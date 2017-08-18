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«Телохранитель киллера»: Два дебила – это сила

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18 августа 2017
Комедийный боевик без Дэдпула, но с Райаном Рейнольдсом

В Гааге судят боснийского диктатора Владислава Духовича (неожиданно – Гэри Олдман). Единственным свидетелем, который может доказать причастность Духовича к массовым убийствам в Боснии и Герцеговине, является наемный убийца Дариус Кинкейд (Сэмюэл Л.Джексон), которому предлагают дать показания в обмен на то, что его жена Соня (Сэлма Хайек) будет освобождена из тюрьмы в Амстердаме. Кинкейд соглашается, под присмотром Интерпола его пытаются «эвакуировать» в Гаагу, однако десяток профессиональных охранников не справляется с югославскими бандитами, которые, естественно, хотят убить важного свидетеля и спасти босса.

«Телохранитель киллера»: Два дебила – это сила
фото: компания MEGOGO

Но Кинкейда пули не берут (в отличие от охранников), как не берут они и молодого специалиста Интерпола красавицу Амелию (Элоди Юнг). Последняя понимает, что с боснийской диктатурой надо покончить, Кинкейда не дать убить, а в Интерполе найти «крысу», которая явно сдала бандитам весь маршрут спецслужб. Доверять никому из начальства нельзя, поэтому Амелия вызывает на помощь бывшего бойфренда Майкла Брайса (Райан Рейнольдс). Когда-то он был телохранителем высшего уровня, только ему правительство могло доверить охрану особо важных деятелей, в том числе, как выясняется, и преступников. Суперработу Брайс потерял после того, как одного из его клиентов убили ровно после того, как Брайс посадил его в самолет. Теперь герой Рейнольдса пытается вернуть законное место, статус и по возможности девушку. Вот только компания с киллером Кинкейдом для него не самая подходящая.

«Телохранитель киллера» стал вторым большим проектом для австралийского режиссера Патрика Хьюза, известного главным образом по съемкам третьих «Неудержимых». В жанре комедийного боевика постановщик чувствует себя довольно уверенно, однако лирическая линия, огромное количество не всегда нужных диалогов и раздутый географический масштаб ленты на пользу ей не идут. История с гаагским трибуналом выглядит несколько притянутой за уши, Гари Олдман с его британской внешностью напоминает здесь скорее Джеймса Гордона, нежели сурового диктатора с прошлым Ли Харви Освальда. Югославскую линию, кстати, дополняют сразу два российских актера – Михаил Горевой и Юрий Колокольников, которые в «Телохранителе киллера» находятся на стороне славянского зла.

«Телохранитель киллера»: Два дебила – это сила
фото: компания MEGOGO

Фильм набирает обороты и полноценно работает, по сути, только когда в кадре находятся Сэмюэл Л. Джексон и Райан Рейнольдс – антагонисты, которые, согласно всем законам жанра, впоследствии становятся приятелями. Герой Джексона – придурковатый раздолбай-киллер, в котором уживаются страсть к убийствам, порой случайным, постоянная «мазафака» в речи, какая-то наивная, почти детская романтика и любовь к своей Соне. Его охранник, напротив, собранный, аккуратный, просчитывающий все шаги, но неудачник, безработный и брошенный любимой женщиной. Рейнольдс все же недаром Дэдпул. Он и в «Телохранителе киллера» демонстрирует открывшийся талант комика.

За комедийную составляющую «Телохранителя» отвечают шуточные диалоги, и вопросов к ним практически не возникает, а вот попытка обыграть с иронией немаловажную здесь лирико-романтическую линию удается, к сожалению, не всегда. И уж совсем действие замедляется, когда начинаются серьезные разговоры, которых в фильме несколько больше, чем нужно. Впрочем, за нагромождением героев, локаций и рефлексией все-таки прорывается экспрессивный экшн, вполне подходящий для непритязательного времяпрепровождения летним вечером, особенно если не пытаться понять, что же там происходит с Гаагским трибуналом, и как в дела бывшей Югославии оказались замешаны русские.

«Телохранитель киллера» в прокате с 17 августа.

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«Телохранитель киллера»: Два дебила – это сила фотографии
«Телохранитель киллера»: Два дебила – это сила фотографии
«Телохранитель киллера»: Два дебила – это сила фотографии
«Телохранитель киллера»: Два дебила – это сила фотографии
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