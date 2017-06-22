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Рецензии на фильмы «Холодное танго»: И если есть на земле Чухрай, он здесь Пересильд, Мухаметов и Гармаш в драме про оккупацию Литвы

Лайфстайл Эмма Уотсон спрятала в Париже феминистские книги Образование должно быть бесплатным

Новости театра Мюзикл «Принцесса цирка» покажут в 100-й раз! 1 июля в Московском театре мюзикла состоится 100-й спектакль мюзикла «Принцесса цирка», премьера которого прошла 12 октября 2016 года. За это время постановку посмотрели более 80 000 зрителей!

Новости кино «Аббатство Даунтон» переедет в США Американские кинематографисты готовят полнометражную картину на основе известного британского телешоу.

Фестивальная колонка Аннеси-2017: Перекрестки анимации Ведущий анимационный фестиваль мира стремится вместить невместимое

Главная тема Виктору Цою – 55: Повлияло ли «Кино» на российское кино? Современные российские режиссеры о голосе поколения перестройки

Ролики фильмов "Движение вверх" Спортивная драма про баскетболистов от создателей "Легенды № 17.

Интервью Павел Руминов: «Мы живем в средневековье с айфоном» Самый раскрепощенный российский режиссер - о сексе в кино, сознательности, свободе и лжесвободе