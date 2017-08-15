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«Графомафия»: Они написали убийство

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15 августа 2017
Комедия в мягком переплёте о работе издательства

«Графомафия»: Они написали убийство

В один прекрасный день издателю Надежде Павловне (Маргарита Шубина) попадает в руки потенциальный бестселлер, который ей насилу вручил некто бомжеватого вида (Гоша Куценко). Дама как раз подыскивала материал для нового романа своего сына (Аристарх Венес), интересующегося не литературой, а шикарными машинами и девушками (среди них особое место занимает Катерина Шпица), и теперь ей во что бы то ни стало следует избавиться от настоящего автора. Для этого она нанимает четырёх графоманов, считающих себя гениями (Даниил Спиваковский, Эдуард Радзюкевич, Дарья Екамасова, Станислав Дужников), и те с пугающей рьяностью берутся за маньячно-киллерское задание. А тем временем новоиспечённый Лев Толстой встречает парикмахершу (Дарья Мороз) и влюбляет в себя пересказом своего украденного творения...

Премьера новой комедии Владимира Зайкина и Эдуарда Радзюкевича «Графомафия» состоялась в Выборге в первый день работы 25-го фестиваля «Окно в Европу». Популярности лента у зрителей не снискала, а у кинокритиков возникло множество вопросов по существу, которые посыпались на создателей во время пресс-конференции.

«Графомафия»: Они написали убийство

Во-первых, многих смутила подача материала, т. е. сценария, написанного режиссёрами при содействии Сергея Плотова. История про закулисье издательства могла выстрелить как сатира, но в результате она превратилась в настоящий китч, сдобренный фразами из несуществующего романа и музыкальными номерами в исполнении джаз-бэнда Ивана Замотаева, разодетого в одежды строителей. Причиной тому, как признался Радзюкевич в ходе разговора с журналистами и кинокритиками, стало разное видение постановщиков. Каждый из них понял историю по-своему, и это сказалось на композиции. К тому же лента неоднократно перемонтировалась, что отразилось на озвучании.

Во-вторых, несмотря на оригинальный в целом сюжет, многие персонажи получились картонными и нежизнеспособными, а точнее, чересчур карикатурными. Исключение составляют лишь Юрий Стоянов и Гоша Куценко. Первому удалось увлечь зрителя тем, что предстал в образе руководителя издательства, предпочитающего изъясняться с подчинёнными стихами. Ну а Гоше просто веришь, поскольку ему достался персонаж, похожий на него: просто хороший человек, но слегка безумный.

Эдуард Радзюкевич и Гоша Куценко на пресс-конференции фильма
фото: Макс Милиан

Сложно сказать, кому может понравиться это кино. Книголюбы здесь не найдут смысловой глубины, а обычному зрителю будет так же трудно продираться через дебри технических терминов, как и актёрам. Что касается синефилов, то они предпочтут всё-таки посмотреть более хлёсткую и ладно скроенную картину «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов».

«Графомафия» в прокате с 17 августа.


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«Графомафия»: Они написали убийство фотографии
Премьера фильма в Выборге
Гоша Куценко на пресс-конференции фильма
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