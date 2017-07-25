Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Роковое искушение»: Мужикам здесь не место

Рецензии на фильмы >>
25 июля 2017
Раненый Колин Фаррелл в гостях у девственниц-убийц

«Роковое искушение»: Мужикам здесь не место

1864 год, Вирджиния. Гражданская война в США движется к завершению. В закрытом пансионате для девушек укрываются его хозяйка Марта (Николь Кидман), учительница Эдвина (Кирстен Данст) и их четыре разновозрастные ученицы (старшую играет Эль Фаннинг). Хлипкое равновесие нарушает младшая из девочек (Уна Лоуренс), отправившись в лес по грибы, а вернувшись - с раненым капралом-янки Джоном МакБерни (Колин Фаррелл). Во-первых, идеологическим врагом, во-вторых, мужчиной. Сдавать МакБерни шастающему по лесу патрулю южан, впрочем, женщины не торопятся. Хороший повод преподать юным леди урок христианского милосердия провоцирует клубок из противоречивых чувств, а капрал успевает превратиться из пленника в желанного гостя - и снова во врага.

«Рабы сбежали», - сообщает гостю Марта Фарнсворт чуть ли не с порога. Деталь немаловажная - в фильме Дона Сигела «Обманутый» с Клинтом Иствудом, снятом по тому же роману Томаса Куллинана, что и «Роковое искушение», семи белым женщинам помогала чернокожая рабыня. Хватало там и других деталей, формирующих тревожное марево южной готики: в неспешное повествование врывались инцест, военные перестрелки и пробуждающаяся детская сексуальность (в самом начале герой Иствуда целует девочку, которая его нашла). Удостоенная приза за режиссуру на минувшем Каннском кинофестивале, София Коппола легким - и во многом привычным - жестом убирает все закадровые монологи и провокативные «аттракционы» 70-х в чулан. Остаются действия, жесты, взгляды, интерьеры, платья, броши, салфетки, пуговицы - аккуратное пространство обжитой тюрьмы.

«Роковое искушение»: Мужикам здесь не место

В этом смысле «Роковое искушение» проделывает трюк в духе сериала «Любовники», где одну и ту же историю показывали с двух точек зрения - героя и героини: меняются не только детали, но порой и важные сюжетные акценты. Близкий по фабуле к «Обманутому», фильм Копполы местами напоминает негатив ленты Сигела - грязные платья жительниц пансионата обратились демонстративно белыми, мужественного Иствуда, преодолевшего в 70-е половину пути от безмолвного героя вестерна до «непрощенного», заменил более амбивалентный Колин Фаррелл. Наконец, пансионат Коппола не поленилась перенести из Миссисипи в Вирджинию, где за тридцать лет до Гражданской войны раб Нэт Тернер поднял восстание против рабовладельческого строя (об этом в прошлом году снял фильм «Рождение нации» Нэйт Паркер).

Последний акцент будто бы немного выпадает из пространства картины: Копполу привычно больше интересует тема несвободы и как следствие - противостояние полов. Разрывающиеся между природно-социальными установками женщины и мужчина вольно и невольно переключаются между режимами доминирования и подчинения, а конфликты мировоззрений рождаются не только между персонажами, но и внутри них. Что в какой-то момент оборачивается не столько триллером, сколько иронической пародией на патриархальную мнительность и жажду власти. Для манифеста, впрочем, у Софии Копполы слишком спокойная (если не сказать убаюкивающая) режиссерская интонация. Можно предположить, что «Роковое искушение» снято с позиции ветхого особняка-пансионата, хранящего множество историй насилия. И сам фильм оказывается лишь одной из глав этой летописи.

«Роковое искушение» в прокате с 27 июля.


версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
20 фильмов лета, которые помогут забыть о непостоянстве погоды
София Коппола в окружении мстительных стерв
Поиск по меткам
Алексей ФилипповАмериканское киноЖенщины
персоны
Кирстен ДанстНиколь КидманСофия КопполаНэйт ПаркерДон СигелЭль ФаннингКолин Фаррелл
фильмы
ЛюбовникиНепрощенныйОбманутыйРождение нацииРоковое искушение

фотографии >>
«Роковое искушение»: Мужикам здесь не место фотографии
«Роковое искушение»: Мужикам здесь не место фотографии
«Роковое искушение»: Мужикам здесь не место фотографии
«Роковое искушение»: Мужикам здесь не место фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Алина Бужинская
Петерис Гаудиньш
Наталья Доля
Юлия Кокрятская
Мария Куркова
Александр Лойе
Виктор Хохряков
Дарья Циберкина
Сергей Шнырёв
Кейт Бекинсейл
Сандра Буллок
Хелен Миррен
Джейсон Робардс (II)
Кевин Спейси
Оливия Уильямс
Ханнелора Эльснер
все родившиеся 26 июля >>

Афиша кино >>

Матрица времени
драма, мистика, экранизация
США, 2017
2 pac: Легенда
биография, музыкальный фильм
США, 2017
Взрывная блондинка
триллер, шпионский фильм
США, 2017
Инцидент в Грейсфилде
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2017
Мой ангел
мелодрама
Бельгия, 2016
Роковое искушение
вестерн, драма, экранизация
США, 2017
Стань легендой! Бигфут младший
детский фильм, приключения, фэнтези
Бельгия, Франция, 2017
Дюнкерк
боевик, военный фильм, драма, триллер
Великобритания, Нидерланды, США, Франция, 2017
Уедем к чёртовой бабушке!
комедия
Италия, 2014
Ужас Амитивилля: Пробуждение
триллер, фильм ужасов
США, 2016
Безумные соседи
комедия
Бельгия, Франция, Швейцария, 2017
Заячья школа
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Германия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью