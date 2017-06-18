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«Самокритика буржуазного пса»: А вы, друзья, как не садитесь - для коммунизма не годитесь

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18 июня 2017
Абсурдистская комедия про коммунизм, леваков и интеллектуалов

«Самокритика буржуазного пса»: А вы, друзья, как не садитесь - для коммунизма не годитесь

Молодой немецкий режиссер Юлиан (молодой немецкий режиссер Юлиан Радльмайер) живет на пособие и рассчитывает получить грант, чтобы снять фильм, а пока денег нет - отправляется на яблочную плантацию с прозаическим именем «Оклахома», устроенную по заветам коммунизма. С собой он зовет прекрасную Камиллу (Дераг Кэмпбелл) - американскую студентку, которую Юлиан приметил в музее и заманил под сень яблонь под предлогом работы над фильмом. Она подозревает, что это хипстерский метод зазвать девушку на свидание, Юлиан надеется, что Камилла не догадывается, но причудливым образом из этого действительно рождается фильм, когда грант всё-таки дают. Юлиан называет картину «В поисках счастья».

На плантации для сценария находятся самые разные характеры. Бывшие сотрудники Берлинской картинной галереи Хон и Санчо, лишившиеся работы из-за кражи в их смену Дюрера и огнетушителя. Молчаливый монах Франциск, двойник Франциска Ассизского - аскета и коммуниста, как полагает Хон, разглядывая картину в галерее. Недоверчивый и любящий побеждать Зураб. Они собирают яблоки, соревнуясь за корону лучшему в этом деле, а в свободное время обсуждают коммунизм, глобальный капитализм, русскую литературу и социальное неравенство. Обо всём этом Юлиан вспоминает в облике буржуазного пса, в которого он превратился после премьеры «В поисках счастья».

«Самокритика буржуазного пса»: А вы, друзья, как не садитесь - для коммунизма не годитесь

«Самокритику буржуазного пса» немецкий режиссер Юлиан Радльмайер, автор сценария и исполнитель главной роли, символично снял в возрасте Христа, и в нём он суммирует самоироничные замечания по поводу быта креативного левака-хипстера. Персонажи обсуждают Делёза и ГУЛАГ, права человека и коммунизм. За спиной у Радльмайера все хипстеры и леваки мирового кинематографа: Камилла похожа на музу раннего Годара Анну Карину, абсурдистские приключения Юлиана сочинены будто бы Бунюэлем образца «Скромного обаяния буржуазии», а рассуждения о русской литературе напоминают шутки из «Любви и смерти» Вуди Аллена.

«Самокритика» - это комедия идей, упакованная в советский жанр «выезд на картошку», где «второй хлеб» заменен яблоком - католическим символом знания, по совместительству - запретным плодом. Разумеется, производственной драмы тут всего ничего (впрочем, «кино о кино» тоже можно причислить к этому жанру), зато Радльмайер обильно боронит поле дискуссии по тем или иным актуальным вопросам, иронично представляя популярные точки зрения.

Тем не менее, его лента, при всей свежести, остроумии и самоироничности, местами напоминает философский кухонный спор, который рискует превратиться в монолог, интересный исключительно автору. И Радльмайер, умница, интеллектуал, переводчик Жака Рансьера и ассистент Вернера Шрётера, периодически эту грань переступает. Ощущая возможность такого исхода, он вставляет несколько реплик с показа «В поисках счастья», где, в частности, феминистка со спутницей обвиняют экранного Юлиана в сексизме (он средствами магического реализма спасает Камиллу от тюрьмы, бросая на произвол судьбы Хона и Санчо). Однако в безбрежном остроумии немца не нашлось места для персонажа, который встал бы и сказал, что режиссер-пёс - высоколобый зануда. Видимо, таких увидеть в кинозале Радльмайер не рассчитывает вовсе.

«Самокритика буржуазного пса» в прокате с 15 июня.


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«Самокритика буржуазного пса»: А вы, друзья, как не садитесь - для коммунизма не годитесь фотографии
«Самокритика буржуазного пса»: А вы, друзья, как не садитесь - для коммунизма не годитесь фотографии
«Самокритика буржуазного пса»: А вы, друзья, как не садитесь - для коммунизма не годитесь фотографии
«Самокритика буржуазного пса»: А вы, друзья, как не садитесь - для коммунизма не годитесь фотографии
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