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«Дикая история»: Анекдот категории Б

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12 июля 2017
В российский прокат выходит испанская черная комедия «Дикая история» режиссера Алекса де ла Иглесиа - зрелище до определенной степени бесстыдное, но от этого не менее занятное. К слову, с альманахом «Дикие истории», российский успех которого подсказал прокатчикам переименовать ленту со скромным названием «Бар», вампуку Иглесиа роднят лишь сатирические нотки.

«Дикая история»: Анекдот категории Б

Насыщенное мадридское утро. Елена (Бланка Суарес) в коралловом платье заходит в бар, чтобы зарядить телефон. В заведении общепита, помимо сморщенной хозяйки и бармена с 15-летним стажем, к тому времени уже обитает дюжина постояльцев, среди которых - образцовый хипстер-лесоруб (Марио Касас) и пенсионерка-игроманка (Кармен Мачи). За Еленой подтянется запаршивевший бездомный Израэл, а следом тревожно кашляющий упитанный мужчина в вассермановской жилетке пробежит в туалет. Когда один из любителей утреннего кофе расплатится и выйдет на улицу, - прогремит выстрел. Мадридская площадь опустеет, а заложники бара крепко стиснут ягодицы, не зная, что им делать дальше.

Собрав под одной крышей жирные стереотипы о нескольких слоях населения, Иглесиа двинется от эксцентричной комедии в духе позднего Альмодовара к трэш-сатире а-ля Джордж А. Ромеро (подозрительный кашель персонажа, про которого все на полчаса забывают, - популярный троп зомби-муви). На бороду хипстера будут подозрительно коситься, пока не досмотрят его рюкзачок, а бездомный в какой-то момент начнет разговаривать исключительно цитатами из «Откровения Иоанна Богослова». Все это лишь крошечные сценки из каскада нелепых ситуаций, которые чем дальше, тем больше выходят из-под контроля здравого смысла и, кажется, самого режиссера.

«Дикая история»: Анекдот категории Б

Зная фетиши Иглесиа, было бы наивно ожидать, что «Бар» надолго засунет нос в психологическую драму в замкнутом пространстве, ёрническую комедию о социальном расслоении или даже параноидальный триллер про страх перед вирусами и скрытностью военных, которые последнее время не вылезают из Африки и наверняка там что-то нехорошее раздобыли (для непонятливых произносят «Эбола»). В большинстве картин испанский режиссер ищет тот предел, за которым человек сбрасывает последний налет цивилизованности и весело торопится в ад. Поводом для поездки без тормозных колодок может оказаться что угодно, - попытка вернуть романтику отношений в выдыхающийся брак или путешествие мужланов в деревне ведьм-мизандричек. Однако режиссерская едкость порой совсем уж разъедает идейно-драматургическую основу - идеальный баланс кровавого карнавала и высказывания Иглесиа удалось выдержать лишь в «Печальной балладе для трубы». Снятая семь лет назад история про Гражданскую войну в Испании, где клоуны боролись с фашизмом и друг другом за сердце цирковой гимнастки, в которой несложно узнать растерянную страну, остается одним из самых ярких фильмов 2010-го. Неудивительно, что после внезапно сросшегося magnum opus и на материале попроще испанец не добивается схожих результатов, а лишь пестует поклонников зрелищ дурного вкуса. Об этом и предупреждают завораживающие титры с макро-съемкой разного рода паразитов и растущей плесени: не так много постановщиков стремятся воспевать красоту безобразного.



«Дикая история» в прокате с 13 июля.

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«Дикая история»: Анекдот категории Б фотографии
«Дикая история»: Анекдот категории Б фотографии
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