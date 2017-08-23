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«Тюльпанная лихорадка»: Девушка и её модный лук

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23 августа 2017
Алисия Викандер и Дейн ДеХаан в обьятиях страсти

«Тюльпанная лихорадка»: Девушка и её модный лук

Голландия 1630-х годов наслаждается жирными временами. В гавани Амстердама тесно от кораблей, торговля с провинциями кипит вовсю. Улицы и кабаки города полны сытых гуляк, тискающих шлюх; дома знати полны красивых и редких вещей; платья дам сияют совершенной и строгой роскошью. Расцветает купеческое сословие и рождает странный, невиданный плод: тюльпанную биржу, азартно играющую на интересе к новому, дорогостоящему цветку и его красивым мутациям. Центр жизни города из старого женского монастыря смещается к ней. Оттуда же, из монастыря, которым управляет мудрая аббатиса (Джуди Денч) на этот праздник плоти выходит юная воспитанница приюта София (Алисия Викандер), выкупленная в жёны почтенным вдовцом, торговцем специями Корнелисом Сандвоортом (Кристоф Вальц).

Неравный брак не приносит девушке радости, и она с удивлением смотрит на довольное лицо горничной Марии (Холлидей Грейнджер), наслаждающейся своим романом с рыбником Уиллемом (Джек О'Коннел). Наивная благочестивая София, пытаясь поправить дело, ходит к врачу и в аптеку, но хорошее настроение, как подсказывает служанка, в аптеке не купишь. Всё меняется, когда в доме Сандвоортов появляется юный художник Ян Ван Лоос (Дейн ДеХаан), нанятый гордым мужем, чтобы написать парадный портрет четы. Между Софией и Яном вспыхивает страсть.

«Тюльпанная лихорадка»: Девушка и её модный лук

Изящная сценарная адаптация книги Деборы Моггак «Тюльпанная лихорадка» составлена Томом Стоппардом как сложный букет, в котором каждый цветок оттеняет соседний, а все вместе они представляют логичную гармонию. Так, он разносит на противоположные стороны духовное и плотское, монастырь и тюльпанную биржу — сохраняя меж ними связь, ведь именно в монастыре находятся луковицы тюльпанов; богатой, но бесплодной паре Корнелиса и Софии противостоят пышущие жизнью бедняки Уиллем и Мария; прочным семейным устоям — измена; тяжёлой и надёжной работе — быстрая нажива на бирже. Ключевым образом картины служит увядающий цветок тюльпана, хрупкая, недолговечная красота, после печальной смерти оставляющая плод. Самыми ценными тюльпанами на бирже считались цветы с появившейся цветной полосой, чьи луковицы, увы, были обречены на гибель и гниль — чем не символ порочности прелюбодеяния и недолговечности самих биржевых операций, не имеющих под собой материального залога? Тюльпанная лихорадка переплетается с лихорадкой любовной.

Переплетаются и судьбы героев, позволяя увидеть контрастные черты их характеров. Благочестивая София обнаруживает в себе коварство и предательство, разбитные Мария и Уиллем - достоинство и верность, циничный врач (Том Холландер) — преданность, а жадный купец-обыватель и обманутый муж Корнелис обернётся героем высокой трагедии, способным на прощение и самопожертвование.

«Тюльпанная лихорадка»: Девушка и её модный лук

София Сандвоорт в исполнении Викандер сперва похожа на птичку, загнанную в золотую клетку. Актриса отыгрывает напряжённость девушки мелкими нервными движениями, изредка словно прорывающимися через маску благородной супруги. С появлением Яна Ван Лооса эти движения превращаются в трепет, а после — в бурю. Птица вырывается на волю, ей невыносимо быть просто объектом восхищения, ей нужен полёт. Так рождается хитрейший план побега в другую жизнь, который кажется Софии идеальным и раскрывает свою ужасную суть только после осуществления. Игры со смертью и честью к добру не приводят. Очарованный Ян помогает ей, как в наваждении, но его попытки заработать на редком тюльпане совпадают с падением биржи. Ставки были высоки, потери — необратимы. Бесценная луковица, предмет вожделений и торга, стала самой собой, простым корнеплодом.

С последним поворотом сюжета изменится и букет картины, окончательно став венком сухоцветов — этому помогает закадровый рассказ от лица служанки, на протяжении фильма дающий взгляду на события отстранённость прошедшего времени. Страсть пройдёт, раны затянутся, жизнь войдёт в привычное русло, отцветёт и увянет тюльпан. От него останется только луковица — и шесть её маленьких «деток».

«Тюльпанная лихорадка» в прокате с 24 августа.


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«Тюльпанная лихорадка»: Девушка и её модный лук фотографии
«Тюльпанная лихорадка»: Девушка и её модный лук фотографии
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