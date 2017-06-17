ревью

Рецензии на фильмы «Он и она»: Комические куплеты из супружеской жизни История любви писателя и студентки от начала до конца

Новости кино Юбилей Лючио Фульчи Культовому итальянскому режиссёру сегодня исполнилось бы 90 лет.

Новости кино Дюком Нюкемом заинтересовалась крупная киностудия А Borderlands превратится в единую киновселенную.

Новости кино Кевин Смит экранизирует граффити эпохи Второй мировой Режиссёр приступил к съёмкам альманаха ужасов «Здесь был Киллрой».

Рецензии на фильмы «Тачки 3»: Счастливый проигрыш Философский мультфильм об автомобильных гонках

Фестивальная колонка Зеркало-2017: Фотоальбом фестиваля XI Международный кинофестивалья им.Андрея Тарковского день за днем

Фестивальная колонка Кинотавр-2017: Про любовь и про нелюбовь. Сердечно-сосудистая трагикомедия Бориса Хлебникова Финал фестиваля. «Аритмия» с Александром Яценко и Ириной Горбачевой