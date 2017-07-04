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«Эксперимент "Офис"»: Я убью тебя, белый воротничок!

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4 июля 2017
Слэшер-фестиваль в одном здании

«Эксперимент Офис»: Я убью тебя, белый воротничок!

Что нужно для того, чтобы разбудить в людях животное начало и склонность к убийству? Достаточно разместить белых воротничков в многоэтажку, изолировать от общества стальными листами и сообщить, что если они сами за определённый срок друг друга не поубивают, то благополучно отправятся на тот свет, поскольку сработают вживлённые в их головы имплантаты-взрывчатки. Это и произошло с 80 сотрудниками международной корпорации «Белко», чей офис уютно расположился в глухомани под колумбийской столицей Боготой. И теперь зрителю предстоит узнать, кто же из этих несчастных дойдёт до финала данной экспериментальной игры.

«Эксперимент "Офис"» Грега Маклина представляет собой оммаж культовой «Королевской битве» Киндзи Фукасаку. Из японской ленты взяты многие сюжетные линии, да и персонажи отчасти напоминают героев аниме и безумных компьютерных игр Страны Восходящего солнца. Сценарий написал Джеймс Ганн, решивший передохнуть от марвеловских кинокомиксов и тряхнуть стариной, поскольку до «Стражей галактики» он активно сотрудничал со скандальной студией «Трома» и снимал такие тошнотворно-смешные вещи, как «Слизняк», «Супер» и «Порно для всей семьи».

«Эксперимент Офис»: Я убью тебя, белый воротничок!

В итоге у сложившегося дуэта, в котором Ганн выступает в первых рядах, затмив при этом все постановочные потуги Маклина, получилось нечто среднее между «Пилой», «Американским психопатом» и «Уолл-стрит». В кадре – обязательные рубилово и «мясо», за кадром мелькает мораль о том, что нечего работать офисным планктоном в неизведанной дали, а в сухом остатке получается типичный слэшер с ходульными персонажами, легко угадываемыми событиями, убийствами и единственным выжившим. Элемент неожиданности здесь, впрочем, присутствует. Например, первой жертвой становится одна из звёзд картины. Да и эффектные взрывы затылков тоже порой происходят с определенной толикой неожиданности. Что же касается одной из героинь, которая долгое время избегала смерти, то в данном случае это уже, можно сказать, навязший на зубах штамп.

Бестолковую в сюжетном плане картину вытаскивают на своём горбу мастера перевоплощения. Особое место, конечно же, занимает Тони Голдуин, чьё холодное безумие в глазах всегда играло ему на руку хоть в «Привидении», хоть в ремейке «Последнего дома слева». Джон С. Макгинли пополнил копилку своих неадекватных героев поехавшим воротничком с замашками садиста-маньяка. Майкл Рукер эффектно выступил в духе одной из потерянных героинь «Диких сердцем» Дэвида Линча. Шон Ганн прекрасен в образе наркомана, всюду видящего «теорию заговора». Дороти aka Адриа Архона здесь обернулась фурией а ля Лори Строуд. Самое незавидное место в ленте досталось Джону Галлахеру-младшему. Актёру пришлось почти весь фильм ходить в образе пай-мальчика, из-за чего в финале к нему не осталось никакого доверия, поскольку ему не удалось показать трансформацию из тихони в зло, что в своё время прекрасно продемонстрировал Дастин Хоффман в «Соломенных псах» Сэма Пекинпа.

«Эксперимент Офис»: Я убью тебя, белый воротничок!

Из недостатков фильма также следует отметить его жанровую рыхлость. Создатели не смогли удержать равновесие между социальной составляющей, моральным посылом и саспенсом, из-за чего неплохая в целом идея скатилась в банальный ужастик, в котором нет места сочувствию даже Мелони Диас, хотя её героиня представляет собой отсылку ко многим королевам крика. Но зато у ленты есть драйв, схожий адреналином с видеоиграми вроде Alien Isolent или Resident Evil.

В результате, картина Маклина и Ганна выглядит любопытным проектом, лишённым многих аспектов привлекательности и обладающим при этом крепким актёрским составом и парочкой эффектных смертей. Наверняка, лента задумывалась как проект с претензией на шедевр, а получилось нечто в стиле плохих фильмов 80-х и творений подопечных Роджера Кормана. Впрочем, и такое кино некоторым придётся по душе.



«Эксперимент "Офис"» в прокате с 6 июля

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«Эксперимент "Офис"»: Я убью тебя, белый воротничок! фотографии
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