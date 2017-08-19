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«Эмоджи фильм»: Нажми на смайлик

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19 августа 2017
Романтическая антиутопия про жизнь внутри смартфона

«Эмоджи фильм»: Нажми на смайлик

Давным-давно, возможно, в минувшую пятницу, в одном мобильном телефоне случилось непоправимое, ужасное, кошмарное – один из смайликов не на шутку заглючило, и вместо своего обычного грустно-скептического лица он в момент пересылки скорчил какую-то невообразимую морду, которую привычными словами-то и не опишешь. Перекосило-то его не от недосмотра, а от волнения: ведь это был первый рабочий день маленького Джина наследственного «меее» из семьи опытных уважаемых «меее». И все могло бы, наверное, обойтись, но смс, в котором Джин должен был сделать свое первое настоящее «меее» предназначался любимой девочке обладателя телефона…

Впрочем, может быть, адресат и не важен, ибо в телефонном мире и обществе эмоджи все должно быть чин по чину, правильно, вовремя, и жителям его не пристало иметь много лиц, так что Джин не просто был списан со счетов. Куда хуже: он был объявлен дефектным, и за ним началась настоящая охота. Вместе с новообразовавшимся другом «Дай пять» Джин отправляется на поиски хакера, способного решить его проблему, а затем, найдя этого самого хакера, который оказывается совсем даже девчонкой – все вместе они ищут дорогу к облаку, по ходу спасаясь от преследования и проходя разные телефонные испытания.

«Эмоджи фильм»: Нажми на смайлик

«Эмоджи фильм» во многом похож на «Головоломку»: здесь тоже показано два мира, ловко закрученный в один сюжет, тоже путешествие. Даже герои чем-то похожи: эмоджи почти не меняют выражения лица, сохраняя свою яркую улыбку или плаксивую мордочку, - и авторы иногда остроумно играют на этом, заставляя своих персонажей с неподвижным лицом произносить вещи, совершенно не совместимые с их мимическим выражением.

Так, мама главного героя, уныло опустив губки вниз делится с мужем своей радостью, волнением, бурей эмоций, а на лице главной злодейки всегда написано выражение радости, даже в те моменты, когда она злится или вынашивает жестокие планы.

«Эмоджи фильм»: Нажми на смайлик

Однако смысл фильма совсем другой: здесь речь про авторитарное общество с его установками, жесткими социальными ролями и привычными социальными играми, - и молодых людей, которые пытаются выбраться из этой матрицы, чтобы найти настоящую дружбу, любовь, познать и прожить свои настоящие чувства. И язык для этой истории выбран был, пожалуй, довольно удачный. На понятном для юного поколения языке фильм рассказывает о разнице между «лайками» и реальными друзьями, о том, что человеческие эмоции не сводятся к простейшим иконкам, и о том, что люди куда больше своих телефонных функций (то бишь социальных ролей). При этом сюжет оранжирован огромным количеством шуток на тему мира мобильного телефона: от иронии над видео с котиками до пародирования игр с танцевальными баттлами.

Возможно, визуальное решение фильма слегка запутано, музыкальное – несколько навязчиво, а литературное недостаточно продумано, но в то же время в фильме много забавного, а сам фантастический мир настолько актуален и современен, что фильм наверняка придется по вкусу юным зрителям младшего школьного возраста, а, возможно, и не только.

«Эмоджи фильм» в прокате с 17 августа.


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АнимацияДетское кино / ДетиМария Терещенко
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ГоловоломкаЭмоджи фильм

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