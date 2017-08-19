«Эмоджи фильм»: Нажми на смайлик

ревью

Романтическая антиутопия про жизнь внутри смартфона

Актриса находилась на месте событий за 10 минут до случившегося

«Телохранитель киллера»: Два дебила – это сила

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Томá Стоппарда: От Джерома и Набокова до Шекспира и Толстого

Какие книги и как адаптировал для кино великий драматург