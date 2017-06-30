«Гадкий я 3»: Да ты на брата моего посмотри!

Этим летом студия Illumination Entertainment решила порадовать зрителей новой историей о суперзлодее Грю и о его веселой семейке. На этот раз талантливейший из злодеев, некогда укравший целую Луну, окончательно сошел с тропы преступной жизни и теперь счастливо живет вместе с женой Люси и тремя приёмными дочерьми: Эдит, Марго и Агнес. Супружеская пара честно трудится в спецагентстве по борьбе с незаконной деятельностью, но последнее задание проваливает - опасному злодею по имени Бальтазар Брэтт удается благополучно сбежать, из-за чего новая начальница увольняет Грю и Люси. А тут еще и домашние проблемы - верные миньоны устраивают хозяину забастовку, стыдя его за то, что он стал примерным семьянином. «Злодейство уже не соблазнительно», - возражает Грю, но миньоны собирают вещи и уходят на поиски более опасной жизни.
Сложившаяся ситуация вгоняет главного героя в тоску, но тут объявляется неизвестный ранее брат близнец по имени Дрю, приглашает его на виллу во Франции и умоляет последовать семейной традиции: предпринять опасную авантюру и что-нибудь украсть. Грю смекает, что может убить сразу двух зайцев – сблизиться с братом и вернуть себе работу – только одним способом: схватить Бальтазара Брэтта и отобрать у того похищенный алмаз, самый большой в мире.
Мультфильм «Гадкий я 3» оказался в чуть более выигрышной позиции, чем предыдущая часть, получившая не очень лестные отзывы даже от ярых фанатов. Тут прибавились новая локация (французская провинция), появились новые герои и обнаружились скелеты в шкафу семейства Грю, про несчастное детство которого так толком до сих пор и не рассказали. При этом история не скомкана - каждому персонажу с их чаяниями уделено достаточно времени: Люси пытается стать хорошей матерью, Агнес грезит о живом единороге, Дрю, воспитанный отцом по прозвищу «Лысый ужас», мечтает продолжить его дело, кривляка Бальтазар Брэтт – получить власть над Голливудом, а Грю хочет всего лишь стабильности и покоя. Все сюжетные линии получат логическое завершение, каждому воздастся по заслугам, а миньоны, конечно, вернутся в самый напряженный момент, успев прежде поучаствовать в конкурсе «Голос» и посидеть в тюрьме.
Время в мире «Гадкого я» идет злодейски медленно: за семь лет, прошедшие с выхода первого фильма, умилительные приемные девочки не подросли ни на дюйм (хотя актрисы, озвучивающие их, вынуждены были передать эстафету более юным коллегам), а Грю продолжает носить все тот же длинный полосатый шарф. Обращать внимание на такую ерунду нет времени - работает отлаженный механизм классической голливудской драматургии: герой отчаивается, потом загорается новой надеждой, добивается результата, но поверженный негодяй снова берет верх, и исходящая от него угроза разрастается до баснословных размеров. Погони, драки, объятия и шутки - все по таймеру, и все работает.
Помимо внезапного брата, отметим довольно оригинального суперзлодея. Бальтазар Брэтт помешан на 80-х годах: занимается аэробикой, смотрит допотопные сериалы про роботов (вставка в трехмерную графику эпизода рукотворной кукольной анимации), коллекционирует кукол-роботов и сам мнит себя живым воплощением такой куклы, играет на электрогитаре, а обитает в огромном Кубике Рубика, насаженном на неприступный шпиль. А чего стоят его пародии на Майкла Джексона и супероружие, изготавливаемое из квадратиков розового бабл-гама?
В общем, с экшеном в «Гадком я 3» все в порядке – он разнообразный и увлекательный. Что же касается главного, то есть юмора (в самом деле, не за экшеном же люди идут на такое кино), то он на прежнем уровне и почти полностью отдан на откуп миньонам. Рискованные шутки для взрослых в ассортименте: миньоны танцуют канкан, устраивают беспредел в тюрьме, набивают себе на ягодицы наколки с черепами и бананами… Ну что же, о настроении взрослых пап, в конце-концов, кому-то же надо позаботиться. Детям, которых они приведут с собой в кино, будет весело в любом случае. Дети, они не привередливые.
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