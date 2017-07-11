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Рецензии на фильмы «Блокбастер»: Куда бежать? Ночь. Темно. Россия Светлана Устинова и Аня Чиповская превращаются в Тельму и Луизу

Новости кино Российский «Майор Гром» отправится в Сан-Диего Короткометражка о петербургском следователе будет представлена на Comic-Con.

Новости кино Сарик Андреасян снимет российско-китайский фильм «Роботы» Действие фильма будет происходить в будущем, где людей уничтожают смертоносные «Негодяи».

Лайфстайл «Путин — хороший парень»: Эмир Кустурица высказался от лица сербского народа Сербский режиссер похвалил российского президента

Интервью Илья Стюарт: «Наша индустрия находится на уровне стартапа» Молодой российский продюсер – о «Блокбастере», поиске дебютантов и господдержке отечественного кинематографа

Фестивальная колонка Золотой абрикос-2017: Урожайный год В программе ереванского фестиваля кино, солнце, коньяк и дружба

Дозорные Посмотри «Игру престолов» в кинотеатре! Разыгрываем билеты на премьеру в семи городах России