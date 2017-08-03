«Темная башня»: Кинга на Кинге не осталось

Идрис Эльба, Мэттью МакКонахи и особенный мальчик играют в догонялки
Мальчик Джейк Чамберс (Том Тейлор) - типичный подросток из фэнтези про другие миры: живет в Нью-Йорке, сильно переживает смерть отца и рисует по памяти мрачные видения из снов. Мать (Кэтрин Уинник) переругивается с отчимом, которому болезненность Джейка мешает получать больше женского внимания, психотерапевт дежурно объясняет ночные кошмары тоской по папе, а после драки в школе мальчугана и вовсе собираются упечь в лечебницу (из лучших, само собой, побуждений). Сны, разумеется, не сны, а явь: в постапокалиптическом Срединном мире Человек в Черном (Мэттью МакКонахи) использует детей с телепатическими способностями, чтобы вести арт-обстрел Темной башни. Загадочный результат архитектурной мысли поддерживает баланс во всех измерениях (Нью-Йорк относится к Ключевому миру), а также защищает их от демонической угрозы - злые духи сидят кружком и ждут, когда смогут полакомиться невинными душами. Остановить это мракобесие призван последний Стрелок - не знающий промаха Роланд (Идрис Эльба), которому Джейк обязательно поможет в этом нелегком деле. Без мальчика-телепата насупленный исполин уже много лет бродит по пустыне, но так и не может догадаться, что луч света, периодически бьющий в Темную башню, приведет его к злокозненному Человеку в черном.
Феноменальным образом «Темная башня» датчанина Николая Арселя по увлекательности уступает не только восьмикнижию Стивена Кинга из одноименного цикла, который принято маркировать как «неэкранизируемый», «опус магнум», «полижанровый» и прочими восторженными эпитетами. Лента в одни ворота проигрывает даже истории создания потенциальной франшизы: десять лет кипящих мозгов вылились в замысел из нескольких фильмов и сериал, который обещает подробно пересказать и без того многословную прозу Кинга. Изначально за «Темную башню» ухватился мастер хай-концептов Джей Джей Абрамс, но вскоре его сменили режиссер Рон Ховард и сценарист Акива Голдсман, со времен «Игр разума» скомпрометировавший себя всеми доступными способами - от адаптацииДэна Брауна до «Трансформеров».
Когда дело дошло до съемок, интерес к проекту потерял и Ховард, чье место в итоге занял датчанин Арсель - режиссер крепкой костюмированной драмы «Королевский роман», сценарист трилогии «Мистериум» и первой экранизации «Девушки с татуировкой дракона». На этом злоключения не закончились: фокус-группа ничего не поняла в мифологии «Темной башни», конфликт Роланда и Человека в Черном тоже потребовали раскрыть. Шесть миллионов и досъёмочный период спустя «Темная башня» окончательно превратилась в наивное фэнтези в духе «Перси Джексона», после которого фанаты цикла забудут о претензиях к тому, что Стрелка Роланда, вдохновленного Иствудом, сыграл чернокожий артист Эльба.
«Темная башня» начинается с пролога, который досъёмки превратили в набор кадров: пустынный Срединный мир, мохнатые создания в человеческой коже с вечно отклеивающимися лицами, кричащие дети, чья телепатическая энергия лучом света бьет в Темную башню. Дальше не становится лучше - даже когда в фильме не заметны швы студийных усовершенствований, лента Арселя напоминает телевизионное фэнтези из 90-х - «Удивительные странствия Геракла», но с очень серьезными лицами и выточенными из песчаника репликами. Не самая большая напасть для пилота сериала средней руки, но довольно сомнительное решение для тентпола (потенциального блокбастера). Намеки на то, что действие фильма разворачивается в начале 2000-х (на козырьке кинотеатра рекламируют «Мажестик» Фрэнка Дарабонта), сложно назвать концептуальным оправданием сбивчивого ритма, схематичного сценария и неумелых экшн-сцен, одна из которых даже невольно цитирует «Защитников» Сарика Андреасяна (МакКонахи нелепо управляет камнями, защищаясь от пуль). Впрочем, в фильме присутствуют и топорные отсылки к другим романа Кинга - от неприметной надписи 1408 до заброшенного луна-парка Пеннивайз.
Сколько бы этим летом ни говорили о кризисе блокбастеров, строго разбирая на запчасти «Пиратов Карибского моря» и «Трансформеров», «Темная башня» и на их вульгарно-разудалом фоне выглядит беспомощно. Полуторачасовой вояж на тему борьбы добра со злом попросту не складывается в цельное произведение, хаотично дергая за все рычаги воздействия и прыгая из жанра в жанр. Как бы это ни отрицалось внутри ленты Арселя, существует она по законам фильма-катастрофы, где положено соединять личное переживание героя с неким глобальным катаклизмом (в «Мире Юрского периода» развод родителей главных героев совпадает с переполохом в парке развлечений). Так псевдо-экзистенциальное фэнтези Кинга превращается в историю про желание «не забывать лицо своего отца» (конфликт Роланда и Человека в Черном подкрепляют местью за родителя), в результате которого Стрелок взрослеет, а Джейк находит новую ролевую модель.
Ровно год назад жертвой сомнительной идеи, отсутствия режиссерской сноровки и студийного конформизма стал «Отряд самоубийц» - «Темная башня» в точности повторяет этот путь. С той лишь разницей, что Николаю Арселю не повезло еще и вхолостую использовать двух больших артистов на подступах к 50-ти: и МакКонахи, и Эльба весь фильм ходят с выражением тревожной задумчивости (не иначе размышляют о будущих проектах, которые могут принести им очередную номинацию если не на «Оскар», то на «Золотой глобус»). С тем же выражением лица кинозал, вероятно, покинут не только поклонники цикла, к которым относит себя Арсель, но и обычные зрители. В плане сложного нарратива блокбастеры звезд с неба не хватают, но и такие проблемы с дикцией при рассказе простых историй испытывают раз в год.
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