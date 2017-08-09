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«Валериан и город тысячи планет»: Пора вернуть этот космос себе

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9 августа 2017
Люк Бессон экранизировал культовый французский комикс

«Валериан и город тысячи планет»: Пора вернуть этот космос себе

XXVIII век. Где-то во вселенной существует станция «Альфа», населенная самыми разными галактическими культурами. Каких удивительных существ здесь только нет - и все под Space oddity Дэвида Боуи живут в согласии и мире, закрепленном давным-давно рукопожатиями всех видов. Сюда же пребывают земные агенты Валериан (Дейн ДеХаан) и Лорелин (Кара Делевинь), путешествующие в пространстве и времени, - их задача охранять командора Аруна Филитта (Клайв Оуэн), который заправляет на «Альфе». Но тут случается промашка: загадочные андрогины крадут командора (хотя на самом деле им нужен причудливый и милый зверек, который сидит в кармане у Лорелин). Дуэт земных агентов отправляется в погоню: он - буквально, она - собирая информацию. Обе дороги приведут к страшной политической тайне о мирной планете, похожей на Рай во Вселенной.

До проекта мечты Люк Бессон долетел в тот момент, когда уже почти все махнули на него рукой: утомили самоповторы, всеядность и вызывающая наивность на грани глупости. Француза, впрочем, и любили ровно за это же (плюс впечатляющий визуал), но любые авторские выходки рано или поздно набивают оскомину, а великий фантазер предстает в обличье пожилого постановщика с амбициями группы первоклассников. На «Валериане» звезды отчасти сошлись, а француза пока рано списывать со счетов.

«Валериан и город тысячи планет»: Пора вернуть этот космос себе

Кинематограф Бессона более-менее всегда держался на трех китах - сумасшедшие визуальные идеи, неудовлетворенность и сентиментальность. Не удивительно, что в 80-е его вместе с Леосом Караксом и Жан-Жаком Бенексом прозвали представителем необарокко - «кинематографа стиля». Каракс, кстати, так и остался в подземке прекрасных авторских миров, а Бессон вылез наружу - и, навсегда оставив эксперименты, снял «Леона» и «Пятый элемент», знакомые примерно каждому сегодняшнему зрителю.

Именно в 90-е, на «Пятом элементе», Бессон познакомился с Жан-Клодом Мезьером - одним из авторов популярного комикса про Валериана и Лорелин. Художник Мезьер и писатель Пьер Кристен работали над научно-фантастической линейкой с 1967 по 2010, и влияние «Валериана» на фантастику второй половины XX века трудно переоценить: например, «Звездные войны», «Конан-варвар», «Пятый элемент» и «Аватар» пачками вывозили идеи из графического произведения. В 1997-м Бессон решил, что спецэффекты не передадут весь великолепный мир комикса, поэтому вернулся к этой идее лишь после демонстрации мощи «Аватаром» Джеймса Кэмерона.

«Валериан и город тысячи планет»: Пора вернуть этот космос себе

Восстановить справедливость - затея благородная, но в высшей степени рискованная: мало того, что в начале XXI века режиссера начали подводить и вкус, и стиль, и фирменные приемы. Так еще и ключевые эпигоны «Валериана и Лорелин» могут похвастаться статусом не ниже «культовый». Бессон же пошел ва-банк и снял самый дорогой европейский фильм в истории (бюджет под 200 миллионов евро), в котором почти за два с половиной часа невероятных приключений в невероятных мирах встретились наив первоисточника, фантазия Мезьера, мощь современных технологий и драйв помолодевшего режиссера. «Валериан и город тысячи планет», основанный на самом деле на выпуске «Посол теней», а не «Империи тысячи планет», придуман не совсем как расчетливый аттракцион. Это шоу, которое приключилось в голове Люка Бессона, когда он влюбился в мир «Валериана и Лорелин».

Символично, что «Валериан» выходит в этом году - когда Гай Ричи и Кристофер Нолан на голливудские деньги обращаются к английской истории и культуре. Бессон в каком-то смысле возвращает Франции её культурное наследие, растекшееся по коридорам Голливуда. Самый простой слоган для фильма - «”Пятый элемент” встречает “Аватар”». Комикс «Валериан» (во Франции их называют la bande desinee, сокращенно - BD) в традиции левых французских авторов воспевает мир, любовь и первозданную красоту, попутно осуждая диктатуру и колониализм (вспомним «Планету обезьян» Буля). Каждая история заканчивается твистом с моралью, обличающим человеческую гордыню или агрессию. Бессона, впрочем, это интересует в меньшей степени, чем головокружительные кульбиты, фантастические твари и отношения центральных персонажей.

«Валериан и город тысячи планет»: Пора вернуть этот космос себе

Тандем артиста ДеХаана и экс-модели Делевинь причудливым образом работает как дуэт напарников-почти-любовников, где ДеХаану достается уморительная роль ловеласа. Про их отношения невозможно что-то понять - за это фильму пеняют и в США, и в России. Путешественники в пространстве и времени, они попросту обречены быть вместе. В комиксе тему неловко обходят, изображая невольную любовь, а в фильме об этом и вовсе некогда думать - тут многое сделано по принципу «потому что». Такая логика увлекательна при должном таланте, но в любом случае беззащитна перед критикой. В этом смысле кинокомикс Бессона наивнее и чище сердцем, чем эротизированный «Пятый элемент», а его находки напоминают подростковую коллекцию чужих безделушек.

На самом же деле француз вешает в шкаф рубашки, которые Мезьер и Кристен давали поносить всем кому не лень в течение полувека. Делает это бережно, с заметной любовью, но, строго говоря, Бессону все-таки не хватило мощностей, чтобы воспроизвести все диковинные вещи из «Посла теней». Да и его воспоминание о похождениях Валериана и Лорелин пестрит длиннотами, ностальгией, самолюбованием и лишними цирковыми номерами (фантастический танец не способной выдавить хоть какую-то эмоцию Рианны). Однако в фильме есть дух старой приключенческой школы, горячее сердце и равнодушие к пустякам, которые способны потопить любой другой фильм. В конце концов, фантазия редко уживается с логикой, а большой бюджет - с ними обоими.

«Валериан и город тысячи планет» в прокате с 10 августа.


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Валериан и город тысячи планет

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«Валериан и город тысячи планет»: Пора вернуть этот космос себе фотографии
«Валериан и город тысячи планет»: Пора вернуть этот космос себе фотографии
«Валериан и город тысячи планет»: Пора вернуть этот космос себе фотографии
«Валериан и город тысячи планет»: Пора вернуть этот космос себе фотографии
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