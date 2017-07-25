«Роковое искушение»: Мужикам здесь не место

ревью

Сергей Шнуров отчитался о своих доходах в интервью Forbes

Новости кино

Минкульт сконцентрируется на классике

Ведомство подписало соглашение с Патриаршим советом по культуре – теперь в приоритете выделение денег на спектакли, фильмы и анимацию по классике русской литературы.