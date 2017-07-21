«Овердрайв»: Пацаны, машины не поцарапайте!

ревью

Глянцевый боевик про солнце, море и гладкие раритетные тачки

Джесси Айзенберг написал мюзикл меньше, чем за сутки

Новые эпизоды выйдут осенью этого года.

Интервью

Михаил Пореченков: «Мне как русскому человеку в кино не хватает Чехова»

Актер, ставший президентом нового фестиваля «Горький fest» в Нижнем Новгороде, – о том, зачем ему этот смотр, нехватке хороших сценариев и поддержке дебютов