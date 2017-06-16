Тачки 3: Счастливый проигрыш

Знаменитый Молния Маквин постарел. Его соперниками выступают молодые: более быстрые, более сильные, лучше тренированные. Маквин проигрывает гонку за гонкой, пока не попадает в аварию, в которой лишается былых лоска и уверенности в себе. Теперь, вернувшись в Радиатор Спрингз, он должен найти ответ на весьма непростой вопрос: что делать, если не можешь победить?
«Тачки» - самая выгодная франшиза студии Pixar. Несмотря на то, что по кассовым сборам фильмы этой серии уступают некоторым другим картинам студии (впрочем, всё равно велики), это с лихвой окупается мерчендайзингом: уже много лет Тачки остаются одним из самых востребованных в мире брендов (игрушки, одежда, кроссовки и масса других сопутствующих товаров). В такой ситуации от третьего уже по счету фильма (и это не считая «Самолетиков») многого не ждешь - обычно такие картины делаются скорее как рекламные ролики, чем как серьезное кино. Но команда Джона Лассетера не такова, чтобы халтурить. И «Тачки 3» - это действительно блестящий фильм: яркий, интересный, напряженный, возможно, лучший фильм серии.
После тех насыщенных перипетий (с кругосветными путешествиями и сложными интригами), на которых строились «Тачки 2» и «Самолетики», «Тачки 3» кажутся очень аскетичной лентой. История простая: стареющему спортсмену нужно выиграть гонки, иначе придется отказаться от любимого занятия и дела всей своей жизни. Однако почти с первых же кадров авторы дают понять, что победа действительно невозможна. Слишком уж не равны силы: новые машины, конкурирующие теперь с Молнией, превосходят его по всем показателям.
Маквин, разумеется, не сдается. Он тренируется на новых тренажерах, ищет мудрого наставничества, прибегает к разным неординарным методам тренировок - в общем, делает все то, что принято делать в подобных фильмах, однако, увы, это не приносит ошеломительного результата, и зрителям сразу понятно: ту самую, главную, ответственную, решающую гонку Маквину не выиграть.
История выглядит тем более пронзительно, что в ней слышится явственная личная нотка: команда Pixar давно в строю, и сегодня ее лидеру Джону Ласстеру (создателю франшизы «Тачки») уже 60 лет. Из них более 20 студия, считай, не знала поражений и, несмотря на свое декларативное пренебрежение к победе как таковой, бессменно оставалась лидером анимационной индустрии. И хотя признаков, что бессменная режиссерская команда Pixar сдает, пока не наблюдается, в то же время понятно: силы и творческая энергия не бесконечны.
Ответ, к которому приходит Молния Маквин, рифмуется с ответом, к которому приходит, очевидно, и сам Лассетер. «Тачки 3» - это режиссерский дебют художника и сторибордиста Брайана Фи, который до этого работал на нескольких фильмах (включая предыдущие «Тачки», а также «Рататуй» и «Валл-и»). «Тачки 3» - это несомненно Pixar нового поколения. Более энергичный, динамичный, фотореалистичный по дизайну, он в то же время базируется на незыблемых принципах старого Pixar, утверждающих королевское достоинство истории перед любыми спецэффектами. В отличие от милых, довольно малышовых первых «Тачек», новый сиквел - это настоящий гоночный фильм - с виртуозным монтажом, большим вниманием к разного рода спортивным и техническим элементам, не менее романтичный, но более современный по дизайну и кинематографии, пожалуй, первый из франшизы, который может понравиться не только младшим школьникам, но и вполне себе взрослым подросткам.
Одним словом, «Тачки 3» - это, несомненно, еще одна победа знаменитой студии и ее великолепной команды, которая поражает даже не столько своими режиссерскими и сценаристскими талантами, сколько невероятной мудростью. И «Тачки 3» - очередное тому подтверждение.
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