже время, очень легкий, страшный и все же невероятно позитивный фильм о любви и дружбе, которые покрывают все. А как еще говорить о любви и дружбе? Ведь только те, кто по-настоящему одинок, могут понять истинный смысл человеческой близости, осознать, что только это и есть – путь к счастью.
Что же касается возрастного рейтинга… тут уж решать родителям. В фильме есть «словечки», есть обсуждения взрослых тем («У Рози будет ребенок . – Это из-за пиписьки мистера Поля»), есть разговоры о трагических событиях (об убийствах и самоубийствах), а также намеки на инцест (которые, впрочем, ребенок не поймет)… в общем, много такого, чего родители не любят, но ничего, с чем бы 7-8-летние дети не сталкивались, играя во дворе в компании сверстников.

«Жизнь кабачка» в прокате с 1 июня.


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«Жизнь кабачка»: Овощное рагу, или Рецепты счастья фотографии
«Жизнь кабачка»: Овощное рагу, или Рецепты счастья фотографии
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