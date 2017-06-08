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«Анна Каренина. История Вронского»: Карен Шахназаров закидывает чепец за мельницу благоразумия

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8 июня 2017
8 июня в широкий прокат выходит фильм Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского». Восьмисерийная телеверсия проекта была показана двумя месяцами ранее на канале Россия-1, вызвав оживлённые споры и критические отзывы зрителей. Кино-Театр.ру решил сравнить обе версии картины. Удалось ли режиссёру создать два непохожих фильма на одном материале — или, напротив, сохранить единство идеи в столь разной стилистике?

«Анна Каренина. История Вронского»: Карен Шахназаров закидывает чепец за мельницу благоразумия

Напомним, фильм снят по по роману «Анна Каренина», повести «На Японской войне» Льва Толстого и циклу «Рассказы о Японской войне» Викентия Вересаева. Во время русско-японской войны 1904-го года в госпитале встречаются повзрослевший Сергей Каренин (Кирилл Гребенщиков), ставший военврачом и поседевший полковник Алексей Вронский (Максим Матвеев), получивший лёгкое ранение. Мужчины вспоминают разрушившую их жизни трагическую историю гибели Анны Карениной, с момента которой прошло уже 30 лет.

Главным преимуществом киноверсии, безусловно, является качество звука и размер изображения. На большом экране видна вся королевская мощь киноконцерна «Мосфильм»: декорации, натурные съёмки, мельчайшие детали безупречных костюмов персонажей, уникальная работа со светом (во многих картинах, в том числе, в сцене бала были задействованы настоящие свечи). Масштабные эпизоды ленты — бал, скачки, опера, военные сражения — производят потрясающее впечатление, это лучшие сцены фильма.

«Анна Каренина. История Вронского»: Карен Шахназаров закидывает чепец за мельницу благоразумия

Что же касается сценария, то, несмотря на заявление режиссёра, что для фильма он был написан отдельно, здесь полностью повторяется сюжетная канва сериала, с концентрацией на ключевых героях — Анне, Вронском и Каренине. Именно и почти исключительно их — в отличие от сериала — мы и будем видеть на экране. Отсутствие персонажей второго плана никому не играет на руку. Лишённые быта и жизненных ситуаций, взаимодействий с родными и знакомыми, в которых раскрываются их характеры, главные герои становятся однотонными, тем более, что говорят друг с другом исключительно о своих чувствах. Особенно блекло выглядит Вронский, превратившийся в тихого безвольного влюбленного юношу. И в объеме, и в выразительности он проигрывает Каренину (Виталий Кищенко) и Анне (Елизавета Боярская), которым повезло, что у них остались темпераментные сцены и диалоги.

Из-за беспощадного монтажа и опущенных фрагментов фильм смотрится подборкой ряда событий, часто связанных между собой лишь прекрасной музыкой Юрия Потеенко. Восприятие ленты затрудняется, когда непросто понять время, место и суть происходящего. Так, например, Анна говорит Каренину, что не собирается прощаться с Вронским, уезжающим на службу в Ташкент. Следующий фрагмент, между тем, показывает их встречу. Вопросы возникают на ровном месте. Почему Вронский так переживает после падения на скачках? Куда так стремительно едет в чёрной карете Анна? Ответы зритель вынужден придумывать сам.

«Анна Каренина. История Вронского»: Карен Шахназаров закидывает чепец за мельницу благоразумия

И все же, удивительно, но фильм не выглядит скомканным пересказом сериала. Монтажными приёмами Шахназарову удалось добиться от полнометражной картины совершенно иного впечатления и даже смысла. Вспомним сериал. Его ключевой фразой было сердечное требование Вронского, его мольба, обращенная в маньчжурском эпизоде к женщине, неделями возившей с собой труп мужа-офицера: «Похороните его! Похороните его здесь и уезжайте.» Ведь вся тридцатилетняя жизнь Вронского после гибели Анны в сериале - суть история горевания, затянувшаяся мучительная попытка принятия факта её смерти и освобождение, следующее за его исповедью Сергею Каренину. История человека, ставшего жертвой чужой одержимости, страдающего от чувства вины и старающегося это осмыслить.

Последние кадры сериала — красивейший, неземной повтор прибытия поезда, совпадающий с мгновениями гибели Вронского в бою. В этом был высокий трагизм, и скорбь, и надежда, и упование на новую встречу в Вечности. Киноверсия же заканчивается просто батальной сценой, а ее ключевыми словами становится фраза Вронского «К чёрту похороны!». Залихватское отрицание смерти нивелирует трагедию и обедняет смыслы всей истории. Ведь и в неудавшейся любви, и в проигранной войне просто необходимо признать поражение. А времени на то, чтобы прочувствовать, обдумать, здесь нет: герои быстро живут, страдают и умирают; и то, и другое, и третье кажется одинаково странным и бесполезным. «Люблю» рифмуется с «убью», «люби» рифмуется с «умри», и над этим ухмыляются каменные лица китайских божков, уверенных, что всё это тлен, и никакой любви не существует.

«Анна Каренина. История Вронского» в прокате с 8 июня.


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«Анна Каренина. История Вронского»: Карен Шахназаров закидывает чепец за мельницу благоразумия фотографии
«Анна Каренина. История Вронского»: Карен Шахназаров закидывает чепец за мельницу благоразумия фотографии
«Анна Каренина. История Вронского»: Карен Шахназаров закидывает чепец за мельницу благоразумия фотографии
«Анна Каренина. История Вронского»: Карен Шахназаров закидывает чепец за мельницу благоразумия фотографии
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обсуждение >>
№ 4
Айвори   8.06.2017 - 19:04
Неужели непонятно, что фильм уже провалился. Зачем же его показывать на большом экране? читать далее>>
№ 3
рыжий кот рыжий кот   8.06.2017 - 16:55
... С нетерпением жду - ой, будет аншлаг или нет? читать далее>>
№ 2
тетя Мотя (Москва)   8.06.2017 - 16:47
Неужели пойдет народ в кинотеатр смотреть сие творение? читать далее>>
№ 1
Джон Доу (Скрэнтон)   8.06.2017 - 11:32
Бездарное "творение" читать далее>>
Всего сообщений: 4
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