«Эксперимент "Офис"»: Я убью тебя, белый воротничок!

Что нужно для того, чтобы разбудить в людях животное начало и склонность к убийству? Достаточно разместить белых воротничков в многоэтажку, изолировать от общества стальными листами и сообщить, что если они сами за определённый срок друг друга не поубивают, то благополучно отправятся на тот свет, поскольку сработают вживлённые в их головы имплантаты-взрывчатки. Это и произошло с 80 сотрудниками международной корпорации «Белко», чей офис уютно расположился в глухомани под колумбийской столицей Боготой. И теперь зрителю предстоит узнать, кто же из этих несчастных дойдёт до финала данной экспериментальной игры.
В итоге у сложившегося дуэта, в котором Ганн выступает в первых рядах, затмив при этом все постановочные потуги Маклина, получилось нечто среднее между «Пилой», «Американским психопатом» и «Уолл-стрит». В кадре – обязательные рубилово и «мясо», за кадром мелькает мораль о том, что нечего работать офисным планктоном в неизведанной дали, а в сухом остатке получается типичный слэшер с ходульными персонажами, легко угадываемыми событиями, убийствами и единственным выжившим. Элемент неожиданности здесь, впрочем, присутствует. Например, первой жертвой становится одна из звёзд картины. Да и эффектные взрывы затылков тоже порой происходят с определенной толикой неожиданности. Что же касается одной из героинь, которая долгое время избегала смерти, то в данном случае это уже, можно сказать, навязший на зубах штамп.
Из недостатков фильма также следует отметить его жанровую рыхлость. Создатели не смогли удержать равновесие между социальной составляющей, моральным посылом и саспенсом, из-за чего неплохая в целом идея скатилась в банальный ужастик, в котором нет места сочувствию даже Мелони Диас, хотя её героиня представляет собой отсылку ко многим королевам крика. Но зато у ленты есть драйв, схожий адреналином с видеоиграми вроде Alien Isolent или Resident Evil.
В результате, картина Маклина и Ганна выглядит любопытным проектом, лишённым многих аспектов привлекательности и обладающим при этом крепким актёрским составом и парочкой эффектных смертей. Наверняка, лента задумывалась как проект с претензией на шедевр, а получилось нечто в стиле плохих фильмов 80-х и творений подопечных Роджера Кормана. Впрочем, и такое кино некоторым придётся по душе.
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